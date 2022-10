Hinter der Headline TSMC warnt vor Abschwächung der Chipnachfrage Der weltgrösste Auftragsproduzent von Halbleitern erwartet eine Verlangsamung des Wachstums und kürzt das Budget für Investitionen. Die Nachrichten vom Konzernsitz in Taiwan sind ein weiteres Indiz dafür, dass die Branche rasch an Dynamik verliert. Christoph Gisiger ✉ 14.10.2022, 04.20 Uhr

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist der globale Technologieführer bei der Fabrikation der schnellsten Computerchips. Umsatzmässig ist der zu gut 340 Mrd. $ bewertete Konzern für mehr als die Hälfte der Auftragsproduktion in der Hableiterindustrie verantwortlich. Entsprechend horcht der gesamte Tech-Sektor auf, wenn er seine Zahlen publiziert.

TSMC zählt zu den grössten Profiteuren des gewaltigen Booms in der Chipbranche. Die Zahlen zum dritten Quartal sind denn auch erneut eindrücklich. Das Unternehmen hat in der Berichtsperiode fast 4 Mio. Wafer ausgeliefert, ein Plus von 9% verglichen mit der Vorjahresperiode. Der Durchschnittspreis pro Wafer stieg gut 24% auf 4505 $.

Als Resultat davon haben sich die Einnahmen 48% auf 613 Mrd. Taiwan Dollar (NT$) verbessert. Der Gewinn stieg 80% auf knapp 281 Mrd. NT$. Die Bruttomarge dehnte sich von 51,3% auf ein Rekordhoch von 60,4% aus. In US-Dollar umgerechnet beziffern sich die Einnahmen auf gut 20 Mrd. $, ein Zuwachs von 36%. Diese Zahlen sind etwas besser, als von Analysten erwartet.

Endmärkte kühlen sich ab

Im Vergleich zu Samsung Electronics und Intel, die im technologischen Wettlauf auf den Plätzen 2 und 3 rangieren, läuft das Geschäft von TSMC damit weiterhin hervorragend. Beide Konkurrenten spüren die Abkühlung des Zyklus im Chipsektor bereits empfindlich. Am Donnerstag hat zum Beispiel auch der Schweizer Zulieferer VAT vor einer «moderaten Abschwächung» des Halbeitermarktes im nächsten Jahr gewarnt.

Diesem generellen Trend kann sich selbst TSMC nicht mehr entziehen. «Auf der Nachfrageseite beobachten wir weiterhin eine Abschwächung der Endmärkte im Konsumbereich», sagte Konzernchef C.C. Wei während der Besprechung der Quartalszahlen. «Andere Endmärkte wie Rechenzentren und die Automobilbranche bleiben für uns zwar vorerst stabil, es beginnt sich aber abzuzeichnen, dass künftig Anpassungen möglich sind», fügte er hinzu.

Wegen der Knappheit an Komponenten haben viele Kunden in den letzten zwei Jahren mehr Halbleiter bestellt, als sie benötigten. Als Folge davon sitzen sie nun auf zu hohen Vorräten. «Was die Lagerbestände betrifft, so werden unsere Kunden und ihre Abnehmer entlang den Lieferketten weiterhin Massnahmen ergreifen, um ihre Bestände anzupassen», hiess es dazu beim Earnings Call.

TSMC denkt, dass der Lagerzyklus den Höhepunkt in der vergangenen Berichtsperiode erreicht hat. «Unseren Erwartungen nach wird es einige Quartale bis zur ersten Jahreshälfte 2023 dauern, bis sich die Bestände wieder auf ein gesünderes Niveau einpendeln», meinte CEO Wei.

In Anbetracht dieser Entwicklungen stellt das Unternehmen für die laufende Berichtsperiode einen Umsatz von 19,9 Mrd. bis 20,7 Mrd. $ in Aussicht. Im Vergleich zum dritten Quartal würde das sequenziell eine Stagnation bedeuten. Der Analystenkonsens hatte bisher mit 19,8 Mrd. $ gerechnet.

Aktienkurs steht unter Druck

An der Börse New York profitierte TSMC am Donnerstag von der kräftigen Rally im Tech-Sektor und am Gesamtmarkt generell. Die ADR-Papiere (American Depositary Receipts) schlossen knapp 4% fester. Wie die meisten Halbleiterwerte sind die Titel in den vergangenen Wochen allerdings erneut unter Druck geraten. Seit Anfang Jahr haben sie knapp 44% eingebüsst.

Nach Endmärkten sind Chips für Smartphones im dritten Quartal mit 41% wieder zur grössten Einnahmequelle des Unternehmens avanciert. Demgegenüber ist der Umsatzanteil des Segments High Performance Computing, das Komponenten für PC-Geräte und Server umfasst, leicht auf 39% gesunken, nachdem es in den ersten zwei Quartalen am meisten Einnahmen generierte.

Diese Entwicklung geht mit Gewinnwarnungen der Grosskunden Nvidia und AMD einher, die ihre Rechenprozessoren hauptsächlich von TSMC fertigen lassen. Im Gegenzug dürften Apple und Qualcomm die Bestellungen im Hinblick auf das vierte Quartal hochgefahren haben, zumal dieses für das Smartphone-Geschäft am wichtigsten ist.

Inzwischen erwirtschaftet TSMC mehr als die Hälfte der Einnahmen mit modernsten Chips, die gemäss der Bezeichnung des Konzerns eine Strukturgrösse von 7 Nanometern oder weniger aufweisen. Die dazu notwendigen Maschinen werden vom niederländischen Ausrüster ASML geliefert, der am nächsten Mittwoch den Quartalsabschluss präsentiert.

Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 80’000 bis 100’000 Nanometer breit. Der M2-Prozessor, der in den neusten Laptop-Geräten von Apple eingesetzt wird, basiert auf dem TSMC-Fertigungsprozess mit 5 Nanometern. Auf diese Fabrikationstechnologie entfiel im dritten Quartal ein Umsatzanteil von 28%. Derzeit bereitet sich das Unternehmen darauf vor, die Produktion von 3-Nanometer-Chips hochzufahren.

Geopolitisches Risiko nimmt zu

Wie andere Chiphersteller sieht sich TSMC zu Kürzungen bei den Ausgaben veranlasst. Neu sollen die Kapitalinvestitionen für 2022 noch insgesamt 36 Mrd. $ betragen. Bereits beim Abschluss zum zweiten Quartal wurde die Prognose von 44 Mrd. auf 40 Mrd. $ gesenkt. Das aktualisierte Budget liegt indes nach wie vor deutlich über dem letzten Jahr, als sich die Investitionen auf den bisherigen Höchstwert von über 26 Mrd. $ beliefen.

Ein Thema, das während der Ergebnisbesprechung nur am Rand angeschnitten wurde, sind die verschärften Sanktionen der US-Regierung gegen China. Die Massnahmen sorgen im Sektor für beträchtliche Verunsicherung. Der Equipmenthersteller Applied Materials hat deswegen am Mittwoch die Umsatzprognose für das Quartal per Ende Oktober von rund 6,7 Mrd. auf 6,4 Mrd. $ gesenkt.

TSMC hat im vergangenen Quartal rund 8% der Einnahmen in China erzielt. Wie das Management am Donnerstag bestätigte, hat das Unternehmen eine einjährige Speziallizenz von den USA erhalten, um die beiden Werke am Standort Nanjing weiterhin betreiben zu können. Sie fabrizieren technologisch weniger fortschrittliche Chips mit 16 und 28 Nanometern. Eine Sondergenehmigung haben in den vergangenen Tagen ebenfalls die koreanischen Hersteller SK Hynix und Samsung Electronics erhalten.