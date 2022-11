Interview «Anleger sollten wieder grössere Risiken eingehen» Marktstrategin Caroline Miller rechnet damit, dass die Inflation und die langfristigen Zinsen im nächsten Jahr fallen werden. Im Interview erklärt sie, wie sich Investoren dafür positionieren können. Sandro Rosa ✉ 01.11.2022, 01.17 Uhr

Bislang war 2022 ein Börsenjahr zum Vergessen. Die hartnäckige Inflation lässt den Notenbanken keine andere Wahl, als die Geldpolitik beherzt zu straffen, und der starke Dollar sorgt für Stress in vielen Schwellenländern. Gleichzeitig tritt die Verlangsamung der Konjunktur immer deutlicher zutage. Weltweit haben die Aktien- und die Bondmärkte den Anlegern heftige Verluste beschert.

«Ich bin nicht der Meinung, dass wir strukturell mit einer Inflation von 4 bis 6% konfrontiert sein werden, da ein Grossteil der derzeitigen Inflation auf ein Zusammentreffen negativer Angebotsschocks zurückzuführen ist»: Caroline Miller. Quelle: Alpine Macro

«Im Moment befindet sich das Fed immer noch auf dem Pfad der geldpolitischen Straffung», sagt Caroline Miller, Leiterin Asset Allocation beim kanadischen Analysehaus Alpine Macro, im Gespräch mit The Market. Das Fed brauche klarere Belege für eine Abkühlung der Wirtschaft, insbesondere des Arbeitsmarktes und des Lohnwachstums, bevor es eine Kehrtwende einleiten könne.

Dennoch glaubt sie nicht, dass Investoren jetzt noch Aktienpositionen reduzieren sollten – im Gegenteil: Miller empfiehlt, schrittweise risikobehaftete Anlagen aufzubauen. Mit Blick auf das kommende Jahr erwartet sie ein Abflauen des Inflationsdrucks, was zu einem Rückgang bei den Bondrenditen führen werde. Das wiederum werde die Aktienmärkte unterstützen.

Frau Miller, wie würden Sie das derzeitige Marktumfeld beschreiben?

Die Unsicherheit ist gross, und Unsicherheit führt zu Volatilität, und Volatilität wiederum lässt die Korrelation zwischen den Vermögenspreisen steigen. Dies erschwert den Aufbau eines diversifizierten Portfolios. Wir haben weniger Klarheit über den Kurs der Geldpolitik, wir haben eindeutig weniger Klarheit über die geopolitischen Entwicklungen, was die Angst vor weiteren exogenen Schocks schürt. Ausserdem sind die Aussichten für das globale Wachstum nach der Energiekrise und der Verschärfung der finanziellen Bedingungen ungewiss, zumal sich China, die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt, in einem Zustand der Halblähmung befindet.

Was sind die Folgen dieser Unsicherheit?

Die Folgen all dieser Risiken lassen sich nur schwer vorhersagen. Dies zeigt sich in der Volatilität von Finanzanlagen, wenn man sich den Move-Index ansieht, der die Volatilität der Renditen von US-Staatsanleihen misst, die zu den wichtigsten Preisen auf den Finanzmärkten gehören. Und es zeigt sich in einer Überbewertung des Dollars, die sehr stark mit dieser globalen Unsicherheit zusammenhängt. Mit ein Grund für die Überbewertung des Dollars ist, dass er als sicherer Hafen gilt.

In der Vergangenheit hätte ein solches Umfeld mit verlangsamtem Wachstum und erhöhter Unsicherheit die Zentralbanken dazu veranlasst, die Geldpolitik zu lockern.

In einer Welt mit niedrigem Wachstum und niedriger Inflation, wie wir sie in den letzten zwanzig Jahren erlebt haben, würde eine solche Kombination für eine Lockerung der Geldpolitik sprechen. Wir befinden uns jedoch in einer Zeit hoher Inflation. Die oberste Priorität der Zentralbanken besteht derzeit darin, sie zu senken, da die Wirtschaft ohne Preisstabilität nicht effektiv funktioniert. Im Zielkonflikt zwischen Preisstabilität und Konjunktur konzentrieren sich die politischen Entscheidungsträger auf die Wiederherstellung der Preisstabilität, selbst wenn dies auf Kosten des Wachstums geht.

Was halten Sie von den erneut aufkeimenden Spekulationen über eine Kehrtwende der Notenbanken?

Zunächst einmal sagt dies etwas darüber aus, wie aussergewöhnlich unsere Welt heute ist. So hat die Bank of Canada am Donnerstag die Leitzinsen um 50 Basispunkte statt wie vom Markt erwartet um 75 Bp angehoben – und das wurde bereits als Kehrtwende bezeichnet. Eine Welt, in der eine Zinserhöhung um 50 Bp als «dovish» empfunden wird, zeigt, wie sehr sich das gegenwärtige Umfeld von der jüngsten Vergangenheit unterscheidet. Der Markt interpretiert eine Verringerung des Straffungstempos als einen Kurswechsel. Aber um es klar zu sagen: Das ist weit entfernt von einer Pause oder einer Lockerung. Tiff Macklem, Gouverneur der Bank of Canada, hat sehr deutlich gesagt, dass sie weiterhin die Notwendigkeit höherer Zinsen sehen, bis sich die Inflation normalisiert.

Allerdings scheint sich das Narrativ an den Börsen schon etwas zu verschieben, oder nicht?

Die Zentralbanken erkennen an, dass die Straffung der Geldpolitik heute den gewünschten Effekt einer Abkühlung der Nachfrage hat. Daher ist es sinnvoll, die Zinserhöhungen zu verlangsamen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu bewerten. Wir wissen, dass die Geldpolitik das Wachstum erst mit einer Verzögerung beeinflusst. Auch darf nicht vergessen werden, dass der Straffungszyklus des Fed erst im März begonnen hat. Es hat also insofern eher ein leichtes Tauwetter gegeben, als das Tempo der Zinserhöhungen seinen Höhepunkt erreicht haben könnte. Ein echter Wendepunkt würde jedoch auch eine Botschaft über einen niedrigeren Höchststand der Fed Funds Rate umfassen.

Und das sehen Sie noch nicht?

Im Moment befindet sich das Fed immer noch auf einem Straffungskurs. Es benötigt klarere Hinweise für eine Verlangsamung der Wirtschaft, insbesondere des Arbeitsmarktes und des Lohnwachstums, und es scheint zu akzeptieren, dass der Preis für eine geringere Inflation in niedrigeren Vermögenspreisen besteht. Anders als in früheren Zyklen hat die Notenbank trotz der zunehmenden Unsicherheit und trotz des jüngsten Rückgangs der Vermögenspreise die Straffung fortgesetzt. Dies ist ein klarer Hinweis, dass sie sich darauf konzentriert, die Inflation zu senken, statt die Märkte zu beruhigen. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass sie die Zinsen stärker anheben muss als derzeit angenommen, das heisst, irgendwann im ersten Quartal 2023 werden die Fed Funds Rates den Höhepunkt bei rund 5% erreichen.

Was bedeutet das für die Finanzmärkte?

Das bedeutet, dass gute Wirtschaftsdaten kurzfristig schlecht für die Märkte sind. Umgekehrt könnten enttäuschende Konjunkturdaten positiv sein, weil sich dadurch die Zeichen für eine Abschwächung der Wirtschaft verdichten, was die Wahrscheinlichkeit einer Kehrtwende des Fed erhöht.

Empfehlen Sie Anlegern ein Untergewicht in Aktien?

Unserer Meinung nach ist es zu spät, um Risiken zu reduzieren. Die Märkte sind zwar volatil, aber in ein paar Monaten könnten wir auf die jetzige Phase zurückblicken und feststellen, dass es sich um die Bodenbildung nach einem heftigen Bärenmarkt gehandelt hat. Wenn das nächste Jahr tatsächlich ein Jahr mit rückläufiger Inflation sein wird, ist das für die Finanzmärkte konstruktiv, da dies die Dringlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch das Fed verringert und somit ein Szenario schafft, in dem die Bondrenditen sinken werden. Und wir glauben, dass niedrigere Renditen für die Unterstützung der Aktienmärkte von entscheidender Bedeutung sein werden. Deshalb ist es etwas zu spät, um bei Aktien extrem pessimistisch zu sein. Für langfristige Investoren steigen die Opportunitätskosten, wenn sie auf einem Berg von Bargeld sitzen und sowohl Aktien als auch Anleihen immer mehr an Wert gewinnen.

Sind Aktien und Anleihen denn wieder attraktiv bewertet?

Eine Fülle an schlechten Nachrichten ist eingepreist. Und die Aussicht auf einen raschen Rückgang der angebotsbedingten Inflation wird die Märkte insoweit beruhigen, als sie das Ende dieses Straffungszyklus einläutet.

Erwarten Sie, dass Anleihen und Aktien gleichzeitig steigen werden?

In der Anfangsphase werden wir wieder die klassische Korrelation zwischen Renditen und Aktienkursen sehen. Mit anderen Worten: Eine niedrigere Inflation wird zu niedrigeren Bondrenditen führen, was sich positiv auf die Bewertungsvielfachen von Aktien auswirken wird. Wir steuern auf das Ende der Phase zu, in der die hohe Inflation sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu starken Kursverlusten führt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Disinflation für beide Vermögensklassen konstruktiv sein kann, ja.

Wäre das der Beginn eines neuen säkularen Bullenmarktes?

Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob wir die Voraussetzungen für einen strukturellen Bullenmarkt schaffen. Ich fühle mich wohler mit der Aussage, dass dieser Bärenmarkt schon weit fortgeschritten ist.

Ihre konstruktive Sichtweise basiert auf einem Rückgang der Inflation. Andere Strategen wie Russell Napier gehen davon aus, dass die Inflation in den kommenden Jahren strukturell höher sein wird – im Bereich von 4 bis 6%.

Ich bin nicht der Meinung, dass wir strukturell mit einer Inflation von 4 bis 6% konfrontiert sind, da ein Grossteil der derzeitigen Inflation auf ein Zusammentreffen negativer Angebotsschocks zurückzuführen ist und nicht auf einen Anstieg der organischen Nachfrage. Schaut man sich die Preise für Halbleiter an, so wird aus einer Knappheit ein Überangebot, schaut man sich die Lagerbestände im Detail- und im Grosshandel an, so gibt es eindeutige Anzeichen dafür, dass der Kaufrausch nach langlebigen Gütern gerade zu einem Zeitpunkt vorbei ist, zu dem sich das Angebot erholt. Betrachtet man die Kosten für den Schiffsverkehr und das Volumen des weltweiten Containertransports auf dem Seeweg, so ist ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen. In den USA befindet sich der Immobilienmarkt bereits in einer Rezession.



Um zu glauben, dass wir auf ein Umfeld strukturell höherer Inflation zusteuern, muss man glauben, dass die derzeitige Makropolitik nicht ausreichen wird, um die Nachfrage zu zerstören und die Inflation zu senken. Und wir sind der Ansicht, dass der neutrale Zins, der mit Preisstabilität und Vollbeschäftigung vereinbar ist, seit der Zeit vor der Covid-Krise unverändert ist. Die Finanzierungsbedingungen sind also bereits restriktiv und werden die Inflation wahrscheinlich senken. Ich glaube nicht, dass wir uns auf eine Welt mit einer dauerhaften Inflation von 4 bis 6% einstellen müssen.

Nach den Renditen der US-Staatsanleihen ist der Dollar wahrscheinlich der zweitwichtigste Preis auf den Finanzmärkten. Sehen Sie ein baldiges Ende der Dollarstärke?

Ja, aber ich glaube nicht, dass dies durch eine global koordinierte Intervention der Zentralbanken geschehen wird, wie viele Marktbeobachter spekulieren. Ich denke, es muss organisch durch eine Änderung der Fed-Politik geschehen. Eine Voraussetzung für einen nachhaltig schwächeren Dollar sind das Erreichen des Höchst bei den Renditen von US-Staatsanleihen und eine Verringerung des derzeitigen Zinsvorteils der USA gegenüber ihren Handelspartnern.

Und die andere Bedingung?

Die andere ist ein kräftigeres chinesisches Wachstum. Die schwache Konjunktur in China und die Überhitzung der US-Wirtschaft waren neben der «Flucht in Sicherheit» die Haupttriebkräfte der Dollarstärke. Jetzt ist der Dollar real überbewertet, während die USA ein grosses Leistungsbilanzdefizit aufweisen. Sobald klar ist, dass das Fed das Ende des Straffungszyklus erreicht hat, wird sich die Zinsspanne einengen, und das wird der Katalysator für einen schwächeren Dollar sein.

Ist das Ihr Szenario für das nächste Jahr?

Ja, die Märkte rechnen derzeit mit sehr hohen kurzfristigen Zinsen in den USA für einen langen Zeitraum, das heisst, die kurzfristigen Zinsen sollen bis 2024 deutlich über dem neutralen Zins verharren. Wenn wir jedoch recht behalten und sich Wirtschaft sowie Inflation rasch abkühlen, dann erwarten wir eher eine Verschiebung der Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der kurzfristigen Zinsen und hinsichtlich der Dauer des starken Zinsvorteils der USA. Das dürfte den Dollar schwächen.

Was empfehlen Sie angesichts dieses Umfelds für die Aktienallokation im kommenden Jahr?

Wir raten den Investoren, ihren Anteil an risikobehafteten Anlagen aufzustocken. Die USA sind aus Sicht des Gewinnwachstums, der starken Währung und des geringeren geopolitischen Risikos noch immer der richtige Ort. China befindet sich im Griff der Zero-Covid-Beschränkungen sowie einer grossen Machtkonsolidierung und eines autoritären Durchgreifens von Präsident Xi Jinping. Europa leidet unter einer Energiekrise und einer offenkundig unvermeidlichen Konsumrezession als Folge davon. Der Zeitpunkt für ein Umschichten aus US-Vermögenswerten wird durch die Erwartung eines schwächeren Dollars und eines stärkeren Wachstums ausserhalb der USA bestimmt.

Ist das auch ein Thema für 2023?

Der Wendepunkt wird irgendwann Anfang nächsten Jahres kommen, aber es gibt viele Aktienmärkte, in denen der Bärenmarkt schon weit fortgeschritten ist. Es ergibt keinen Sinn mehr, untergewichtet zu sein. Eigentlich würde ich Barmittel untergewichten und wieder in eine Kombination aus hochwertigen Anleihen und Aktien investieren, die eine gute Gewinnentwicklung und eine einigermassen solide Bilanz aufweisen. Und ich möchte klarstellen: Wir empfehlen den Anlegern nicht, wieder in die liquiditätsgetriebenen Tech-, Meme- und Spac-Sektoren des Marktes einzusteigen, die keinen Gewinn erzielen. Es gibt viele qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Bewertung durch den starken Zinsanstieg gelitten hat. Die Anleger sollten sich auf Gesellschaften konzentrieren, bei denen der Rückgang der Bewertung stärker war als die Verschlechterung der Ertragsaussichten.

Im Moment sind Sie also mit US-Aktien zufrieden, aber sobald die US-Renditen und der Dollar drehen, würden Sie in internationale Märkte wie die Schwellenländer und Europa umschichten?

Ja, wobei wir die Schwellenländer gegenüber Europa bevorzugen.

Weshalb?

Der Straffungszyklus ist in den Schwellenländern sehr weit fortgeschritten, und der Inflationsüberraschungsindex hat gedreht, was bedeutet, dass es Spielraum für einen schnelleren Wechsel zu einer lockeren Geldpolitik gibt. Dies dürfte einen Rückgang der Realrenditen auslösen, was wiederum risikobehaftete Anlagen beflügeln würde. Ausserdem sind die Bewertungen von Vermögenswerten in den Schwellenländern niedriger. Die Richtung der künftigen Energiepolitik in Europa ist mir noch nicht ganz klar. Ausserdem haben sich die Schwellenländer als widerstandsfähiger erwiesen, als man normalerweise erwarten würde.

Worin äussert sich das?

Normalerweise ist ein sehr starker Dollar für die Schwellenländer katastrophal. Und doch gab es in diesem Jahr Phasen, in denen die Schwellenländermärkte besser abgeschnitten haben als US-Aktien. Das liegt daran, dass die Währungen der Emerging Markets, insbesondere in Lateinamerika, bereits billig sind. Darüber hinaus weiten sich die auf Dollar lautenden Renditeaufschläge für Staatsanleihen in den Schwellenländern in der Regel aus, wenn der Dollar stark ist, aber in diesem Jahr haben sie sich an einigen Märkten sogar verringert. Auch dies ist ein Beleg dafür, dass der geldpolitische Straffungszyklus in den Schwellenländern sehr weit fortgeschritten ist, was für attraktive künftige Realrenditen spricht.



Interessanterweise hat Lateinamerika mit seiner Stärke bei den Rohstoffexporten in diesem Jahr sehr wenig Kredit erhalten, und das, obwohl die Gewinnentwicklung in der Region stärker war als in Asien. Kurzum, innerhalb der Schwellenländer bevorzugen wir Lateinamerika gegenüber Asien, und wir bevorzugen derzeit Emerging Markets gegenüber den Industrieländern ausserhalb Nordamerikas.

Sind Sie nicht besorgt, dass eine Rezession die Rohstoffpreise weiter drücken könnte?

Auf Sicht von zwei bis drei Jahren sind wir strukturell zuversichtlich für Rohstoffe. Zyklisch gesehen könnten die Rohstoffpreise angesichts des langsameren Wachstums unter Druck geraten, aber das ist bereits weitgehend geschehen. Die Handelsbedingungen für die Rohstoffexporteure in Lateinamerika haben sich radikal verbessert, und dennoch haben diese Börsen nur wenig davon profitiert. Selbst in einem Umfeld, in dem die kurzfristigen zyklischen Aussichten für die Rohstoffpreise aufgrund des langsameren globalen Wachstums gedämpft sind, gibt es dort einen Bewertungspuffer. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um lateinamerikanische Aktien aufzustocken, da die Energiewende sehr teuer und langwierig sein wird. Der Investitionsmangel bei vielen Rohstoffen, die immer noch stark nachgefragt werden, wird zu Engpässen führen, und die erneuerbaren Energien werden nicht in der Lage sein, den weltweiten Energiebedarf in absehbarer Zeit zu decken.

Was halten Sie von China? Kommt das Land für Investments noch in Frage?

Absolut gesehen schon, denn China ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und wird wahrscheinlich immer noch um 4 bis 5% pro Jahr wachsen. Das ist der Pfad, den Länder wie Japan, Taiwan und Südkorea eingeschlagen haben. Ihr Wachstumswunder endete, als sie Chinas derzeitiges Pro-Kopf-BIP von etwa 10’000 bis 12’000 $ erreichten, aber danach gab es noch eine Zeit, in der sie um 4 bis 5% wuchsen. Das ist ein beneidenswerter Hintergrund für das Gewinnwachstum, wenn man die G-7-Länder betrachtet, die viel langsamer expandieren.

Aber…?

Tatsache ist, dass es weltweit inzwischen viele günstige Märkte gibt, in denen die Politik berechenbarer ist und die weniger Risiken aufweisen. Warum sollte man sich als Ausländer in China engagieren, wo man nicht mit Sicherheit sagen kann, wann die Zero-Covid-Politik endet und die Wirtschaft wieder in Gang kommt, wenn es attraktivere Alternativen gibt? Allerdings ist die makroökonomische Politik – fiskalisch und geldpolitisch – in China momentan ziemlich prozyklisch, sodass ein Rückzug von der Null-Covid-Politik eine heftige Rally bei chinesischen Aktien auslösen würde. Spekulanten, die über starke Nerven verfügen, können sich für dieses Szenario positionieren. Ich glaube nicht, dass China für Investments nicht in Frage kommt, es ist einfach schwierig zu argumentieren, dass es das Risiko im Moment wert ist, wenn es anderswo so viele Möglichkeiten gibt.