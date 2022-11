Interview CEO Shop Apotheke: «Unser Geschäftsmodell funktioniert bis auf weiteres auch ohne E-Rezept» Der Konzernchef von Zur-Rose-Konkurrent Shop Apotheke, Stefan Feltens, spricht über die abermalige Verzögerung beim E-Rezept und erklärt, wie das Geschäft mit dem Versand von Medikamenten profitabel werden soll. Zudem schliesst er Kapitalmassnahmen aus. Henning Hölder ✉ 09.11.2022, 05.39 Uhr

Es war eine abermalige Hiobsbotschaft. Am vergangenen Donnerstag hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) angekündigt, die Einführung des elektronischen Rezepts auszusetzen. Es war die letzte verbliebene Pilotregion in Deutschland, in der das sogenannte E-Rezept testweise im grossen Stil eingeführt werden sollte. Bereits im August wurde der Roll-out in Schleswig-Holstein abgebrochen.

Beim E-Rezept handelt es sich um einen Rezeptcode, der auf dem Smartphone oder per Ausdruck bei jeder (Online-)Apotheke eingelöst werden kann. Zur Erinnerung: Eigentlich hätte die flächendeckende Einführung in Deutschland zum 1. Januar 2022 stattfinden sollen. Mit der Nachricht von vergangener Woche gilt auch das neue Ziel, das die Einführung für Frühjahr 2023 vorsah, als unrealistisch.

«Es war natürlich nicht das, was wir uns erhofft hatten», kommentiert Stefan Feltens, CEO von Shop Apotheke, den jüngsten Rückschlag im Interview. Seit Anfang 2019 führt er die vom Umsatz her nach DocMorris (Zur-Rose-Tochter) zweitgrösste Versandapotheke in Deutschland – und hat seitdem viel Ärger mit dem E-Rezept erlebt.

Beide Onlineapotheken sehen in der verpflichtenden Einführung den entscheidenden Wachstumstreiber für ihr Geschäft. Auch die Erwartungen der Marktteilnehmer sind hoch. Umso fataler haben sich die Querelen um die E-Rezept-Einführung auf den Aktienkurs ausgewirkt. Allein in diesem Jahr sind die Titel von Shop Apotheke rund 60% eingebrochen.

Im Interview erklärt Feltens, was eine weitere Verzögerung bei der Einführung des elektronischen Rezepts für das Geschäft von Shop Apotheke bedeuten würde, warum er weitere Massnahmen zur Stärkung des Kapitals ausschliessen kann und eine feindliche Übernahme bei Shop Apotheke wenig wahrscheinlich ist.

«Wir sind fest davon überzeugt, dass das E-Rezept kommt»: Stefan Feltens.

Herr Feltens, am Donnerstag gab es für Shop Apotheke Europe eine weitere Hiobsbotschaft. Westfalen-Lippe, die einzige verbliebene Pilotregion, steigt aus dem Projekt aus. Ihre Aktie hat stark negativ reagiert. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen?

Es war natürlich nicht das, was wir uns erhofft hatten. Allerdings kam es nicht völlig unerwartet. Vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe wurden ja bereits Bedenken artikuliert. Dennoch sind wir überzeugt, dass das E-Rezept kommen wird.

Die Gematik, also die Behörde, die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland zuständig ist, hält am Ziel einer flächendeckenden Einführung im Jahr 2023 fest. Sie auch?

Ja. Doch die Frage ist, was eine flächendeckende Einführung überhaupt bedeutet. Seit dem 1. September ist jede Apotheke in Deutschland verpflichtet, elektronische Rezepte anzunehmen. Leider passiert das noch nicht in vielen Fällen. Dennoch dürfen alle Ärztinnen und Ärzte bereits heute in ganz Deutschland elektronische Rezepte ausstellen.

Aber sie sind nicht dazu verpflichtet, und darum geht es ja.

Das ist richtig, und das ist aus unserer Sicht der Konstruktionsfehler im Gesetz. Dort steht ja, dass die Ausstellung von E-Rezepten seit dem 1. Januar dieses Jahres verpflichtend sei. Das ist aber weder mit einem Anreiz noch mit einer Sanktion behaftet. Stand jetzt sehen Ärztinnen und Ärzte in erster Linie den Umstellungsaufwand. Dabei liegen die Vorteile des E-Rezepts für den gesamten Gesundheitsmarkt in Deutschland auf der Hand.

Die da konkret wären?

Denken Sie allein an die Effizienzgewinne. In Deutschland werden jährlich rund 600 Mio. Rezepte ausgestellt. Ärztinnen verschreiben die Medikamente, danach geht das Rezept in die Apotheke, anschliessend in die Abrechnungszentren und am Ende an die Krankenkassen. Das sind alles Prozesse, die durch das E-Rezept deutlich verschlankt würden. Gemäss einer McKinsey-Studie könnten in Deutschland dank dem E-Rezept allein durch vermiedene Krankenhauseinweisungen infolge von Arzneimittelwechselwirkungen Kosten von bis zu 1 Mrd. € eingespart werden. Hinzu kommen noch die Kosteneinsparungen durch die digitale Abwicklung von Rezepten in ähnlicher Grössenordnung.

Die allgemeine Begeisterung über das E-Rezept hält sich aber weiterhin in Grenzen.

Ich muss eingestehen, offensichtlich ist es noch nicht gelungen, die breite Öffentlichkeit davon zu überzeugen.

Vor allem der Datenschutzbeauftragte in Deutschland befürchtet bei der Nutzung der Versichertenkarte für die Übermittlung des E-Rezepts Missbrauch. Können Sie derlei Bedenken nachvollziehen?

Hier geht es ja um die elektronische Gesundheitskarte. Damit identifizieren sich Patientinnen in der Apotheke, worauf das Apothekenpersonal auf die sogenannte Telematikinfrastruktur in der Cloud zugreifen kann. Darin sind sämtliche validen elektronischen Rezepte für den Besitzer dieser Karte einsehbar. Dieser Weg ist vom Datenschutzbeauftragten kritisiert worden, was zum Ausstieg der Region Westfalen-Lippe aus dem Pilotprojekt geführt hat. Doch es gibt noch zwei weitere mögliche Wege, die von der Kritik nicht eingeschlossen sind.

Die da wären?

Da gibt es einerseits die E-Rezept-App der Gematik, die zwar eine gute Lösung ist, momentan leider aber noch ein Schattendasein fristet. Die zweite Möglichkeit ist ein Papierausdruck des Rezepts mit einem QR-Code. Damit können Patientinnen und Patienten entweder in die Apotheke um die Ecke gehen oder ihn an eine Onlineapotheke ihrer Wahl senden.

Ein Papierausdruck klingt nicht unbedingt digital.

Da haben Sie recht. Trotzdem glaube ich, dass es gerade am Anfang hilfreich sein kann, wenn die Leute noch etwas in die Hand bekommen. Dies schafft Vertrauen in das E-Rezept, was für seine Etablierung unabdingbar ist.

Ihre Aktie hat am Donnerstag auf die Nachricht aus Westfalen-Lippe stark korrigiert. Was bedeutet diese Verzögerung für das Geschäft von Shop Apotheke?

Mir ist es wichtig zu betonen, dass das Geschäftsmodell von Shop Apotheke bis auf weiteres auch ohne das E-Rezept funktioniert. Das haben die Zahlen für das dritte Quartal gezeigt. Wir wachsen und weisen ein positives operatives Ergebnis aus, wenn auch zugegebenermassen marginal. Hier gibt es noch Potenzial. Doch unser deutliches Wachstum in den letzten drei Jahren ist uns ohne das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten gelungen. Vor der Coronapandemie hatten wir knapp 5 Mio. aktive Kundinnen und Kunden, heute sind es 9 Mio.

Also brauchen Sie das E-Rezept gar nicht?

Man darf das nicht falsch verstehen. Wir sind fest davon überzeugt, dass das E-Rezept kommt. Wahrscheinlich wird es jetzt abermals später als gedacht, und auch die Penetration des E-Rezept-Marktes dürfte etwas länger dauern, trotzdem wird es kommen. Wir sind seit dem 1. Juli 2021 bereit, E-Rezepte zu empfangen und die Medikamente entsprechend auszuliefern. Wir erhalten auch bereits täglich E-Rezepte von Kunden, die uns positives Feedback geben.

Wie viele E-Rezepte werden bei Ihnen derzeit eingelöst?

Es ist natürlich noch eine sehr geringe Anzahl. Wir tun jetzt alles, um andere Marktteilnehmer, ob Ärzte oder Patientinnen, von den Vorteilen des E-Rezepts zu überzeugen. Unser Wachstumspotenzial in diesem Markt ist aber enorm.

In der DACH-Region – Deutschland, Österreich, Schweiz – erwirtschaften Sie momentan 15% Ihres Gesamtumsatzes mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Das ist noch nicht wirklich viel.

Der deutsche Markt für verschreibungspflichtige Medikamente beläuft sich auf ungefähr 40 bis 50 Mrd. €. Momentan entfallen nur 0,6% davon auf Onlineapotheken. Wir sind eigentlich noch kaum existent, wenn wir den Gesamtmarkt betrachten. Ich glaube, dass auch nach der E-Rezept-Einführung die Rezepte überwiegend in lokalen Apotheken eingelöst werden. Trotzdem ist unsere Annahme – und sie deckt sich mit der Einschätzung anderer, externer Marktbeobachter –, dass nach ein paar Jahren etwa 10% des Gesamtumsatzes von rezeptpflichtigen Medikamenten über Onlineapotheken laufen werden.

Wie gross wird Ihr Anteil am Kuchen sein?

Deutlich überproportional. Derzeit sind wir im deutschen Markt ja die Nummer zwei, wenn man alle Marken und Akquisitionen unseres grössten Konkurrenten zusammenrechnet. Unser Anspruch ist aber, in Zukunft auch bei rezeptpflichtigen Medikamenten Marktanteile zu gewinnen – etwas, was uns im Markt für nicht verschreibungspflichtige Produkte ja bereits seit Jahren gelingt.

Bei manchen Analysten, und auch Investoren, die Ihnen wohlgesinnt sind, scheint die Grundannahme zu bestehen: Sobald das E-Rezept kommt, wird Ihr Geschäft explodieren. Ist es so einfach?

Explodieren ist nicht unsere Wortwahl, aber grundsätzlich sehen wir das genauso. In Deutschland hatten wir mit rezeptpflichtigen Medikamenten in der Spitze einen Umsatz von etwa 210 Mio. € pro Jahr. Dieses Jahr wird er sich aufgrund des Bonusverbots – Onlineapotheken dürfen keine Rabatte mehr auf rezeptpflichtige Arzneimittel gewähren – auf 120 Mio. € belaufen. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Umsatz mit der E-Rezept-Einführung vervielfachen wird. Doch mindestens genauso wichtig ist, dass sich dadurch auch unsere Ertragskraft deutlich verbessern wird. Pro Bestellung ist schon heute fast jede Bestellung für ein rezeptpflichtiges Medikament cashflowpositiv. Das können wir leider noch nicht für jede Bestellung von nicht verschreibungspflichtigen Produkten sagen.

Was macht Sie so sicher, dass die Leute tatsächlich mehr in Onlineapotheken bestellen werden?

Das Beispiel Schweden zeigt es. Dort gibt es seit längerem E-Rezepte, der Onlineanteil liegt bei 12 bis 13%. Wie in Deutschland sind die Preise auch dort reguliert, was die Märkte vergleichbar macht. Zudem sprechen wir bei anderen E-Commerce-Märkten, wie etwa Mode oder Elektronikartikeln, wo die Digitalisierung bereits weiter fortgeschritten ist, über ganz andere Onlineanteile. Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass sich der Anteil der Onlineapotheken auch in Deutschland am Ende nicht auf 10% einpendeln wird.

Nach dem Arztbesuch bekomme ich das Medikament in der Apotheke daneben meistens sofort. Wieso sollte ich bei einer Onlineapotheke bestellen und Tage warten?

Wenn meine Tochter eine schwere Infektion hat, gehe ich natürlich auch zur lokalen Apotheke, weil ich dann keinen Tag warten möchte. Doch es gibt genügend Anwendungsfälle, in denen eine Onlineapotheke eine gute Alternative sein kann. Ich bin Typ-2-Diabetiker. Ich muss alle drei Monate zum Arzt und bekomme dort mein Rezept. Dort ist keine Apotheke in Fussdistanz erreichbar. Wir haben heute schon ländliche Regionen in Deutschland, wo man zur nächsten Apotheke zwanzig bis dreissig Minuten fahren muss. Andere Patienten sind mobilitätseingeschränkt und haben Schwierigkeiten, zur nächsten Apotheke zu gehen. Zudem bin ich ja Chroniker. Das heisst, ich brauche meine Medikamente regelmässig, was das Ganze planbar macht. Ich sehe zwei Mal täglich beim Blick in meinen Medikamentenschrank, wann es Zeit für ein neues Rezept ist.

Angenommen, die verpflichtende Einführung des E-Rezepts würde sich erneut um mehrere Jahre verzögern. Würde Shop Apotheke das verkraften?

Ja, denn wir sind auf Gruppenebene nur deswegen noch nicht profitabel, weil wir weiter in neue Geschäftsmodelle investieren. Dazu gehören zum Beispiel unser Marktplatz, von dem wir einen klaren Schub beim Umsatz und beim Ergebnis erwarten, oder das Medikationsmanagement. Zudem haben wir zuletzt mit First A einen Quick-Service-Anbieter für Arzneimittel akquiriert. Doch in unserem Kerngeschäft, also dem Verkauf von rezeptfreien Medikamenten, sind wir im deutschsprachigen Raum bereits profitabel. Shop-Apotheke.com ist heute die grösste Apothekenmarke in Deutschland.

Wann wollen Sie auf Gruppenebene profitabel werden?

In unserer Langfristprognose sprechen wir davon, eine bereinigte operative Gewinnmarge von 8% oder mehr zu erwirtschaften. Ein konkretes Jahr nennen wir nicht, wir beziehen uns aber nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.

Sondern?

Wir waren im dritten Quartal 2022 ja nicht zum ersten Mal Ebitda-positiv. Ich darf in diesem Zusammenhang anmerken, dass wir auch in der Vergangenheit sehr sorgsam mit den uns anvertrauten Ressourcen umgegangen sind. In den kommenden Quartalen und Jahren werden wir kontinuierlich auf unsere Langfristprognose hinarbeiten.

Wie soll die Gewinnschwelle erreicht werden?

Ertragstreiber werden, wie bei vielen E-Commerce-Unternehmen, vor allem Skaleneffekte sein. Unsere Kosten werden sich also unterproportional zum Umsatz entwickeln. Darüber hinaus werden wir von unserem Retail-Media-Geschäft, unserem Marktplatz, unserem wachsenden Einkaufsvolumen und nicht zuletzt vom E-Rezept profitieren.

Das Konzept des digitalen Marktplatzes hat sich bei Amazon, Zalando und Co. bewährt. War das Ihr Vorbild?

Wir bieten unseren Marktplatz an, damit andere Händler ihre Produkte über unsere Plattform verkaufen können. Dafür erhalten wir als Provision einen nicht unbeträchtlichen Anteil des Umsatzes. Das ist klassisches Marktplatzgeschäft und insofern nicht ungewöhnlich. Im Moment ist es noch relativ klein, doch bekanntermassen sind solche Marktplatzmodelle ab einer gewissen Grössenordnung äusserst profitabel.

Ihr Aktienkurs hat sich 2022 trotz der E-Rezept-Querelen lange Zeit vergleichsweise gut halten können. Doch seit August, als Schleswig-Holstein aus dem Pilotprojekt ausgestiegen ist, gerät auch Shop Apotheke an der Börse immer stärker unter Druck. Befürchten Sie, dass die Aktionäre die Geduld verlieren könnten?

Wir kriegen natürlich mit, dass einige Aktionäre ausgestiegen sind. Doch der momentane Kurs kann auch ein attraktives Einstiegsniveau sein. Wenn jemand verkauft, muss es ja auch immer einen Käufer geben. Wir haben von einigen institutionellen Investoren gehört, dass ihr klarer Investment Case das E-Rezept gewesen sei. Einige haben wegen der aufkommenden Zweifel nun offenbar umgeschichtet. Doch es gibt auch Analysten, die sich den Aktienkurs von Shop Apotheke anschauen und sich wundern, auf welch tiefem Niveau die Titel gehandelt werden – auch ohne das potenzielle Geschäft mit dem E-Rezept.

Ihre Konkurrentin Zur Rose sah sich zuletzt erneut zu Kapitalmassnahmen gezwungen. Wie steht es um Ihre Liquidität?

Unser Cashbestand lag per Ende Dezember 2021 bei 220 Mio. €. Ich kann mit vollster Überzeugung die Aussage treffen, dass wir nicht mehr an den Kapitalmarkt zurück müssen. Bis wir cashflowpositiv sind, haben wir hinreichend Mittel zur Verfügung. Wenn wir eine grössere Akquisition durchführen würden, wäre das natürlich eine andere Situation. Aber diesbezüglich steht momentan nichts an.

Um Zur Rose rankten sich zwischenzeitlich Gerüchte über einen Einstieg von Private Equity bis hin zu einer Komplettübernahme. Auch Ihre Bewertung ist in diesem Jahr stark zurückgekommen. Glauben Sie, dass Sie Ziel einer Übernahme werden könnten?

Ich kann da natürlich nichts ausschliessen, weil es nicht in unserer Hand liegt. Ich kann Ihnen aber sagen, dass es ganz sicher nicht unser Ziel ist. Zudem haben wir eine sehr spezielle Aktionärsstruktur. Es gibt einen Stimmrechtspool, der deutlich über ein Viertel der Aktien in sich vereinigt. Das heisst, eine rein feindliche Übernahme ist bei uns deutlich schwieriger als bei anderen Unternehmen. Wir haben eine sehr klare Strategie, wo wir hinkommen wollen. Da bedarf es keiner Übernahme. Aber am Ende ist es die Entscheidung der Aktionäre.

Momentan wird der deutsche Markt für Onlineapotheken von zwei grossen Playern beherrscht. Immer wieder wird über einen Einstieg von Amazon spekuliert. Warum ist dies noch nicht geschehen?

Es fängt mit dem regulatorischen Umfeld an. Eine Apotheke darf in Deutschland nicht von einem Unternehmen betrieben werden, sondern nur von einer Person, also einem Apotheker oder einer Apothekerin. Selbst wenn Amazon 1 Mrd. € in die Hand nehmen würde, dürfte sie damit nicht die Apotheke um die Ecke kaufen. Das ist ja auch der einzige Grund, warum wir als Shop Apotheke in den Niederlanden sitzen. Wir dürfen als Unternehmen in Deutschland keine Apotheke betreiben.

Das heisst, Amazon könnte auch den Weg über die Niederlande gehen. Bisher ist das aber nicht passiert.

Das ist zwar nur spekulativ, aber es ist ja bekannt, dass Amazon grundsätzlich grösser denkt. In der Europäischen Union haben wir es mit 27 unterschiedlichen Gesundheitsmärkten zu tun, mit jeweils unterschiedlichen Regulierungen. Das gefällt nicht jedem globalen Spieler; die wollen normalerweise schnell skalieren. Eines ist aber klar: Wir sitzen nicht wie das Kaninchen vor der Schlange und warten darauf, was Amazon macht.

In Deutschland gibt es noch ein paar andere, kleine bis mittelgrosse Versandapotheken. Im Gegensatz zu Ihrem Konkurrenten Zur Rose sind Sie in der Vergangenheit eher weniger mit Akquisitionen aufgefallen.

Es ist kein Geheimnis, dass wir bei fast allen dieser Akquisitionen ebenfalls im Prozess dabei waren, teilweise haben wir auch Angebote abgegeben. Wir mussten jeweils einsehen, dass die gezahlten Preise deutlich über dem lagen, was wir bereit waren zu zahlen. Wir haben das Geld dann in organisches Wachstum investiert, womit wir sehr gut gefahren sind.

Akquisitionen sind derzeit also kein Thema?

Heute brauchen wir in Deutschland keine Akquisitionen mehr, wir schliessen sie aber auch nicht aus. Die Bedingung ist allerdings, dass die Migration einfach ist, in relativ kurzer Zeit einen positiven Beitrag für unser Ergebnis liefert und Cashflow generiert. Die Übernahme einer Apotheke in Deutschland ist ja rechtlich kompliziert und mit grossem Aufwand verbunden.

Zur Rose ist ihre offensive Akquisitionsstrategie zuletzt auf die Füsse gefallen. Sind Sie im Nachhinein froh, dass Sie weniger zum Zug gekommen sind?

Wir sind mit unserem organischen Wachstum ganz gut gefahren.

Zuletzt noch eine Frage. Verzweifeln Sie manchmal an der Digitalisierung in Deutschland?

Dazu eine kleine Anekdote. Unser Unternehmen wurde 2001 ins Leben gerufen, weil die Gründer damals überzeugt waren, dass die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland unmittelbar bevorstehe. Das war vor über zwanzig Jahren. Dass wir es seitdem nicht geschafft haben, ist für die Digitalisierung in Deutschland ein Armutszeugnis. Vor einigen Wochen habe ich mit einem unserer Grossinvestoren aus Schweden gesprochen, der mich gefragt hat, was denn da bei uns in Deutschland los sei. In Schweden haben alle eine elektronische ID. Damit geht man zum Arzt, zur Apotheke, zu den Behörden, zur Bank, einfach überall hin.