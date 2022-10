Interview «Wertschöpfung und Fortschritt werden durch Tech-Unternehmen zustande kommen» Philipp Klöckner, Digitalexperte und Tech-Investor, sieht Technologiewerte auch in Zukunft besser abschneiden. Im Interview erklärt er, auf welche Aktien er setzt und warum er die USA auch zukünftig für attraktiver hält als Europa. Henning Hölder ✉ 11.10.2022, 02.54 Uhr

Steigende Zinsen, Inflation und trübe Konjunkturaussichten. Die Korrektur an den Börsen trifft vor allem Aktien aus dem Technologiebereich hart. Während der Weltindex MSCI World etwas mehr als 20% von seinem Höchst entfernt liegt, notiert der US-Technologieindex Nasdaq 100 rund ein Drittel tiefer.

Philipp Klöckner, Digitalexperte und Investor aus Deutschland, lässt im Interview dennoch keinen Zweifel aufkommen, dass er Technologie auch in den nächsten zehn Jahren an der Börse outperformen sieht. «In meiner täglichen Arbeit sehe ich das unheimliche Wachstum und Ertragspotenzial von innovativen Unternehmen», sagt Klöckner, der zahlreiche Beteiligungen an Start-ups und Wachstumsgesellschaften hält.

An den Börsen rechnet er mit weiteren Abschlägen. Was derzeit noch fehle, sei echte Panik am Markt. «Noch verkaufen nur wenige, weil sie es unbedingt müssen.» Im Interview erklärt er ausserdem, was ihn davon abhält, in Value-Aktien zu investieren, auf welche Tech-Werte er setzt und warum die USA auch zukünftig für Anlegerinnen und Anleger attraktiver sind als Europa.

«Was tatsächlich noch fehlt, ist echte Panik am Markt»: Philipp Klöckner. Quelle: ZVG

Herr Klöckner, sowohl an der Börse als auch bei Investitionen in Start-ups setzen Sie voll auf den Technologiesektor. Die derzeitige Börsenbaisse drückt vor allem auf wachstumsstarke Tech-Aktien. Wo stehen wir in dieser Korrektur?

Die anstehenden Ergebnisse für das dritte und das vierte Quartal werden noch die eine oder andere negative Überraschung parat haben, sowohl im Retail- als auch im Tech-Sektor. Daher würde es mich nicht komplett wundern, wenn der Markt um weitere 20 oder 30% korrigiert. Trotzdem glaube ich, dass wir insgesamt das Gröbste hinter uns haben könnten.

Im Vergleich zu anderen grossen Börsenkorrekturen sind die jetzigen Verluste immer noch überschaubar.

Was tatsächlich noch fehlt, ist echte Panik am Markt. Noch verkaufen nur wenige, weil sie es unbedingt müssen. Allerdings ist die Situation heute schon anders als etwa zu Beginn der Nullerjahre. Wir können heute auf viel mehr solide Unternehmen schauen, die Umsatz machen, grösstenteils auch Gewinn und einen positiven Cashflow erwirtschaften. Die Übertreibung ist heute weniger stark als damals.

Sie sprechen die Unternehmensgewinne an. Die durchschnittlichen Gewinnschätzungen der Analysten sind zuletzt zwar gesunken, trotzdem sind sie immer noch hoch. Kommt da nicht noch etwas auf uns zu?

Da stimme ich Ihnen zu. Bisher waren es ja hauptsächlich die Zinsen und die Anlegerstimmung, was die Aktienkurse gedrückt hat, während die Unternehmensgewinne noch immer relativ robust waren. Vor allem eine echte Nachfragekrise haben wir noch gar nicht gesehen. Sobald aber die ersten Strom- und Gasrechnungen in die Haushalte flattern, dürfte sich das in einem schlechteren Konsumentenvertrauen niederschlagen. Das wird sowohl den Konsum als auch die Produktion drücken. Sobald sich das manifestiert hat, könnten wir aber auch schon am Wendepunkt sein.

Die tiefen Zinsen haben den Aktienmärkten eine über zehn Jahre währende Hausse beschert. Sind die fetten Jahre an der Börse nun vorbei?

Was mittelfristig sicher vorbei ist, sind die Exzesse, wo man als Anfänger an der Börse innerhalb eines Jahres sein Geld verdoppeln konnte. Auch das massive Aufkommen von leeren Mantelgesellschaften, Spac, war eine Folge der Exzesse. Hier haben einige Investoren Lehrgeld bezahlt. Ich sehe in der jetzigen Situation aber auch etwas Positives.

Und zwar?

Nach langer Zeit haben wir mal wieder nachvollziehbare Einstiegskurse auch für Menschen, die sich das erste Mal mit Kapitalanlage beschäftigen. In den letzten drei Jahren – den kurzen Coronacrash ausgenommen – konnte man als Anfänger immer nur zu hohen Preisen beginnen, zu investieren. Heute haben wir trotz eventueller weiterer Verluste langfristig deutlich bessere Einstiegskurse. Für die junge Generation ist dies eine Chance.

In den letzten zehn Jahren ausschliesslich in den Technologiesektor zu investieren, war zweifellos eine gute Strategie. Was macht Sie so sicher, dass dies auch für die nächste Dekade gilt?

Ich sehe in meiner täglichen Arbeit als Berater und Investor von Start-ups das unheimliche Wachstum und das Ertragspotenzial von innovativen Unternehmen. Gute Technologieunternehmen – seien es Marktplätze oder Softwaregesellschaften – haben Bruttomargen um die 80%, das findet man in keinem anderen Sektor. Hohe Bruttomargen ermöglichen langfristig eine völlig andere Ertragskraft. Das kann man bei den «gealterten» Tech-Modellen der GAFAM-Unternehmen (Alphabet/Google, Apple, Meta/Facebook, Amazon, Microsoft, Anm. d. Red.) sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig haben sich die guten Tech-Modelle auch durch Konjunkturzyklen hindurch relativ resilient gezeigt. In sämtlichen Zyklen greifen sie Margenanteile von der traditionellen Industrie ab, was man gut oder schlecht finden kann.

Was spricht dagegen, allein aus Gründen der Diversifizierung, auch ein paar Value-Aktien im Depot zu haben?

Was mich am meisten davon abhält, in Value- oder Substanzaktien zu investieren, ist die Tatsache, dass die meisten Value-Modelle immer noch sehr stark auf der unbepreisten Ausbeutung von Ressourcen und der Nichteinbeziehung von externen Effekten basieren. Sei es im Bereich der Konsumgüter, der Ressourcen oder der Produktion, die Kosten meiner Dividenden müsste langfristig die Gesellschaft tragen. Ich bin mir sicher, dass mit der Zeit immer mehr Investoren umdenken werden und zum Schluss kommen, dass es mehr als eine finanzielle Rendite gibt.

Das klingt nach einem Plädoyer für nachhaltiges Investieren. Doch nur um es richtig zu verstehen: Ausser, besser schlafen zu können, versprechen Sie sich davon auch eine bessere Rendite?

Ich stelle fest, dass vor allem neue Anleger verstehen wollen, was der soziale oder der ökologische Impact von Unternehmen ist. Das führt ja dazu, dass die Aktien von Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, schon jetzt ein deutlich höheres Bewertungsniveau erreichen. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum die Geschäftsmodelle von so schwach geführten Unternehmen wie Oatly oder Beyond Meat trotz dem Absturz an der Börse noch immer derart hohe Vielfache aufweisen. Die Menschen wollen, dass diese Modelle funktionieren, und investieren, weil sie daran glauben.

Aber auch die grossen Technologieunternehmen geraten bezüglich externer Effekte immer wieder in die Kritik.

Natürlich kann es auch im Tech-Bereich zu externen Effekten kommen. Ich denke hier vor allem an Facebook und Instagram und ihre Auswirkungen auf die geistige Gesundheit junger Menschen, aber auch ihre entzweiende Wirkung auf Gesellschaft und Demokratie. Dennoch schätze ich das Problem im Value-Bereich als grösser ein.

Kurzum, Technologie wird den breiten Markt also auch in den nächsten Jahren schlagen?

Egal, welche Studie man sich anschaut: Wir wissen, dass ein Grossteil der Wertschöpfung in den nächsten zehn Jahren aus Bereichen wie Software oder künstlicher Intelligenz geschaffen wird. Möglicherweise werden Rohstoffpreise oder auch andere Sektoren weiterhin durch einen reinen Preiseffekt getrieben. Die wirkliche Wertschöpfung und der Fortschritt werden aber durch Tech-Unternehmen zustande kommen.

Dennoch sitzen Tech-Anleger derzeit in vielen Bereichen auf hohen Verlusten. Besonders im E-Commerce sind die Kurse angesichts steigender Inflation und einer sinkenden Konsumentenstimmung stark gefallen. Sehen Sie hier Licht am Ende des Tunnels?

In Deutschland haben wir ja bereits Gewinnwarnungen von Zalando und About You gesehen. Das wird sich im dritten und im vierten Quartal noch stärker in den Ergebnissen manifestieren. Licht sehe ich grundsätzlich darin, dass im nächsten Jahr die Vorjahresvergleiche im E-Commerce-Sektor einfacher werden. Doch ausgerechnet dann dürfte das Konsumklima deutlich absacken. Zudem sehe ich noch ein weiteres Problem bei E-Commerce-Aktien, das noch nicht vollständig eingepreist sein dürfte.

Nämlich?

Die erhöhten Kosten für menschliche Arbeit. Die Logistik ist auf viele Arbeiter angewiesen. Wegen der hohen Inflation werden die Löhne weiter steigen, was man in den USA bereits bei Amazon gut beobachten kann. Dadurch steigen die Fulfillment-Kosten drastisch. Da E-Commerce in der Wachstumsphase noch relativ engmargig ist, belasten höhere Kosten umso stärker den Gewinn.

Anleger sollten bei About You und Zalando also momentan noch abwarten?

Langfristig mache ich mir keine Sorgen um die Unternehmen. Beide sind hervorragend geführt. Die Frage nach einem guten Einstiegspunkt im E-Commerce hängt von der Entwicklung des Konsumklimas ab. Eventuell könnte sich im Frühjahr ein gutes Einstiegsfenster öffnen.

Bei welchem der beiden Modeversandhändler sollte man dann zugreifen?

Im Zweifel würde ich mich auf die Seite von About You schlagen, weil sie das schneller wachsende Unternehmen ist. Zudem glaube ich an ihre Softwareplattform. About You verkauft ihre eigene Shopsoftware seit letztem Jahr auch an Dritte, was ihr Zugang zu einem sehr hochmargigen Modell gibt. Gemessen am Umsatz sind jedoch sowohl About You als auch Zalando sehr günstig bewertet.

Sie selbst sind beim Berliner Lieferdienst-Start-up Gorillas investiert. An der Börse gehören Lieferdienste zu den am meisten geprügelten Aktien. Schaffen sie es irgendwann, nachhaltig Geld zu verdienen?

Ich traue es vor allem Delivery Hero und Just Eat Takeaway zu, im nächsten Jahr auf adjustierter Ebitda-Basis profitabel zu werden. DoorDash leidet momentan besonders unter den gestiegenen Arbeitskosten in den USA. Allgemein geht die Bruttomarge bei den Lieferdiensten derzeit massiv runter, was sie durch eine Erhöhung der Take Rate kompensieren wollen. Das heisst, sie schöpfen mehr Geld von der Bestellung ab.

Reicht das, um profitabel zu werden?

Was sicher helfen würde, ist Konsolidierung. In der Regel können die ersten beiden in einem Markt mit einem Liefermodell profitabel sein. Enthusiasmus löst bei mir aber derzeit keine der Lieferdienstaktien aus. Vor allem Delivery Hero hat noch ein grosses Schuldenproblem. An der Börse meide ich den Sektor derzeit eher.

Gilt das auch für HelloFresh? Der deutsche Versender von Kochboxen ist seit Jahren profitabel und sticht damit unter den Lieferdiensten heraus.

HelloFresh überrascht in der Tat regelmässig positiv, auch in schwierigen Phasen. Sie hat ein grossartiges Geschäftsmodell mit einer Bruttomarge von zwei Dritteln. Die Kunden sind bereit, für die Kochbox das Dreifache dessen zu zahlen, was in ihr steckt. Das Unternehmen wächst und hat trotz dem schwierigen Umfeld weiterhin eine positive Marge auf Stufe Ebitda. Es ist in der Lage, den Preisanstieg an die Konsumenten weiterzugeben, auch weil seine Kundschaft etwas weniger preissensibel ist. Zudem ist die Bewertung mit einem Umsatzvielfachen von 0,6 mittlerweile günstig. Die Aktie dürfte gegenüber anderen Lieferdiensten outperformen.

Was ist mit den alten grossen Namen im europäischen Tech-Sektor? SAP steckt mitten in einer Transformation vom traditionellen Geschäft mit Lizenzgebühren hin zu einem Abo-Modell. Die Börse hat diesen Schwenk zunächst abgestraft. Für Sie eine Einstiegsgelegenheit?

Die Transformation zu einem Cloud-basierten Software-as-a-Service-Modell, SaaS, ist der einzig richtige Weg für SAP. Für mich ist es jedoch zu früh, um beurteilen zu können, ob die Strategieänderung Erfolg haben wird. Letzten Endes gibt es in meinen Augen andere SaaS-Unternehmen, die bereits viel weiter sind und deren Strategie ich viel klarer nachvollziehen kann – sei es Salesforce oder ServiceNow. Zudem sind ihre Bewertungen ebenfalls günstig.

Fällt Ihnen in Deutschland oder Europa noch ein Technologiewert ein, der unbedingt Erwähnung finden muss?

Da sieht es in Deutschland insgesamt leider wirklich mau aus. Insbesondere die jüngsten Börsengänge deutscher Technologieunternehmen wie TeamViewer oder Exasol haben eher enttäuscht.

Das klingt danach, als führe an den USA auch in Zukunft kein Weg vorbei. Werden die US-Börsen auch in Zukunft Europa schlagen?

Ich befürchte, ja.

Was läuft schief in Europa?

Das grösste Problem ist gar nicht mehr unbedingt das Kapital – das ist mittlerweile auch bei uns ausreichend vorhanden. Aber Unternehmen in den USA haben noch immer einen viel grösseren Pool an Talenten mit Erfahrung aus diesem Bereich. Zudem sind die USA ein riesiger Binnenmarkt, der Unternehmen hilft, relativ schnell skalieren zu können. Dort leben über 300 Mio. Menschen, die alle dieselbe Sprache sprechen und derselben Rechtsprechung unterliegen. Das hilft enorm, um grosse Unternehmen schnell aufzubauen. Wenn Sie in Deutschland hohen Umsatz machen wollen, müssen Sie relativ bald nach Frankreich oder Grossbritannien expandieren. Das macht die Sache um einiges komplizierter.

In den letzten zehn Jahren haben GAFAM die Börse dominiert. Können Anleger bei diesen Werten auch in Zukunft mit einer überdurchschnittlichen Rendite rechnen?

Ich glaube, dass die GAFAM-Aktien auch in Zukunft ordentlich performen werden, vor allem Microsoft. Einzig Meta – Facebook – sehe ich sehr skeptisch. Derzeit können wir beobachten, wie ihr Modell zunehmend an Wachstum und Profitabilität verliert. CEO Mark Zuckerberg setzt jetzt mit dem Metaverse alles auf eine Karte, doch der Aktienkurs verrät uns, dass Investoren ihm dabei nicht folgen wollen.

Was ist das Problem?

Bei Meta fehlt es an einem effektiven Aufsichtsrat, der Zuckerberg wirklich überwacht. Durch seine Gründeranteile kontrolliert er das Board selbst. Es gibt also kein Regulativ. Wenn die Metaverse-Wette nicht aufgeht, ist Meta strategisch komplett in der Sackgasse.

Wieso gehört Microsoft zu Ihren Favoriten?

Microsoft bietet ein hervorragendes Gleichgewicht aus Wachstum, Profitabilität und einem für den Technologiebereich hohen Mass an Sicherheit. Mit einer Cashflow-Marge von 50% ist das Unternehmen eine brutale Cash-Maschine.

Wie kommt das hohe Margenniveau zustande?

Microsoft hat mit den Softwarelösungen, die sie im SaaS-Modell verkauft, ein einträgliches und berechenbares Geschäftsmodell. Hinzu kommt die weltweit zweitgrösste Cloud-Lösung Azure, die höchst profitabel ist. Zudem sehe ich noch viel Fantasie im Karrierenetzwerk LinkedIn, dessen Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist. Nicht zuletzt hat der Konzern unter allen GAFAM-Unternehmen das niedrigste Exposure zu möglichen Wettbewerbsstreitigkeiten.

Die weltgrösste Cloud-Lösung stammt von Amazon. Deren Aktienkurs kommt seit dem Coronahoch im Frühjahr 2020 nicht vom Fleck.

Bei Amazon wird das Marktplatzgeschäft im nächsten Jahr noch leiden. Allerdings traue ich dem Cloud-Geschäft Amazon Web Services, AWS, sowie dem Werbemodell zu, das stagnierende Handelsgeschäft – wie schon in der Vergangenheit – auszugleichen. Um zu wachsen, wird Amazon aber auch neue Märkte erobern müssen.

Wo könnten neue Märkte für Amazon liegen?

Ich glaube, das nächste grosse Ding bei Amazon ist im Gesundheitsbereich zu erwarten. Amazon hat diesen Sommer das US-Unternehmen One Medical gekauft. Meine Vermutung ist, dass der Konzern zunächst seine eigenen 1,5 Mio. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so effizient wie möglich mit Gesundheitsdienstleistungen versorgen wird. Sobald dieses Modell erprobt ist, wird er es auch anderen Unternehmen anbieten.

Apple gehörte in der Vergangenheit oft zu den stabilsten Werten unter den grossen Tech-Aktien. Vor rund zwei Wochen hat das Unternehmen Nachfrageprobleme beim iPhone eingeräumt. Wie problematisch ist das?

Das Gute ist, dass Apple immer weniger von den iPhone-Verkäufen abhängig ist. Vielmehr wird ihr Umsatz zunehmend vom Servicegeschäft getragen. Mit dem App Store ist Apple der Gatekeeper zu den reichsten Nutzern der Welt. Zudem wird das Unternehmen sein eigenes Werbeangebot für mehr Werbetreibende öffnen und ausbauen. Einen besonders hohen Beitrag zur Profitabilität leistet zudem ein Deal mit Alphabet, der gleichzeitig aber auch das grösste Risiko für Apple ist.

Welchen Deal meinen Sie?

Alphabet zahlt Apple jährlich zwischen 15 und 20 Mrd. $ an Traffic-Akquisitionskosten, damit Apple nicht auf die Idee kommt, eine eigene Suchmaschine zu bauen, sondern Google als Standardsuchmaschine auf all ihren Geräten einsetzt.

Und das Risiko?

Solange dies nicht untersagt wird, ist alles gut. Eigentlich schützen sich hier aber zwei Monopole gegenseitig. Das könnte irgendwann die US-Handelskommission FTC auf den Plan rufen. Doch langfristig grosse Fantasie sehe ich in der Aussicht darauf, dass Apple es schafft, eine erfolgreiche Autoplattform zu bauen.

Von einem möglichen Apple Car hört man immer wieder, etwas wirklich Konkretes ist bisher nicht gekommen.

Apple macht es halt genau andersherum als Tesla. Das Unternehmen von Elon Musk geht mit seinen Innovationen an die Öffentlichkeit, bevor es sie überhaupt gibt. Apple hingegen verheimlicht sie so lange wie möglich.

Welcher Sektor im Technologiebereich bietet in Ihren Augen die besten Renditechancen für Anleger?

Ein Bereich, der sich derzeit sehr resilient zeigt, ist der Cybersecurity-Sektor. Ich glaube, dass sich diese Unternehmen auch in den nächsten zwei Quartalen, in denen wir schwächere Ergebnisse auch von Softwaregesellschaften sehen werden, weiterhin gut schlagen werden. Das liegt daran, dass es in Anbetracht des steigenden Bedrohungsszenarios sehr schwer ist für Firmen, dort Sparmassnahmen zu rechtfertigen. Niemand will schuld sein, dass das Unternehmen gehackt wurde, weil er an der falschen Stelle gespart hat.

Welche Aktien bieten sich im Cybersecurity-Sektor an?

Wer etwas konservativer – soweit man im Technologiebereich von konservativ sprechen kann – in den Bereich investieren will, für den könnten Fortinet, Palo Alto Networks und Crowdstrike interessant sein. Alle drei erwirtschaften einen positiven Cashflow, wachsen aber noch im zweistelligen Prozentbereich. Sie bieten eine gute Kombination aus Profitabilität, Wachstum und Sicherheit. Wer etwas mehr Risiko eingehen will, kann sich jüngere Unternehmen anschauen, wie Zscaler oder Sentinelone. Zscaler wächst noch fast 80% im Jahr, generiert aber bereits einen signifikant positiven Cashflow. Sentinelone verliert noch Geld, ist zuletzt aber gegenüber dem Vorjahr mit über 120% gewachsen.