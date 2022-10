Meinung Besser investieren mit Makro-Prognosen Vorhersagen zum Börsengeschehen haben keinen Wert, sagt Warren Buffett immer wieder. Auf kurze Sicht hat er damit sicher Recht. Für fundamentale Trends in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten können sich Prognosen aber als nützliches Instrument beim Investieren erweisen. Kevin Duffy 19.10.2022, 04.52 Uhr

«Wir sind seit langem der Meinung, dass der einzige Wert von Prognostikern zu den Aktienmärkten darin besteht, Wahrsager in ein vorteilhaftes Licht zu rücken. Selbst heute bleiben Charlie und ich nach wie vor davon überzeugt, dass kurzfristige Marktprognosen ein giftiges Elixier sind. Es sollte unter Verschluss an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, weit weg von Kindern und ebenso Erwachsenen, die sich an den Märkten wie Kinder verhalten.»



Warren Buffett, Geschäftsbericht zuhanden der Aktionäre von Berkshire Hathaway, 1992.

Es stimmt, den Markt kurzfristig timen zu wollen, ist praktisch immer ein Narrenspiel. Die einzige Ausnahme ist eine kleine Gruppe von Akteuren, die man selten wahrnimmt: Market Maker, auch «Hochfrequenzhändler» genannt, die dank hoch entwickelten Computerprogrammen und neuestem technologischen Equipment über einen Vorteil gegenüber Day Tradern und anderen kurzfristigen Spekulanten verfügen.

Die althergebrachte Erkenntnis von Warren Buffett und seinem Kumpel Charlie Munger will ich in dieser Hinsicht nicht anzweifeln. Bei längerfristigen Prognosen zum makroökonomischen Umfeld bin ich hingegen anderer Meinung. Ich zitiere dazu noch einmal Buffett:

«Prognosen können uns zwar viel über den betreffenden Prognostiker verraten, sie sagen uns aber nichts über die Zukunft aus.»

Auf den ersten Gedanken hin würden die meisten von uns dieser Aussage wohl zustimmen, und das mit gutem Grund: Prognosen haben eine miserable Erfolgsbilanz. Entscheidend ist für die Performance an der Börse vielmehr, dass man auf lange Sicht vom Zinseszinseffekt profitieren kann, ein Prozess, der in der Investmentbranche als «Compounding» bezeichnet wird.

Selbst wenn eine Prognose die Zukunft korrekt einschätzt, gibt es keine Garantie, dass sich ihre Voraussage dann auch in ein erfolgreiches Investment ummünzen lässt (zumindest nicht auf kurze Sicht). Kein Wunder also, lehnen Buffett und seine Anhänger aus dem Kreis der Value-Investoren Prognosen vehement ab.

Die Unberechenbarkeit der Märkte

Mein Freund Chris Mayer, Autor des Bestsellers «100 Baggers», hat auf seinem Blog kürzlich einen Beitrag veröffentlicht mit dem Titel «The Futility of Trying to Get the Big Picture Right - Versuche, sich richtig für die grossen Makro-Trends zu positionieren, sind vergeblich». Für seine Argumentation führt er einige überzeugende Beispiele an:

Ab Anfang 1973 stiegen die Gewinne der Unternehmen im Dow Jones Industrial Average über einen Zeitraum von zwei Jahren um 50%, doch der Index verlor die Hälfte seines Werts.

1999 stiegen die Kurse von unprofitablen Startup-Firmen aus dem Tech-Sektor um 82%, wogegen Aktien rentabler Unternehmen 2% verloren.

Im Jahr 2016 erlebte Brasilien einen massiven Korruptionsskandal. Präsidentin Dilma Rousseff wurde im Zug eines Amtsenthebungsverfahrens entmachtet. Die Inflation erreichte zweistellige Zahlen, und die Wirtschaft erlitt den stärksten Abschwung seit 1990. Dennoch stieg der brasilianische Länder-ETF EWZ bis Juli um 60%.

Der Preis für Weizen notiert nach einer kräftigen Rally heute ungefähr wieder auf dem gleichen Niveau wie vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine.

Gold und Bitcoin haben seit Jahresbeginn an Wert verloren, obwohl die Inflation (gemessen am CPI-Konsumentenpreisindex) auf den höchsten Stand seit vierzig Jahren gestiegen ist.

Brasilien und das Problem überhöhter Erwartungen

Heisst das demnach, dass Makro-Prognosen als Instrument zur Navigation an den Finanzmärkten in den Mülleimer gehören? Für eine Antwort drauf sollten wir dazu erstens einmal genauer betrachten, wie es jeweils um die Erwartungen im Vorfeld der oben genannten Entwicklungen stand. Anders gesagt: Bis zu welchem Grad waren bestimmte Nachrichten bereits an den Märkten eingepreist?

Zweitens kann man die Uhr nicht einfach anhalten, wenn sie eine Investmentthese stützt. Wir müssen dem Lauf der Dinge genügend Zeit geben, damit eine Situation ausreifen kann. Der Dotcom-Boom der späten Neunzigerjahre endete in Tränen, weil sich die Fundamentaldaten schliesslich mit aller Gewalt durchsetzten. Das total verrückte Marktgeschehen im Jahr 1999 stellte sich tatsächlich als Anomalie heraus.

Ein klassisches Beispiel für den bedeutenden Einfluss von Erwartungen ist Brasiliens Achterbahnfahrt in den Jahren 2002 bis 2016. Inspiriert von der damaligen Rohstoffhausse machte «The Economist» den brasilianische Wirtschaftsboom Ende 2009 zu Thema eines schwindelerregenden Artikels:

«China mag die Weltwirtschaft aus der Rezession führen, aber auch Brasilien befindet sich im Aufwärtstrend. Das Land konnte sich dem globalen Abschwung zwar nicht entziehen, gehörte aber zu den letzten Nationen, die von ihm erfasst wurden, und zu den ersten, die ihn hinter sich liessen. Die brasilianische Wirtschaft expandiert bereits wieder mit einer annualisierten Rate von 5%. Das Tempo dürfte in den nächsten Jahren weiter steigen, zumal die Ölförderung in grossen Tiefseefeldern beginnt und der Hunger der asiatischen Länder nach Nahrungsmitteln und Mineralien aus den riesigen und fruchtbaren Ressourcen Brasiliens nach wie vor nicht gestillt ist. Die Prognosen variieren, aber irgendwann im Jahrzehnt nach 2014 dürfte Brasilien wahrscheinlich zur fünftgrössten Volkswirtschaft der Welt avancieren und Grossbritannien sowie Frankreich überholen.»

Ausgabe vom 12. November 2009.

Der Einbruch der Rohstoffpreise, der wenig später folgte, traf Brasilien hart. Im September 2013 fragte «The Economist» dann plakativ: «Hat Brasilien seine Chance vermasselt?» Im Februar 2015 jammerte das Magazin auf dem Titelblatt über «Brasiliens Sumpf». In einem Bericht von Anfang 2016 wurde der Himmel schliesslich pechschwarz:

«Am 16. Dezember stufte Fitch als zweite der drei grossen Ratingagenturen Brasiliens Staatsanleihen auf Ramschstatus herab. Joaquim Levy, der von Präsidentin Dilma Rousseff zur Stabilisierung der Staatsfinanzen eingesetzte Finanzminister, trat nur ein paar Tage später nach weniger als einem Jahr im Amt frustriert zurück. Die brasilianische Wirtschaft wird 2016 voraussichtlich 2,5 bis 3% schrumpfen, was kaum besser ist als 2015. […] Gleichzeitig wurde Brasiliens Regierungskoalition durch einen gigantischen Bestechungsskandal im Zusammenhang mit dem staatlich kontrollierten Ölkonzern Petrobras in Verruf gebracht. Und Frau Rousseff, die beschuldigt wird, das Ausmass des Haushaltsdefizits zu verschleiern, steht vor einem Amtsenthebungsverfahren im Parlament.»

Ausgabe vom 2. Januar 2016.

Kann man die Erwartungen überhaupt noch tiefer ansetzen? Im Börsenjargon würde man dazu sagen: «Alle schlechten Nachrichten sind im Aktienkurs eingepreist.» In den folgenden sieben Monaten stiegen die Kurse an der Börse Sao Paulo wie Phoenix aus der Asche um 60%. Doch damit lagen sie noch immer 45% unter dem Niveau, als «The Economist» seine bullishe Story über Brasilien im Spätherbst 2009 zur Titelgeschichte machte.

Die Moral der Geschichte: Eine präzise Prognose hat kaum einen Wert, ausser sie weicht vom Konsens ab.

Risse in der Kristallkugel

So weit so gut. Doch bis jetzt haben wir uns immer noch nicht mit der finsteren Bilanz einer dunklen Wissenschaft befasst. Wie der legendäre Baseballspieler Yogi Berra einmal sagte: «Vorhersagen sind schwer, besonders zur Zukunft.»

In der Vergangenheit haben sich Wirtschaftsprognostiker vor allem in zwei Belangen geirrt: in ihrem Glauben an staatliche Interventionen während einer konjunkturellen Hausse und im mangelnden Vertrauen in die Fähigkeit des Marktes als korrektive Kraft im darauffolgenden Abschwung.

Hier einer der besten Beweise dafür: Die meisten Ökonomen hatten sich über die zahlreichen Konjunkturpakete von 2020 bis Anfang 2021 ereifert, mit denen Billionen von Dollar als Reaktion auf den Covid-Schock in die Wirtschaft gepumpt wurden. (Woher dieses Geld kam, wurde von ihnen nie wirklich erläutert.) Während die Aktienkurse auf neue Höchststände kletterten, versicherten sie uns, dass die Stimulusprogramme nicht nur die Wirtschaft retten, sondern auch die Basis zum schnellsten Wachstum seit 1951 legen würden.

Wer das Geschehen in der Wirtschaft hingegen durch eine nicht-interventionistische Linse betrachtet (den Verfasser dieses Beitrags eingeschlossen), begegnete solchen Vorhersagen mit Skepsis, um es milde auszudrücken. Vor allem aber waren die Erwartungen überhöht und von der Realität abgekoppelt.

Damit bot sich ein guter Zeitpunkt, zum Instrument der Makro-Prognose zu greifen. De facto hätte nur schon dieses Werkzeug allein Anlegerinnen und Anlegern - ganz zu schweigen von den Unternehmen - eine Menge Probleme ersparen können. Auf dem Zenit einer der diversen Blasen nach der Jahrtausendwende bemerkte der Short-Seller Bill Fleckenstein dazu einmal (ich zitiere hier frei): «Die meiste Zeit spielt die Makroökonomie keine Rolle, aber wenn sie eine Rolle spielt, ist sie das Einzige, was zählt.»

Die Glaubensfalle

Makro-Prognosen sind ein mächtiges Instrument, haben aber auch ihre Tücken. Wenn man sich beim Investieren zu stark auf ein einziges Werkzeug verlässt, kann das zu folgendem Grundproblem führen: «Wenn man einen Hammer in der Hand hält, sieht alles wie ein Nagel aus».

Die grösste Gefahr ist jedoch, einem Dogma zu verfallen. Rolf Dobelli spricht dieses Verhängnis in seinem Buch «Die Kunst des guten Lebens» an:

«Denken Sie unabhängig, folgen Sie nicht zu streng der Parteilinie, und machen Sie vor allem einen grossen Bogen um Dogmen. Je schneller Sie verstehen, dass Sie die Welt nicht verstehen, desto besser werden Sie die Welt verstehen.»

Ein gutes Verständnis der Wirtschaft bietet zwar ein robustes Grundgerüst, um die Realität zu modellieren. Es lehrt uns aber auch grossen Respekt vor einem System, das hoffnungslos komplex ist. Die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, erfordert Demut.

Entscheidend ist, in Wahrscheinlichkeiten, nicht in Gewissheiten zu denken und sich dabei ein gesundes Sicherheitspolster zu verschaffen. Wenn das Instrument der Makro-Prognose hingegen zu starken Vereinfachungen und zu viel Selbstvertrauen führt, schadet es mehr als es nützt. Am effektivsten ist es, wenn andere einem falschen Narrativ folgen und ihre Vorhersagen sich wie ein Virus ausbreiten.

Bei so vielen Vorbehalten fällt es schwer, Buffett für seine Aussagen zu kritisieren. Vor einem Jahr liess Munger durchblicken, woher die Furcht seines Freundes vor Makro-Prognosen kommt:

«Warrens Vater war ein strenger Ideologe, ein echter altmodischer rechter Idealist, wie auch sein Grossvater. Sein Vater vertrat seine Ansicht so vehement, dass Warren zum Schluss kam, dass dies der falsche Weg war; dass es einem den Kopf vernebelt, wenn man ein derart verblendeter Ideologe ist. Er liebte seinen Vater, aber er wollte nicht zu einem strengen Gläubigen werden wie er. Und aus diesem Grund vermied er es denn auch.»

Buffetts Vater war kein Geringerer als Howard Buffett, Geschäftsmann, Investor, Politiker und überzeugter Nicht-Interventionist. Der Journalist Joseph Stromberg schrieb 2001 über ihn:

«[Howard] Buffetts konsequente Haltung zu klassisch liberalen, marktwirtschaftlichen, republikanischen und anti-interventionistischen Positionen machte ihn zu einem bemerkenswerten, wenn auch wenig beachteten Vorläufer des heutigen Libertarismus und Anti-Establishment-Konservatismus. Er war, wie Murray Rothbard später festhielt, der härteste einer schwindenden Handvoll von Politikern der alten konservativen Bewegung in den Anfangsjahren des Kalten Kriegs.»

Was für eine Ironie, dass einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte schon früh eine prinzipielle Verfechtung des freien Marktes ablehnte! Das, auch wenn seine Investmentphilosophie im Lauf der Zeit eine nahezu religiöse Anhängerschaft fand.

In Tat und Wahrheit sind Buffett und Munger makroökonomischen Prognosen nicht völlig abgeneigt. Beide warnten in den Jahren 2000 und 2021 vor spekulativen Exzessen. In der Zeit dazwischen behauptete Buffett 2003 aber auch, dass die Grossbanken keine Bedrohung für die amerikanische Wirtschaft darstellen würden, worauf es wenige Jahre später zur grössten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg kam. 2013 sprach er sich zudem für das QE-Stimulusprogramm aus, und er prophezeite 2008 und 2020 den Untergang der Welt, wenn das Fed nicht eingreifen würde.

Fazit

Gegenwärtig kommen die Erwartungen an den Märkten zurück. Indem sie sich der Realität angleichen, verliert das Instrument der Makro-Prognose zwar bis zu einem gewissen Grad an Nutzen, bis die Krise vollends ausbricht, das Pendel ins andere Extrem ausschlägt und alle nur noch schwarzsehen. Weil die Selbstgefälligkeit vieler Marktteilnehmer nach den Exzessen des vorangegangenen Booms aber nach wie vor gross ist, bin ich noch nicht bereit, es ganz auf die Seite zu legen.

Wir sollten dankbar dafür sein, dass Buffetts treue Anhänger Makro-Prognosen ablehnen. Diese sind nur eines von vielen Instrumenten in unserem Werkzeugkasten. Wie alle anderen Instrumente in der Welt des Investierens funktionieren sie am besten, wenn andere ihren Wert nicht erkennen.

Dieser Artikel ist ein Auszug aus «The Coffee Can Portfolio», einem Investmentbulletin, das der Verfasser in loser Folge publiziert.