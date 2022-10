Meinung Credit Suisse muss zu ihren Schweizer Wurzeln zurückkehren Ende Monat wird Credit Suisse eine umfassende Umstrukturierung bekanntgeben. Der Versuch, mit den globalen Banktitanen zu konkurrieren, ist gescheitert. Um künftig erfolgreich zu sein, muss CS wieder durch und durch schweizerisch werden. Guy Spier 18.10.2022, 04.06 Uhr

Am 27. Oktober wird Credit Suisse eine umfassende Restrukturierung bekanntgeben. Wahrscheinlich wird die Bank ihr Kapital aufstocken, im ungünstigeren Fall sich gar an die Schweizerische Nationalbank und den Bund wenden müssen. So, wie es die UBS vor fast 15 Jahren getan hat.

Unabhängig davon, wie die Umstrukturierung aussehen wird: Axel Lehmann und Ulrich Körner müssen anerkennen, dass der Versuch gescheitert ist, mit Credit Suisse einen globalen und zugleich schweizerischen Wettbewerber aufzubauen, der mit den globalen Banktitanen konkurrieren kann. Der durchschnittliche Schweizer Bürger ist derzeit zu Recht verärgert: Credit Suisse hat der Marke Schweiz bereits enormen Schaden zugefügt. Und sie wird womöglich gar noch in die Taschen der Steuerzahler greifen.

Doch warum muss der Schweizer Steuerzahler nach all den Bemühungen von Basel III und den Diskussionen um systemrelevante Banken allenfalls erneut in die Bresche springen? Wie vor einem Jahrzehnt bei der UBS ist besonders ärgerlich, dass die jüngsten Verluste nicht in der Schweiz entstanden sind. Greensill war in London ansässig – und wurde von einem Australier geleitet. Archegos war in New York beheimatet und wurde von einem Südkoreaner gelenkt.

Völlig unterschiedliche Finanzzentren

Das kommt nicht von ungefähr: London und New York könnten als Finanzzentren nicht unterschiedlicher sein als Zürich. Es ist nicht nur so, dass Zürich klein ist, während London und New York riesig sind. Es liegt vor allem am völlig andersartigen Geschäftsethos. Diese Orte sind so grundverschieden, dass dies nicht durch eine Institution überbrückt werden kann.

Ich muss es wissen - ich habe in allen drei Städten gelebt und gearbeitet. New York, wo ich vor fünfundzwanzig Jahren meinen Fonds – den Aquamarine Fund – gegründet habe, ist ein schnelllebiger Ort. Dort muss man geschwind sein. Eine Gelegenheit kann sich heute bieten, aber morgen schon wieder vorbei sein. Ebenso können die Dinge sehr schnell aus den Fugen geraten. Man muss auf Zack sein, ständig misstrauisch und unablässig das Umfeld nach Bedrohungen absuchen. Handelt man nicht schnell, wird man vor vollendete Tatsachen gestellt.

Zürich ist das Gegenteil. Es hat nichts mit dem New Yorker Wirbel zu tun. Was hier zählt, sind Stabilität und Kontinuität. In Zürich wird darüber sinniert, wie man die Dinge korrekt aufstellt. Und dann laufen sie wie ein Uhrwerk. Mir persönlich hat dieser Geist so gut gefallen, dass ich 2009 hierhergezogen bin. Die vernünftige, rationale Besonnenheit in Zürich hat mein Gehirn befreit. Anstatt mich wie in New York ablenken zu lassen, kann ich mich hier auf die Dinge fokussieren, die zählen. Ich konnte ausgiebig über Investitionen nachdenken, mein Geschäft ausbauen, ein Buch schreiben und mich auf meine Familie und meine Gesundheit konzentrieren.

Es geht nicht darum, dass der eine Ort besser wäre als der andere. Sie sind einfach grundverschieden. Sie eignen sich für verschiedene Arten von Menschen, für unterschiedliche Arten von Geschäften und Entscheidungsprozesse.

Entscheidungen in New York und London getroffen

Zweifellos wurden die wichtigsten Entscheidungen zu Archegos und Greensill in New York und London getroffen. Das gilt auch für die zentralen Risikobewilligungen. Sie wurden in der rasanten Umgebung von New York und London ausgestellt, in der man immer auf der Hut sein muss. Als die Genehmigungen nach Zürich kamen, waren schon längst Fakten geschaffen. Zu spät, um die Dinge noch zu ändern. Die Möglichkeit, schnell auf sich in New York und London verändernde Umstände zu reagieren, würde durch eine Notwendigkeit erschwert, sich mit Zürich abzustimmen, das in einem anderen Tempo und mit einem anderen Ethos arbeitet.

Die Diskrepanz sollte weder überraschen noch beunruhigen. Mein Vorbild in Sachen Investieren, Warren Buffett, arbeitete nur kurze Zeit in New York, bevor er nach Omaha zog. Und als er in Salomon Brothers, eine in New York ansässige Investmentbank, investierte, ging das unweigerlich schief – trotz seiner engen Beziehung zu und seines Vertrauens in die wichtigsten Führungskräfte von Salomon. Heute werden alle wichtigen Entscheidungen bei Berkshire von Omaha aus getroffen, weit weg von New York. Wenn es um die Bilanz und die finanzielle Stabilität von Berkshire geht, delegiert Buffett nur wenig an Führungskräfte in anderen Städten.

Zudem – und wichtig – investiert Buffett nicht mehr in Aktien von New Yorker Investmentbanken. Als ich nach Zürich umzog, habe ich ebenfalls aufgehört, in schnelllebige Situationen zu investieren, die eine rasche Reaktion meinerseits erfordern würden. Wenn man in Zürich ansässig sein will, funktioniert diese Kategorie von Investitionen nicht mehr besonders gut. Dies im Gegensatz zu Investitionen, bei denen ich sorgfältig prüfen muss, wo ihr wahrer Wert liegt.

Wieder ganz und gar schweizerisch werden

Wenn das zutrifft, müssen Lehmann und Körner jetzt dafür sorgen, dass alle wichtigen Entscheidungen wieder in Zürich gefällt werden. Dass Credit Suisse in Zukunft wieder ganz und gar schweizerisch wird – mit einem Schweizer Ethos. So wie Warren Buffett ungeniert als Mann aus dem Mittleren Westen agiert.

Dazu muss sich Credit Suisse von grossen Teilen der Investmentbank und wohl weiteren Einheiten trennen und sich auf die Schweizer Universalbank und ihr Private-Banking- sowie Wealth-Management-Geschäft beschränken. In Zukunft sollte Credit Suisse eher wie Charles Schwab, Northern Trust und State Street aussehen – nicht wie Morgan Stanley oder Goldman Sachs.

Nicht nur Credit Suisse würde damit besser dastehen, sondern die gesamte Schweizer Finanzindustrie. Vor allem aber würden die Schweizer Bürger dankbar sein – ihr Portemonnaie mit Bestimmtheit. Und vielleicht – irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft – werden die Schweizer Bürgerinnen und Bürger dann auf den Finanzplatz Zürich zeigen und stolz sein.