Meinung Credit Suisse: Schrecken ohne Ende Die Kapitalerhöhung um 4 Mrd. Fr. stabilisiert die Grossbank zwar vorerst. Doch die heute angekündigte Restrukturierung wird nicht ausreichen, um Credit Suisse langfristig zum Erfolg zu führen. Ruedi Keller ✉ 27.10.2022, 16.16 Uhr

Seit mindestens zehn Jahren ist klar: Credit Suisse muss restrukturiert werden.

Der frühere CEO und Investment Banker Brady Dougan hatte die Bank zunächst mit Bravour durch die Finanzkrise geführt. Angespornt von diesem Erfolg hatte er aber auch danach stark auf das Investment Banking gesetzt.

Doch es brach eine neue Zeit im Banking an. Die Regulatoren verschärften nach der Finanzkrise die Kapitalanforderungen ans Investment Banking massiv. Die europäischen Banken, die wie die Deutsche Bank oder Credit Suisse in diesem Bereich an ihren globalen Ambitionen festhielten, kamen unter Druck und wurden von den US-Giganten abgehängt.

Der Gewinn der Credit Suisse kam ab 2010 unter Druck, und die Eigenkapitalrendite sank unter 5%, wovon sie sich seither nicht mehr erholte. Das ist weniger als ein Drittel des zuvor Erreichten, sofern überhaupt noch Gewinne resultierten.

Dazu kamen erst hohe Bussendrohungen, die dann in Milliardenzahlungen mündeten – in der Investmentbank insbesondere für verbriefte Wohnhypotheken, die Vermögensverwaltung blutete im US-Steuerstreit.

Entsprechend stark steht die Aktie der Credit Suisse seit zehn Jahren unter Druck.

2015 setzte als erster Tidjane Thiam zu einer umfassenden Restrukturierung an – begleitet von mehreren Kapitalerhöhungen im Ausmass von zusammen mehr als 10 Mrd. Fr. Sein Ziel: Die Investmentbank zurückbinden und die Vermögensverwaltung stärken. Obwohl er bereits nach einem Jahr die Investmentbank deutlicher als zuerst geplant zurückstutzte, blieb der Erfolg aus.

Zu schwer wog die Last der schönfärberisch benannten Strategic Resolution Unit, in die Thiam Altlasten ausgelagert hatte. Sie sorgte in der Folge jährlich für Verluste zwischen 1 und 6 Mrd. Fr. Seit 2019 ist sie im Corporate Center versteckt, verursacht dort aber auch heute noch Millionenverluste.

Gottstein versucht den Kulturwandel

Nachdem Thomas Gottstein übernahm, erschütterten im Frühling 2021 die Pleite des US-Hedgefonds Archegos sowie der Skandal der zusammen mit der heute insolventen Greensill organisierten Lieferkettenfinanzierungen die Bank. Gottstein musste deshalb via Pflichtwandelanleihen notfallmässig erneut 1,7 Mrd. Fr. zusätzliche Mittel für die Bank besorgen und setzte zum Kulturwandel an.

Sein am Investorentag vor einem Jahr präsentiertes Strategie-Update fiel nur sehr zögerlich aus – blieb aber trotzdem folgenschwer: Die neue Risikoscheu, die die Bank sich nun auferlegt, liess die Erträge seither um mehr als ein Drittel einbrechen, die Kosten jedoch stiegen an.

Die Konsequenz sind hohe Verluste – nicht nur wegen Bussen, sondern deutlich gravierender auch im alltäglichen operativen Geschäft. Das Modell Credit Suisse ist seither komplett aus dem Lot.

Aus dieser Zwangslage, in die sich die Bank manövriert hat, setzt CEO Ulrich Körner nun mit einem dritten Restrukturierungsversuch erneut von allen Seiten an – mit den bekannten Mitteln.

Körner mit dem dritten Versuch

Die Investmentbank wird weiter redimensioniert: Das Geschäft mit Verbriefungen wird in die Hände von Apollo und Pimco weitergereicht, das Kapitalmarkt- und Beratungsgeschäft in eine eigene Einheit mit dem wiederbelebten Namen CS First Boston ausgelagert. Es soll in New York angesiedelt werden, partnerschaftlich organisiert und für neue Investoren offen sein.

In den Fokus von Credit Suisse soll wiederum die globale Vermögensverwaltung und das Schweizer Geschäft rücken. Auch wird erneut eine Abwicklungseinheit gegründet. Diesmal heisst sie – wieder wunderbar formuliert – Capital Release Unit. Nach ihrem Abbau sollen dort 2,5 Mrd. $ an Eigenkapital frei werden.

Wie schon zu Zeiten von Thiam wird sie allerdings zuerst über Jahre Milliarden verschlingen. Ziel des Managements ist es, den jährlichen Verlust der dorthin ausgelagerten Unternehmensbereiche von 2,2 Mrd. $. in diesem Jahr bis 2025 auf 1,3 Mrd. $. zu senken.

Um diese Verluste sowie die auf 2,9 Mrd. Fr. veranschlagten Restrukturierungskosten schultern zu können, holt die Bank sich erneut frisches Kapital bei den Investoren. Diesmal sind es 4 Mrd. Fr.

Damit ist Credit Suisse punkto Kapitalausstattung zumindest vorläufig stabilisiert. Doch der Umbau ihres Geschäfts wird Jahre in Anspruch nehmen – und auf dem Weg hohe Verluste generieren, wie bereits bei den vergangenen Versuchen.

Etappenziel?

In einem Punkt unterscheidet sich die Restrukturierungsankündigung von Körner jedoch von seinen Vorgängern: Sowohl Thiam als auch Gottstein hatten beide in Aussicht gestellt, nach vollbrachter Arbeit würde Credit Suisse wieder Eigenkapitalrenditen von mehr als 10% erwirtschaften. Es sind leere Versprechen geblieben.

Körner gibt sich nun vorsichtiger: Er stellt für 2025 lediglich eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (Return on Tangible Equity, RoTE) von rund 6% in Aussicht.

Das ist vielleicht ehrlicher als die Ansagen seiner Vorgänger. Ob es realistisch ist, wird sich allerdings erst in zwei bis drei Jahren zeigen.

Sicher aber ist: Das wird nicht reichen. Eine RoTE von 6% ist zu tief, als dass es sich lohnen würde, die Risiken einzugehen, die in einer Grossbankaktie schlummern.

Dazu kommt, dass das neue Kerngeschäft bis 2025 eine RoTE von mehr als 8% erwirtschaften soll. Die auch dann weiterhin noch vorhandenen Altlasten in der Capital Release Unit sollen diese aber selbst zu diesem Zeitpunkt noch um rund 2,5% schmälern.

Das offenbart weiteren Handlungsbedarf in doppelter Hinsicht: Die Bremswirkung der Capital Release Unit muss auch nach 2025 noch gelöst werden, und gleichzeitig muss auch die Effizienz im Kerngeschäft weiter erhöht werden.

Damit ist bereits jetzt wieder klar, was bei Credit Suisse schon seit zehn Jahren gilt: Nach der Restrukturierung ist vor der Restrukturierung.