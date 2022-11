Meinung Credit Suisse: Was der 10%-Anteil der Saudi National Bank bedeutet Wird die zweitgrösste Schweizer Bank mit ihrem neuen, ehrgeizigen Investor, einer saudischen Bank, deren Marktkapitalisierung siebenmal so gross ist, zurechtkommen? Die Credit Suisse muss den Turnaround schaffen, sonst könnte sie übernommen werden. Myret Zaki 03.11.2022, 03.58 Uhr

Seit den Bekanntmachungen vom 27. Oktober scheint die Credit Suisse aus den grössten Schwierigkeiten heraus zu sein. Aber auf der Liste der künftigen Eigentümer der Bank steht ein dominanter Akteur: die Saudi National Bank, die grösste Bank Saudi-Arabiens, die bald 9,9% der Credit Suisse besitzen wird. Rechnet man diese neue Beteiligung zu den bereits bestehenden Beteiligungen des saudischen Konglomerats Olayan Group (4,9%) und der Qatar Investment Authority (5%) hinzu, so beläuft sich die Gesamtbeteiligung der Golfstaaten an der Credit Suisse auf fast 20%.

Einem Bericht der «Financial Times» zufolge plant zudem die Qatar Investment Authority (QIA), ihren Anteil zu erhöhen, indem sie neben der Saudi National Bank investiert. Infolgedessen könnte der kombinierte Anteil von Olayan, QIA und Saudi National Bank sogar auf 25% steigen. Das ist ein Novum.

Die Konzentration in den Händen von Investoren aus dem Golf-Kooperationsrat (GCC) wirft die Frage auf, wie eine private Schweizer Bank, die die Schweizer Regierung nicht ohne weiteres an ihrem Kapital teilhaben lässt, dieses zunehmend für ausländische staatliche Akteure öffnet. Man könnte argumentieren, dies sei nur vorübergehend. Doch im Gegensatz zur Beteiligung des Staatsfonds von Singapur an der UBS, die im Dezember 2007 mit 6,4 bis 7% begann und 2017 auf unter 3% sank, scheinen die Beteiligungen der Golfstaaten an der Credit Suisse dauerhaft zu sein.

Heikle Umstrukturierung steht bevor

Die UBS hatte im Herbst 2008 massive Unterstützung von der Schweizerischen Nationalbank erhalten und ihre finanzielle Autonomie wiedererlangt, nachdem die US-Notenbank Fed zur Rettung des US-Subprime-Marktes eingeschritten war und den Verkauf toxischer Papiere zu einem angemessenen Preis ermöglichte. Die Credit Suisse hingegen befindet sich in einer heiklen Umstrukturierungsphase, in der sie einen radikalen Wandel vollziehen muss, dessen Ausgang ungewiss ist.

Es ist für die Credit Suisse zur Tradition geworden, in schwierigen Zeiten Kapital von Investoren aus den Golfstaaten aufzunehmen. Nach der Krise von 2008 öffnete die Schweizer Bank ihr Kapital erstmals für die früheren katarischen und saudischen Geldgeber. Sie bat nie um öffentliche Schweizer Hilfe, sondern suchte nach externen Geldern. In der Schweiz wurde diese Entscheidung von der Öffentlichkeit sehr geschätzt, da dadurch keine Steuergelder riskiert wurden. Im Februar 2011 gab die Credit Suisse bekannt, dass sie «mit den strategischen Investoren Qatar Investment Authority und Olayan Group eine Vereinbarung über die Ausgabe von Tier-1-Pufferkapitalanleihen in Höhe von insgesamt 5,9 Mrd. Fr. getroffen hat».

Die Credit Suisse hatte ihre internationalen Verbindungen erfolgreich genutzt. Sie kannte die Olayan Group schon seit geraumer Zeit, da der CEO dieses Unternehmens seit 1998 (und bis 2013) Mitglied des CS-Verwaltungsrats war. Was die Verbindungen nach Katar betrifft, so war der Vorsitzende der Qatar Islamic Bank seit 2010 (und bis 2017) Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse.

Im Gegensatz zur Saudi National Bank ist die Olayan Group keine saudische Regierungseinheit, obwohl das Familienkonglomerat – trotz seiner internationalen Ausrichtung – ein enger Partner von Riad geblieben ist. Im Jahr 2016 hatte die Olayan Group ihre Beteiligung an der Credit Suisse zwischenzeitlich auf 10,72% (einschliesslich Optionen) aufgestockt, aber sie ging schnell wieder auf die aktuellen 4,9% zurück. Die Beteiligungen dieser frühen Investoren aus der Golfregion blieben unter der 5%-Schwelle. Sie haben niemanden verschreckt. Sie waren selbst keine Banker, und ihre Beteiligung wurde glaubhaft als rein finanziell angesehen, da sie sich sehr diskret am Kapital beteiligten.

Ungünstige Machtverhältnisse

Mit dem Eintritt der Saudi National Bank und ihrer Beteiligung von fast 10% haben die Dinge eine andere Dimension angenommen. Es handelt sich um eine grosse, ehrgeizige Bank, die viel über die Aktivitäten der Credit Suisse weiss. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das saudische Finanzinstitut umgerechnet einen Gewinn von 3,4 Mrd. Fr. (12,7 Mrd. Saudische Riyal), was mehr ist als das, was die Credit Suisse in den letzten drei Jahren jährlich einnahm. Laut ihrem Jahresbericht 2021 hat die Saudi National Bank den Auftrag des saudischen Staates, die Wirtschaft Saudi-Arabiens zu transformieren. Sie soll die «Vision 2030» Saudi-Arabiens umsetzen, einen gigantischen Plan zur Diversifizierung der Wirtschaft weg vom Energiesektor.

«Die Strategie der Saudi National Bank ist eng mit den Programmen der saudischen Vision abgestimmt», heisst es im Bericht weiter. Sie nutzt ihre Position als grösste institutionelle und spezialisierte Finanzierungseinrichtung in Saudi-Arabien, um die wegweisenden Geschäfte und Megaprojekte des Königreichs zu unterstützen. Die Saudi National Bank befindet sich zu mehr als 50% im Besitz des Public Investments Funds (des saudischen Staatsfonds) und anderer staatlicher Stellen. Die Marktkapitalisierung der Saudi National Bank beträgt umgerechnet 70 Mrd. Fr. und ist damit siebenmal so gross wie die der Credit Suisse (obwohl ihre Bilanzsumme nur ein Drittel derjenigen der Schweizer Bank beträgt).

Das Gleichgewicht der Kräfte ist derzeit nicht zugunsten der Credit Suisse. Der neue strategische Investor kommt zu einem Zeitpunkt, in dem die Bank weiterhin anfällig ist. Die angekündigten Umstrukturierungen sind noch lange nicht beschlossene Sache. Die Saudis könnten am Ende mehr wollen als die Beteiligung, die eine «reine Finanzinvestition» bleiben soll, und als Gegenleistung für eine Geldspritze mit wahrscheinlichen Verlusten mehr verlangen.

Bei der UBS musste der Staatsfonds aus Singapur einen erheblichen Verlust hinnehmen, als er sich schliesslich nach zehn Jahren zurückzog. Die Saudis könnten die Lektion aus Singapur gelernt haben.

Die Credit Suisse ist aufgerufen, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen, indem sie den Turnaround erfolgreich meistert.