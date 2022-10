Meinung Das sollte stutzig machen In mehreren Sektoren divergieren die Branchen stark. Das spricht gegen einen Einbruch wie 2008/09. Es erinnert eher an das Platzen der Technologieblase, als – kaschiert von der Baisse der marktbreiten Indizes – viele Aktien aufwärts tendierten. Alfons Cortés 27.10.2022, 03.16 Uhr

Inflation, Inflationsbekämpfung, Rezession. Das ist die Kurzfassung der Erzählung, die an den Finanzmärkten vorherrscht. Alle kennen sie.

Doch seit Ende Juni ist nicht mehr allzu viel passiert. Nach grossen Tagesschwankungen schloss der S&P 500 letzte Woche knapp 1% tiefer als Ende Juni, 3% verlor der MSCI Welt, knapp 3% der MSCI Europa, und der Nikkei legte knapp 2% zu.

Wenn die Erzählung durchschlagenden Erfolg haben würde, müsste man jetzt eine Zunahme des Abwärtsmomentums und eine Abnahme der Divergenzen im Markt beobachten. Das Gegenteil ist der Fall.

Aussergewöhnlich starke und zunehmende Divergenzen

Zum Thema Divergenzen zwei Beispiele:

Der MSCI Health Care ist im Unifinanz-Ranking auf Platz 2 aller elf MSCI Sektoren-Indizes. Dieser Sektor besteht aus sechs Industrien. Zwei davon figurieren unter den fünfzehn stärksten von 69 Industrien aus allen Sektoren. Es sind Biotechnologie auf Platz 6 und Pharma auf Platz 10.

Zwei Industrien aus diesem Sektor – Life Sciences Tools & Services und Health Care Equipment & Supplies – befinden sich auf der Liste der fünfzehn schwächsten von 69 Industrien aus allen Sektoren. Das bedeutet Platz 59 für Health Care Equipment & Supplies und Platz 54 für Life Sciences Tools & Services.

Das andere Beispiel unter anderen, das ich an dieser Stelle erwähnen möchte, ist der MSCI Industrials, der auf dem sechsten Platz unter den elf Sektoren steht. Fünf von vierzehn Industrien zieren allerdings die Liste der besten fünfzehn Industrien aus allen Sektoren, und zwar Road & Rail auf Platz 7, Commercial Services & Supplies auf Platz 8, Airlines auf Platz 10, Aerospace & Defense auf Platz 11 und Trading Companies & Distribution auf Platz 13.

Unter den fünfzehn schlechtesten Industrien sind aus diesem Sektor vertreten: Professional Services auf Platz 68, Machinery auf Platz 65 und Marine auf Platz 60.

Das muss man gesehen haben

Divergenzen bei den relativen Trends gibt es immer. Aber nicht so starke wie jetzt. Die relative Attraktivität der besten Industrie erreicht in der Regel nicht mehr als den Faktor 1,05 zur schwächsten Industrie aus dem gleichen Sektor. Derzeit sind die Divergenzen jedoch viel höher. Biotechnologie als beste Industrie in Health Care beispielsweise liegt auf 1,14 zu Health Care Equipment & Supplies als schlechteste, und Road & Rail kommt gar auf 1,21 zu Professional Services.

Solange derartige Divergenzen bestehen, kann man nicht davon ausgehen, dass es zu alles umfassenden Kurskaskaden kommt wie 2008. Da gibt es im gleichen Sektor Unterschiede wie zwischen…

in Biotechnologie und…

…in Health Care Equipment & Supplies.

Als weiteres Beispiel aus dem MSCI Industrials zwei Konstituenten, eines in Road & Rail…

…und das andere in Professional Services:

Wirklich krasse Divergenzen kommen derzeit in fünf Sektoren vor: Consumer Discretionary, Consumer Staples, Financials, Health Care und Industrials.

Divergenzen sind nützliche Botschafter

Die Botschaft, die die grossen Divergenzen vermitteln, ist die, dass sich der Markt stark an den Leistungen der einzelnen Unternehmen orientiert. Divergenzen solchen Ausmasses sind auch ein Signal, dass sich hinter der Schwäche der breit aufgestellten, stark beachteten Indizes etwas abspielt wie 2000/2003 und nicht wie 2008.

Dazu möchte ich zwei Illustrationen verwenden, um meinen Text kurz fassen zu können. Ich greife auf den Chart von Air Products & Chemicals zurück, einer von 124 S&P-500-Konstituenten, der zwischen März 2000 und März 2003 zulegte:

Im gelb markierten Raum stieg die Aktie um 33%, während der S&P 500 rund 50% verlor.

Ganz anders im rot markierten Feld, der die Zeit von Juni 2008 bis Februar 2009 umfasst. In dieser Periode gab es kaum eine Aktie, die sich den Kurskaskaden entziehen konnte.

Es waren eben die berühmten Divergenzen, die zu unterschiedlichen Verläufen der beiden Bärenmärkte führten:

Die unterschiedlichen Verläufe von Bärenmärkten war Thema in meinem Beitrag vom 3. März. Ich greife sie hier erneut auf, weil die Signale an der kritischen Stelle, an der die breiten Indizes sich seit Juni befinden, weiterhin auf einen divergenten Verlauf hinweisen.

Derzeitiger Verlauf ist Symptom einer tiefgreifenden Umorientierung

Entwicklungen wie in den gelb markierten Feldern können sich im Gegensatz zum Verlauf in den rot markierten Feldern nicht nur aufgrund der Entwicklung in einzelnen Unternehmen über längere Zeit halten. Sie sind die Konsequenz einer umfassenden Umorientierung an den Märkten in Bezug auf Glaubenssätze, welche Anlagekategorien in der Zukunft florieren werden und welche nicht.

Das hiesse, dass womöglich eine andere Erzählung als die einseitige, die ich eingangs in drei Worte zusammengefasst habe, in Entstehung begriffen ist, und es könnte sehr wohl die Erzählung sein, die Russell Napier am 14. Oktober im Interview mit Mark Dittli vorgebracht hat. Der Titel «Wir stehen vor einem Boom in den Kapitalinvestitionen» ist schwer verdächtig, das Programm der aufsteigenden Gegenerzählung zu werden.

Der Gegensatz zu einer Umorientierung ist die Flucht aus Aktien in einer tiefgreifenden Krise wie 2008. So komplexe Herausforderungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bestehen mögen, ich sehe die Flucht ganz einfach nicht.