Meinung Ein neues Anlageregime hat begonnen Weltwirtschaft und Finanzmärkte werden nicht zum Zustand zurückkehren, der vor der Pandemie geherrscht hatte. Das Umfeld wird rauer – bietet aber auch Chancen. Mark Dittli ✉️ 23.11.2022, 04.27 Uhr

Die Weltwirtschaft schlingert. Eine Reihe von Schocks hat sie aus ihrer zuvor – gefühlt – stabilen Bahn geworfen: der von Donald Trump begonnene und von Joe Biden eskalierte Handels- und Technologiekrieg zwischen den USA und China, die Pandemie, Russlands Angriff auf die Ukraine, die Energiekrise in Europa, die fortgesetzte Zero-Covid-Politik Pekings.

Und die nächste Erschütterung steht bereits an. Europa dürfte im bevorstehenden Winter in eine Rezession rutschen, und in den USA häufen sich die ­Signale einer wirtschaftlichen Kontraktion im kommenden Jahr. Der Schlingerkurs wird sich fortsetzen.

Für die Finanzmärkte war 2022 ein überaus hartes Jahr. Die Rückkehr der Inflation, der heftige Zinsanstieg und der von den Zentralbanken forcierte Liquiditätsentzug liessen die Notierungen sowohl an den Aktien- wie auch an den Bondmärkten einbrechen. ­Keine Anlageklasse bot Schutz vor dem Sturm. Wiederholt keimte zwar die Hoffnung, der heftigste Teil des geldpolitischen Brems­manövers sei bald vorbei – doch stets wurden die Zentralbanken von der hartnäckigen Inflation zu noch grösseren Zinserhöhungen gezwungen.

Auch jetzt, wenn sich das Jahr zu Ende neigt und sich der Blick auf 2023 richtet, fragen sich Anlegerinnen und Anleger, ob das Umfeld bald wieder gutmütiger, «normaler» wird.

Das wird es nicht. Es wird anders werden. Eine Rückkehr zum Status quo ante, wie er in den vergangenen gut drei Jahrzehnten geherrscht hat, ist unwahrscheinlich. Eine Reihe fundamentaler Veränderungen wird die kommenden Jahre an den Finanzmärkten prägen und für eine erfolgreiche Anlagestrategie ein neues Denken erfordern.

Die Inflation ist zurück

Der wichtigste Faktor ist die Rückkehr der Inflation. Der Anstieg der Konsumenten- und Produzentenpreise um zum Teil deutlich mehr als 9% in Europa und Nordamerika hat die Währungshüter und viele Investoren auf dem falschen Fuss erwischt.

Bloomberg Businessweek, 22. April 2019

Die Teuerung wurde zum dominierenden Börsenthema des Jahres 2022. Dabei sind bloss gut drei Jahre vergangen, seit das Magazin «Bloomberg Businessweek» am 22. April 2019 auf seiner Titelseite «Is Inflation Dead?» fragte – und die Frage sogleich mit «Ja» beantwortete.

Das entsprach dem herrschenden Zeitgeist, denn schliesslich verharrte die Inflation in den Jahren nach der Finanzkrise von 2008 in den USA und Europa hartnäckig unter der von den Notenbanken gesetzten Zielrate von knapp 2%.

Die monetäre und fiskalische Überstimulierung der Wirtschaft während der Pandemie hat, gekoppelt mit Produktionsausfällen und Angebotsknappheiten, jedoch ein neues Regime entstehen lassen. Es wäre eine Illusion zu glauben, die Inflation würde in den kommenden Monaten rasch und weitgehend schmerzlos wieder gegen 2% sinken. Meh­rere Argumente – unter ihnen die Verlagerung von Lieferketten, eine teilweise Deglobalisierung, der schrumpfende Pool an Arbeitskräften in wichtigen Volkswirtschaften, abnehmende Produktivität, Engpässe im Rohstoffsektor wegen jahrelang unterlassener Investitionen – sprechen mittelfristig für strukturell höhere Inflations­raten. Auch der evidente Beginn einer Lohn-Preis-Spirale, vor allem in den USA, spricht für ein eher hartnäckiges Phänomen.

Zwar dürfte die unmittelbare Richtung in den Preisstatistiken zunächst durchaus nach unten zeigen. Die Inflation wird im kommenden Jahr angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit einer Rezession sinken – aber möglicherweise nicht auf 2%, sondern sie könnte auf einem Niveau um 4% einen ­Boden finden. Sobald dann die Konjunktur nach der Rezession wieder anspringt, besteht die Gefahr, dass die Inflation rasch neu aufflammt.

Ähnlich war das Muster in den «Stop&Go»-Zyklen der Siebzigerjahre, als sich die Teuerung unter grossen Schwankungen im System festsetzen konnte.

Zentralbanken in neuer Rolle

Die These einer strukturell höheren und ­volatileren Inflation führt, zweitens, zu einer Rückbesinnung in der Ausgestaltung der Rolle der Zentralbanken. In den vergangenen gut drei Jahrzehnten, während der «Great Moderation», als die Inflation besiegt schien, konnten sich die Zentralbanken primär als Konjunkturhelfer und Feuerlöscher in Szene setzen. Jeden Abschwung konnten sie mit einer Lockerung der Geldpolitik parieren, jede Krise und jede Börsenkorrektur konnten sie abwenden, indem sie nur genügend Liquidität ins Finanzsystem pumpten. Im Fall der Europäischen Zentralbank kam hinzu, dass sie wiederholt einschreiten musste, um die eklatanten Konstruktionsmängel der Währungsunion notdürftig zu kitten.

Aus Sicht der Finanzmärkte war das Resultat immer das gleiche: Die Zentralbanken sind den Anlegern wohlgesinnt, sie wahren ihre Interessen. Aus dieser Zeit stammt der Begriff des Fed Put, als Investoren implizit darauf setzen konnten, stets vom Fed gerettet zu werden, wenn die Turbulenzen an den Märkten zu intensiv wurden.

Die Rückkehr der Inflation zwingt die Zentralbanken nun zu einem Trade-off, dem sie sich seit der Zeit von Paul Volcker in den frühen Achtzigern nicht mehr stellen mussten: Inflations­bekämpfung oder Konjunkturhilfe? Preisstabilität, auch wenn sie mit dem Preis einer harten Rezession erkauft werden muss?

Dieser Trade-off mag gegenwärtig, Ende ­November 2022, noch abstrakt klingen. Die Arbeitslosigkeit ist gering, da ist die Bekämpfung der «Krise der Lebenshaltungskosten» populär und politisch opportun. Doch das ändert sich rasch, wenn eine harte Rezession Tatsache wird, wenn die Immobilienpreise sinken, Unternehmen Konkurs anmelden und Millionen Menschen ihren Job verlieren. Der heute allseits gelobte Volcker wurde in den frühen Achtzigern angefeindet; er erhielt Morddrohungen und benötigte bisweilen den Schutz von Leibwächtern. Don Regan, Finanzminister unter Präsident Reagan, übte 1981 und 1982 erheblichen Druck auf den Fed-Chef aus, die Geldpolitik endlich zu lockern. Reagan selbst spielte wiederholt mit dem Gedanken, Volcker abzusetzen.

Es ist einfach, den Kampf gegen die Inflation zu führen, wenn Bevölkerung und Regierung diesen wünschen. Erst wenn der Wind dreht, die Rezession schmerzt, Politiker um ihre Wiederwahl fürchten und Druck auf die Zentralbank ausüben, ihren Kurs zu ändern, entscheidet sich die Frage nach ihrer Standhaftigkeit.

Sowohl Fed-Chef Jerome Powell als auch die EZB-Vorsitzende Christine ­Lagarde dürften 2023 mit diesem Trade-off konfrontiert werden. Und sie könnten sich in einer Situation des «damned if they do, damned if they don’t» wiederfinden: Entweder, sie knicken ein und lassen ein strukturell ­erhöhtes Inflationsniveau – beispielsweise um 4% – zu, um eine allzu harte Landung der Konjunktur zu vermeiden. Oder sie drücken die Wirtschaft im Namen der Preisstabilität in eine brutale Rezession mit signifikant steigender Arbeitslosigkeit.

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass sie am Ende den ersten Pfad wählen werden, denn weder Powell noch Lagarde sind eine Re­inkarnation Volckers.

Aber egal, welcher Pfad es ist, beide stellen die Finanzmärkte vor enorme Herausforderungen. Im ersten Fall, dem höheren Inflationsplateau, müssten die Zinsen noch weiter klettern und ebenfalls ein strukturell höheres Niveau einnehmen. Im zweiten Fall, der harten Rezession, wären Konkurswellen, Kreditkrisen und ein Einbruch der Unternehmensgewinne nicht zu vermeiden.

Bewertung wird wieder wichtig

Anleger werden sich an ein neues Umfeld gewöhnen müssen. Das vergangene Jahrzehnt war von historisch beispiellos niedrigen Zinsen geprägt. Negative Leitzinsen und Bondrenditen waren in fast ganz Europa die Normalität, während sie in den USA nahezu auf null lagen. Liquidität war im Überfluss vorhanden, und sie ergoss sich in alle Ritzen der globalen Finanzmärkte. Wenn si­chere Staatsanleihen keine Rendite abwerfen, wenn Geld keinen Preis hat, dann spielt die Bewertung von riskanteren Anlagen keine Rolle mehr. Aktien, Immobilien, Anleihen, Private Equity, Private Debt, Kryptowährungen, egal – alles wurde von der Liquiditätsflut in die Höhe gehoben.

Doch wenn die Gezeiten drehen, dann bleiben all die Anlagen, deren Preisniveau sich nur in einer Welt unbegrenzter Liquidität und ewig tiefer Zinsen rechtfertigen liess, im Schlick der Realität stecken. Die Mechanik steigender Zinsen hat eine brutale Ehrlichkeit in der Adjustierung der Renditeerwartungen.

Und plötzlich sind Investoren wieder mit einer alten Wahrheit konfrontiert: Eine gute Story ist nicht zwingend auch ein gutes Investment. Es kommt immer auf die Bewertung an. Doch das wiederum ist ein Handwerk, das in den liquiditätsgetriebenen Boomzeiten vollkommen aus der Mode geriet: Value-Investoren, die die Aktienauswahl auf Bewertungskriterien basierten, konnten während Jahren nicht glänzen und wurden zu einer aussterbenden Spezies.

Gut möglich, dass sie – oder generell gesagt aktive Anlagestrategien – nun eine Renaissance erleben werden. Die «Great Moderation» ist vorbei. Strukturell höhere Inflationsraten und Zinsen sowie ein insgesamt volatilerer Konjunkturverlauf werden die Zwanzigerjahre prägen.