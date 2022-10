Meinung Investieren in Zeiten des neuen Kalten Krieges Xi Jinping hat seine Macht an der Spitze der Volksrepublik China zementiert. Was hat das für Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die globalen Finanzmärkte? Louis-Vincent Gave 31.10.2022, 00.23 Uhr

Vor gut einer Woche gingen die Bilder um die Welt, wie Xi Jinping am letzten Tag des 20. Parteikongresses seinen Vorgänger Hu Jintao aus dem Saal führen liess. Was auch immer der Grund für Hus vorzeitige Entfernung aus der Grossen Halle des Volkes in Peking war, die Botschaft war klar: Sowohl die Partei als auch das Land sind nun vollständig unter Xis Kontrolle.

Die Ankündigung, dass der Ständige Ausschuss des Politbüros nun ausschliesslich aus Gefolgsleuten von Xi Jinping besteht, bestätigt es: Die Zeiten, in denen die Geschicke Chinas von einem Komitee geleitet wurden, gehören endgültig der Vergangenheit an.

Es überrascht nicht, dass angesichts der Bilder aus Peking unsere Kunden zum Telefon griffen oder eine E-Mail mit Fragen schickten. Diese reichten von «Ist dies ein Garant für einen neuen Kalten Krieg zwischen den USA und China?» über «Wenn Xi die absolute Macht hat und von Loyalisten umgeben ist, erhöht sich dann die Wahrscheinlichkeit einer Invasion Taiwans?» bis hin zu «Sollte ich einfach Aktien von Rüstungskonzernen besitzen?»

Ich werde im Folgenden versuchen, auf diese Fragen einzugehen.

Ein neuer Kalter Krieg?

Die erste Frage, die nach einem neuen Kalten Krieg, ist leicht zu beantworten: Ja, er hat bereits begonnen. Sollte es noch Zweifel daran gegeben haben, dass die Welt sich in verschiedene Blöcke aufspaltet, so sind diese durch die jüngste Verhängung von US-Exportkontrollen für Halbleiter ausgeräumt worden.

Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass Chinas Antwort auf diese neuen Sanktionen der Biden-Regierung einfach darin bestehen wird, zu sagen: «Na gut, dann versuchen wir eben, auf US-Halbleiter zu verzichten».

Stattdessen wird Chinas Antwort lauten: «Lasst uns auf jegliche Zwischenprodukte aus den USA verzichten. Von nun an dürfen wir nicht mehr von chemischen Produkten, Werkzeugmaschinen oder Software aus den USA abhängig sein, falls diese als nächstes auf die Sanktionsliste kommen.»

All dies sind Vorboten einer weit weniger produktiven Welt. Und eine geringere Produktivität macht sich in der Regel durch eine höhere Inflation bemerkbar.

Daher: Ja, die Zementierung der Macht von Xi Jinping trägt nicht dazu bei, die Sorgen über den neuen Kalten Krieg zu zerstreuen. Und ja, Kriege sind inflationär. Und obwohl heisse Kriege inflationärer sind als kalte Kriege, verschlingen auch kalte Kriege einen grossen Teil der Friedensdividende.

Droht ein heisser Krieg um Taiwan?

Diese Frage ist nicht neu. In den letzten achtzehn Monaten hat Gavekal mehrere Berichte veröffentlicht, in denen wir darlegen, warum eine Invasion Taiwans aus unserer Sicht ein sehr unwahrscheinliches Ereignis ist.

Der Ausgangspunkt dieser Analysen ist, dass China nicht über die militärischen Fähigkeiten verfügt, eine amphibische Operation über 200 km See durchzuführen, um Taiwan zu erobern, ohne das massive Risiko eines militärischen Debakels einzugehen. Natürlich ist China in der Lage, grosse Teile Taiwans mit konventionellen Raketen oder sogar mit Atomwaffen zu zerstören. Aber wie Russlands Krieg in der Ukraine gezeigt hat, sind die Verwüstung eines Gebietes und dessen Eroberung und Besetzung zwei völlig verschiedene Dinge.

Wenn man davon ausgeht, dass China Taiwan nicht ohne weiteres erobern kann, zumindest nicht ohne ein signifikantes Risiko für das Überleben der Kommunistischen Partei, dann stellt sich die Frage, ob China Taiwan wirklich in Schutt und Asche legen will.

Die einzigen wahrscheinlichen Gründe wären, wenn:

Taiwan die Unabhängigkeit erklärt, eine rote Linie, die seit Jahrzehnten klar ist.

Ausländische Truppen - z. B. US-Truppen - dort stationiert würden (Peking wird nicht vergessen haben, dass Taiwan ein wichtiger Stützpunkt für das japanische Militär bei seiner Invasion Chinas in den späten 1930er-Jahren war).

Kurzum, für China ist es völlig klar, dass der «unsinkbare Flugzeugträger» Taiwan niemals in die Hände der USA fallen darf. Das gilt umso mehr, als sich der wirtschaftliche Schwerpunkt Chinas in den letzten Jahrzehnten immer mehr in die Küstenregionen des Landes verlagert hat.

Wie wird sich Taipeh verhalten?

Die Frage nach Taiwan wirft also mehrere weitere Fragen auf. Wird Taipeh nun, da Xi die absolute Macht besitzt, versuchen, die Spannungen abzubauen und sich zurückzuhalten? Oder wird Taiwan die Spannungen jetzt erst recht verstärken, indem es die Unabhängigkeitsbefürworter lauter werden lässt?

Wenn Letzteres der Fall ist: Werden die USA den Druck durch weitere Besuche von Politikern und Waffenverkäufe noch weiter erhöhen? Oder werden die USA beschliessen, dass sie mit einem Stellvertreterkrieg gegen Russland, einer sich abzeichnenden Energieschlacht mit dem Opec-Kartell und dem laufenden Kampf gegen den Klimawandel bereits an genügend Fronten engagiert sind?

Die Reaktion der USA auf die vermeintliche Bedrohung durch eine Invasion Taiwans besteht vorerst darin, Chinas aufkeimenden Technologiesektor in die Knie zu zwingen, indem sie die Ausfuhr von US-Halbleitern, Chipherstellungs-Equipment und technologischem Know-how mit Kontrollen belegen. Werden die USA nach Xis Machtkonsolidierung nun beschliessen, dass dies nicht ausreicht und dass eine starke Erhöhung der Militärausgaben erforderlich ist?

Womit wir bei den nächsten Frage sind.

Soll man Rüstungsaktien kaufen?

2022 war ein gutes Jahr für Rüstungsaktien. Das ist nicht überraschend, denn:

In Europa ist ein heisser Krieg ausgebrochen – ein Krieg, bei dem zumindest für die Nato die Finanzierung keine Rolle zu spielen scheint. Ebenso wichtig ist, dass der Krieg in der Ukraine die Nato-Mitglieder gezwungen hat, die Unterfinanzierung ihrer eigenen Armeen anzugehen und grosse Erhöhungen der Militärbudgets zu versprechen, nicht nur für dieses Jahr, sondern für das kommende Jahrzehnt.

Die Verschärfung des Kalten Krieges zwischen den USA und China und die zunehmenden Spannungen um Taiwan und das Südchinesische Meer werden zu höheren Militärausgaben führen.

Der hohe Ölpreis bedeutet, dass die Energieproduzenten im Nahen Osten in Geld schwimmen. Und wenn die Kassen im Nahen Osten voll waren, flossen die Dollars in der Vergangenheit immer in westliche Rüstungsgüter.

Nimmt man diese drei Faktoren zusammen, so ergibt die seit Jahresbeginn überdurchschnittliche Performance von Rüstungsaktien durchaus Sinn.

Doch abgesehen von diesen Entwicklungen ist Chinas Wechsel zu einer «Ein-Mann-Herrschaft» wahrscheinlich ein schlechter Katalysator für eine weitere Outperformance von Rüstungsaktien.

Dafür gibt es zwei Hauptgründe:

Erhöht Taiwan seine Verteidigungsausgaben im Zuge von Xis Machtübernahme und kauft in grossem Umfang bei kotierten US-Unternehmen wie Boeing, Raytheon und Lockheed Martin ein? Möglicherweise. Oder wird Taiwan nun versuchen, sich zurückzuhalten und den Drachen nicht zu provozieren? Für jeden der beiden Wege liesse sich ein stichhaltiges Argument anführen.

Erhöhen die USA nach Xis Machtzementierung ihre Verteidigungsausgaben? Die USA geben bereits heute mehr für ihr Militär aus als die nächsten zehn Länder zusammen. In dem Masse, in dem der «Xi-Coup» den Trend zu Deglobalisierung weiter verstärkt, wird er auch zu einer höheren strukturellen Inflationsrate führen. Das wiederum bedeutet höhere Zinsen und zusätzlichen Druck auf die Haushaltsdefizite – besonders in den USA. Eine weitere Erhöhung der ohnehin schon sehr hohen Militärausgaben in einer Zeit wachsender Haushaltszwänge und problematischer Inflation scheint also nicht der naheliegendste Weg zu sein.

Mit anderen Worten: Die Entwicklung der Rüstungsaktien wird wahrscheinlich von vielen Faktoren abhängen, die über die Resultate des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei Chinas hinausgehen.

Drei Szenarien für den Krieg in der Ukraine

Der offensichtlichste Einflussfaktor für Rüstungsaktien ist die weitere Entwicklung des Ukraine-Krieges.

Diesbezüglich sind mehrere Szenarien denkbar.

Im ersten Szenario ist der Ukraine-Krieg weitgehend beendet, zumindest was die Grossmächte betrifft. Nach der formellen Annexion der ukrainischen Ostprovinzen durch Russland und der Sabotage der Nord-Stream-Pipelines haben die Grossmächte wohl den wichtigsten Teil ihrer Ziele erreicht.

Russland kann einen Sieg – wenn auch einen Pyrrhussieg – für sich beanspruchen, denn es hat die in der Ukraine lebenden russischen Minderheiten «gerettet». Die Nato hat dafür gesorgt, dass die russische Armee mindestens ein Jahrzehnt lang keine Bedrohung mehr darstellen wird. Und die USA haben dafür gesorgt, dass Deutschland fest im atlantischen Bündnis verbleibt und zumindest in absehbarer Zukunft nicht mehr versucht sein wird, seine Wirtschaft mit Russland (oder China) zu integrieren.

Nachdem diese grossen Ziele erreicht sind, muss die Ukraine nur noch den neuen Status quo akzeptieren. In diesem Zusammenhang ist Emmanuel Macrons Erklärung zu verstehen, dass ein Friedensabkommen in greifbarer Nähe sei, «wenn das ukrainische Volk und seine Führer über die Bedingungen entschieden haben werden».

Dieses Eingeständnis kann zustande kommen, weil Russland nun unerbittlich versuchen wird, die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Oder es könnte sein, dass die US-Republikaner, die bei den Zwischenwahlen am 8. November das Repräsentantenhaus gewinnen dürften, die Mittel für amerikanische Waffenlieferungen an die Ukraine kürzen. Oder es könnte sein, dass der Konflikt zwar weitergeht, aber mit geringerer Intensität, mit Sturmgewehren und Granaten statt mit Panzern und Raketen – also mit einer Intensität, die den «Todeshändlern» wahrscheinlich nicht mehr viel Geld einbringt.

Das zweite Szenario, das wir als «Kreml-Propagandaszenario» bezeichnen könnten, besagt, dass Russland auf den Winter und das Gefrieren des ukrainischen Bodens wartet, um eine massive Offensive zu starten, die die ukrainischen Streitkräfte auslöschen wird. In diesem Szenario wäre der jüngste ukrainische Vorstoss in die Ostukraine so etwas wie die deutsche Ardennenoffensive vom Dezember 1944: ein Versuch, den Feind zu demoralisieren, der nur zur Niederlage und Vernichtung der angreifenden Truppen führte.

Aus konzeptioneller Sicht könnte dieses Szenario für die Rüstungsindustrie von Vorteil sein, da jedes europäische Land seine Verteidigungsausgaben erhöhen müsste. Ein klarer russischer Sieg würde jedoch auch die Botschaft in den Nahen Osten und nach Asien senden, dass westliche Waffen der russischen Aggression nicht gewachsen sind, wenn es hart auf hart kommt. Langfristig könnte ein russischer Sieg also keine gute Nachricht für westliche Waffenhersteller sein.

Das dritte Szenario ist, dass Russland diesen Krieg verliert. Einerseits wäre eine vollständige Niederlage Moskaus für westliche Rüstungsaktien von Vorteil, da eine russische Niederlage Saudi-Arabien, Japan, Südkorea und Taiwan zeigen würde, dass westliche Waffen wirklich besser sind als der Rest. Auf der anderen Seite würde eine russische Niederlage den Bedarf an Verteidigungsausgaben in ganz Europa wieder erheblich verringern, denn sie würde die unmittelbarste Bedrohung für die europäischen Länder beseitigen.

Ich könnte noch weiter fortfahren – ist es im Zeitalter günstiger Drohnen überhaupt noch sinnvoll, Milliarden für neue Kampfflugzeuge auszugeben? –, aber es genügt zu sagen, dass die Aufstockung der Verteidigungsbudgets nicht die offensichtliche Konsequenz des chinesischen Parteitags ist.

Was sind also die Schlussfolgerungen des Parteitags?

Ein interessanter Punkt ist, wie Xi Jinping, wie so viele andere Staatsoberhäupter, zu einer so polarisierenden Kraft geworden ist, sogar in seinem eigenen Land. Im Grossen und Ganzen scheint die Meinung der Chinesen über Xi stark mit ihrem wirtschaftlichen Status zu korrelieren. Xi scheint bei den ärmeren Menschen nach wie vor sehr beliebt zu sein, die seinen Kampf gegen die Korruption begrüssen und sich von seinen patriotischen Reden und Versprechungen über den nationalen Ruhm anstecken lassen.

Dagegen scheint seine Popularität bei den reicheren Menschen in China stark gesunken zu sein, die ihm sein schonungsloses Vorgehen gegen die Technologiebranche übel nehmen, die Xi für den Crash am Immobilienmarkt verantwortlich machen oder die einfach nur die Nase voll haben von seinem harten Kurs der Covid-Politik.

Der Wandel in der Bereitschaft der wohlhabenden Schichten Chinas, der Propaganda der Kommunistischen Partei Glauben zu schenken, ist einer der wichtigsten Paradigmenwechsel der letzten Jahre. Vor einem Jahrzehnt erzählten die meisten reichen Chinesen, die in Peking, Schanghai oder Shenzhen lebten, gerne, dass die Partei hervorragende Arbeit leiste und dass China weiterhin von Stärke zu Stärke wachse. Heute sind die Äusserungen dieser Menschen weitaus gedämpfter.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Machtkonzentration in den Händen von Xi ihre kollektive Stimmung heben wird. Das ist wichtig, denn die Stimmung der Konsumenten in China war ohnehin schon am Boden, noch bevor klar wurde, dass sich Xi an der Parteispitze zu 100% mit Loyalisten umgeben hat.

Vietnam, Mexiko, Dubai und Singapur als Nutzniesser

Die aus meiner Sicht wahrscheinlichste Konsequenz dieser Entwicklungen ist, dass sich die Kapitalflucht intensivieren wird. Nach dem letzten Wochenende wird ein erfolgreicher Unternehmer aus Schanghai oder Shenzhen nun eher darüber nachdenken, «wo kann ich mein Geld im Ausland anlegen?», als «wo kann ich in China eine neue Fabrik bauen?».

Wie sich herausstellt, gibt es nur sehr wenige gute Antworten auf die Frage, wo Chinas Wohlhabende ihr Kapital im Ausland anlegen können. Vor einem Jahr hätte ein wohlhabender chinesischer Unternehmer vielleicht den Kauf von Immobilien in Vancouver, Melbourne oder London in Betracht gezogen. Oder er hätte sich dafür entschieden, ein Bankkonto in der Schweiz, in Toronto oder auf den Bahamas zu eröffnen.

Nach der Beschlagnahmung des Vermögens russischer Oligarchen ist die Umschichtung von Kapital in den Westen für Chinesinnen und Chinesen nun jedoch ein viel riskanteres Unterfangen, wenn man aus einem Land kommt, dessen Regime als «unfreundlich» gilt. Dies schränkt die Möglichkeiten für chinesisches Kapital, das ein sicheres Zuhause ausserhalb der Reichweite von Xi sucht, erheblich ein.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird ein chinesischer Unternehmer, der neue Fabriken errichten möchte, wahrscheinlich entweder in Vietnam oder in Mexiko landen und inständig hoffen, dass sein Vermögen im sich entfaltenden kalten Krieg zwischen den USA und China nicht beschlagnahmt wird. Und ein chinesischer Sparer, der sein Finanzkapital ausserhalb Chinas parken möchte, wird auf Singapur, Dubai und möglicherweise Mauritius beschränkt sein.

Dabei ist offensichtlich, dass Singapur, Dubai und Mauritius vergleichsweise kleine Finanzzentren sind. Es könnte also leicht zu einem «Bitcoin-Effekt» kommen, bei dem eine Menge Kapital in eine kleine Anlageklasse umgeschichtet wird. Das wäre für die lokalen Immobilienmärkte, die lokalen Banken und die dortigen Währungen sehr förderlich.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je besorgter die Reichen in China werden, desto mehr Geld wird nach Singapur, Dubai, Mexiko oder Vietnam fliessen: kleine Märkte mit Währungen, die in den kommenden Jahren eine enorme Outperformance erzielen könnten.