Kampf der Wirtschaftspolitik: Globale Inflationserwartungen nun fast zweistellig In keiner einzigen Weltregion herrscht auch nur annähernd Preisstabilität. In Europa schränken jedoch hohe Schuldenstände die Geldpolitik ein, in den USA hallen Covid-Rettungspakete nach. Die Inflation wird weitere entschiedene Reaktionen der Geldpolitik erfordern – und muss mit der Fiskalpolitik synchronisiert werden. Martin Mosler 15.11.2022

Rund um den Globus werden wir Zeugen eines Kampfes der Giganten: Geldpolitik trifft auf Fiskalpolitik.

Die Boxer bleiben jedoch nicht in ihrem Ring, sondern zertrümmern gleich die ganze Weltbühne. Das Resultat: Die globalen Inflationserwartungen erreichen inzwischen 9,5%. Selbst für die Schweiz rechnen Experten mit einer Inflationsrate, die gut doppelt so hoch ist wie der von der Schweizer Nationalbank definierte Wert für Preisstabilität.

Die Ergebnisse der dritten Welle des Economic Experts Surveys, einer weltweit einzigartigen Umfragereihe des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern und des ifo Instituts in München, verdeutlichen die zunehmende Dramatik der globalen Preissteigerungen: Sollten die gut 1’700 befragten Wirtschaftsexperten aus 129 Ländern richtig liegen, wären die diesjährigen Preissteigerungen um 6,7 Prozentpunkte höher als die durchschnittliche Weltinflationsrate im letzten Jahrzehnt.

Notiz: Die Abbildung zeigt das arithmetische Mittel der erwarteten Inflationsraten in den Weltregionen für das Jahr 2022.

Eine weltweite «Inflationsblase» ist geplatzt, während die Wirtschaftspolitik aus dem Takt gekommen ist. Aus zwei Drittel der Weltregionen werden zweistellige Inflationserwartungen gemeldet, vor allem in Regionen mit niedrigen Pro-Kopf-Einkommen – teils werden Preissteigerungen von mehr als 60% erwartet.

Allerdings herrscht in keiner einzigen Weltregion auch nur annähernd Preisstabilität. Aus Sicht der Wirtschaftsexperten sind die weltweiten Preissteigerungen dabei nicht etwa transitorisch, sondern permanenter Natur. Im kommenden Jahr wird eine globale Inflation von 7,5% erwartet, und selbst mittelfristig, für das Jahr 2026 rechnen, die Umfrageteilnehmer noch mit stark erhöhten Preissteigerungen von weltweit gut 5%.

«Fiskalische Dominanz»

Deutlich wird die Rolle des Konflikts zwischen den geld- und fiskalpolitischen Zielen bei unseren Nachbarn. Die Preisdynamik auf dem europäischen Kontinent wird zwar kurzfristig durch steigende Energiepreise und Engpässe im Produktionsprozess des verarbeitenden Gewerbes geprägt. Von besonderer Brisanz ist jedoch die hausgemachte Gefahr von «fiskalischer Dominanz», wonach die Geldpolitik durch hohe Schuldenstände der Länder eingeschränkt wird.

So reagiert die fiskalische Nachhaltigkeit einiger Nationen, u.a. vom politischen Schwergewicht Italien, im aktuellen Umfeld sensibel auf eigentlich notwendige Zinserhöhungen. Die befragten Wirtschaftsexperten gehen daher von einer langanhaltenden Inflationsphase aus: Für 2022 rechnen sie mit Preissteigerungen zwischen 7,4% in Westeuropa bis 18,9% für Osteuropa. In der Umfrage werden jedoch selbst bis 2026 erhöhte Inflationsraten von 3,1% in Westeuropa bis 7,5% in Osteuropa erwartet.

Der Inflationsdruck erreicht inzwischen auch die Schweiz. Die Interventionen der Schweizerischen Nationalbank wirken zwar preisdämpfend, die «importierte Inflation» aus dem Ausland können die Währungshüter am Bürkliplatz jedoch nicht vollständig abfangen. So liegen die Erwartungen der heimischen Experten mit 3,7% für das laufende Jahr und 3,3% für 2023 noch deutlich über der SNB-Definition von Preisstabilität.

Gleichzeitig müssen Bund und Kantone wohl mit einer geringeren Gewinnausschüttung durch die Zentralbank rechnen, was Druck auf die eidgenössischen Staatsfinanzen ausüben wird. Die hohen Preissteigerungen sollten trotzdem klar vor Augen führen, dass das Hauptziel der SNB die Inflationskontrolle ist – und nicht etwa die Staatsfinanzierung.

Covid-Rettungspakete wirken nach

Auch in Nordamerika tobt der Konflikt der wirtschaftspolitischen Giganten. So trifft die scharfe Leitzinsanhebung des Fed auf Nachwirkungen diverser Konjunkturprogramme. Es wird geschätzt, dass alleine die Covid-Rettungspakete der Biden-Regierung im letzten Jahr die Inflationsrate um etwa 3 Prozentpunkte nach oben gedrückt haben.

Die Inflationserwartungen für den wichtigsten Wirtschaftsraum scheinen inzwischen ihre sonst zähe Verankerung verloren zu haben: Im Schnitt rechnen die nordamerikanischen Experten für 2022 mit Preissteigerungen von 7,3%, die auf durchschnittlich 3,3% bis 2026 nur leicht zurückgehen sollen. Entscheidend wird sein, dass das Fed zügig die Überhand über die Preissteigerungen zurückgewinnt – und damit seine Glaubwürdigkeit.

Die galoppierende Inflation wird weitere entschiedene Reaktionen der Geldpolitik erfordern, die mit der Fiskalpolitik synchronisiert werden müssen. Beide Parteien sollten schnell aus dem Boxring aussteigen und sich abstimmen.

Zusätzlich zum Kampf der Giganten werden Zentralbanken aber auch mit Nebenzielen von Inklusion bis Klimawandel strapaziert. Wichtig für die Währungshüter muss nun weniger der politische Druck und mehr wirtschaftspolitische Rationalität sein. Die Überfrachtung der Geldpolitik kann letztlich zu deren Misslingen führen.

In diesem Zusammenhang prägte Jan Tinbergen, ein berühmter Ökonom und Nobelpreisträger aus den Niederlanden, ein simples wie geniales Prinzip: Für jedes wirtschaftspolitische Ziel braucht man ein wirtschaftspolitisches Instrument. Das Mandat der Zentralbanken ist die Preisstabilität, ihr Instrument ist die Geldpolitik. Dabei sollte es bleiben.