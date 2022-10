Meinung Der Winter naht Die markante Verlangsamung der Weltwirtschaft und der starke Dollar könnten die Zentralbanken bald zu einem Umdenken zwingen. Steen Jakobsen 17.10.2022, 02.27 Uhr

Nur ungern enttäusche ich die jüngeren Leserinnen und Leser dieser Zeilen, die denken, dass die Überschrift auf Game of Thrones anspielt. Sie bezieht sich vielmehr auf den in den Siebzigerjahren erschienenen Peter-Sellers-Film Willkommen, Mr. Chance (engl. Being There), in dem sich der einfache Gärtner Chauncey Gardiner zu einem Star an Wallstreet und einem Berater des Präsidenten mausert.

Seine simplen Gärtnertipps werden von seinem Umfeld stets als tiefgründige Weisheiten missverstanden. Etwa: «In einem Garten hat alles Wachstum seine Zeit. Erst kommen Frühling und Sommer, dann folgen Herbst und Winter.»

Und dieses Jahr naht für die globalen Märkte einmal mehr der Winter. Kryptowährungen spürten ihn bereits im letzten Jahr, und mit dem Kurswechsel der US-Notenbank (Fed) ab November 2021 stand sein Einzug ohnehin im Raum. Das gilt grundsätzlich auch für den Aktienmarkt – abgesehen von einer kurzen Tauwetterphase im Frühjahr und ein paar sonnigen Monaten nach der Fed-Sitzung vom 16. Juni.

Am Markt hoffte man, dass der Höhepunkt der geldpolitischen Straffung nach dem grossen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten bald erreicht sein würde, da ein aggressiver Zinserhöhungszyklus schliesslich bereits im Vorfeld negative Konsequenzen für die Wirtschaft hat.

Der starke Dollar verknappt die Liquidität

Seit Anfang 2020 waren wir der Meinung, dass die Rückkehr der Inflation von Dauer sein würde. Das gilt nach wie vor, jedoch könnte die Weltwirtschaft bald an einen Wendepunkt kommen – dann nämlich, wenn die restriktive Geldpolitik im nächsten Quartal oder nicht lange danach ihren Höhepunkt erreichen dürfte.

Drei Faktoren dürften dazu beitragen.

Erstens haben die Zentralbanken rund um die Welt mittlerweile begriffen, dass sie im Zweifelsfall besser restriktiv bleiben, anstatt von einer bloss vorübergehenden Inflation zu sprechen. Zweitens ist der Dollar unglaublich stark, was den Import von Rohstoffen und Waren weltweit verteuert und die Liquidität verknappt. Dies wiederum belastet das reale Wirtschaftswachstum. Drittens kommt die quantitative Straffung des Fed nun voll zum Tragen: Die US-Notenbank schrumpft ihre aufgeblähte Bilanz derzeit monatlich um 95 Mrd. $.

Mit diesem dreifachen Gegenwind ist im vierten Quartal zumindest mit erhöhter Volatilität zu rechnen. An den Anleihen- und Aktienmärkten dürfte es turbulent zugehen. Die Frage für Anleger lautet also: Wie geht es weiter, falls der Höhepunkt der geldpolitischen Straffung im vierten Quartal tatsächlich erreicht ist?

Am Zenit der restriktiven Geldpolitik

Vermutlich wird der Markt in den kommenden Monaten zunehmend die Erwartungen einer Rezession einpreisen, so dass die Bewertungen am Aktienmarkt nicht mehr nur das höhere Zinsniveau spiegeln. Zu einem solchen Wendepunkt könnte es wie gesagt im Dezember kommen, wenn der Anstieg der Energiepreise, zusammen mit den drei oben genannten Faktoren, seinen Gipfel erreichen dürfte.

Gemessen an der globalen Wirtschaftsleistung sind die Energiekosten Schätzungen zufolge von 6,5% auf mehr als 13% gestiegen. Das stellt einen Nettoverlust von 6,5% des BIP dar – ob in Form von höheren Preisen bei geringeren Verkaufsmengen bzw. weniger erbrachten Leistungen, oder wie auch immer man es definieren mag. Dieser Verlust kann nur durch Produktivitätssteigerungen oder niedrigere Realzinsen wettgemacht werden.

Und die Realzinsen müssen niedrig bleiben, damit unsere überschuldeten Volkswirtschaften am Laufen bleiben. Es gibt somit zwei mögliche Szenarien: Entweder, die Inflation verharrt deutlich über dem Leitzinsniveau, oder die Zinsen sinken schneller als die Inflation.

Welches Szenario wird eintreten? Das ist die entscheidende Frage.

Aus aktueller Perspektive dürften die Zinsen in den USA und weltweit noch um weitere 50 bis 70 Basispunkte steigen, während die Inflation auf hohem Niveau verharrt oder nur leicht zurückgeht. Ein risikoaverses Umfeld erscheint daher in nächster Zeit am wahrscheinlichsten.

Aber wenn der von uns erwartete Zenit der restriktiven Geldpolitik einmal überschritten ist, dürften sich die Marktteilnehmer auf risikoreiche Titel stürzen, sobald die Geldpolitik erkennen lässt, dass sie in ihrem Kampf gegen die Inflation die Waffen streckt. Dies, weil nämlich die Kosten einer weiteren geldpolitischen Straffung in Relation zur Unterstützung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt und den Kosten zur Bedienung der Staatsschulden untragbar erscheinen.

Der Kampf geht also weiter – oder in den Worten von Mr. Chance: Ohne Herbst und Winter gibt es keinen Frühling.