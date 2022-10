Meinung Was ist, wenn alles schlimmer wird? Die Unterscheidung zwischen Korrektur und Baisse mag semantisch erscheinen, ist aber wichtig. Derzeit stehen die Börsen auf Messers Schneide. Alfons Cortés 13.10.2022, 02.40 Uhr

In den beiden grossen Baisse-Märkten 2000 bis 2003 und 2008/2009 habe er in Private Equity jeweils nur halb so viel verloren wie an den Aktienmärkten, sagte mir ein langjähriger Freund, den ich als gewieften Investor kenne.

Das liegt daran, dass in Private Equity mit Expertenwissen Werte bestimmt werden. Den Preis kennt man auch in Private Equity erst beim Verkauf. Der wird allerdings auch in Private Equity stark von der Verfassung an den Aktienmärkten beeinflusst.

An den Aktienmärkten streitet man sich oft darüber, welche Bewertung angemessen sei. Den Preis kennt man aber zu jeder Zeit.

Über den Zwang, zu verkaufen

Über lange Strecken spiegelt der Preis einen Wert wider, den man einigermassen nachvollziehen kann. Das ändert sich in spekulativen Blasen. Dann gibt es Marktphasen, in denen eine Zunahme des Abwärtsmomentums auf eine Abnahme der Kaufbereitschaft stösst.

Daraus entsteht eine Situation, in der viele, vielleicht sogar die meisten Handlungen erzwungen werden. Zwangsweise werden Positionen von den Banken verkauft, wenn die als Sicherheit für vergebene Kredite hinterlegten Aktien in Folge fallender Kurse als Deckung nicht mehr ausreichen. Zwangsverkäufe können bei institutionellen Anlegern von statutarischen, reglementarischen oder Solvabilitätsvorschriften ausgehen. Und dann gibt es den grössten Zwang, dem Menschen erliegen können: Angst.

So entsteht das, was als positive Rückkoppelungen bezeichnet wird, obwohl es in jeder Hinsicht als negativ anzusehen ist. Ein alter Spruch lautete dazu einfach: «La baisse amène la baisse». Der Markt verschliesst sich vor jeglicher positiven Meldung. Zum Rechnen bleibt keine Zeit. Preise und Kurse entkoppeln sich wie in einer spekulativen Blase. Zwänge sorgen dafür, dass solche Prozesse viel schneller ablaufen als spekulative Blasen. Das ist das Gute an ihnen.

Wie navigiert man solche Märkte?

Es muss im Voraus geregelt sein, was als Korrektur und was als Bärenmarkt gilt.

Eine Korrektur ist für mich alles, was sich oberhalb eines steigenden 40-Monate-Durchschnitts abspielt.

Ein Bärenmarkt ist dann vorhanden, wenn die Kurse unter den flachen 40-Monate-Durchschnitt gefallen sind und der 20-Monate-Durchschnitt nach unten gedreht hat.

Die Unterscheidung ist wichtig, weil exogene Ereignisse Korrekturen blitzschnell beenden und die Kurse nach oben drehen lassen können. In wirklichen Bärenmärkten haben exogene Ereignisse jedoch keine Wirkung, weil sie gar nicht zur Kenntnis genommen werden.

Voraussagen sind verpönt. Jedenfalls sage ich keinen Bärenmarkt voraus, sondern warte ab, bis einer begonnen hat.

Wenn die Angemessenheit der Aktienquote am Gesamtvermögen gewährleistet ist, stellt sie die strategische Quote für die Veranlagung in Aktien dar. Dann gehe ich nicht einmal in einem Bärenmarkt hin und verkaufe alle Aktien. Ich überlasse es dem Markt, eine taktische Untergewichtung herbeizuführen, in dem ich relativ schwache Aktien verkaufe und relativ starke Aktien nur dann kaufe, wenn diese einer Industrie angehören, die einen positiven Cluster bildet.

Bestehende Aktienpositionen, die relative Stärke zu meiner Messlatte aufweisen, behalte ich im Portfolio. Damit überlasse ich es dem Markt, das Ausmass der taktischen Untergewichtung und damit die Liquidität zu bestimmen, die zum Zugreifen verfügbar ist, wenn die Signale dafür vorliegen. Während das Ende von Korrekturen kaum deutlich signalisiert wird, ist das Ende von richtigen Bärenmärkten mit sehr klaren Marktsignalen verbunden.

Konsequente Umsetzung der Hayek’schen Erkenntnisse

Die obigen Punkte stellen für mich die konsequente Umsetzung von «The Use of Knowledge in Society» und «The Sensory Order» von Friedrich von Hayek dar. Es ist eine Strategie zum Umgang mit Wissensbeschränkungen, die nicht beseitigt werden können. Beschränkungen übrigens, die Voraussetzung dafür sind, dass liquide Märkte funktionieren.

Heterogene Erwartungen, die sich aus unterschiedlichen Wissensfragmenten ergeben, sind für das Existieren der Märkte genauso essenziell wie Bakterien in unserem Darm für unsere Gesundheit. Wenn alle das gleiche Wissen hätten und daraus die gleichen Erwartungen ableiten würden, gäbe es keine Gegenparteien.

Der Grund für die scharfen, von positiven Rückkoppelungen geprägten Baisse-Phasen liegt gerade darin, dass zu viele Akteure übereinstimmende Meinungen haben. Das führt zu einer Illiquidität im Markt, die nur durch grosse Kurseinbrüche aufgelöst werden kann, bis die nächste Illiquidität eintritt. Selbst wenn eines Tages nur noch künstlich intelligente Roboter Aktien handeln sollten, werden heterogene Erwartungen Voraussetzung sein, damit die Liquidität der Märkte gewährleistet ist.

Die meisten Rückschläge sind aus der Retrospektive vernachlässigbar

Vor langer Zeit habe ich einmal für einen Beitrag als Titel «In dubio pro tauris» gewählt. Das ist in meiner Welt nicht nur ein Titel. Es ist ein Credo. Allerdings ein Credo, das gute Gründe hat, wie folgende Abbildung des MSCI Welt seit 31. Dezember 1969 illustriert:

Quelle: Unifinanz

Die Abbildung zeigt neun Rückschläge von mehr als 20%, ohne jenen zu Beginn dieses Jahres, aber nur drei wirkliche Baisse-Märkte, in denen über eine Zeitspanne von mehr als einem Jahr Verluste entstanden sind. Alle anderen Rückschläge stellen aus Perspektive eines langfristig orientierten Investors keine nennenswerten Ereignisse dar.

Die guten Gründe liegen nicht nur im MSCI Welt für alle sichtbar vor, sondern auch in anderen Indizes, wie zum Beispiel im S&P 500. Voraussetzung allerdings ist, dass man global denkt und nicht mutwillig aus zum Beispiel geografischen Gründen auf liquide, transparente und Rechtssicherheit gewährende Märkte verzichtet.

Zur aktuellen Situation an den Börsen brauche ich mich nicht neu zu äussern. Im letzten Beitrag «Auf Messers Schneide» habe ich den derzeitigen Zustand geschildert, und der ist nach wie vor der gleiche.