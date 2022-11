Meinung What Really Matters? Der tägliche Lärm an den Finanzmärkten dreht sich meist um Prognosen zu Makro-Ereignissen, um temporäre Kursschwankungen und um die Performance in der kurzen Frist. Doch für dauerhaften Erfolg beim Investieren hilft hyperaktives Handeln wenig. Was also zählt wirklich? Howard Marks 30.11.2022, 05.38 Uhr

Ich habe einige Gedanken aus verschiedenen meiner Memos in diesem Jahr zusammengetragen - sowie einige aktuelle Überlegungen und Konversationen -, um das Thema dieses Memos zu erarbeiten: Was für Investorinnen und Investoren wirklich wichtig ist oder sein sollte. Ich beginne mit einem der Aspekte, die meiner Meinung nach nicht wichtig sind.

Was nicht wichtig ist: Hyperaktivität

Im Memo «Selling Out» vom Januar 2022 habe ich meine feste Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die meisten Anleger zu viel handeln. Es ist besser, weniger zu handeln, weil es schwierig ist, mehrere aufeinanderfolgende Entscheidungen korrekt zu treffen. Auch kostet Handeln Geld und basiert oft auf emotionalen Schwankungen.

In meiner Jugend gab es einen beliebten Spruch: Sitz nicht einfach da, sondern unternimm etwas. Beim Investieren würde ich es jedoch umdrehen: Unternimm nicht einfach etwas, sondern sitz da. Versuchen Sie deshalb, eine Mentalität zu entwickeln, gemäss der Sie ihr Geld nicht mit dem verdienen, was Sie kaufen und verkaufen, sondern (hoffentlich) mit dem, was Sie halten. Denken Sie mehr. Handeln Sie weniger. Fällen Sie also weniger, dafür aber wichtigere Anlageentscheide. Eine allzu breite Diversifikation verringert die Relevanz einzelner Investments. Dies kann Anleger dazu verleiten, ohne angemessene Recherche oder starke Überzeugung zu handeln. Meiner Meinung nach sind die meisten Portfolios zu breit diversifiziert und werden zu häufig umgeschichtet.

In den Memos «The Illusion of Knowledge» und «Selling Out» habe ich mich zu einem wesentlichen Teil damit befasst, Investoren davor zu warnen, wie schwierig es ist, die Performance durch kurzfristiges Market Timing zu verbessern. Dabei habe ich den grossen Investor Bill Miller zitiert: «Die Zeit, nicht das Timing, ist der Schlüssel zum Vermögensaufbau an den Aktienmärkten.»

Zu diesem Thema wurde ich kürzlich von einem Anlageberater gefragt: «Wie verdienen Sie Ihre Fondsgebühren, wenn Sie nicht versuchen, je nach Opportunität in den Markt ein- und auszusteigen?» Meine Antwort darauf war, dass es unsere Aufgabe sei, Portfolios zusammenzustellen, die langfristig eine überdurchschnittliche Performance erzielen. Market Timing trage kaum dazu bei, es sei denn, es lasse sich erfolgreich umsetzen, wovon ich im Normalfall nicht überzeugt sei. «Wie steht es mit Ihnen?» fragte ich zurück. «Wenn Sie einem Kunden helfen, die passende Asset Allocation zusammenzustellen, werden Sie dann nicht bezahlt, wenn Sie diese einen Monat später nicht ändern?»

Desgleichen fragte mich ein alter Freund am Tag, an dem «The Illusion of Knowledge» veröffentlicht wurde: «Aber Du musst doch trotzdem eine Haltung [zu kurzfristigen Ereignissen] einnehmen, oder?» Meine Antwort darauf war absehbar: «Nein, nicht, wenn ich dabei nicht über einen Vorteil verfüge. Warum sollte man auf das Resultat eines Münzwurfs setzen; vor allem, wenn man für diese Wette mit Geld bezahlen muss?»

Ich beende meine Ausführungen zu diesem Aspekt mit einem wunderbaren Zitat:

«Eine Meldung, die zuletzt für viel Aufmerksamkeit sorgte, betraf eine interne Evaluation zur Performance von Fidelity-Konten, um festzustellen, welche Kategorie von Anlegern zwischen 2003 und 2013 die besten Renditen erzielt hatte. Die Untersuchung der Kundenkonten ergab, dass die besten Anleger entweder tot oder nicht mehr aktiv waren - Leute, die den Arbeitsplatz gewechselt hatten und ein altes Vorsorgekonto «vergassen», während ihre Positionen bestehen blieben, oder Leute, die starben und deren Vermögen eingefroren wurde, solange es die Erbschaftsverwaltung betreute.»

(«Fidelity’s Best Investors Are Dead», The Conservative Income Investor, 8. April 2020)

Da die Journalisten des Artikels nicht in der Lage waren, die betreffende Studie von Fidelity ausfindig zu machen, und Fidelity anscheinend auch nicht, ist der Wahrheitsgehalt dieser Story wahrscheinlich zweifelhaft. Dennoch gefällt mir die Idee, denn die Schlussfolgerung deckt sich weitgehend mit meinem Denken. Ich sage selbstverständlich nicht, es lohne sich zu sterben, um die Anlageperformance zu verbessern. Es könnte aber ein guter Ansatz für Anleger sein, einen solchen Sachverhalt vorzutäuschen, indem man untätig bleibt.

Worauf kommt es also an?

Was wirklich zählt, ist die Rendite auf Ihren Anlagen in den nächsten fünf oder zehn Jahren (oder länger) und was sie am Ende dieses Zeitraums im Vergleich zum investierten Betrag und zu Ihren Präferenzen wert sind. Manche Leute behaupten, dass sich der langfristige Erfolg aus einer Serie von kurzfristigen Abschnitten zusammensetze. Demnach werde man auf lange Sicht erfolgreich sein, wenn man während dieser Etappen jeweils richtig liege. Solche Leute denken womöglich, der Weg zum Erfolg bestehe darin, häufig zu handeln, um aus der Einschätzung zu relativen Bewertungen, Prognosen zum Wechsel von Trends und Vorhersagen zu Makro-Ereignissen Kapital zu schlagen. Daran glaube ich natürlich nicht.

Die meisten Privatanleger und alle, die ihre Einschränkungen beim Erzielen einer Outperformance kennen, sind mit Indexfonds auf lange Sicht vermutlich am besten beraten. Anlageexperten und andere Investoren, die ihrer Meinung nach ein aktives Management betreiben müssen oder wollen, dürften wohl von den nachfolgenden Empfehlungen profitieren.

Aus meiner Sicht wären die meisten Leute erfolgreicher, wenn sie sich weniger auf kurzfristige oder makroökonomische Entwicklungen konzentrieren würden und stattdessen intensiv daran arbeiten, sich überdurchschnittlich gute Erkenntnisse zu den Fundamentaldaten über einen künftigen Zeitraum von mehreren Jahren anzueignen.

Demzufolge sollten sie:

Unternehmen und Wertpapiere analysieren und dabei beispielsweise ihr Ertragspotenzial abschätzen;

diejenigen Wertschriften kaufen, die im Verhältnis zu ihrem Potenzial zu attraktiven Preisen erworben werden können;

diese dann so lange halten, wie die Gewinnaussichten des Unternehmens intakt sind und der Preis attraktiv bleibt, und

nur dann Änderungen vornehmen, wenn sich diese Annahmen nicht mehr bestätigen lassen oder wenn etwas Besseres auftaucht.

Wie ich im Memo «I Beg to Differ» ausführte, hielt ich im vergangenen Juni an einer Konferenz von Oaktree Capital in London ein Referat. Ich befasste mich dabei damit (und riet davon ab), den Fokus auf die kurze Frist zu richten. Ich sagte, dass wir es bei Oaktree als unsere Aufgabe ansehen, (a) Schulden zu kaufen, die vereinbarungsgemäss bedient werden (oder den gleichen Betrag oder mehr abwerfen, wenn die Abmachungen nicht erfüllt werden) und (b) in Unternehmen zu investieren, die im Lauf der Zeit an Wert gewinnen. Daran halte ich weiterhin fest.

Die obige Beschreibung der Aufgabe eines Anlegers ist recht simpel ... manche würden sagen, zu einfach. Und das stimmt auch. Die Ziele und den Prozess in groben Zügen zu beschreiben, ist leicht. Der schwierige Teil besteht darin, sie besser als die meisten Leute umzusetzen: Das ist der einzige Weg, um eine bessere Performance als der Gesamtmarkt zu erreichen. Da sich durchschnittliche Entscheidungsprozesse in den Kursen von Wertpapieren spiegeln und zu einer durchschnittlichen Performance führen, müssen überragende Anlageergebnisse auf überlegenen Erkenntnissen beruhen. Ich kann Ihnen jedoch nicht sagen, wie Sie dies besser machen können als ein durchschnittlicher Anleger.

Zu diesem Prozess gehört wesentlich mehr. Ich werde deshalb einige der meiner Meinung nach wichtigsten Elemente skizzieren, die Sie sich merken sollten. Sie werden dabei zwar beständige Themen aus früheren Memos wiedererkennen. Ich möchte es aber nicht unterlassen, auf Aspekte einzugehen, die wichtig sind:

Vergessen Sie die kurze Frist - wichtig ist allein die lange Frist. Betrachten Sie Wertpapiere als Beteiligungen an Unternehmen, nicht als ein Tauschobjekt wie Sammelkarten.

Bestimmen Sie für sich, ob Sie an effiziente Märkte glauben. Wenn ja, ist ein bestimmter Markt ausreichend ineffizient, um Ihnen eine Outperformance zu ermöglichen? Und sind Sie dazu fähig, diese Ineffizienz auszunutzen?

Entscheiden Sie sich, ob Sie eher aggressiv oder defensiv vorgehen wollen. Werden Sie versuchen, mehr und grössere Gewinner zu finden? Oder werden Sie sich darauf konzentrieren, Verlierer zu vermeiden? Oder beides? Werden Sie versuchen, bei einem Aufwärtstrend an den Märkten überdurchschnittlich viel zu verdienen? Oder bei einem Abwärtstrend weniger als der Durschnitt zu verlieren? Oder beides? (Ein Tipp: «beides» ist erheblich schwieriger zu erreichen als das eine oder das andere.) Generell sollte Ihr Anlagestil als Investor zu ihrer Persönlichkeit passen.

Überlegen Sie sich, wie Ihr normales Risikoverhalten aussehen sollte; also Ihre normale Balance zwischen aggressivem und defensivem Vorgehen. Dies, auf der Basis Ihrer finanziellen Ausgangslage oder der Ihrer Kunden; auch was Bedürfnisse, Ambitionen und die Bereitschaft betrifft, mit Kursschwankungen zu leben. Denken Sie darüber nach, ob Sie Ihre Balance von der Marktentwicklung abhängig machen wollen.

Eignen Sie sich eine gesunde Einstellung zu Rendite und Risiko an. Machen Sie sich bewusst, dass die Regel «je mehr Renditepotenzial, desto besser» gefährlich sein kann. Dies, weil ein höheres Renditepotenzial in der Regel mit mehr Risiko einhergeht. Andererseits bedeutet eine vollständige Vermeidung von Risiken üblicherweise auch einen Verzicht auf Rendite.

Beharren Sie sie auf einem angemessenen Sicherheitspolster oder auf der Flexibilität, Phasen zu überstehen, in denen sich die Dinge weniger gut entwickeln, als Sie erwartet haben.

Hören Sie damit auf, das Geschehen auf der Makroebene vorhersagen zu wollen. Analysieren Sie stattdessen wie besessen die Mikroebene, um Ihr Themenfeld besser zu verstehen als andere. Begreifen Sie, dass Sie nur dann Erfolg haben können, wenn Sie einen Wissensvorsprung besitzen. Und seien Sie realistisch, ob Sie über einen solchen verfügen oder nicht. Erkennen Sie, dass sich noch mehr anzustrengen allein nicht ausreicht. Akzeptieren Sie die Auffassung meines Sohnes Andrew, dass bloss «leicht verfügbare quantitative Informationen über die Gegenwart» nicht ausreichen, um Ihnen überdurchschnittliche Anlageergebnisse zu sichern, zumal alle anderen auch über diese Informationen verfügen.

Erkennen Sie, dass die Psychologie an den Märkten viel stärker schwankt als die Fundamentaldaten, und zwar meist in die falsche Richtung oder zum falschen Zeitpunkt. Verstehen Sie, wie wichtig es ist, solchen Stimmungsschwankungen zu widerstehen. Profitieren Sie, wenn möglich, durch antizyklisches und konträres Verhalten.

Studieren Sie die Bedingungen im Investmentumfeld, insbesondere das Verhalten der Anleger, und überlegen Sie sich, wo die Dinge mit Blick auf den Zyklus momentan stehen. Machen Sie sich klar, dass eine bestimmte Phase im Zyklus eines Marktes einen wesentlichen Einfluss darauf hat, ob die Chancen für oder gegen Sie stehen.

Kaufen Sie Anleihen, wenn Ihnen die Rendite gefällt, nicht zum Zweck des Handelns. Mit anderen Worten: Kaufen Sie eine 9%-Anleihe, wenn Sie der Meinung sind, dass diese Rendite Sie für das Risiko kompensiert und Sie mit 9% zurechtkommen werden. Kaufen Sie keine 9%-Anleihe in der Erwartung, dass Sie durch den Preisanstieg infolge sinkender Zinsen 11% erzielen können.

Von entscheidender Bedeutung ist, dass Aktienanleger (a) am langfristigen Wachstum von Volkswirtschaften und Unternehmen partizipieren und (b) vom wundersamen Effekt des Zinseszinses profitieren. Denken Sie an die jährliche Rendite von 10,5% des US-Leitindex S&P 500 (bzw. seiner Vorgänger) seit 1926 und an die Tatsache, dass dadurch aus 1 $ inzwischen mehr als 13’000 $ geworden sind. Dies, obwohl es während dieser Zeit zu 16 Rezessionen, einer Weltwirtschaftskrise, mehreren Kriegen, einem Weltkrieg, einer globalen Pandemie und zahlreichen geopolitischen Unruhen gekommen ist.

Betrachten Sie das Partizipieren an der langfristigen Performance des Durchschnitts als Haupttreiber und aktive Bemühungen, die Rendite zu steigern, als «Verzierungen am Rand». Eine solche Haltung ist möglicherweise das Gegenteil zur Einstellung der meisten aktiven Anleger. Es ist aber nicht einfach, das Anlageergebnis durch Über- und Untergewichten, durch kurzfristigen Handel, durch Market Timing und durch andere aktive Massnahmen zu verbessern. Die Überzeugung, solche Praktiken erfolgreich anwenden zu können, setzt die Annahme voraus, dass man schlauer ist als eine Menge ausgesprochen smarter Leute. Überlegen Sie es sich deshalb zweimal, bevor Sie damit weitermachen, denn die Anforderungen für Erfolg sind hoch (siehe unten).

Vermasseln Sie sich Ihren Erfolg nicht, indem Sie zu viel handeln. Betrachten Sie das Kaufen und Verkaufen als Kostenpunkt, nicht als Profitcenter. Als grossartig erachte ich in dieser Hinsicht das Konzept einer automatisierten zukünftigen Fabrik, zu der ein Mann und ein Hund gehören: Der Hund hat die Aufgabe, den Mann davon abzuhalten, die Maschinen zu berühren, und der Mann hat die Aufgabe, den Hund zu füttern. Anleger sollten einen Mechanismus finden, die meiste Zeit die Finger von ihrem Portfolio zu lassen.

Eine besondere Betrachtung zum Schluss: Asymmetrie

«Asymmetrie» ist ein Konzept, mit dem ich mich seit Jahrzehnten befasse und das ich von Jahr zu Jahr als wichtiger erachte. Sie ist mein Ausdruck für die Essenz des Begriffs «Investment Excellence» und ein Standard, an dem sich Investoren messen sollten.

Dazu zunächst ein paar Definitionen:

Im Folgenden werde ich darüber sprechen, ob ein Anleger über «Alpha» verfügt. Technisch gesehen ist Alpha definiert als Rendite, die über der Benchmark liegt. Ich ziehe es aber vor, Alpha als überlegene Kompetenz beim Investieren zu betrachten. Es ist die Fähigkeit, Ineffizienzen zu finden und auszunutzen, wenn sie vorhanden sind.

Ineffizienzen - Fehlbewertungen oder Abweichungen - liegen dann vor, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts von seinem fairen Wert unterscheidet. Diese Abweichungen können als Schnäppchen oder im gegenteiligen Fall als Überbewertung auftreten.

Adjustiert um das Risiko entwickeln sich Schnäppchen im Lauf der Zeit mit hoher Zuverlässigkeit besser als andere Anlagen. Für überhöhte Preise gilt das Gegenteil.

«Beta» ist die relative Volatilität eines Investors oder eines Portfolios. Diese wird auch als relative Sensibilität oder systematisches Risiko bezeichnet.

Leute, die an die Hypothese effizienter Märkte glauben, betrachten die Rendite eines Portfolios als das Produkt aus der Marktrendite und dem Beta dieses Portfolios. Dieses Konzept reicht aus, um Anlageergebnisse zu erklären, da es in einem effizienten Markt keine Fehlbewertungen gibt, die man ausnutzen könnte (und somit auch kein Alpha). Alpha ist demnach das Talent eines Investors, eine bessere Performance zu erzielen, als sich allein durch die Marktrendite und das Beta erklären lässt. Man kann es auch so ausdrücken: Alpha ermöglicht einem Anleger ein Gewinnpotenzial, das sich disproportional zum Verlustrisiko verhält: Asymmetrie. Meiner Ansicht nach ist Asymmetrie dann gegeben, wenn ein Anleger wiederholt einige oder alle der folgenden Qualitäten aufweist:

Er verdient in freundlichen Märkten mehr Geld, als er in schwierigen Märkten einbüsst.

In seinem Portfolio sind mehr Gewinner als Verlierer.

Seine Gewinner werfen mehr Geld ab als ihn seine Verlierer kosten.

Er schneidet gut ab, wenn sich seine aggressive oder defensive Ausrichtung als zeitgerecht erweist, performt aber nicht schlecht, wenn dies nicht der Fall ist.

Er schneidet gut ab, wenn sein Sektor oder seine Strategie im Vorteil ist, performt aber nicht schlecht, wenn andere Rahmenbedingungen vorherrschen.

Seine Portfolios sind so konstruiert, dass die meisten Überraschungen positiv ausfallen.

Beispielsweise neigen die meisten von uns naturgemäss entweder zu einer aggressiven oder defensiven Haltung. Aus diesem Grund bedeutet es nicht viel, wenn ein aggressiver Anleger in einem guten Jahr oder ein defensiver Anleger in einem schlechten Jahr eine Outperformance erzielen. Um festzustellen, wer über Alpha verfügt und eine Asymmetrie erzeugen kann, müssen wir deshalb eruieren, ob es dem aggressiven Anleger gelingt, den vollumfänglichen Verlust zu vermeiden, der aus seinem aggressiven Vorgehen für sich allein genommen in einem schlechten Markt resultieren würde. Umgekehrt geht es darum, ob es der defensive Anleger vermeiden kann, einen allzu grossen Teil der Gewinne zu verpassen, wenn sich der Markt freundlich entwickelt. Meiner Meinung nach besteht «Exzellenz» in der Asymmetrie zwischen den Ergebnissen in guten und schlechten Zeiten.

Wenn Ineffizienzen im spezifischen Markt eines Anlegers vorliegen und er über Alpha verfügt, zeigen sich die Auswirkungen meines Erachtens in asymmetrischen Renditen. Weisen seine Renditen keine Asymmetrie auf, besitzt der Anleger kein Alpha (oder vielleicht existieren keine Ineffizienzen, die er erkennen könnte). Umgekehrt gilt: Wenn ein Anleger über kein Alpha verfügt, sind seine Renditen auch nicht asymmetrisch. Viel komplizierter ist es nicht.

Der Einfachheit halber präsentiere ich hier ein konkretes Beispiel für Asymmetrie. Die folgenden Ausführungen basieren auf den Grundsatzüberlegungen, die ich in mein 2018 erschienenes Buch «Mastering the Market Cycle: Getting the Odds on Your Side» integriert habe. Auch wenn es auf den ersten Blick den Anschein machen könnte, dass ich dabei über ein gutes und ein schlechtes Jahr spreche, können diese Beobachtungen nur dann als stichhaltig betrachtet werden, wenn das beschriebene Muster über eine bedeutende Anzahl von Jahren hinweg Bestand hat.

Betrachten wir dazu die Leistung eines Portfoliomanagers:

Alles anzeigen

Der oben angeführte Manager erzielt eindeutig keinen Mehrwert. Genauso gut könnte man in einen Indexfonds investieren (wahrscheinlich zu einer deutlich niedrigeren Gebühr).

Auch diese beiden Manager schaffen keinen Mehrwert:

Alles anzeigen

Bei B handelt es sich um einen Manager ohne Alpha mit einem Beta von 0,5, und bei C um einen Manager ohne Alpha mit einem Beta von 2,0. Sie könnten die gleichen Anlageergebnisse wie Manager B erzielen, wenn Sie die Hälfte Ihres Kapitals in einen Indexfonds stecken und den Rest unter Ihrer Matratze aufbewahren. Im Falle von Manager C würden Sie die gleichen Resultate erzielen, indem Sie Ihr Investment mit geliehenem Kapital verdoppeln und alles Geld in einen Indexfonds einbringen.

Diese beiden Manager hingegen besitzen Alpha, weil sie eine Asymmetrie aufweisen:

Alles anzeigen

Die Renditen dieser beiden Manager zeigen, dass sie entweder in guten Zeiten überdurchschnittlich an den Gewinnen im Markt partizipieren, oder in schlechten Zeiten weniger Verluste ausweisen. D könnte man als aggressiven Manager mit Alpha beschreiben; er erzielt 170% der Marktrendite, wenn der Markt steigt, erleidet aber nur 120% des Verlustes, wenn der Markt sinkt. E ist ein defensiver Manager mit Alpha; seine Renditen reflektieren 90% der Gewinne in einem aufwärts tendierenden Markt, aber nur 30% der Verluste in einem abwärts tendierenden Markt. Diese Asymmetrien können nur auf die Existenz von Alpha zurückgeführt werden. Risikotolerante Kunden werden lieber mit Manager D investieren, wogegen risikoaverse Kunden Manager E bevorzugen werden.

Folgende Managerin ist wirklich aussergewöhnlich:

Alles anzeigen

Sie schlägt den Markt in beide Richtungen: Ihre Performance übertrifft den Markt, wenn er steigt, und sinkt weniger, wenn er fällt. In einem freundlichen Markt schneidet sie so gut ab, dass man versucht sein könnte, sie als aggressiv zu bezeichnen. Da sie aber in einem abwärts tendierenden Markt weniger verliert als der Durchschnitt, ist diese Beschreibung nicht zutreffend. Entweder hat sie keine Tendenz zu einer aggressiven oder defensiven Haltung, oder ihr Alpha ist gross genug, um dies auszugleichen.

Hier schliesslich einer der besten Manager aller Zeiten:

Alles anzeigen

Manager G erzielt sowohl in guten wie auch in schlechten Märkten ein positives Ergebnis. Er neigt eindeutig nicht zu aggressivem bzw. defensivem Verhalten, denn seine Performance ist in beiden Märkten exzeptionell. Er besitzt dermassen viel Alpha, dass er selbst in einem schlechten Jahr gegen den Trend eine positive Rendite erzielen kann. Wenn Sie Manager G ausfindig machen, sollten Sie (a) eine umfassende Überprüfung seiner ausgewiesenen Performance durchführen, (b) wenn die Zahlen stimmen, viel Geld mit ihm anlegen, (c) hoffen, dass er nicht so viel Geld annimmt, dass sein Vorteil erodiert, und (d) mir seine Telefonnummer zustellen.

* * *

Was ist demnach am wichtigsten? Asymmetrie.

Asymmetrie äussert sich in der Fähigkeit eines Portfoliomanagers, ausgesprochen gut abzuschneiden, wenn sich die Dinge nach seinen Vorstellungen entwickeln, aber auch nicht übermässig schlecht, wenn sie nicht wunschgemäss laufen.

Ein bekanntes Sprichwort besagt: «Verwechsle niemals Intelligenz und einen Bullenmarkt.» Manager mit der Fähigkeit, Asymmetrie zu erzeugen, sind etwas Besonderes, weil sie in der Lage sind, Gewinne aus anderen Quellen als aus der Entwicklung des Gesamtmarkts zu erzielen.

Wenn man genauer darüber nachdenkt, geht es im Geschäft des aktiven Anlegens im Prinzip ausschliesslich um Asymmetrie. Erklärt sich die Performance eines Managers bloss durch die generelle Marktrendite und durch seine relative Risikoposition - die sich aus der Wahl des Sektors, der Taktik und dem Grad der Aggressivität ergibt -, dann hat er seine Gebühren schlicht nicht verdient.

Ohne Asymmetrie (wie im Fall der Manager A, B und C in den oben aufgeführten Beispielen) liefert aktives Management keinen Mehrwert und ist die Gebühren damit nicht wert. Tatsächlich sind alle Entscheidungen eines aktiven Investors nutzlos, wenn er keine überlegenen Fähigkeiten oder Einsichten hat. Durchschnittliche und unterdurchschnittliche Anleger besitzen per Definition kein Alpha und können keine Asymmetrie erzeugen.

Die grosse Frage ist, wie man Asymmetrie erzielen kann. Die meisten Aspekte, auf die sich die Leute konzentrieren - die Dinge, die ich als unwichtig beschreibe - können dabei nicht helfen. Wie ich bereits erklärt habe, resultiert aus dem Durchschnitt der Meinungen aller Anleger der Marktpreis und somit natürlich auch eine durchschnittliche Performance. Asymmetrie kann nur bei verhältnismässig wenigen Menschen nachgewiesen werden, die über überragende Fähigkeiten und Erkenntnisse verfügen. Der Schlüssel liegt darin, sie zu finden.

Bei diesem Gastbeitrag handelt es ich um einen Auszug aus dem jüngsten Memo von Howard Marks. Die englische Originalfassung sowie ein dazugehöriger Podcast sind unter diesem Link auf der Website von Oaktree Capital abrufbar.