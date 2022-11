Meinung Wo der Wind dreht Auch im Technologiesektor kaschiert die Schwäche grosskapitalisierter Aktien die Stärke ganzer Branchen. Besonders vielversprechend wirken Halbleiterwerte. Verwundbar erscheinen dagegen Ölvaloren. Alfons Cortés 24.11.2022, 04.08 Uhr

Diese Kolumne handelt von zwei Sektoren – Informationstechnologie und Energie –, die dieses Jahr einen sehr unterschiedlichen Verlauf nahmen. Aus meiner Sicht «leiden» derzeit beide Sektoren an dem, was Andrei Shleifer «Konservatismus» nennt. Damit beschreibt er den Umstand, dass in gewissen Phasen neue Meldungen, die im Widerspruch zu bisherigen Erfahrungen stehen, nur langsam auf Akzeptanz stossen.

Wenn Zahlen täuschen

Dieses Jahr ist damit zu rechnen, dass die kapitalgewichteten Indizes im roten Bereich schliessen werden. Dabei wird Information Technology ganz besonders in das Scheinwerferlicht der Medien geraten, gehört der Sektor doch voraussichtlich zu den grössten Verlierern mit einem Minus im MSCI Information Technology von 25,7%. Dieser Sektor hat ganz wesentlich zum Verlust des MSCI Welt von 17,7% beigetragen.

Doch diese Zahlen täuschen: 24,1% der Konstituenten des MSCI Information Technology haben in den letzten zwölf Monaten zugelegt, 42,5% haben besser abgeschnitten als der MSCI Welt, und nur 30% haben gleich viel oder mehr verloren als der MSCI Information Technology.

Die relative Stärke jener 42,5%, die besser gelaufen sind als der MSCI Welt, war nicht über die ganze Zeit gleichmässig verteilt. Das ist nicht überraschend, da auch relative Trends daraus bestehen, dass sie drei Schritte vorwärts und einen Schritt rückwärts nehmen. Daher ist es so eminent wichtig, relative Trends zu glätten, um nicht in einer vorübergehenden Korrektur tendenziell relativ starke Aktien aus den Portfolios zu entfernen.

Welche Rolle spielen exogene Faktoren?

In diesem Zusammenhang ist die Beantwortung einer Frage von praktischer Relevanz: Ist der Zeitpunkt des Einsetzens relativer Stärke oder der Beschleunigung bestehender relativer Stärke mit einem exogenen Ereignis erklärbar, wie beispielsweise dem Rückgang der Inflation, dem Antönen einer weniger restriktiven Geldpolitik durch eine wichtige Notenbank, einem höheren Quartalsgewinn eines Unternehmens oder einer positiven Umsatzerwartung?

In den meisten Fällen setzte relative Stärke ein oder beschleunigte sich ohne zuweisbare exogene Einflüsse. Dort, wo heftig auf exogene Einflüsse reagiert wurde, folgte oft eine Umkehr in die entgegengesetzte Richtung, wie zum Beispiel beim Halbleiterwert KLA-Tencor. Dieser Titel verlor innerhalb von zwei Handelstagen auf eine Unternehmensmeldung, die als enttäuschend kommentiert wurde, 16,4%, um nach diesen drei Handelstagen bis zum 18. November 50,4% zuzulegen.

Damit setzte der Titel den durch den 50-Wochen-Durchschnitt definierten positiven relativen Trend zum MSCI Welt fort. In der Branche häuften sich ähnliche Erscheinungen und konnten folglich den Eindruck verstärken, dass die Halbleiterindustrie von einer Population mit Interesse verfolgt wird, die nicht an Tagesnachrichten klebt, um ihre Entscheide zu fällen.

Beschränkte Information der Indizes

Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie werden derzeit meines Erachtens unterschätzt, und das hängt damit zusammen, dass der Sektor monatelang weitherum «en gros» eine negative Beurteilung erfahren hat. Dabei wurden Titel, die vor Jahren anderen Sektoren zugeteilt wurden, als Kronzeugen für die Schwäche des Sektors bemüht, wie beispielsweise Amazon aus Consumer Discretionary oder Alphabet aus Communication Services.

Wie bereits die obgenannten Zahlen vermuten lassen, ist Information Technology in Wirklichkeit ein sehr heterogener Sektor, geprägt durch Industrien und Konstituenten mit unterschiedlichem Momentum. Die relative Schwäche des MSCI Information Technology ist das Ergebnis der Kapitalgewichtung. Dass es relativ zum MSCI Welt starke IT-Aktien gibt, sollte nicht ignoriert werden.

Die starken Divergenzen werden weiterhin bestehen bleiben und dafür sorgen, dass die beschränkte Auskunftskraft kapitalgewichteter Indizes auf jeder Ebene, auch auf Ebene der einzelnen Industrien, nicht verschwinden wird. Trotzdem gibt es eine Industrie, die mein besonderes Interesse geweckt hat und auch über ihre Indizes dieses Interesse rechtfertigt. Es sind die Halbleiterwerte.

Besonderes Interesse an Halbleitern

Der DJ US Semiconductors hat seit seinem im November 2021 erreichten Rekord 35,7% verloren. Sein Konkurrent, der Philadelphia Semiconductor Index, hat erst im Januar sein Allzeithoch erklommen. Seither hat er 33% abgegeben.

Beide waren nun während Monaten relativ schwach zu den üblichen Messlatten, nämlich MSCI Welt, MSCI Information Technology, DJ US Technology und DJ US Software, wie die folgende Grafik des DJ US Semiconductors mit seiner relativen Entwicklung zu den vier genannten Messlatten illustriert:

Quelle: Unifinanz

Der Rückschlag endete dieser Tage in allen vier Fällen auf dem 50-Monate-Durchschnitt zu den erwähnten Messlatten und drehte wieder nach oben. Eine ganze Reihe von Aktien aus diesen Indizes entwickelt sich ähnlich. Damit ist eine vergleichbare Situation eingetreten wie Mitte September in Biotechnologie, als meiner Meinung nach die Zeit für ein Rebalancing gekommen war. Das sehe ich auch in Information Technology mit einem ganz besonderen Schwerpunkt auf Semiconductors.

Ganz anders steht Energie da

Der beste Sektor ist mit einem Zuwachs von 49,3% der MSCI Energy. Das ist der Sektor, aus dem Geld genommen werden kann, um in Semiconductors und Biotechnology zu investieren, wenn die Liquidität dazu nicht reicht.

Und hier die Gedanken dazu:

Die Abbildung zeigt gestrichelt braun den US Crude Oil Future und in Form von sogenannten «Kerzen» den iShare S&P Global Energy Sector Index.

Quelle: Unifinanz

Es ist unschwer auszumachen, dass in der abgebildeten dreijährigen Periode die Richtung des Ölpreises jene des Ölaktiensektors beeinflusste. Das war zunächst von Mitte Juli bis Ende August ausser Kraft gesetzt und seither erneut. Geht man weiter zurück als nur drei Jahre, stellt man fest, dass von kurzen Ausnahmen abgesehen die Korrelation zwischen dem Rohöl-Kontrakt und Ölaktien eng war. Aus meiner Sicht sieht es für den Rohölpreis nicht gut aus.

Auf der abgebildeten Grafik sehen wir gelb markiert eine technisch schwache Erholung, die auf eine Blasenbildung in den Bollinger-Bändern folgte. Der Rücksetzer von rund 40% stellte keine Überraschung dar. Der erste Erholungsversuch des Ölpreises ist gescheitert. Bestenfalls ist mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen, die allerdings dem Ölpreis einen recht grossen Erholungsspielraum zugesteht. Die Ölaktien haben das weitgehend vorweggenommen.

Quelle: Unifinanz

Wir haben hier meines Erachtens das Spiegelbild der Situation, die in Information Technology, dort insbesondere in Semiconductors, vorzufinden ist: zu viel Pessimismus in Semiconductors und zu viel Optimismus in Ölaktien.

In kleinen Schritten anpassen

Ganz grundsätzlich bin ich an der Börse ein Freund der kleinen Schritte. Für grosse Veränderungen in den Portfolios wissen wir alle zu wenig. Manche mögen sehr viel mehr wissen und die Zusammenhänge besser verstehen als andere. Das nützt aber nichts, wenn die Mehrheit der Kapitalbewegungen in die entgegengesetzte Richtung verläuft.

Daher meine ich, dass die Kernkompetenz am Aktienmarkt darin besteht, zu verstehen, wann man sich der vielgeschmähten Masse anpassen muss und wann man sich ihr entgegenstellen kann. Wer Letzteres tut, wird als Contrarian bezeichnet. Das lohnt sich nur gelegentlich.

Derzeit gibt es erste Hinweise darauf, dass sich konträres Verhalten in Semiconductors und Biotechnologie kaufseitig und in Energie abgabeseitig auszahlen dürfte – und das wie angetönt in kleinen Schritten.