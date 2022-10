Mr Market ABB ist besser geworden Der Elektrotechnikkonzern geht robust und mit einem Sicherheitspolster in einen allfälligen Wirtschaftsabschwung. Die ABB-Aktien haben an Anlagequalität gewonnen. Giorgio Müller ✉ 20.10.2022, 11.43 Uhr

Schon lange befand sich der Industriekonzern ABB nicht mehr in einer solch robusten Verfassung wie heute. Die in den vergangenen Jahren unter Konzernchef Björn Rosengren umgesetzte Dezentralisierung und Fokussierung beginnt Früchte zu tragen. Das Ziel einer für 2023 in Aussicht gestellten operativen Gewinnmarge auf Stufe Ebita von mindestens 15% wird nun wohl schon in diesem Jahr erreicht. Im dritten Quartal waren es 16,6% oder 150 Basispunkte mehr als im Vorjahr. Im Schlussquartal sind die Margen typischerweise etwas geringer.

Margenziel frühzeitig erreicht

Damit ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Was die Rentabilität betrifft, «befindet sich ABB nun auf Niveau der Konkurrenten und hat das Potenzial, besser zu werden», sagte der Konzernchef an einer Telefonkonferenz. Zudem gelte das Margenziel über den Wirtschaftszyklus hinweg «in guten wie schlechten Zeiten», sollte also auch in konjunkturell mageren Phasen Bestand haben. Ein neues Margenziel will ABB gegen Ende 2023 ins Visier nehmen. Die 15% seien ein «Zwischenziel» (Rosengren).

Diese Zuversicht ist entscheidend, denn zyklischen Unternehmen wie ABB stehen herausfordernde Zeiten bevor. Das Unternehmen kann noch so gut sein, eine wirtschaftliche Abkühlung wird Spuren hinterlassen. In einer Rezession werden auch die ABB-Aktien Terrain einbüssen. Bisher seien indes noch keine Anzeichen einer zurückhaltenderen Nachfrage bei den Kunden spürbar, sagte Rosengren. In Lokalwährung gemessen stieg der Auftragseingang um 16% auf knapp 8,2 Mrd. $. Der Auftragsbestand blieb auf rekordhohen 19,4 Mrd. $. Es könnte sich als willkommenes Sicherheitspolster erweisen.

Wie er die Konjunkturlage in 2023 einschätzt, liess Rosengren offen, er wolle nicht spekulieren. Das Management sei jedoch für jeglichen Ausgang vorbereitet. Eine gewisse Abkühlung käme ABB gar nicht so ungelegen: Sieben Quartale in Folge betrug das Book-to-bill-ratio über 1. Im dritten Quartal lag es bei 1,1.

Stall ist ausgemistet

Zurecht konzentriert sich die ABB-Führung vor allem auf die Dinge, die es beeinflussen kann. Bald wird es den Stall vollständig ausgemistet haben. Laut Finanzchef Timo Ihamuotila gäbe es nur noch ein faules Projekt im Umfang von 100 Mio. $, das einer Bereinigung bedarf. Das leidige Kapitel Kusile in Südafrika machte Rückstellungen von 325 Mio. $ nötig. Der Abschreiber war der Hauptgrund, weshalb der Gewinn pro Aktie im dritten Quartal um 41% geringer ausfiel. Hinzu kam der Ausstieg aus dem Geschäft mit dem Retrofit von Zügen (125 Mio. $).

Auch die geplante Abtrennung von Unternehmensteilen sollte bis Ende Jahr umgesetzt sein. Dodge wurde 2021 zu einem guten Preis verkauft, die separat kotierte Accelleron als Sachdividende den Aktionären übertragen und auch für den Bereich Power Conversion soll noch dieses Jahr ein neuer Besitzer gefunden sein, hiess es.

Rentabler, schneller, verlässlicher

Das dritte Quartal deutet an, zu was die «neue» ABB fähig ist. Die «historisch hohe Marge» (Rosengren) kam zustande, obwohl die kleinste der vier Divisionen, Robotik & Fertigungsautomation, noch nicht das Margenniveau erreicht hat, zu dem dieses Geschäft fähig ist. Immerhin war die Ebita-Marge nach drei Quartalen im einstelligen Prozentbereich wieder bei 12,8% (i. V. 11,1). Sobald sich der Lieferstau im Roboter-Geschäft gelöst hat – laut Rosengren würden Tausende von Robotern auf die Auslieferung warten – dürften auch in dieser Sparte die Margen Richtung 15% steigen. Mit dem Bezug der neuen Roboterfabrik in Schanghai haben sich die operativen Voraussetzungen verbessert.

Auch in den anderen drei Divisionen stiegen in der Berichtsperiode die Margen: In der Sparte Elektrifizierung von 15,9% auf 18,0%, in der Antriebstechnik von 17,4% auf 17,8% und in der Prozessautomation von 13,7% auf 15,3%. Dabei würden jedoch noch nicht alle der knapp zwei Dutzend Geschäftseinheiten auf allen Zylindern voll laufen, sagte Rosengren. Erst etwa 70% von ihnen hätten ihre Ziele erreicht.

Beruhigend ist festzustellen, dass auch die selbst erarbeitenden Mittel wieder zunehmen. Zuletzt hat der operative Cashflow darunter gelitten, dass ABB wegen der schlechten Verfügbarkeit von Komponenten seine Lager aufstocken musste, was Mittel bindet. Mit 791 (1104) Mio. $ lag der operative Cashflow im dritten Quartal zwar deutlich tiefer als im Vorjahr. Und auch nach neun Monaten (600 Mio. $) hinkt er deutlich hinter dem letztjährigen Ergebnis (2,31 Mrd. $) hinterher. Mit Blick auf das saisonal stärkste Schlussquartal rechnet der Finanzchef jedoch damit, dass operativ mindestens die Hälfte des letztjährigen Niveaus (3,3 Mrd. $) erreicht werden könne. Zusammen mit dem Verkaufserlös der Restbeteiligung an Hitachi Energy von 1,4 Mrd. $ dürften für das Gesamtjahr 2022 also kaum weniger Mittel erwirtschaftet werden.

Kulturwandel

Der schwedische Konzernchef zeigte sich nicht nur von der über den Markterwartungen ausgefallenen Quartalszahlen erfreut, sondern auch vom veränderten Verhalten in den einzelnen Geschäftseinheiten. Sie geniessen mehr Autonomie, müssen aber auch mehr Eigenverantwortung tragen. Exemplarisch zeigt sich das im geänderten Investitionsverhalten. Während früher Akquisitionen von der Zentrale aus bestimmt und entschieden wurden, sind es nun die Einheiten selbst die entscheiden, welche Geschäfte für sie eine strategisch gute Ergänzung wären. Das vom Konzernchef geforderte aktive Portfoliomanagement wird also in der Praxis gelebt. Von Siemens wurde das Geschäft mit Niederspannungsmotoren (63 Mio. $ Umsatz, 600 Mitarbeitende) erworben sowie das Unternehmen Power Tech Converter (60 Mio. € Umsatz, 280 Mitarbeitende) gekauft.

Aus Investorensicht hat sich die Anlagequalität von ABB deutlich verbessert. Dank umfangreichen Aktienrückkäufen reduzierte sich die Zahl der ausstehenden Aktien seit Anfang 2021 um 7,4%, was der Bewertung zugutekommt. Vor allem aber gefällt es mir, dass ABB seine Hausaufgaben gemacht hat. Die operative Verantwortung trägt das Management der einzelnen Geschäftseinheiten. Es steht den Kunden am nächsten und spürt Veränderungen der Markttrends am schnellsten. Deshalb gehe ich davon aus, dass ABB im nächsten konjunkturellen Abschwung agiler reagieren wird und die Margen besser verteidigen kann.

Ins kommende Jahr geht ABB nicht nur mit einer aufgeräumten Bilanz, sondern auch mit einer verkraftbaren Verschuldung. Das verschafft dem Unternehmen den finanziellen Spielraum, bei Opportunitäten zugreifen zu können. Und nicht zuletzt wirkt es beruhigend, dass der Industrieveteran Rosengren offenbar die Freude an seinem letzten operativen Job noch nicht abhandengekommen ist und er ABB noch eine Zeit erhalten bleibt. Das spricht für Engagements in ABB-Aktien.

Giorgio Müller