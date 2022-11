Mr Market Alzheimer-Mittel scheitert – Roche verliert ihren Trumpf Der Pharmakonzern sorgt mit den lang erwarteten Ergebnissen zu seinen Gantenerumab-Studien für Enttäuschung. Es droht ein weiteres Übergangsjahr für Roche. Henning Hölder ✉ 14.11.2022, 12.44 Uhr

Erneuter Rückschlag für Roche: Der Pharmakonzern gab am Montagmorgen in einem lang ersehnten Update bekannt, mit seinem Alzheimer-Programm Gantenerumab die gesteckten Ziele verfehlt zu haben. So führte eine Behandlung mit Gantenerumab bei einer Gruppe von knapp 2000 betroffenen Patienten zu keiner signifikanten Verlangsamung der Krankheit. Eine der zwei Phase-III-Studien verlangsamte den geistigen Zerfall um 8%, die andere lediglich um 6%.

Auch der Grad der Beta-Amyloid-Entfernung, der für Alzheimer typischen Ablagerungen im Hirn, sei geringer als erwartet ausgefallen. Zwar betont Roche in seiner Mitteilung, sich weiterhin gegen Alzheimer engagieren zu wollen – so werde man an der Entwicklung und Bereitstellung von Tests für eine frühzeitige und genaue Alzheimer-Diagnose arbeiten und verfüge über eine Pipeline von Prüfmedikamenten für verschiedene Angriffspunkte, Arten und Stadien der Krankheit.

Dennoch sind die heutigen Ergebnisse, die das Aus für das Alzheimer-Mittel von Roche bedeuten, eine Enttäuschung. Die Aktien verloren in einer ersten Reaktion mehr als 5%, am Mittag grenzen sie die Verluste auf 3,6% ein.

Hoffnungen sind zuletzt grösser geworden

Zwar hatte Roche in der Vergangenheit stets den Ball flach gehalten, wenn es um den Hoffnungsträger Gantenerumab ging, und auch Analysten hatten lange Zeit davon abgesehen, mögliche Milliardenumsätze mit dem Alzheimer-Mittel in ihre Bewertungsmodelle einfliessen zu lassen. Doch nach dem Studienerfolg vom US-Konkurrenten Biogen im September veränderte sich die Stimmung und es machte sich – hinter vorgehaltener Hand – ein wenig Euphorie breit.

Das US-Biotechunternehmen präsentierte damals positive Ergebnisse zu seinem Alzheimer-Wirkstoff Lecanemab, die Hoffnungen nährten, dass die «Beta-Amyloid-These» zutreffen könnte. Bei den sogenannten Amyloid-Beta-Ablagerungen im Gehirn handelt es sich um verklumpte, unauflösliche Ablagerungen zwischen den Nervenzellen. Diese werden bereits seit längerer Zeit als Ursache von Demenzerkrankungen verdächtigt.

Da Roche mit seinem Gantenerumab-Alzheimer-Programm einen ähnlichen Therapieansatz verfolgte, rückte plötzlich auch ein Erfolg für Roche nicht nur in den Bereich des Möglichen, sondern wurde als immer wahrscheinlicher angesehen. Wir hatten vor einigen Wochen bereits die Befürchtung geäussert, dass sich damit auch das Enttäuschungspotenzial erhöht.

Analysten müssen Umsatzschätzungen nach unten anpassen

Die heutige Kursreaktion zeigt, dass der Markt einen Gantenerumab-Erfolg zumindest in Betracht gezogen hatte, und der Misserfolg nun ausgepreist wird. Zuletzt hatten mehrere Analysten betont, dass der Biogen-Erfolg auch für Roche eine gute Nachricht sein könnte. So hatte die Credit Suisse die Aktien von Roche Ende September aufgrund der positiven Biogen-Daten in ihre Liste der dreissig aussichtsreichsten Schweizer Titel aufgenommen. Analysten von JP Morgan hatten dem Roche-Mittel einen Spitzenumsatz von jährlich 10 Mrd. $ zugetraut.

Laut Stifel-Analyst Eric Le Berrigaud lagen die Konsensschätzungen mit einem Spitzenumsatz von 4 Mrd.$ zwar etwas tiefer als jene von JP Morgan, dennoch ist es selbst für einen Riesen wie Roche nicht unerheblich, wenn solch ein potenzieller Umsatzbrocken wegfällt. In den nächsten Tagen und Wochen ist daher mit einer Reihe von Anpassungen der Umsatzschätzungen zu rechnen, was kurzfristig noch für Druck auf den Valoren sorgen könnte.

Für die Basler ist es kein einfaches Jahr. Nach zwei Studienrückschlägen mit dem Produktkandidaten und grossen Hoffnungsträger Tiragolumab – einer Immuntherapie gegen Lungenkrebs – im Frühjahr stellte sich zunehmend die Frage, wie Roche in naher Zukunft wachsen will. Die letzten Quartalszahlen haben gezeigt, dass neue Medikamente wie Ocrevus, Perjeta und Hemlibra sich zwar ordentlich entwickeln, jedoch die Umsatzeinbussen der alten Blockbuster nicht ausgleichen können.

Weiteres Übergangsjahr droht

Mit Gantenerumab verliert Roche ihren Trumpf. Ein Erfolg wäre einem fulminanten Comeback der Basler zurück auf die Wachstumsspur gleichgekommen. Was jetzt bleibt, ist ein zunehmend banger Blick ins Jahr 2023. In beiden Divisionen – Pharma und Diagnostics – sind erneut Rückgänge der Coronaumsätze zu erwarten sowie weitere Einbussen durch Biosimilars. Letztere werden sich laut Stifel auf etwa 3 bis 4 Mrd. $ belaufen.

Positiv stimmt mich: Wenn der Markt den Gantenerumab-Misserfolg verdaut hat, fällt für die Aktie ein grosser Unsicherheitsfaktor weg. Zudem liegen noch immer grosse Hoffnungen auf dem Tiragolumab-Programm. Trotz der Rückschläge im Frühjahr arbeiten die Basler hier weiterhin in mehreren klinischen Studien an neuen Immuntherapien. Wann sich hier erste Erfolge einstellen werden, ist allerdings offen.

Für Roche droht damit nach 2022 auch 2023 ein Übergangsjahr zu werden.

