AMS Osram: Kein Licht am Ende des Tunnels

Aktionäre von AMS Osram dürften Kummer mittlerweile gewohnt sein. Die Aktie hält im Swiss Leaders Index, der die dreissig liquidesten und grössten Schweizer Aktien­titel umfasst, mit grossem Abstand die rote Laterne. Egal ob auf Jahres- (–60%) oder Dreijahressicht (–80%), AMS Osram ist jeweils einsames SLI-Schlusslicht.

Derzeit scheinen die schlechten Nachrichten für den Hersteller von Sensoren und optischen Lösungen nicht abzureissen. Am Freitagabend nach Börsenschluss mussten die Österreicher den Rücktritt von Finanzchef Ingo Bank melden. Dieser will den Ende April 2023 auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern.

Ich will nicht über mögliche Beweggründe spekulieren, doch es passt zum öffentlichen Auftritt von AMS Osram, dass das Unternehmen keinen Nachfolger präsentieren konnte, wie man es sich als Anleger von einem gut geführten Unternehmen wünscht. Die Aktie verlor im Handel vom Montag zunächst um bis zu 8%, grenzte die Verluste am Nachmittag etwas ein.

AMD und Samsung schocken Chip-Branche

Doch es ist nicht die einzige Meldung, die bei AMS Osram zuletzt für Unruhe sorgte. Bereits am vergangenen Freitag verloren die Titel mehr als 10%. Am Vorabend hatte Samsung, ein wichtiger Kunde von AMS Osram, den ersten Gewinnrückgang seit 2019 gemeldet. Zudem verfehlte AMD, ein US-Halbleiter-Schwergewicht, im dritten Quartal die Erwartungen deutlich. Das alles verheisst nichts Gutes für den gesamten Sektor.

Bereits in den Wochen und Monaten zuvor liessen Warnungen anderer Halbleiterhersteller, einschliesslich Nvidia, aufhorchen. Der anhaltende Druck zur Kostensenkung in den Unternehmen sowie die steigende Inflation, die die Nachfrage nach Handys und anderen elektronischen Geräten beeinträchtigt, belasten den Sektor. Der Branchen-Index PHLX Semiconductor Sector (SOX) fiel am Freitag um 6% und hat nun seit Jahresbeginn 40% verloren. Zum Vergleich: Der MSCI World steht seit Anfang Jahr rund 20% tiefer.

Doch damit noch nicht genug für AMS Osram. Am selben Freitag bewies die Zürcher Kantonalbank gutes Timing, als der neu für den Titel zuständige Analyst Harald Eggeling bereits am Morgen in einer neuen Branchenstudie die Aktien auf «Marktgewichten» herabgesetzt hatte und vor einer klar negativen Ertragsdynamik bis Ende 2023 warnte. Dass das Urteil bisher «Übergewichten» lautete, zeugt wiederum weniger von einem guten Timing.

AMS vor grossen Baustellen

Der Verlust von Grossaufträgen im Consumer-Bereich belastet AMS Osram seit Jahren. Zudem sorgt die Integration des deutschen Leuchtmittel-Unternehmens Osram weiterhin für ordentlich Sand im Getriebe. Seit vielen Quartalen schafft es AMS Osram, die bereits tiefen Erwartungen des Marktes zu unterbieten.

Das Problem: AMS Osram hat ohnehin genug hausgemachte Probleme, deren Bewältigung noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Wenn sich jetzt zusätzlich die Aussichten für die Branche derart stark eintrüben, droht sich der Druck auf den Aktienkurs trotz der bisherigen Talfahrt noch einmal zu verstärken.

ZKB-Analyst Eggeling fasst es gut zusammen, wenn er von mehreren «toxischen» Komponenten spricht, die AMS Osram belasten. In der Tat ist AMS Osram für Anlegerinnen und Anleger derzeit eine toxische Mischung aus zyklischer Abhängigkeit von der Automobilbranche und anderen Verbraucherendmärkten (über zwei Drittel des Gruppenumsatzes), hoher Kosteninflation bei gleichzeitig hohen Investitionsausgaben sowie einer substanziellen Verschuldung.

In einem Umfeld steigender Zinsen und einer wahrscheinlich bevorstehenden Rezession ist dieser Cocktail Gift für den Aktienkurs, zumal sich der Umsatzanteil von zyklischen Verbraucherendmärkten in den nächsten Jahren noch steigern dürfte.

Einige Chancen, aber noch mehr Risiken

Da hilft es derzeit auch nicht, dass AMS Osram eine «First-Mover-Strategie» im für viele Experten durchaus vielversprechenden Wachstumsmarkt für Micro-LED verfolgt. Zudem spricht der Trend zu integrierten optischen Lösungen eigentlich für die Österreicher. AMS Osram deckt die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich optischer Technologien ab – von Automotive- und Consumer-Märkten bis hin zu industriellen und medizinischen Anwendungen.

Doch eine Nettoverschuldung von 1,7 Mrd. € (Stand Ende Juni), die bald grösser sein könnte als die Marktkapitalisierung des Unternehmens (derzeit noch 1,76 Mrd. Fr.), lastet schwer auf dem Aktienkurs. Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/Ebitda) entspricht derzeit bereits hohen 1,9. Laut ZKB-Analyst droht er jedoch aufgrund von Nachfrageschwäche und hohen Investitionen bis Ende 2023 auf 3,7 anzusteigen.

Zu den zyklischen Problemen stiess am Wochenende ein Vorstoss von US-Präsident Joe Biden hinzu, der indirekt auch AMS Osram treffen könnte. Die USA haben neue Verschärfungen gegen Halbleiterexporte nach China verhängt. AMS Osram kommuniziert keine genauen Absatzzahlen ins Reich der Mitte, der Umsatzanteil von Asia/Pacific beläuft sich gruppenweit allerdings auf mehr als die Hälfte.

Abwarten heisst die Devise

Wir haben zuletzt wiederholt davor gewarnt, sich bei AMS Osram vor der scheinbar günstigen Bewertung (KGV 2022: 5,5) blenden zu lassen. Dies gilt weiterhin. Mir ist es angesichts der akuten Probleme nach wie vor schleierhaft, wie AMS Osram das von CEO Alexander Everke ausgegebene Ziel einer bereinigten Ebit-Marge von 15% bis zum Jahr 2024 erreichen will (aktuell 8,8%). Auch das langfristige Ziel von 20% klingt von Tag zu Tag überambitionierter.

Am 2. November legt AMS Osram die Zahlen für das dritte Quartal vor. Mich würde eine weitere Enttäuschung nicht überraschen.

Risikoaffine Anlegerinnen und Anleger könnten einzig auf den Einstieg eines aktivistischen Investors oder ein Übernahmeangebot spekulieren. Laut dem «Bloomberg Activism Screening Model», das Unternehmen ausfindig macht, die Ziel von Aktivisten werden könnten, steht AMS derzeit ganz oben unter den Aktien im Stoxx Europe 600.

Verlassen würde ich mich nicht darauf.

