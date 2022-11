Mr Market Beyond Meat steht vor dem Ende – oder vor der Übernahme Der Pionier für pflanzenbasierte Fleischalternativen steht stark unter Druck, das Geld dürfte bald knapp werden. Bietet sich damit eine Gelegenheit für Nestlé? Gabriella Hunter ✉ 24.11.2022, 14.46 Uhr

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Der Kampf am Kühlregal für vegetarische Fleischalternativen ist – zumindest vorläufig – entschieden: Nestlé sticht Beyond Meat aus; der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern trumpft mit der geballten Kraft seiner Forschungsabteilung auf. Beim Jungunternehmen aus Kalifornien dagegen geht's schon bald um die Existenz – das zeigt nicht zuletzt der Aktienkurs.

Goliath schlägt David, und es scheint zum jetzigen Zeitpunkt mehr zu sein als nur eine Erstrundenniederlage. Eröffnet das die Möglichkeit für eine Übernahme des Kleinen durch den Branchenprimus?

Probleme sind nicht kleiner geworden

Anfang Jahr hatte sich abgezeichnet, dass der Höhenflug des Pioniers Beyond Meat ein baldiges Ende finden würde. Das Wachstum stockte, die steigenden Kosten für Soja, Energie und Logistik belasteten das noch relativ kleine Unternehmen sehr. Der grosse Hype an der Börse war da bereits vorbei: Innerhalb von nur zwölf Monaten hatten die Aktien mehr als zwei Drittel ihres Werts verloren.

Und die Probleme sind seither nicht kleiner geworden, im Gegenteil. Die Konsumenten entscheiden sich offenbar immer öfter für die Alternative zur Alternative. Für das laufende Jahr erwarten Analysten einen Umsatzrückgang von mehr als 10% auf 400 Mio. $, im dritten Quartal betrug das Minus mehr als 20% gegenüber der Vorjahresperiode. In diesem Umfeld lassen sich die weiterhin höheren Inputkosten kaum weitergeben; die Profitabilitätsgrenze ist in noch weitere Ferne gerückt.

So dürfte das Unternehmen im bald zu Ende gehenden Geschäftsjahr erneut gegen 400 Mio. $ an Cash verbrannt haben. Das wäre zwar etwas weniger als 2021. Aber wenn es so weitergeht, ist das Polster bald weg: Vor knapp einem Jahr betrug die Liquidität noch 733 Mio., per Ende Juni dann 455 Mio. Um den Abfluss zu stoppen, arbeite man hart daran, das Geschäft in eine nachhaltigere Position zu bringen, sagte CEO Ethan Brown bei der Präsentation der Halbjahreszahlen. Ein Rezept dafür scheint er nicht zu haben.

Klar ist: Die Kosten müssen runter. Bereits im August wurden Entlassungen angekündigt. Doch solche Massnahmen dürften kaum reichen. Zu lange lag der Fokus zu stark auf Wachstum und auf dem Börsengang. Diese Strategie ist kläglich gescheitert, und es ist kaum denkbar, dass Investorinnen im momentan unsicheren Börsenumfeld Geld einschiessen. Ebenso unwahrscheinlich ist eine Übernahme durch Private Equity.

Die Verschuldung ist ausgereizt. Beyond Meat wies im Sommer langfristige Verbindlichkeiten von 1,13 Mrd. $ aus, bestehend aus einer einzigen im März 2021 begebenen Wandelanleihe. Dies bei einem Börsenwert von weniger als 1 Mrd. Der Blick auf den Bondmarkt zeigt, wie düster die Situation ist: Die Anleihe mit einem Wandelpreis von mehr als 200 $ läuft bis 2027 und wird derzeit noch zu knapp 24 Cent je Dollar gehandelt – ein noch klareres Alarmsignal gibt es nicht.

Umsatz von Nestlé wächst und wächst

Gleichzeitig wächst das Angebot von Nestlé weiter. Im ersten Halbjahr verzeichneten pflanzenbasierte Fertigprodukte und solche ergänzt mit Fleisch- oder Fischersatz erneut einen Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich. Insgesamt erwirtschaftet der Schweizer Konzern jährlich rund 800 Mio. Fr. in diesem Bereich – 9% des Gesamtumsatzes. Damit hat er Beyond Meat überholt, und überrundet.

Dabei werden die Grössenunterschiede vor allem mit Blick auf das Budget für Forschung und Entwicklung klar: Beyond Meat investierte 2021 knapp 70 Mio. $ ins organische Wachstum, immerhin rund 15% des Umsatzes. Doch mit Nestlés Ausgaben können die US-Amerikaner nicht mithalten. 1,67 Mrd. Fr. gibt der Konzern vom Genfersee jährlich aus, mehrere hundert Millionen davon dürften in die Weiterentwicklung des fleischlosen Geschäfts fliessen.

Profitieren können die Schweizer auch von der bereits bestehenden Logistik, von den Produktionsstätten, die sich umrüsten lassen, und von etablierten Geschäftsabläufen. Zumal Nestlé ihre Produktentwicklungen nicht nur als Burger und Hackfleisch verkauft, sondern sie auch als Fleischersatz auf der Pizza oder in der Lasagne an die Kundschaft bringt. Die jüngste Innovation von Beyond Meat dagegen floppte: Das zusammen mit PepsiCo lancierte pflanzenbasierte Beef Jerky kommt schlecht an.

An der Börse ist Beyond Meat nach dem Kurszerfall noch rund 800 Mio. Fr. wert. Der Unternehmenswert ist wegen der ausstehenden Verbindlichkeiten doppelt so hoch, was knapp dem Vierfachen des Umsatzes entspricht. Zum Vergleich: Nestlé kommt ebenfalls auf ein Verhältnis von knapp 4, die kleinere Schweizer Fleisch- und Convenience-Spezialistin Bell Food Group ist gar nur mit einem Vielfachen von 0,54 bewertet.

Übernimmt Nestlé Beyond Meat?

Die Frage liegt nahe: Wann übernimmt Nestlé Beyond Meat?

Nach Jahren der Dominanz von Private Equity im Markt für Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions, M&A) sollte die Korrektur an der Börse eigentlich die Möglichkeit für Transaktionen nach industrieller Logik eröffnen. Nestlé ist bekanntermassen offen für Zukäufe, das Management will die Produktepalette weiter anpassen und ergänzen.

«In jedem Geschäftsbereich von Nestlé sind wir zu Zukäufen bereit, auch wenn sie nicht zu den aufgezählten Kategorien zählen. Halte-Positionen im Portfolio gibt es nicht», sagte CEO Mark Schneider Anfang Oktober im Interview mit The Market. Spezifisch für den Bereich der pflanzenbasierten Produkte betonte er aber im Gespräch auch, dass der Fokus auf organischem Wachstum liege. Übernahmen von Produktionsstätten und starken lokalen Marken wären denkbar.

Beyond Meat ist definitiv mehr als ein lokaler Anbieter, wettbewerbsrechtliche Hürden sind wohl dennoch keine zu erwarten. Und die Marke ist stark. Gleichzeitig wären die Beyond-Produkte eine technologische Ergänzung, gründen sie doch auf einer anderen Herstellungsweise. Ein Wissenstransfer fände statt.

Für mich ist aber die wichtigste Frage jene, ob Nestlé neben der eigenen globalen Linie Garden Gourmet eine weitere führen wollen würde. Für mich lautet die Antwort: eher nein. Der Konzern hat sich im Kühlregal für fleischlose Alternativen etabliert und mit Innovationen wie Vuna (Thunfisch) und Vrimps (Garnelen) gezeigt, dass er in kurzer Zeit neue Produkte lancieren kann. Er profitiert davon, wenn das Angebot kleiner wird. Das ist ein wichtiges Argument gegen eine Transaktion.

Wandelanleihe als Option

Eine Übernahme über die Aktien drängt sich zudem nicht auf. Angesichts der finanziellen Situation von Beyond Meat ist die Bewertung immer noch hoch, die Zukunft des ganzen Unternehmens unsicher. Und unter diesen Umständen wird die Wandelanleihe zur «normalen» Anleihe: Der Wandelpreis von 206 $ je Aktie dürfte nie wieder erreicht werden, spätestens 2027 muss Beyond Meat sie also refinanzieren, wofür ihr die Mittel fehlen dürften. Wahrscheinlicher aber ist, dass dem Unternehmen schon vorher das Geld ausgeht.

Das bringt eine andere Möglichkeit für Nestlé oder einen interessierten Akteur ins Spiel: Ein Käufer könnte die Wandelanleihe kaufen, die zu Eigenkapital werden sollte, wenn das Unternehmen unter dem sogenannten «Chapter 11» des US-Insolvenzrechts in ein Sanierungsverfahren überführt wird. Üblicherweise fällt die operative Führung dann an den Gläubiger.

Freundlich grüsst im Namen von Mrs Market

Gabriella Hunter