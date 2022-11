Mr Market Binance und FTX: In der Kryptowelt herrscht Wilder Westen – das kann niemand wollen Der Streit zweier Kryptobörsen-Chefs bringt die gesamte Branche ins Wanken. Der Sturz des einstigen Krypto-Wunderkinds Sam Bankman-Fried dürfte das Vertrauen in die Kryptowelt nachhaltig beschädigen. Henning Hölder ✉ 10.11.2022, 15.30 Uhr

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Stellen Sie sich vor, UBS-CEO Ralph Hamers zweifelt auf Twitter die Solvenz von Konkurrentin Credit Suisse an. Daraufhin folgt ein Bank Run, die Aktie der CS rauscht noch weiter in den Keller – und die UBS inszeniert sich als Retterin in der Not und unterschreibt eine Kaufabsichtserklärung. Von dieser nimmt sie dann nur wenige Stunden später wieder Abstand, weil der Blick in die Bücher des Konkurrenten tiefe Abgründe offenbart.

In solch einem Szenario bliebe am Ende nichts als verbrannte Erde und ein massiver Imageschaden für den gesamten Schweizer Finanzplatz. Ein derartiger öffentlicher Kampf zwischen den zwei Branchengrössen, man kann es auch Theater nennen, ist in einer regulierten Welt kaum vorstellbar – zum Glück.

Genau das findet aber derzeit in der Kryptowelt statt. Bereits seit Monaten liefern sich die prominenten Krypto-Aushängeschilder Changpeng Zhao, in der Szene auch «CZ» genannt, und Sam Bankman-Fried, sein gängiges Kürzel lautet «SBF», auf Twitter einen öffentlichen Schlagabtausch in Wildwestmanier. «CZ» ist CEO der mit Abstand grössten Kryptobörse Binance, «SBM» steht an der Spitze der Nummer drei, FTX Exchange. Bei den Tweets geht es um Themen von der Lobbyarbeit für US-Politiker bis hin zu Vorwürfen von Frontrunning-Trades.

Tweet von Binance-CEO zwing FTX in die Knie

Doch am Sonntag gab Zhao mit einem Tweet FTX so etwas wie den Todesstoss – und löste damit ein Krypto-Beben aus. Darin kündigte er an, seine sämtlichen Bestände des FTX-eigenen Tokens FTT – 2019 hatte er diese durch einen Deal zwischen Binance und FTX erworben – liquidieren zu wollen. Grund: Zuvor hatte der einflussreiche Branchendienst CoinDesk berichtet, bei Bankman-Frieds Krypto-Hedgefonds Alameda Research, welcher eng mit FTX verwoben ist, entfalle der Grossteil des Vermögens auf die FTT-Token.

Weil dies massive Bedenken über die Solvenz von FTX schürte, begannen Investoren, ihr Geld abzuziehen. Mit dem Tweet von Zhao, dem auf Twitter 7,5 Mio. Menschen folgen, verschärfte sich der Bank Run bei FTX. Seit Sonntag ist der FTT-Kurs um 90% eingebrochen – und sowohl FTX als auch Alameda Research stehen vor dem Ruin.

Mit dem Ruf der Kryptobranche stand es bereits vor dem vergangenen Wochenende nicht zum Besten. Doch die jüngsten Ereignisse erschüttern die Branche in einem Ausmass, dass manche bereits von einem «Lehman-Moment» für Krypto sprechen.

Sicher ist: Der Hahnenkampf zwischen Zhao und Bankman-Fried hat die Kryptobranche in eine schwere Vertrauenskrise gestürzt.

Der Fall des Wunderkinds SBF hat Folgewirkungen

Das fängt damit an, dass mit Sam Bankman-Fried das einstige Wunderkind der Branche fast über Nacht seine Reputation verloren hat und sich mit Vorwürfen konfrontiert sieht, die, sollten sie sich bestätigen, Bankman-Fried ins Gefängnis bringen könnten.

Ergebnisse der Due-Diligence-Prüfung von Binance sowie weitere Medienberichte legen den Schluss nahe, dass bei FTX in grossem Stil Kundengelder veruntreut wurden. Offenbar hat FTX die Einlagen von Kundengeldern dem Hedge Fund Alameda Research zugänglich gemacht, den SBF ebenfalls kontrolliert. Dieser spekulierte damit auf eigene Faust und hat je nach Schätzung bis zu 8 Mrd. $ verloren.

Bis vor wenigen Wochen galt Bankman-Fried noch als Weisser Ritter der Kryptobranche. Der 30-jährige Lockenkopf schien in jeder Ecke der Kryptobranche aktiv und griff strauchelnden Krypotunternehmen unter die Arme. Unter anderem unterstützte er marode Projekte wie BlockFi, Voyager Digital und Celsius. Jetzt ist er es, der gerettet werden muss. Schätzungen gehen davon aus, dass sich in den letzten Tagen bis zu 95% seines Vermögens, welches sich zwischen 15 und 20 Mrd. $ belaufen haben dürfte, in Luft aufgelöst haben.

Ruf der Branche nachhaltig beschädigt

Zudem genoss SBF auch ausserhalb der Kyptoszene durchaus Ansehen, weil er sich – im Gegensatz zu seinem Erzfeind Zhao – regelmässig für mehr Regulierung in der Kryptowelt stark machte. Diese hält er für unvermeidlich. Das machte ihn auch zu einem gern gesehenen Gesprächspartner in Washington D.C., wo der Blick auf die unregulierte Kryptobranche besonders kritisch ist.

Auch deswegen könnte der Fall von Bankman-Fried und seinen Unternehmen FTX und Alameda Research den Ruf der Branche nachhaltig beschädigen. Ganz nach dem Motto: Wenn nicht einmal er aufrichtig ist, wer dann?

Doch die Ereignisse der letzten Tage schüren auch Befürchtungen, dass FTX nur der Anfang ist. Für Timo Emden vom gleichnamigen Researchhaus ist nicht nur FTX das Problem, sondern auch das, was noch dahinter lauern könnte. «Ich gehe davon aus, dass einige Grössen in der Branche Probleme haben, die aber noch nicht kommuniziert wurden», befürchtet er.

Das Problem: Während des Kryptosommers der vergangenen Jahre schoss eine Kryptobude nach der anderen aus dem Boden, die jetzt im Kryptowinter in Schieflage geraten. Dass die bereits erwähnten prominenten Projekte BlockFi und Celsius in diesem Sommer in Bedrängnis gekommen sind, als die Kurse von Kryptowährungen kollektiv einbrachen, ist kein Zufall. Für Emden liegt es auf der Hand, «dass weitere Unternehmen infiziert sind, die sich übernommen haben».

Dominoeffekt?

Davon dürften auch die gestandenen Krypto-Börsen nicht ausgenommen sein – vor allem, wenn sich der Crash in den Kursen von Bitcoin, Ether und Co. fortsetzen sollte, weil die Börsen dann weniger Geld verdienen. Hier schlummert ein Gefahrenpotenzial, das auch das Risiko eines Dominoeffektes nicht ausschliesst. Wie zu hören ist, sind derzeit auch die Dienste der Kryptobörsen Coinbase und Kraken eingeschränkt.

Die Ereignisse dürften weiteres Wasser auf die Mühlen von Regulierungsbehörden sein, denen das Fehlen von Kontrollmechanismen im ungezügelten Krypto-Universum schon länger ein Dorn im Auge ist.

Die entscheidende Frage bleibt, was jetzt mit FTX passiert. In meinen Augen wäre es für die Branche fatal, wenn sie die Nummer drei der Kryptobörsen tatsächlich fallen liesse. Sollte FTX tatsächlich verschwinden und der Grossteil der Kunden auf ihren Verlusten sitzen bleiben – Einlagensicherung ist in der Kryptobranche ein Fremdwort –, würde dies nicht ohne Konsequenzen für den gesamten Kryptomarkt bleiben. Das Vertrauen in alle Kryptobörsen wäre dahin.

Privatanleger fragen sich schon jetzt, was eigentlich mit ihrer Kryptobörse ist. Wird FTX fallen gelassen, wäre die Message für alle Privatanleger: Gerät mein Kryptobroker in Schwierigkeiten, ist das Geld weg. Das kann auch «CZ» von Binance nicht wollen.

Freundlich grüsst im Namen von Mr Market

Henning Hölder