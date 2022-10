Mr Market Bystronic rappelt sich auf Der Spezialist für Blechbearbeitung wächst im dritten Quartal wieder etwas schneller. Alle Herausforderungen hat er noch nicht bewältigt, aber die Anleger können etwas aufatmen. Gabriella Hunter ✉ 14.10.2022, 10.54 Uhr

Bei diesem Kursverlauf kann einem schon etwas flau werden in der Magengegend. Seit Anfang Jahr geht es mit den Aktien von Bystronic rasant nach unten. Fast 60% haben sie an Wert verloren. Die Börsenkapitalisierung ist von 2,7 Mrd. auf 1,1 Mrd. Fr. geschrumpft. Dabei gehörte die nach dem Verkauf der anderen Geschäftsteile auf Blechbearbeitung spezialisierte Gesellschaft – früher Conzzeta – noch 2021 zu den Lieblingen an der Schweizer Börse.

Auch ich habe sie wiederholt zum Kauf empfohlen – und ich bin noch immer von der Qualität überzeugt: Bystronic profitiert vom strukturellen Trend der Automatisierung in der Industrie, der durch den gegenwärtigen Personalmangel und Bemühungen zur Verschiebung der Produktion in politisch sicherere, aber teurere Länder verstärkt wird. Sie bietet vor allem ganzheitliche Premiumlösungen, die helfen, Material und Energie zu sparen, und verfügt dank den Abspaltungen über eine volle Kasse: 330 Mio. Fr. betrug die Nettocashposition in der Bilanz von Bystronic Ende Juni.

Der Knoten hat sich noch nicht gelöst

Doch 2022 hatte es bisher in sich. Fehlende Komponenten, stark steigende Preise, knappe Transportkapazitäten: Bystronic kämpfte an allen Fronten und hatte Mühe, den rekordhohen Auftragseingang aus dem vergangenen Jahr in Umsatz umzuwandeln. Nach sechs Monaten resultierte zwar ein kleines Wachstum, aber der dafür geleistete Zusatzaufwand belastete die Profitabilität enorm. Der Gewinn brach ein.

Noch hat sich der Knoten nicht gänzlich gelöst. Wie schon zum Ende des ersten Halbjahres befinden sich fertige Produkte im Wert von 50 Mio. Fr. im Lager, die wegen fehlender Komponenten nicht ausgeliefert werden können. Dadurch habe ein Umsatz von etwa 100 Mio. noch nicht realisiert werden können, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung vom Freitagmorgen. Die Versorgungssituation bleibe angespannt, auch wenn sie sich leicht verbessert habe.

Dennoch hat das Unternehmen die Erwartungen beim Umsatz im dritten Quartal und damit in den ersten neun Monaten übertreffen können. Zwischen Januar und September erwirtschaftete Bystronic 712 Mio. Fr., 8,5% mehr als in der Vorjahresperiode. Ohne negative Währungseffekte hätte das Plus gar 12,8% betragen. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum auf knapp 20%. Wobei die Entwicklung in China allerdings erneut rückläufig war.

Die Aufträge gingen fast 10% auf 781 Mio. Fr. zurück, wobei das Vorjahr durch pandemiebedingte Nachholeffekte geprägt war. Die Erwartungen der Analysten an den Bestellungseingang lagen aber etwas höher. Positiv ist aus meiner Sicht, dass mehr Bestellungen aus Asien-Pazifik verzeichnet worden sind und sich der Rückgang in China verlangsamt hat. Damit könnte die konjunkturelle Abschwächung in Europa und in den USA, wo bereits weniger Neubestellungen eingegangen sind, zumindest teilweise kompensieren werden; die zwei asiatischen Regionen machten zuletzt aber lediglich knapp ein Viertel des Umsatzes aus.

Für 2022 erwartet Bystronic einen Umsatz von 950 Mio. bis 1000 Mio. Fr., nach 939 Mio im Vorjahr. Das entspricht im Mittel ziemlich genau den Prognosen: Die Analysten erwarten im Schnitt 976 Mio. Die Profitabilität soll im zweiten Halbjahr deutlich gesteigert werden. Die Erwartung von 33 Mio. Gewinn für das Gesamtjahr erachte ich nach lediglich 7 Mio. in den ersten sechs Monaten angesichts der operativen Fortschritte für 2022 durchaus als realistisch.

2023 wird spannend

Stand heute realistisch sind auch die Erwartungen für 2023: Bei einem Umsatz von geschätzt 1 Mrd. Fr. und einer sich normalisierenden Betriebsgewinnmarge liegt der veranschlagte Gewinn von gut 60 Mio. in Reichweite. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 für das kommende Jahr wären die Aktien wieder vernünftiger bewertet, besonders vor dem Hintergrund des hohen Cashbestands. Dies, auch wenn keine Sonderdividende mehr winkt. Die Ausschüttung soll laut Analysten für 2022 bei 15 Fr. je Aktie liegen (Rendite 2,8%).

Die Zahlen und der Ausblick liessen die Anleger am Freitag etwas aufatmen.

Die Stabilisierung bedingt aber, dass sich das Umfeld nicht doch noch markant eintrübt. Das kommende Jahr verspricht also spannend zu werden. Die gut gefüllten Auftragsbücher und die praktisch abholbereiten Maschinen in den Lagern werden Bystronic stützen. Demgegenüber stehen weiterhin steigende Preise, hohe Energiekosten – und noch ist nicht klar, wie heftig die Rezession in Europa und in den USA ausfallen wird.

Bystronic bleibt noch eine Weile ein Fall für starke Nerven – und einen soliden Magen –, die fundamentale Story ist jedoch weiterin intakt.

