CEO-Abgang bei Sulzer wirft Fragen auf Suzanne Thoma übernimmt neben ihrem Mandat als Präsidentin auch die operative Leitung beim Industrieunternehmen. Das kommt an der Börse gut an, hinterlässt aber einen Nachgeschmack. Gabriella Hunter 17.10.2022, 17.57 Uhr

Die Personalrochade bei Sulzer geht in die nächste Runde: Konzernchef Frédéric Lalane wird das Industrieunternehmen per Ende Monat verlassen. Er hatte den Posten erst im vergangenen Februar vom langjährigen Chef Greg Poux-Guillaume übernommen und weiterhin die grösste Division Flow Equipment geleitet. An seiner Stelle wird Suzanne Thoma die operativen Geschicke übernehmen und damit als CEO und Präsidentin in Personalunion amten.

Suzanne Thoma, Sulzer-VRP Bild: Sulzer

Grund für den überraschenden Wechsel ist laut der Mitteilung vom Montagmorgen der Entscheid, die Strategie einer Prüfung zu unterziehen und neu auszurichten. Thoma wurde vom Verwaltungsrat als exekutive Präsidentin eingesetzt und damit beauftragt. Angesichts des sich nachhaltig verändernden Marktumfeldes und der damit einhergehenden strukturellen Nachfrageverschiebung im Energie- und Infrastrukturbereich bestehe Handlungsbedarf.

Unter Beobachtern und Analysten sorgt die Meldung in den ersten Stunden nach der Bekanntgabe für überraschend wenig Wirbel. Die Börse reagierte gar wohlwollend.

Die positive Reaktion hängt wohl zu einem grossen Teil mit dem Leistungsausweis der neuen CEO zusammen: Suzanne Thoma gilt als fähige Managerin. Bei ihrer elfjährigen Tätigkeit als BKW-Chefin, war sie nicht unumstritten. Zu reden gab regelmässig die Höhe ihrer Entschädigung aber auch die Strategie des Stromversorgers, der mehrheitlich vom Kanton Bern kontrolliert wird. Doch unter dem Strich führte sie das Unternehmen erfolgreich und mit klarer Linie – was sich nicht zuletzt am Aktienkurs ablesen liess.

Der Wechsel bei Sulzer und vor allem die Kommunikation werfen aus meiner Sicht aber einige Fragen auf.

1. Wieso hatte es Sulzer mit der Kommunikation so eilig?

Für kommenden Mittwoch, 26. Oktober hatte Sulzer ohnehin ein Update zum Geschäftsgang im dritten Quartal angekündigt. Gleichentags hätte das Unternehmen auch über die Personalrochade und die strategische Prüfung orientieren können. Das Unternehmen scheint es mit der Kommunikation aber zu eilig gehabt zu haben, um die neun Tage bis dahin abwarten zu können.

Grund dafür war wohl die Angst davor, dass die Information einen anderen Weg an die Öffentlichkeit finden würde. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Prozess bereits länger in Gang ist, nun aber weitere Kreise eingeweiht worden waren, was das Risiko eines «Leak» erhöhte. Umso mehr, wenn der Entscheid gegen den Willen einiger Beteiligter gefallen ist.

2. Wie lange war der Prozess bereits in Gang?

Der nun scheidende CEO Lalanne wurde Anfang Dezember 2021 als Nachfolger von Poux-Guillaume bestimmt. Damals war Suzanne Thoma bereits Verwaltungsrätin von Sulzer. Zwar gehörte sie dem Gremium selbst erst wenige Monate an, dennoch dürfte sie bei der Wahl, auf eine interne Lösung zu setzen, involviert gewesen sein.

Gemäss verschiedenen Medienberichten soll der Abgang des langjährigen und geschätzten Konzernchefs zumindest indirekt mit der Ankunft der Managerin zusammenhängen. Mit dem Vorgänger von Thoma im Präsidium, Peter Löscher, hatte sich Poux-Guillaume offenkundig sehr gut verstanden. Vielleicht nahm er dessen Mitte November angekündigten Abgang als Signal, dass sich die Dinge bei Sulzer ändern würden.

Bewusst hinausgezögert wurde bei der Nachfolgeregelung Ende 2021 die Neubesetzung des Divisionsleiters, die Lalanne bis heute innehat und nun ebenfalls abgeben wird. Gut möglich, dass sich Sulzer schon im Herbst die Optionen für eine allfällige Neuausrichtung der Strategie offenhalten wollte. Die Neue Zürcher Zeitung vermutete damals in dieser Zurückhaltung ein Zeichen, dass es in der Aufstellung des Konzerns noch zu Änderungen kommen könnte.

Entweder hat Thoma ihre Meinung zu Lalanne in kurzer Zeit revidiert, oder aber – und das halte ich für wahrscheinlicher – war er nicht zwingend als längerfristige Lösung gedacht.

3. Wieso wurde offiziell keine Interimslösung angekündigt?

Mit der Ernennung des Divisionsleiters zum Konzernchef gelang es nach dem Abgang von Poux-Guillaume mit einer schnellen internen Lösung, Kontinuität sicherzustellen. Wenn aber ohnehin schon die Idee einer strategischen Neuausrichtung im Raum stand, wirft das für mich die Frage auf, wieso Sulzer damals nicht mit einer Interimslösung arbeiten wollte. Das ist Lalanne nun faktisch: Er hat den Chefposten acht Monate warm gehalten, bis Super-CEO Thoma bereit war und übernehmen konnte.

Im Nachhinein betrachtet hat die vermeintlich fixe Lösung in den vergangenen schwierigen Monaten gegen aussen mehr zur Stabilisierung des Unternehmens beigetragen als es eine Übergangssituation vielleicht hätte tun können. Sulzer trifft der russische Angriffskrieg in der Ukraine besonders: Noch immer hält der durch die USA sanktionierte, russische Grossaktionär Viktor Vekselberg über seine Gesellschaft Tiwel Holding rund 49% am Konzern. Das dürfte mit ein Grund sein, wieso der Aktienkurs direkt nach Kriegsbeginn einbrach und sich nicht mehr richtig erholt hat.

Fondsmanager sprechen von einem Vekselberg-Malus.

4. Welche Rolle spielt Viktor Vekselberg?

Obwohl Vekselberg seit einer geglückten Rettungsaktion im Jahr 2018 nicht mehr Mehrheitsaktionär bei Sulzer ist und seine wirtschaftlichen Möglichkeiten durch die Sanktionen stark eingeschränkt sind, scheint er nach wie vor der starke Mann hinter dem Industriekonzern zu sein. Ohne seine Zustimmung geht wenig. Thoma wurde bei der Wahl zur Präsidentin mit Sicherheit vom russischen Oligarchen gutgeheissen.

Die 60-Jährige und Vekselberg kamen schon über OC Oerlikon in Kontakt: Sie war bis zur Generalversammlung im vergangenen Mai drei Jahre als Verwaltungsrätin beim Industrieunternehmen tätig. Er hält gemäss Beteiligungsmeldung der SIX Exchange Regulation 41,3% am Unternehmen und ist damit wie bei Sulzer grösster Aktionär.

In einem Interview mit der Wirtschaftszeitung «Bilanz» im vergangenen August verwies Thoma zwar auf die Schwierigkeiten, die die Besitzverhältnisse für Sulzer bedeuteten. Ohne Zustimmung durch das US-Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (Ofac) darf Vekselberg weder Aktien kaufen noch verkaufen. Die Dividenden werden auf einem Sperrkonto zurückbehalten. Diese persönliche Situation müsse er regeln, sagte die VRP, auch damit das Unternehmen weiterentwickelt werden könne. Dennoch präsentierte sich die Präsidentin loyal und verneinte die Frage danach, ob sie froh wäre, wenn er als Grossaktionär ausscheiden würde.

Greg Poux-Guillaume hatte Vekselberg nach seinem Rücktritt bei Sulzer öffentlich als risikobehafteten Aktionär bezeichnet. Und auch für viele Schweizer Anleger dürfte Vekselberg bei Sulzer mehr zu sagen haben, als ihnen lieb ist.

5. Was bedeutet die strategische Neuausrichtung?

Laut Analysten ist es gut möglich, dass sich Sulzer eine gänzlich neue Strategie verpasst. Das Unternehmen will laut Mitteilung vom Montag im ersten Halbjahr 2023 über erste Erkenntnisse der Strategieüberprüfung berichten.

Herausforderungen gäbe es genug. Gemäss Stifel sollte sich das Unternehmen etwa auf den Rückzug aus dem russischen Geschäft sowie auf Themen wie Dekarbonisierung und Energieeffizienz konzentrieren. ZKB-Analyst Philipp Gamper geht davon aus, «dass im Rahmen der Strategieüberprüfung die eingeschlagene erfolgreiche Strategie mit dem Ausbau der Geschäftsfelder Wasserwirtschaft und nachhaltige Prozesstechnologielösungen fortgesetzt wird».

Bereits Poux-Guillaume hatte den Konzern während seiner gut sechsjährigen Tätigkeit als CEO umgestaltet und agiler gemacht: Die Abhängigkeit von der Öl- und Gasindustrie wurde reduziert, das Wassergeschäft aufgebaut. Er baute die Division Applicator Systems auch durch Übernahmen auf und brachte sie vor gut einem Jahr in einem Spin-off als Medmix an die Börse. Damit sind auch die Sulzer-Aktien wieder attraktiver – wenn nur Vekselberg nicht wäre.

Abschliessend klären lassen sich die Fragen nicht. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Thoma gezielt als starke Frau zu Sulzer geholt worden ist, oder dass sie zumindest bald nach ihrer Ankunft zu dieser aufgebaut werden sollte. Dazu passt, dass Thoma vor ihrer Wahl zur Präsidentin alle anderen Ämter aufgegeben hat und dem Doppelmandat offiziell keine zeitliche Limite gesetzt wird. In der Mitteilung vom Montag heisst es lediglich: «Suzanne Thoma wird diese Funktion mindestens bis zur abgeschlossenen Entwicklung der neuen Unternehmensstrategie und der ersten Phase ihrer Implementation wahrnehmen.»

