Mr Market Credit Suisse belegt neu Platz drei der am meisten leerverkauften Schweizer Aktien The Market zeigt monatlich die Schweizer Unternehmen, die im Fokus der Short-Seller stehen. Die Leerverkäufer wetten darauf, dass die Aktienkurse sinken werden. Ruedi Keller ✉ 31.10.2022, 15.19 Uhr

Heute hat die Credit Suisse die Bedingungen zur Kapitalerhöhung bekanntgegeben: Qualifizierte Investoren werden neue Aktien zu 3.82 Fr. je Stück übernehmen. Für die öffentliche Bezugsrechtemission ist die Ausgabe von knapp 900 Mio. neue Aktien geplant – zu einem voraussichtlichen Angebotspreis von 2.52 Fr. je Stück. Insgesamt will sich die Grossbank damit 4 Mrd. Fr. frisches Kapital besorgen.

Auf die Kapitalerhöhung haben sich im Verlauf des Oktobers auch die Leerverkäufer vorbereitet. Sie haben ihre Positionen mehr als vervierfacht, sodass sie nun mit fast 20% aller von der Grossbank ausstehenden Aktien darauf wetten, dass sie diese zu einem späteren Zeitpunkt günstiger kaufen können. Credit Suisse taucht damit neu in der Liste der am meisten leerverkauften Aktien auf, und zwar gleich auf Position drei.

Short-Seller leihen sich Aktien, verkaufen sie am Markt und hoffen, sich später günstiger wieder mit den Titeln einzudecken, um sie dann dem eigentlichen Eigentümer zurückzugeben. Die Differenz aus dem Verkaufs- und dem Rückkaufpreis ist ihre Beute.

Im Gegensatz zu anderen Kapitalmärkten werden in der Schweiz die Short-Positionen nicht offiziell erfasst. The Market präsentiert deshalb im Monatsrhythmus Erhebungen von S&P Global Market Intelligence. Der Datenanbieter trägt das Volumen der ausgeliehenen Schweizer Aktien systematisch zusammen.

Bei Zur Rose setzen Short-Seller seit Monaten darauf, dass die ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens durch die Verzögerungen in Deutschland bei der Einführung des elektronischen Rezepts für verschreibungspflichtige Medikamente nicht erreicht werden können. Nach weiteren Hiobsbotschaften sieht es nun nicht mehr danach aus, dass die Umsetzung noch dieses Jahr gelingt.

Zwischenzeitlich drohte Zur Rose gar das Geld auszugehen, was Kapitalmassnahmen nötig machte und weitere Leerverkäufer angezogen hat. Der Abwärtstrend an der Börse war mit der Anfang September angekündigten Kapitalmassnahme jedoch nicht vorbei. Die Liquiditätssorgen sind zwar etwas entschärft. Der Druck auf den Aktien dürfte aber erst weichen, wenn sich operativ eine Wende zum Besseren abzeichnet.

Im Vergleich zum letzten Monat haben die Short-Seller ihr Engagement in Zur Rose zwar etwas abgebaut. Dennoch sind weiterhin 37% aller ihrer Aktien ausgeliehen, was weiterhin den klaren Spitzenplatz bedeutet.

Zur Rose hat allerdings auch Wandelanleihen ausstehend. Damit gibt es neben der Wette auf einen sinkenden Kurs auch einen technischen Grund, um Leerverkaufspositionen in ihren Aktien einzugehen: Wandelanleihen enthalten neben dem Coupon eine Aktienkomponente. Investoren, die sie angesichts der starken Kursausschläge neutralisieren wollen, verkaufen die Aktie leer – ohne dabei aus Überzeugung auf einen sinkenden Kurs zu setzen.

Dieser Mechanismus gilt auch für Basilea, deren Aktien standardmässig in den vordersten Reihen zu finden sind. Derzeit belegt das Pharmaunternehmen mit einem Anteil ausgeliehener Aktien von knapp 12% den vierten Platz.

Auch Meyer Burger hat Wandelanleihen ausstehend. Mit Blick auf die grossen Leerverkaufspositionen in Zur Rose, Meyer Burger und Basilea ist jedoch davon auszugehen, dass diese Komponente lediglich einen Teil der Short-Positionen erklärt.

Der defizitäre Solarspezialist Meyer Burger arbeitet bereits seit Jahren an der Trendwende. Er will vom Ausrüster zum Hersteller von Solarmodulen werden. Bisher mit mässigem Erfolg. Und dass für den Produktionsausbau weitere Mittel vonnöten sein werden, war nie ein Geheimnis – ein gefundenes Fressen für Leerverkäufer.

Man arbeite an der Ausarbeitung einer weiteren Kapitalmassnahme, hiess es Mitte August. Ende Monat hat die Generalversammlung nun die Kapitalerhöhung um 250 Mio. Fr. gutgeheissen.

Es bleiben aber Zweifel, wie zukunftsträchtig das Geschäft von Meyer Burger ist. Seit vergangenem Jahr hat sich an den Plänen kaum etwas verändert, nur der Kapitalbedarf ist gestiegen. Das spiegelt sich in der Kursentwicklung: Die Aktien tendierten im Oktober zwar wieder etwas fester, notieren aber weiterhin klar unter dem Höchst vom Sommer.

Seit Monaten findet sich auch Logitech unter den am meisten leerverkauften Aktien. Nach einer kurzen Entspannung im letzten Monat haben die Short-Seller im Oktober ihre Wette gegen den Hersteller von Computer-Peripheriegeräten aber wieder verstärkt.

Wohl entgegen der Erwartungen der Leerverkäufer hat Logitech diesen Monat allerdings die Prognose für das im März 2023 endende Geschäftsjahr bestätigt, womit für den bereinigten Betriebsgewinn rund 700 Mio. $ in Aussicht stehen.

Am Tag der Ankündigung machte die Aktie einen Sprung um 12% in die Höhe – vermutlich auch, weil der eine oder andere Leerverkäufer die Position geschlossen hat.

Dennoch: Mit 40% mehr ausgeliehenen Aktien als vor Monatsfrist belegt Logitech derzeit Platz sechs in der Liste.

Neu taucht diesen Monat Gurit auf. Mit einem Anteil von 9% leerverkauften steht der Hersteller von Verbundwerkstoffen für Windturbinen neu auf Platz sieben.

Der Aufstieg in der Liste der am meisten leerverkauften Aktien steht zwar im Widerspruch zur Kursentwicklung, die im Oktober nach langer Talfahrt wieder nach oben zeigte. Doch Leerverkäufer wetten offensichtlich darauf, dass die Erholung des Windsektors länger auf sich warten lassen wird, als dem Unternehmen sowie seinen Investoren lieb sein dürfte, und die Aktie erneut unter Druck gerät.

Seit Juli unter den am meisten leerverkauften Aktien ist Dufry – und die Short-Seller haben ihre Wetten gegen den Reisedetailhändler im Monatsverlauf nochmals leicht auf 8,6% ausgebaut. Dufry hat Mitte Juli bekanntgegeben, mit der italienischen Autogrill zu fusionieren. Die Aktie reagierte angesichts des günstig wirkenden Preises zwar zunächst positiv. Doch die Schuldenlage des Reisedetailhändlers weckt bei Leerverkäufern Skepsis

Das Unternehmen wies per Ende Juni Schulden in Höhe von 7,5 Mrd. Fr. aus, wobei bereits 2024 eine Refinanzierung im Gesamtvolumen von über 2,5 Mrd. ansteht. Wie das Unternehmen mit einem für dieses Jahr geschätzten Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda von rund 1,3 Mrd. Fr. die Bilanz ins Lot bringen will, ist offen. Die Short-Seller setzen derzeit offensichtlich darauf, dass auch hier eine Kapitalerhöhung droht.

Ausgeschieden aus der Liste der zehn am meisten leerverkauften Aktien sind im Oktober SIG und Santhera.

