Mr Market Credit Suisse: eine Gewinnwarnung für gleich mehrere Jahre Die Grossbank verliert 10% der im Wealth Management verwalteten Vermögen. Das wirft sie um Jahre zurück und untergräbt die Erfolgschancen, die Vermögensverwaltung ins Zentrum der künftigen Strategie zu stellen. Ruedi Keller ✉ 23.11.2022, 12.37 Uhr

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Was Credit Suisse heute im Vorfeld der Entscheidung zur Kapitalerhöhung um 4 Mrd. Fr. vorlegt, ist happig:

Seit der Vorlage der Drittquartalszahlen haben ihre Kunden von Oktober bis zum 11. November 6% aller der Grossbank zu Verwaltung anvertrauten Vermögen abgezogen. Im Wealth Management, dem Asset Management und der Schweizer Bank verwaltete Credit Suisse per Ende September 1,4 Bio. Fr. Vermögen. 84 Mrd. Fr. davon sind nun weg.

Bedeutungsvoll ist, dass allein im Wealth Management – dem neuen Kernbereich und künftigen Hoffnungsträger der Bank – einen Zehntel aller Vermögen abgezogen wurden, und der Aderlass angeblich noch nicht gestoppt ist.

Umgerechnet auf die knapp 640 Mrd. Fr. Vermögen, die Credit Suisse per Ende des dritten Quartals im Wealth Management verwaltete, haben die Kunden dort folglich 64 Mrd. Fr. abgezogen.

Das Minus wirft die Bank gleich um mehrere Jahre zurück: Von 2018 bis 2021 betrug der summierte Neugeldzufluss ins Wealth Management – bei abnehmender Tendenz – 76 Mrd. Fr.

Noch frappanter wird das Bild unter Einbezug der Marktperformance: 2018 verwaltete die Bank im Wealth Management 673 Mrd. Fr., die bis vor einem Jahr auf 760 Mrd. Fr. stiegen. Jetzt dürften es weniger als 600 Mrd. Fr. sein. Das hat massive Auswirkungen auf das Gewinnpotenzial.

Wealth Management wird zum Verlustgeschäft

Bereits der allgemeine Marktrückgang hatte den Ertrag im Wealth Management im dritten Quartal 2022 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 14% einbrechen lassen, der bereinigte Vorsteuergewinn sank damit um 80% von 384 Mio. auf 78 Mio. Fr.

Wenn seither weitere 10% der Vermögen weggefallen sind und der Ertrag von zuletzt 1,4 Mrd. Fr. nur schon proportional dazu abnehmen wird, ist klar: Auch das Wealth Management ist nun ein Verlustgeschäft. Vermutlich kommt es aber sogar schlimmer als es diese simple Rechnung impliziert.

In der heutigen Mitteilung warnt die Credit Suisse zudem, dass sich die Kundenaktivität im vierten Quartal stärker als im Saisonverlauf üblich zurückgebildet habe und dies auch für die kommenden Monate so bleiben dürfte. Die transaktionsbedingten Einnahmen dürften folglich noch stärker abnehmen als der reine Vermögensverlust es erwarten lässt – zumindest im Schlussquartal.

Tief beunruhigend sind jedoch die mittelfristigen Aussichten, die der heute kommunizierte Vermögensschwund erahnen lässt: Credit Suisse hatte mehr als drei Jahre gebraucht, um so viel Neugeld zu akquirieren, wie nun in lediglich etwas mehr als einem Monat abgeflossen ist. Angesichts der prekären Lage, in der sich die Bank heute befindet, ist dabei nicht abschätzbar, wie lange sie brauchen wird, um diesen Rückschlag wettzumachen. Klar ist einzig: Es werden viele Jahre sein – und die heutige Zwischenstandsmeldung belastet die Ertragsaussichten langfristig.

Prekäre Lage überwinden

Wie prekär die Lage zurzeit ist, zeigt, dass Credit Suisse den massiven Geldabfluss zwar bewältigen konnte. Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) ist in dieser Zeit auf Gruppenebene aber klar unter den Wert von Ende September von 192% auf noch 140% gefallen. In einzelnen Ländergesellschaften unterschritt sie teilweise sogar die gesetzliche Minimalanforderung von 100%.

Das zeigt den Teufelskreis, dem die Bank auf ihrem Weg zur Neuausrichtung entkommen muss: Je schwächer Credit Suisse dasteht, desto mehr Kunden ziehen Vermögenswerte ab – und desto grösser wiederum wird der Liquiditätsbedarf für die Bank. Eine potenziell gefährliche Negativspirale.

Einen Schritt, um das Vertrauen der Kunden wiederherzustellen, hat die Credit Suisse heute vollzogen.

An der ausserordentlichen Generalversammlung hiessen die Aktionäre zwei Kapitalerhöhungen gut, die der Bank rund 4 Mrd. Fr. frisches Geld einbringen werden – und eine neue Grossaktionärin. Die Saudi National Bank, die grösste Geschäftsbank Saudi-Arabiens, hat sich verpflichtet, 1,5 Mrd. Fr. in die Credit Suisse zu investieren. Künftig wird sie einen Anteil von bis zu 9,9% an der Grossbank halten.

Operativ düstere Lage

Operativ sieht die Lage derzeit allerdings weiterhin düster aus: Zusätzlich zum Verlust von 5,9 Mrd. Fr., den die Bank dieses Jahr bis zum dritten Quartal bereits eingefahren hat, rechnet das Management nun für das vierte Quartal mit einem weiteren Fehlbetrag von bis zu 1,5 Mrd. Fr. Mit Blick auf die Neuausrichtung bis 2025 bestätigt das Management um Konzernchef Ulrich Körner zwar, die Kosten um 15% beziehungsweise um rund 2,5 Mrd. Fr. zu senken, wobei knapp die Hälfte davon bereits nächstes Jahr greifen soll.

Angesichts des massiven und über Jahre nachwirkenden Rücksetzers, den die Bank im Wealth Management erlitten hat – und das den künftigen Kern der neuen Credit Suisse bilden soll –, ist heute aber fraglicher denn je geworden, ob die Bank bis dahin wirklich zu einer Profitabilität finden kann, die eine Investition in ihre Aktien rechtfertigen würde.

Mein Bauchgefühl sagt mir: Es wird nicht gelingen. Und der Rat dazu: Hände weg von den Titeln! Das heutige Minus der CS-Aktien von knapp 5% spiegelt die langfristigen Konsequenzen der heutigen Gewinnwarnung wohl erst im Ansatz.

Freundlich grüsst im Namen von Mr Market

Ruedi Keller