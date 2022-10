Mr Market Die Prüfung steht Logitech noch bevor Investoren zeigen sich erleichtert, dass der Hersteller von Computer-Peripheriegeräten an seinen Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr festhält. Die Bewährungsprobe kommt jedoch erst noch. Giorgio Müller ✉ 25.10.2022, 16.14 Uhr

Die Erleichterung ist spürbar: Wider Erwarten hält Logitech an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest. Im Ende März 2023 endenden Fiskaljahr 2023 soll der Umsatz in Lokalwährung um 4% bis 8% tiefer als in der Vorperiode ausfallen und der Betriebsgewinn (non-GAAP) rund 700 Mio. $ erreichen. Im Vorfeld befürchteten die Analysten, der Hersteller von Computer-Peripheriegeräten müsse seine Prognosen erneut nach unten anpassen.

Diese gute Nachricht hievte am Dienstag den Aktienkurs von Logitech 📈 um 12% in die Höhe. Damit gehörten die Valoren für einmal wieder zu den Überfliegern im SMI, nachdem sie in den vergangenen Monaten unter den Investoren vorwiegend für Frust gesorgt hatten. Bei der heftigen Marktreaktion darf jedoch die derzeitige Beliebtheit von Logitech bei den Leerverkäufern nicht ausser acht gelassen werden. Eindeckungskäufe durch Shortsellers, die auf dem falschen Fuss erwischt wurden, dürften am Dienstag ihren Teil beigetragen haben.

Besser als befürchtet

Dass die Zahlen besser als erwartet ausgefallen sind, ist zu einem guten Teil der harten Kostendisziplin zuzuschreiben. Sowohl die Betriebskosten (–20%), als auch die Aufwendungen für den Verkauf und das Marketing (–21%) wurden deutlich reduziert. Kurzfristig verfolge das Unternehmen eine konservative Strategie, erklärte Konzernchef Bracken Darrell. Im kommerziellen Geschäft (B2B) wurden Verkaufsteams zusammengelegt.

Es ist erfreulich, dass es Logitech gelingt, mit Effizienzfortschritten die Jahresprognose zu bestätigen. Mit Sparen allein wird das Unternehmen jedoch nicht auf den Erfolgspfad zurückkehren.

Nicht zu vergessen ist zudem, dass Logitech seine Ziele in den vergangenen Monaten laufend nach unten anpassen musste. Als das Management im Mai dieses Jahres die Geschäftszahlen des Fiskaljahrs 2022 präsentierte, wurde für die laufende Periode noch ein Umsatzwachstum von rund 5% sowie ein Betriebsgewinn von etwa 925 Mio. $ in Aussicht gestellt. Nun werden es rund ein Viertel weniger werden – und alle sind schon wieder zufrieden.

«Keine normale Zeiten»

Der konjunkturelle Gegenwind hat nicht nachgelassen. Damit die Verfügbarkeit von Produkten gewährleistet ist, muss das Unternehmen viel Geld in die Hand nehmen. Lager müssen grosszügiger dimensioniert werden und zusätzliche Lieferanten gefunden werden, damit keine wichtigen Komponenten fehlen.

Die Lagerbestände per Ende September (880 Mio. $) haben zwar gegenüber dem Vorquartal nicht weiter zugenommen. Doch mit einem Anteil von 77% des Umsatzes sind sie nach wie vor deutlich höher als normal (50%). «Es sind keine normale Zeiten», konstatierte Darrell an der Webkonferenz.

Das schlägt sich in der Bruttomarge nieder. Die höheren Material- und Frachtkosten drückten die Marge um 300 Basispunkte nach unten, weitere 200 Basispunkte kostete der starke Dollar. Die Preiserhöhungen konnten diese Effekte nur um etwa 100 Basispunkte reduzieren. In der Summe sank die Bruttomarge von 41,5% auf 38,6%. Damit wurde der langfristig angepeilte Margenkorridor von 40-44% knapp verfehlt.

Indes ist es dem Unternehmen hoch anzurechnen, dass es trotz dieser vielfältigen Belastungen unverändert viel ins Wachstum investiert. Allein in der Berichtsperiode wurden mehr als 20 neue Produkte lanciert, mehr als üblich. «Wir investieren in die Zukunft», erklärte der Konzernchef.

Gegenüber der starken Vorjahresperiode fielen die Umsatzzahlen in den einzelnen Produktekategorien vorwiegend mager aus. Ausser den Produkten für Videokonferenzen (Konferenzraum-Kameras, Peripheriegeräte) verzeichneten alle Kategorien rückläufige Einnahmen. Insgesamt ging der Quartalsumsatz um 12% zurück, in Lokalwährung gemessen um 7%.

Ist das Schlimmste vorüber?

Ist das Tal der Tränen durchschritten?

Zeit wäre es ja, denn seit dem Hoch im Juni 2021 sind zwei Drittel des Unternehmenswerts von Logitech verpufft. Für ein Qualitätsunternehmen mit einer grundsoliden Bilanz und einem verlässlichen Geschäftsmodell, mit dem weiterhin Marktanteile gewonnen werden, ist das eine ausserordentlich grosse Einbusse. Allein seit Anfang Jahr hat sich der Aktienkurs bis zum Tief von 43.16 Fr. vor zwei Wochen fast halbiert.

Weil die Börsenkapitalisierung von Logitech eingebrochen ist, aber die Gewinnprognosen der Analysten nur zaghaft zurückgekommen sind, befindet sich die Bewertung der Aktien auf einem seit langem nicht mehr gesehen Tief. Sogar wenn die hohe Prämie während der Pandemie, als der Home-Office-Zwang einen Boom nach Computerzubehör ausgelöst hat, ausser acht gelassen wird, ist die derzeitige Bewertung äusserst günstig.

Auf Basis der Konsensschätzungen verkehren die Logitech-Aktien mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für die laufende Periode von 14 und für das Fiskaljahr 2024 von 12. Das sind fast zwei Standardabweichungen unter dem Fünfjahredurchschnitt.

Der Aktienkurs von Logitech hat aber nur dann Boden gefunden, wenn zwei Dinge eintreffen: Zum einen muss das jeweils alles entscheidende Weihnachtsquartal (Oktober bis Dezember) erneut grandios ausfallen. In den vergangenen Jahren war dies meist der Fall gewesen. Läuft es in der Weihnachtssaison gut, ist auch das Fiskaljahr gut. Die Priorisierung auf gefüllte Lager, um einer anziehenden Nachfrage gerecht zu werden, lässt erwarten, dass Logitech lieferfähig sein wird. Wenn an Weihnachten die Nachfrage wieder steigt, wird sich Logitechs Strategie auszahlen.

Nun müssen nur noch die Konsumenten mitspielen. Vor allem in den USA schlagen steigende Zinsen jeweils rasch auf die Nachfrage durch, weil viele Leute auf Pump kaufen.

Restrisiken

Zum anderen werden die Tiefkurse von Logitech nur dann nicht nochmals getestet, wenn sich die mittelfristigen Erwartungen der Analysten als zu vorsichtig erweisen. Für das im April 2023 beginnende Fiskaljahr 2024 geht der Marktkonsens zwar von einem leichten Gewinnwachstum aus. Doch erst im darauffolgenden Fiskaljahr 2025 wird dem Unternehmen zugetraut, dass es wieder das Umsatz- und Gewinn-Niveau des Rekordjahres 2021 egalisieren wird.

Die Anzeichen verdichten sich also, dass Logitech das Gröbste hinter sich hat. Das schliesst jedoch nicht aus, dass es zu einem weiteren Taucher kommt, wenn die Konsumenten wegen Rezessionsängsten – bzw. weil sie weniger verfügbares Einkommen haben – ihren Konsum einschränken. Wer mit diesem Risiko leben und längerfristig disponieren kann oder will, darf beruhigt wieder Neuengagements eingehen.

