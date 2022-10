Mr Market Die Zahlen von LVMH verheissen Gutes für Richemont – aber nicht nur Der französische Luxusgüterkonzern legt für das dritte Quartal beeindruckende Wachstumszahlen vor. Zwischen den Zeilen gibt es aber auch weniger gute Neuigkeiten für den Schweizer Branchennachbarn. Gabriella Hunter ✉ 12.10.2022, 11.53 Uhr

Die Nachfrage nach teuren Uhren, Schmuck und schicken Handtaschen ist ungebrochen hoch: Branchenprimus LVMH überraschte am Dienstagabend mit einem weiterhin sehr starken Umsatzwachstum und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Im Hochpreissegment scheinen sich die Kundinnen und Kunden weder von steigenden Preisen noch von Rezessionsängsten von Käufen abbringen zulassen.

Die Aktien des französischen Konzerns notieren am Mittwochmorgen in einem schwachen Gesamtmarkt fast 3% fester.

Das sind auch gute Nachrichten für Richemont und Swatch Group; wenig überraschend sind die Titel der Schweizer Luxusgüterhersteller am Mittwoch ebenfalls gesucht.

Noch im August, als Richemont – zumindest für mich überraschend – ankündigte, doch einen Deal mit Farfetch für die defizitäre Onlinetochter Yoox Net-a-Porter (YNAP) erreicht zu haben, war ich trotz positiver Wendung im Hinblick auf die weitere Performance der Aktien zurückhaltend und riet, mit einem Engagement abzuwarten.

Just einen Tag nach der Bekanntgabe markierten die Aktien ein vorübergehendes Hoch. In den knapp zwei Monaten danach haben sie 15% an Wert verloren und notieren mittlerweile nur wenig über dem Tiefst vom Mai, als das Unternehmen mit den präsentierten Jahreszahlen die Erwartungen der Analysten enttäuschte. Seit Anfang Jahr resultiert gar ein Minus von fast 30%.

Ist damit nun der Zeitpunkt für den Einstieg gegeben?

Bemerkenswerte Form, aber was macht die Nachfrage?

Die unerwartet gute Nachfrage nach LVMH-Produkten dürfte sich auch in den Zahlen von Richemont spiegeln. Der Uhren- und Schmuckspezialist ist derzeit in einer bemerkenswert guten Form, wie schon das Update zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 Mitte Juli veranschaulichte, trotz anspruchsvoller Vergleichsbasis. Wachstum und Marge stimmen. Und durch die Zusammenarbeit mit Farfetch könnte nicht nur eine Lösung für YNAP gefunden worden sein, was mittelfristig der Profitabilität hilft, sondern auch die Digitalstrategie sollte vorangetrieben werden.

Meine Meinung zum Unternehmen habe ich deshalb schon im August etwas revidieren müssen. Die Bewertung der Aktien ist vor diesem Hintergrund mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 für das laufende Geschäftsjahr respektive 16 für 2023/24 im Branchenvergleich – aber auch verglichen mit dem Fünfjahresschnitt (24,4) – nicht mehr hoch. Entscheidend wird sein, ob und wie sehr die Analysten ihre Gewinnschätzungen doch noch nach unten revidieren müssen, auch wenn die Musik gegenwärtig weiterhin spielt.

Noch hat sich die Rezession in Europa und in den USA nicht wirklich manifestiert, in vielen Ländern liegt etwa die Arbeitslosenquote nahe dem Mehrjahrestief. Der Nachfrageeinbruch dürfte also erst kommen, auch wenn der Abschwung die wohlhabende Kundschaft im Luxussegment weniger trifft als andere. Beobachter fürchten zudem, dass im US-Markt vergangenes Jahr ein Überkonsum stattfand: Das Pendel könnte also in den kommenden Monaten in die andere Richtung schwingen. LVMH warnte denn auch, dass die Nachfrage in den USA schwächer werde.

Angetrieben wurde das organische Wachstum des französischen Konzerns von 19% indes von Mode und Lederwaren: In diesem Bereich betrug das Plus gar 22%. Zwar wuchsen auch die anderen Kategorien im zweistelligen Prozentbereich, etwa Uhren und Schmuck rund 16%. Doch Mode und Lederwaren, sogenannte Soft Luxury, ist der Schwachpunkt Richemonts.

Zwar wuchsen die Mode- und Accessoires-«Maisons» der Schweizer im ersten Quartal 2022/23 ebenfalls besonders stark, am Gesamtumsatz macht dieses Geschäft bislang aber nur einen kleinen Teil aus. Es ist Richemont nicht gelungen, hier ein nennenswertes Standbein aufzubauen. Die grössten Umsatztreiber für Richemont sind stattdessen weiterhin die Schmuckmarke Cartier, aber auch teure Uhren.

China als grosses Fragezeichen

Ein grosses Fragezeichen bleibt die Region China, wo Richemont vor den pandemiebedingten Schliessungen ca. jeden vierten Euro erwirtschaftete. Im ersten Halbjahr 2022 blieb der Umsatz in der Region deutlich hinter dem Vorjahr zurück. Präsident und Grossaktionär Johann Rupert verwies darauf, dass die Erholung zäh werden dürfte, selbst wenn die Covid-Einschränkungen gänzlich aufgehoben – und nicht wieder eingeführt – würden. China kämpft mit vielen wirtschaftlichen Problemen.

In den Zahlen von LVMH zeigt sich nun, dass die teilweise Öffnung der chinesischen Wirtschaft im dritten Quartal für einen Nachfrageschub sorgte. Damit könnte zumindest ein Teil der drohenden Konsummüdigkeit im Westen durch eine post-pandemische Kaufeuphorie in China kompensiert werden. Das Risiko weiterer Lockdowns oder anderer wirtschaftspolitischer Massnahmen in China bleibt aber stets bestehen.

Sie spüren es wohl, gänzlich überzeugt bin ich noch nicht. Das Risiko, dass der Wirtschaftsabschwung das Luxusgütersegment trotzdem noch trifft, ist beträchtlich. Bei einem Kurs um 95 Fr. können langfristig orientierte Anleger mit einem sturmsicheren Magen aber eine erste Position in den Richemont-Aktien aufbauen.

