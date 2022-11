Mr Market Dufry: Euphorie wäre verfehlt Die Erholung im Reiseverkehr schreitet voran, davon profitiert auch der Detailhändler. Die Herausforderungen werden aber nicht weniger. Gabriella Hunter ✉ 03.11.2022, 10.34 Uhr

Das Dufry-Management bedient sich im Geschäftsupdate zu den ersten neun Monaten 2022 grosser Worte: «Strong quarter results well ahead of projections», steht in der Mitteilung vom Mittwochabend. Dank einer «starken Nachfrage» habe das Unternehmen eine «starke Performance» hingelegt und erwarte ein «starkes Gesamtjahr». Das Wort strong kommt in den fünfzehn Abschnitten dreizehnmal vor.

Und dies alles despite – trotz – zum Teil widriger Umstände. Einschränkungen der Reisetätigkeit und Kapazitätsbeschränkungen auf Flughäfen in den Sommermonaten, die Inflation, insbesondere steigende Energiepreise, Wechselkursschwankungen und die geopolitische Unsicherheit erschwerten dem Betreiber von Duty-Free-Läden das Wirtschaften.

An der Börse verhallt das Eigenlob aber schnell; die Aktien notieren am Donnerstag in einem insgesamt schwachen Markt lediglich für kurze Zeit im Plus.

Und schaut man genauer hin, wäre Euphorie auch nicht angebracht.

Antizipierte Erholung

Klar, das Fluggeschäft hat sich in den vergangenen Monaten schneller erholt als davor antizipiert. Mit der Aufhebung der coronabedingten Einschränkungen ist zumindest ausserhalb Chinas die Reiselust zurückgekehrt. Das zeigt sich nicht zuletzt auch in den Zahlen des Flughafens Zürich, die seit Anfang Sommer kontinuierlich steigen.

Diese Entwicklung war von Analysten zuletzt aber mehrheitlich erwartet worden. Die Verdoppelung des Umsatzes auf 5,04 Mrd. Fr. in den ersten neun Monaten hört sich gut an, kommt aber nicht mehr überraschend. Zumal der grösste Sprung zwischen Januar und Juni verzeichnet worden ist, für das dritte Quartal beträgt das Plus rund 57%, im Oktober noch etwas mehr als ein Drittel.

Damit lag der Erlös auch im Herbst rund 20% unter dem Niveau von 2019, in der Region Asien-Pazifik erreichte er gar lediglich 31% des einstigen Umsatzes. Im Gesamtjahr soll der Umsatz auf 6,6 Mrd. bis 6,7 Mrd. Fr. steigen, was ebenfalls in etwa den bisherigen Prognosen entspricht (Bloomberg-Konsens: 6,66 Mrd. Fr.). Beim neu anvisierten Kern-Ebitda (560 Mio. bis 580 Mio. Fr.) übertrifft Dufry die Erwartungen indes leicht.

Überraschend stark fiel mit 337 Mio. Fr. einzig der freie Cashflow aus. Er soll im laufenden Jahr 250 Mio. bis 270 Mio. Fr. betragen, was deutlich über der Prognose liegt. Der Wert sei jedoch starken Schwankungen unterworfen, bemerkt die Zürcher Kantonalbank in ihrem Kommentar. Die Verschuldung sank zwar stärker als erwartet. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zum bereinigten Gewinn auf Stufe Ebitda für 2022 liegt aber noch immer nur knapp unter 5.

Teure Integration

Gut im Plan scheint der Zusammenschluss mit Autogrill. Die behördlichen Genehmigungen in wichtigen Ländern seien früher als geplant erteilt worden, und vorbehaltlich des Erhalts aller noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen werde der Abschluss der ersten Phase – die Übertragung des Autogrill-Anteils von 50,3% von Edizione an Dufry – bis Ende des ersten Quartals 2023 erwartet.

Der Weg zu einer neuen Dufry ist aber noch weit, und dürfte holprig bleiben: Die Integration braucht Zeit und Ressourcen – einmal mehr ist das Unternehmen mit sich selbst beschäftigt. Dies, während die Inflation ohnehin schon auf der Profitabilität lastet. Gleichzeitig flacht die post-pandemische Konsumlust ab, was auch den Aufschwung im Reisesektor noch dämpfen dürfte. 2023 bringt viele Unsicherheiten.

Vor diesem Hintergrund halte ich die Dufry-Aktien nicht für günstig, es braucht mehr als ein starkes Resultat.

