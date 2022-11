Mr Market Eine Wette auf Dormakaba Das Schliesstechnikunternehmen hat in den letzten Jahren kaum Aktionärswert geschaffen, die operative Leistung enttäuscht, der Börsenkurs liegt nahe dem Mehrjahrestief. Der grosse Pessimismus eröffnet aber eine taktische Chance. Gabriella Hunter ✉ 21.11.2022, 08.56 Uhr

Dormakaba ist eine Enttäuschung.

Das zeigt sich in der operativen Performance. Die bei der Fusion der Schweizer Kaba und der deutschen Dorma im Jahr 2015 gesteckten Ziele wurden nie erreicht, stattdessen wurde Mal um Mal die Prognose verfehlt. Die letzten Geschäftszahlen aus dem Sommer bestätigen das Bild: Die Produkte kommen zwar gut an, dennoch enttäuschen Wachstum und Profitabilität.

Das zeigt sich in den Wechseln an der Konzernspitze. Vor knapp einem Jahr zog CEO Sabrina Soussan nach wenigen Monaten im Amt zur französischen Suez weiter. Der Abgang stand symbolisch für eine schlechte Dynamik beim Spezialisten für Schliesstechnik: Soussan sei frustriert gewesen über den beschränkten Spielraum unter dem Präsidenten und Architekten des Unternehmens, Riet Cadonau, vernahm ich damals.

Und das zeigt sich nicht zuletzt an der Börse. Die Kursentwicklung hinkt nicht nur der des schwedischen Konkurrenten Assa Abloy bereits seit Jahren hinterher, sondern auch dem gesamten Schweizer Markt. Vom Höchst im Jahr 2017 bei mehr als 1000 Fr. hat sich der Wert der Aktien gedrittelt, allein seit dem Rücktritt von Soussan beträgt das Minus fast 50%.

Dormakaba scheint gefangen zu sein. Die Nachfrage wäre da, der Markt einigermassen konjunkturresistent – bis auf den Einbruch infolge der Coronakrise –, aber das Unternehmen ist zu träge. Der frische Wind, den die Konzernchefin und ihre Mannschaft hineingebracht hatten, ist längst abgeflaut. Ihr Nachfolger und ehemaliger Asienchef Jim-Heng Lee wäre nun für den Wandel, der dringend nötig wäre, verantwortlich. Doch er weiss, was der jetzige Verwaltungsrat goutiert – und dürfte kaum Abenteuer wagen.

Die Beobachter sind grösstenteils skeptisch. Das durchschnittliche Kursziel für die kommenden zwölf Monate liegt mit 456 Fr. zwar 37% über dem heutigen Niveau, nur drei von elf Analysten empfehlen die Aktien jedoch zum Kauf, genauso viele haben auch auf dem aktuellen Kursniveau eine Verkaufsempfehlung.

Auch ich sehe die fundamentalen Schwierigkeiten von Dormakaba, den schlechten Leistungsausweis und die Governance, die zu wünschen übriglässt. Für ein Qualitätsunternehmen fehlt einiges. Aber ich glaube, der Pessimismus ist mittlerweile zu gross.

Es könnte sich eine taktische Wette lohnen, und zwar aus drei Gründen: Die Aktien sind günstig bewertet, der langjährige VR-Präsident tritt ab, und Dormakaba ist ein potenzieller Kandidat für eine Übernahme.

Das Geschäft ist unterbewertet

Klar, die nackten Zahlen Dormakabas sind ernüchternd. Das organische Wachstum war im Vergleich mit dem grossen Konkurrenten Assa Abloy stets schwach, und die Marge sinkt. Immer wieder wies das Unternehmen Sonderkosten aus. Seit der Fusion hat es so kaum Aktionärswert generiert: Innerhalb von drei Jahren wurde die Dividende zweimal gekürzt. Gleichzeitig ist die Nettoverschuldung zuletzt gestiegen.

Auch punkto Übernahmen bewies das Management unter Riet Cadonau anders als die schwedische Assa Abloy kein besonders gutes Händchen. Die letzte Transaktion war indes sinnvoll: Mit dem durch CEO Soussan initiierten und im Mai 2022 vollzogenen Verkauf von Mesker soll die Profitabilität verbessert werden. Die im Metalltürengeschäft aktive US-Tochtergesellschaft hat die Entwicklung in Nordamerika gebremst und wiederholt Verluste eingebrockt.

Noch zeigt sich kaum ein positiver Effekt: Im ersten Halbjahr (per Ende Dezember) strebt Dormakaba eine Ebitda-Marge von 13% an, was zwar über dem letzten Halbjahr, aber unter der Vorjahresperiode liegen würde. Die Erholung wird besonders durch höhere Energiepreise und steigende Löhne gebremst. Damit rückt auch das im vergangenen Jahr kommunizierte Mittelfristziel für 2023/24 einer Ebitda-Marge von 16 bis 18% weit weg.

Immerhin: Das Wachstum von mehr als 10% im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr war vor allem durch höhere Verkaufsvolumen getragen, Dormakabas Produkte sind durchaus gefragt. Doch Lieferkettenprobleme verhinderten einen stärkeren Zuwachs. Für die laufende Periode rechnen Analysten mit einem bescheidenen Plus von 2 bis 3%, wobei der Umsatzbeitrag von Mesker wegfallen wird.

Nun soll das Unternehmen stärker fokussiert werden. Nicht nur im Hinblick auf die Aktivitäten (Zutrittslösungen) und Märkte (solche mit bereits guter Wettbewerbsposition), sondern auch punkto Organisationsstruktur, Kostenkontrolle und Kundenbeziehungen strebt das neue Management Verbesserungen an.

Daran mag an der Börse derzeit offenbar niemand so wirklich glauben. Der Pessimismus spiegelt sich in der Bewertung: Das vorausschauende Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nach dem Kurszerfall auf einem Mehrjahrestief angelangt. Auf Basis der Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate beträgt es noch gut 12 – deutlich unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre von knapp 19. Assa Abloy weist ein KGV von 19 auf.

Die Konzernspitze wird aufgefrischt

Ein grosser Kritikpunkt ist immer wieder der Verwaltungsrat. 2023 kommt es zur von einigen Fondsmanagern und Analysten erhofften Rochade. Präsident Riet Cadonau wird an der Generalversammlung im Oktober nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Mit ihm verlassen auch Vizepräsident John Heppner sowie Hans Hess und Christine Mankel das Gremium. An ihrer Stelle sollen Svein Richard Brandtzæg, Kenneth Lochiatto und Michael Regelski gewählt werden, wie das Unternehmen anlässlich der Präsentation der Zahlen für 2021/22 im August mitteilte.

Der 61-jährige Cadonau hat soeben auch bei Georg Fischer nach sieben Jahren seinen Abgang angekündigt, aus persönlichen Gründen, wie das Unternehmen am Donnerstag kommunizierte.

Kritiker hoffen, dass mit dem Ausscheiden des VR-Präsidenten der Wandel wirklich vollzogen wird und mehr Raum für Neues entsteht. Das würde auch dem Aktienkurs helfen. Cadonau, dem der Ruf eines Generals nacheilt, war massgeblich für den Zusammenschluss von Dorma und Kaba sowie der gemeinsamen Strategie verantwortlich, zuerst als CEO des Schweizer und später des fusionierten Unternehmens, ab 2018 dann zusätzlich als Verwaltungsratspräsident.

Gleichzeitig müsste dringend Ruhe in die operative Führung einkehren, die zuletzt von vielen Wechseln geprägt war. Per 1. Dezember stösst Christina Johansson als Finanzchefin zu Dormakaba. Sie kommt von der deutschen Bilfinger, wo sie CFO und zuletzt auch CEO ad interim war. Die 56-jährige Ökonomin kennt aber auch die Schweiz gut: Sie war jahrelang als Finanzchefin hierzulande tätig, unter anderem bei Bucher und SR Technics, und ist Mitglied im Verwaltungsrat von Emmi.

Der abtretende CFO Kaspar Kelterborn hatte das Amt im April ad interim übernommen, nachdem der langjährige Finanzchef Bernd Brinker im November 2021, wenige Tage vor dem Rücktritt von CEO Soussan, seinen Abgang angekündigt hatte. Ebenfalls noch relativ neu im Unternehmen sind COO Mathias Mörtl, während Marketingchef Frederick Jeske-Schönhoven nach einem kurzen Engagement Soussan zu Suez gefolgt ist.

Die Übernahmegerüchte bleiben

Hartnäckig halten sich zudem Gerüchte, wonach Dormakaba im Fokus einer Übernahme steht. Private-Equity-Gesellschaften sollen bereits vor dem Sommer den Kontakt zum Unternehmen gesucht haben, wie The Market damals erfahren hatte, ein Deal sei aber an den geschlossenen Märkten für Fremdfinanzierungen gescheitert.

Seither habe ich nichts konkretes mehr gehört, was darauf hindeuten kann, dass kein Angebot unmittelbar bevorsteht.

Ohne Einwilligung der Eigentümerfamilien liefe indes nichts. Anlässlich der Fusion wurde eine Struktur geschaffen, die eine umfangreiche Kapitalerhöhung verhinderte und den bisherigen Grossaktionären die Macht garantierte. Noch heute halten die Besitzer der ehemaligen Dorma zusammen mit den Kaba-Familienaktionären 28% an der Holding von Dormakaba. Dazu kommt noch ein direkt gehaltener Anteil von 47,5% an der operativen Einheit. Zusammen hat diese sogenannte Pool-Aktionärsgruppe ein ökonomisches Interesse von mehr als 62%.

Diese Macht spiegelt sich zum einem im Verwaltungsrat und an der Generalversammlung: Die Aktionärsgruppe darf dem Nominationskomitee bis zu fünf Mitglieder vorschlagen, und sie hat sich verpflichtet, ihre Stimmrechte gemeinsam auszuüben. Zum anderen haben sich die Mitglieder der Gruppe gegenseitig ein Vorkaufsrecht eingeräumt, was eine feindliche Übernahme praktisch verunmöglicht.

Und schliesslich haben sich die Eigentümer darauf geeinigt, bei einem allfälligen Kaufangebot für 27% oder mehr der Stimmrechte, den Käufer zu verpflichten, allen Anteilseigner von Dormakaba ein öffentliches Kaufangebot zum selber Preis zu machen machen. Damit soll eine Preisdiskriminierung verhindert werden – zum Vorteil der Minderheitsaktionäre.

Gabriella Hunter