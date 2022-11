Mr Market Ems-Chemie irritiert mit Gewinnwarnung Erst vor wenigen Wochen bestätigte das Spezialchemieunternehmen seine Jahresprognose. Jetzt muss Ems-Chemie zurückrudern. Die Gewinnwarnung lässt nichts Gutes für die Konjunktur erahnen. Henning Hölder ✉ 23.11.2022, 14.42 Uhr

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Ich bin verwirrt – und etwas enttäuscht.

Erst Ende Oktober hatte Ems-Chemie ihre Jahresprognose mit einem Gewinn (Ebit) «leicht über Vorjahr» bestätigt. Dies war ein starkes Zeichen. Letzte Woche haben wir in unserer Analyse zum Spezialchemieunternehmen denn auch betont, dass eine Steigerung des Ertrags im aktuellen Umfeld alles andere als selbstverständlich sei.

Nur drei Wochen später muss Ems-Chemie nun einen Rückzieher machen: Das Unternehmen kappt seine Gewinnschätzung und erwartet für das Gesamtjahr 2022 neu ein leicht tieferes Betriebsergebnis (Ebit) als im Vorjahr. Dagegen soll der Nettoumsatz weiterhin leicht höher ausfallen. Was mich dabei irritiert: Die Gründe, die Ems für die Senkung der Prognose ins Spiel bringt, sind allesamt nachvollziehbar – kommen jedoch drei Wochen zu spät.

Probleme sind nicht neu

Ems verweist darauf, dass sich die weltwirtschaftliche Lage deutlich verschlechtert habe, die Konsumentenstimmung in China regelrecht eingebrochen sei, die Energiepreise in Europa zudem auf hohem Niveau verharren – und nicht zuletzt die hartnäckig hoch bleibenden Inflationsraten in Europa und in den USA steigende Leitzinsen erfordern. Man möchte ihnen zurufen: No shit, Sherlock?

Eine derart kurzfristige Prognoseänderung erstaunt und ist man besonders von einem Schweizer Qualitätsunternehmen wie Ems nicht gewohnt. Die Aktie reagiert bis zum Mittag in einem richtungslosen Markt mit Abgaben von rund 3%.

Die Welt, wie sie Ems heute in der Ad-Hoc-Meldung beschreibt, war Ende Oktober keine gänzlich andere. Mit der heutigen Meldung hat Ems die Probleme bestätigt, die zuvor bereits im Raum standen.

Lagerabbau bei Kunden

Vergangene Woche haben wir darauf hingewiesen, dass bei den Kunden von Ems-Chemie die Lagerbestände in der Regel starken Schwankungen unterliegen und demzufolge ein kollektiver Lagerabbau bei den Kunden zu befürchten sei. Genau dies scheint nun einzutreten. Laut Ems haben die Kunden aufgrund mangelnder Nachfrage und steigender Kosten damit begonnen, ihre Produktion zu drosseln, was durch Werkschliessungen in China und durch einen deutlichen Abbau der Lagerbestände geschehe.

Die Volumen dürften bei Ems weiter heruntergehen. Bereits aus den Neunmonatszahlen wurde ersichtlich, dass Ems den Umsatz nur durch Preiserhöhungen steigern konnte. Das effektive Verkaufsvolumen dürfte im ersten Dreivierteljahr bereits leicht rückläufig gewesen sein.

Die Meldung von heute ist ein schlechtes Zeichen für alle Unternehmen im Automobilbereich. Zwar schreibt es Ems in ihrer Mitteilung nicht explizit, doch da die Gruppe mehr als 60% ihres Umsatzes im Automotive-Sektor erwirtschaftet, ist davon auszugehen, dass die Gewinnwarnung zum grossen Teil diesem Segment geschuldet ist. Die Nachfrage der Automobilkunden hatte sich bereits im September verlangsamt, im vierten Quartal könnte es noch schlechter laufen als vom Markt erwartet.

Und: Da Ems in der Wertschöpfungskette der Automobilindustrie praktisch ganz vorne steht, haben Gewinnwarnungen des Spezialchemieunternehmens stets einen vorlaufenden Charakter. Ems beliefert mit ihren Werkstoffen die Zulieferer der Automobilindustrie und ist damit ein Frühindikator für wirtschaftliche Entwicklung in der Branche – unter Umständen gar für die Gesamtwirtschaft.

Gewinnwarnung verheisst nichts Gutes

Daher könnte die heutige Ems-Warnung auch ein Vorbote für weitere Gewinnwarnungen von anderen Unternehmen sein. Der Abbau der Lagerbestände ist ein deutliches Zeichen für sich eintrübende Märkte. Das sehen auch Analysten so. Für UBS-Analyst Patrick Rafaisz ist noch unklar, wie lange sich die Phase des Lagerabbaus hinziehen wird. Angesichts der heutigen Meldung sollten Anleger allerdings von einer allgemeinen Verlangsamung in allen Regionen und Segmenten, einschliesslich Industrie- und Konsumgüter, ausgehen, so Rafaisz.

Was Ems betrifft, so werden die Analysten ihre Schätzungen aufgrund der Gewinnwarnung weiter nach unten schrauben – erste Analystenstimmen von heute Morgen deuten dies bereits an. Dem Aktienkurs dürfte das mittel- bis kurzfristig weiterhin Probleme bereiten. Dies auch vor dem Hintergrund der – trotz des Kursrückgangs in diesem Jahr – alles andere als günstigen Bewertung.

Ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass sich ein Einstieg noch nicht aufdrängt. Langfristig sind die Aussichten für Ems-Chemie weiterhin intakt. Das Potenzial für Hochleistungskunststoff in der Industrie als Substitut für Stahl ist noch lange nicht ausgereizt. Doch solange sich die kurz- bis mittelfristigen Aussichten weiterhin verschlechtern, eilt es mit einem Einstieg nicht.

Freundlich grüsst im Namen von Mr Market

Henning Hölder