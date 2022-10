Mr Market Forbo-Aktien sind attraktiv Die Titel des Herstellers von Bodenbelägen und Förderbänder haben sich seit Anfang Jahr deutlich vergünstigt. Das hat wohl Insider zu Käufen bewogen. Für Fantasie sorgen aber auch Übernahmegerüchte. Gabriella Hunter ✉ 11.10.2022, 02.56 Uhr

This E. Schneider glaubt an sein Unternehmen: So sehr, dass der exekutive Präsident von Forbo dieses Jahr bis zu weitere rund 4,6 Mio. Fr. in den Hersteller von Bodenbelägen und Förderbänder investiert hat. Von Anfang April bis Ende September wurden der Schweizer Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) 35 Managementkäufe mit einem Gesamtwert von knapp 5,8 Mio. Fr. gemeldet. Der Grossteil davon – oder eben 4,6 Mio. – gehen gemäss den Angaben auf ein «exekutives Verwaltungsratsmitglied» oder ein «Mitglied aus dem höheren Management» zurück.

Der Verdacht liegt nahe und wird mir überdies aus Fondsmanagerkreisen bestätigt, dass es sich hierbei um den Präsidenten handelt. Er ist ein geschätzter Manager mit gutem Leistungsausweis. Seit 2004 ist der 1952 geborene Schneider schon für Forbo tätig, zuerst als CEO und seit 2014 als Verwaltungsratspräsident. Unter seiner Führung hat sich die Gesellschaft nochmals deutlich gesteigert. Per Ende 2021 hielt er rund 2,5% der sich im Umlauf befindenden Aktien, mittlerweile dürfte es etwas mehr sein.

Pieper senkt Anteil auf rund 25%

Vergangenes Jahr hatten sowohl Schneider als auch die anderen Verwaltungsratsmitglieder sowie Manager gemäss Geschäftsbericht ihre Positionen am eigenen Unternehmen zum Teil massiv reduziert. Der Präsident veräusserte 6676 Aktien. Ende 2021 und damit nahe dem Höchst war diese Position mehr als 12,5 Mio. Fr. wert gewesen. Grossaktionär und Vize-Präsident Michael Pieper trennte sich im Dezember von einem Aktienpaket im Wert von 130 Mio. Fr. Damit senkte er seine Beteiligung an Forbo von 29,51 auf 25,01%.

Wer es den Forbo-Verwaltungsräten gleichtat und seine Position noch 2021 ebenfalls reduzierte, hat profitiert: Seit Anfang Jahr haben die Forbo-Aktien 45% ihres Werts verloren und gehören damit zu den schwächsten Schweizer Aktien. Der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index (ohne Dividende) hat im gleichen Zeitraum nur halb so fest nachgegeben.

Und jetzt? Sollen Anleger die Transaktionen als Kaufsignal lesen und (wieder) einsteigen?

Umsichtiger Manager

Grundsätzlich interpretiere ich die Käufe als ein gutes Zeichen. Anders als etwa bei Peter Spuhler, der dieses Jahr bei Rieter auch kräftig zugekauft hat, wird Schneider nicht nachgesagt, aus emotionalen Motiven zu handeln. Der Verwaltungsrat und Grossaktionär des Spinnmaschinenherstellers befindet sich in einem Schlagabtausch mit dem anderen Miteigentümer Luc Tack. Vielmehr gilt Schneider als umsichtiger Manager und Miteigentümer. Auf dem jetzigen Niveau scheint er die Aktien schlicht für attraktiv zu halten – und das sind sie auch aus meiner Sicht.

Durch den Kursrückgang seit Anfang Jahr haben sich die Titel von Forbo nämlich erheblich vergünstigt. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis sind sie deutlich niedriger bewertet als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Und auch wenn dieser durch die Börseneuphorie 2021 verzerrt ist, sind sie historisch betrachtet nicht teuer.

Dies selbst vor dem Hintergrund, dass operativ im ersten Halbjahr ein paar Hindernisse zu bewältigen waren, insbesondere im schneller wachsenden Bereich Flooring Systems, wo das Unternehmen mehr als zwei Drittel des Umsatzes erwirtschaftet. Zwar steigerte Forbo den Erlös mit Bodenbelägen und Klebstoffen um fast 8%. Doch der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit litt unter massiv höheren Kosten für Rohmaterialien, Transport, Energie und Personal. Die entsprechende Marge ging von 14,6 auf 12,8% zurück.

Widerstandsfähiger präsentierte sich der zweite Bereich Movement Systems (Förderbänder). Er wuchs zwar weniger schnell, die Marge konnte aber gar leicht auf 13% gesteigert werden. Insgesamt legte der Umsatz im ersten Halbjahr rund 7% auf 667 Mio. Fr. zu, die Ebit-Marge kam bei 11,8% zu liegen. Damit verfehlte Forbo die Erwartungen.

Zudem wagte das Unternehmen keine Prognose für das restliche Geschäftsjahr, was ebenfalls dazu beigetragen haben dürfte, dass die Aktien im Nachgang der Präsentation Ende Juli nochmals deutlich nachgaben. Die neun Analysten, die das Unternehmen abdecken, gehen für das laufende Jahr im Schnitt von einer Umsatzsteigerung rund 5% auf 1318 Mio. Fr. aus. Die Betriebsgewinnmarge soll mehr als 13% betragen. Das dünkt mich nach dem enttäuschenden ersten Semester etwas gar optimistisch.

Mittel- bis langfristig sind die Aussichten jedoch mehr als intakt, auch wenn Wachstumsraten wie dieses Jahr eher die Ausnahme bleiben werden. Forbo hat eine sehr gute Marktposition inne, im Bodenbelagsgeschäft ist sie etwa bei Linoleum weltweit klar führend, was sich in der Cashgenerierung und in der Profitabilität spiegelt: Der freie Cashflow betrug 2021 mehr als 10% des Umsatzes; das Unternehmen verfügt über eine Nettocashposition. Die Rendite auf dem investierten Kapital lag zuletzt bei hohen 18%.

Ein Grossteil der Mittel wird an die Aktionäre ausgeschüttet. Da es Forbo in den vergangenen Jahren schwerfiel, attraktive Akquisitionsziele innerhalb der Kerntätigkeiten zu finden und eine Diversifikation ausser Frage steht, kauft sie regelmässig eigene Aktien zurück. Seit 2012 wurden fünf Rückkaufprogramme aufgelegt. Auch dadurch wuchs der Gewinn je Aktie im Schnitt schneller als der Umsatz.

Verkauf an Private Equity als Motiv?

Für die Käufe von Schneider könnte es aber noch einen weiteren Grund geben, und auch dieser ist für Publikumsaktionäre interessant. Seit einiger Zeit spekulieren Investmentbanker und Fondsmanager über einen Verkauf des Unternehmens, wohl am ehesten an Private Equity. Anfang Jahr war vor allem eine Aufspaltung der Aktivitäten ein Thema gewesen, insbesondere um den bislang zurückgebliebenen Bereich Movement Systems herauszulösen und voranzubringen, wie The Market recherchiert hatte.

Der Fokus auf einen Teil des Geschäfts hätte laut Beobachtern auch angesichts der relativ hohen Bewertung für den Gesamtkonzern Sinn gemacht. Diese hat sich mittlerweile etwas relativiert, was den Spielraum vergrössert. Und auch die Mehrheitsverhältnisse haben sich seit Anfang Jahr verändert.

Grossaktionär Pieper kontrolliert zwar noch immer eine grosse Minderheitsposition am Unternehmen, ohne seine Einwilligung oder Mithilfe ginge wohl wenig. Doch sein Einfluss wird kleiner, und jener von This E. Schneider mit jedem Kauf etwas grösser. Der Präsident glaubt nicht nur an Forbo, sondern dürfte auch darüber entscheiden wollen, was in nicht allzu ferner Zukunft mit dem Unternehmen geschieht. Dann könnte er mit 70 Jahren vielleicht bald kürzertreten.

