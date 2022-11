Mr Market Forbo verspielt mit Gewinnwarnung Vertrauen Die Industriegruppe entlässt den Konzernchef und stellt für 2022 einen deutlichen Einbruch des Gewinns in Aussicht. Mark Dittli ✉️ 25.11.2022, 22.35 Uhr

Es gibt Schweizer Unternehmen, die kommunizieren vorbildlich und aufrichtig mit ihren Investoren. Und es gibt Unternehmen, die ein Beispiel für schlechte Kommunikation abgeben.

Zu letzterer Gruppe zählt Forbo.

Der Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Förderbändern kündigte heute Freitag in einer um 19.15 Uhr versandten Ad-hoc-Mitteilung die Entlassung von CEO Michael Schumacher per Ende November an. Als Grund gibt Forbo «unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Ausrichtung des Unternehmens» zwischen Schumacher und dem Verwaltungsrat an. Als neuer CEO wird Jens Fankhänel präsentiert, der sein Amt am 1. März 2023 antreten wird. Interimistisch übernimmt This E. Schneider, exekutiver VR-Präsident und seit Jahren starker Mann von Forbo, das Amt des CEO.

Fankhänel stösst von Kardex zur Forbo; der Lagerlogistiker hatte den Abgang seines CEO am Freitagmorgen kommuniziert.

Die eigentliche Relevanz der Nachricht eröffnet sich jedoch in einem dürren Sätzchen am Ende der Ad-hoc-Mitteilung: «Forbo erwartet für 2022 ein Konzernergebnis von rund 100 Mio. Fr.», ist dort zu lesen, sowie der Hinweis, dass die Details zum Geschäftsjahr 2022 am 2. März 2023 publiziert würden.

Ein Sätzchen in einer Mitteilung, verschickt am Freitagabend, fast zwei Stunden nach Börsenschluss, wenn garantiert niemand mehr am Bildschirm sitzt.

Der Satz enthält Sprengkraft: Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Forbo noch einen Gewinn von 141,2 Mio. Fr. Im ersten Halbjahr 2022 erreichte das Unternehmen immerhin einen Gewinn von 60,3 Mio. Fr.

Im zweiten Semester muss der Geschäftsgang demnach deutlich eingebrochen sein. Der neu in Aussicht gestellte Gewinn liegt knapp 30% unter dem Vorjahreswert. Auch die Beobachter von Forbo werden auf dem falschen Fuss erwischt: Die neun Analysten, die das Unternehmen abdecken, erwarteten bislang im Konsens für das laufende Jahr einen Gewinn von 135 Mio. Fr. – nun wird Forbo diese Erwartung voraussichtlich um 25% verfehlen.

Ein derart scharfer Gewinneinbruch ist aus meiner Sicht ein Signal für zwei Dinge: Erstens hat Forbo in einem anspruchsvollen Umfeld massiv an Preissetzungsmacht verloren, und zweitens hat es das Management viel zu lange versäumt, die Kosten zu senken. «Das Geschäftsmodell ist offensichtlich nicht krisenfest», fasst es ein Schweizer Fondsmanager zusammen.

Schumacher muss nun über die Klinge springen, aber genau so viel Verantwortung trägt This E. Schneider in seiner Funktion als exekutiver VR-Präsident. Mit der Art und Weise der Kommunikation verspielt Forbo Vertrauen. Der Aktienkurs wird am Montagmorgen die Quittung erhalten. Leider zu Recht.

Mark Dittli