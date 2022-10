Mr Market Für Fondsmanager lautet die Devise «Cash is King» Gemäss der monatlichen Umfrage von Bank of America sind professionelle Investoren unverändert pessimistisch. Sie verschmähen risikobehaftete Anlagen und setzen auf Cash. Sandro Rosa ✉ 18.10.2022, 16.03 Uhr

Schon der legendäre Markttechniker und Contrarian Bob Farrell wusste: «Wenn sich alle Experten und Prognosen einig sind, dann wird etwas anderes passieren.» Natürlich ist es nicht immer einfach abzuschätzen, ob sich «alle einig sind». Anekdotische Evidenz wie Zeitungsartikel, die vor weiteren Kursverlusten warnen (wir bekennen uns diesbezüglich ebenfalls schuldig), Aktien von ehemaligen Börsendarlings, die keinen Boden finden, sowie Umfragen unter Privatanlegern (vgl. Grafik), die grössten Pessimismus signalisieren, lassen jedoch auf eine einhellig vorsichtige Stimmung schliessen.

Einen weiteren Hinweis liefert die aktuelle Fondsmanagerumfrage (Fund Manager Survey, FMS) von Bank of America. Das Team um den Chefstrategen Michael Hartnett befragt jeden Monat rund 250 professionelle Investoren, die insgesamt rund 750 Mrd. $ an Kundenvermögen verwalten, zu ihrer Markteinschätzung.

Vor einem Monat war der Pessimismus unter den Profis mit Händen zu greifen – und seither hat sich kaum etwas zum Besseren gewendet, wie die jüngsten Resultate verraten. Michael Hartnett und Team bringen das Umfrageergebnis wie folgt auf den Punkt: «Die FMS signalisiert makroökonomische Kapitulation, Kapitulation der Investoren und auch den Beginn der Kapitulation der (Geld-)Politik».

Cash is no Longer Trash

Mit bloss zwei Grafiken lässt sich die miserable Stimmung zusammenfassen: mit der Bargeldquote, die die Fondsmanager aktuell halten und ihrem Aktienengagement. Gegenüber dem Vormonat haben die Profis ihren Cash-Bestand weiter aufgestockt und zwar von 6,1 auf 6,3%. Das liegt deutlich über dem langfristigen Mittelwert von 4,8% und entspricht dem höchsten Stand seit April 2001, als die Technologieblase platzte.

Quelle: Bank of America

So begehrt Cash ist, so unbeliebt sind risikobehaftete Anlagen wie zum Beispiel Aktien. Nach der rekordverdächtig niedrigen Aktienallokation im September hat sie marginal – um 3 Prozentpunkte – auf ein Netto-Untergewicht von 49% zugenommen. Damit notiert die aktuelle Aktienallokation aber immer noch drei Standardabweichungen unter ihrem langfristigen Durchschnitt.

Quelle: Bank of America

Die Vorsicht basiert auf einer düsteren Einschätzung der Konjunkturentwicklung. Wie bereits vor einem Monat erwarten netto 72% der Befragten über die kommenden zwölf Monaten eine schwächere Wirtschaft. Der Wert bewegt sich nahe am pessimistischen Rekord.

Quelle: Bank of America

Rezession erwartet

Netto 74% der Umfrageteilnehmer halten eine weltweite Rezession im kommenden Jahr für wahrscheinlich, so viele wie seit Mai 2020 nicht mehr, als die Pandemie die Welt noch im Griff hatte. Vor dem Hintergrund einer sich eintrübenden Konjunktur wollen 60% der CIO, dass sich die Unternehmen für härtere Zeiten wappnen und ihre Bilanzen verbessern.

Quelle: Bank of America

Mit den sich abkühlenden Konjunkturaussichten sind auch die Erwartungen an die Unternehmensergebnisse gesunken. Die Zahl der FMS-Teilnehmer, die für die nächsten zwölf Monate eine Verschlechterung der globalen Gewinne erwartet, nahm im Monatsvergleich zwar um 1 Prozentpunkt auf netto 83% ab. Das liegt indes nur knapp über dem Rekordwert.

Quelle: Bank of America

Die jüngsten Inflationszahlen dies- und jenseits des Atlantiks gaben zuletzt kaum Anlass zur Freude. In der Eurozone sind die Konsumentenpreise gemäss vorläufigen Daten (die definitiven werden morgen Mittwoch publiziert) im September um 10% gestiegen und auch in den USA hält sich die Teuerung hartnäckig und übertraf zuletzt mit 8,2% die Erwartungen.

Die von BofA befragten Fondsmanager rechnen jedoch mehrheitlich damit, dass der Höhepunkt langsam erreicht ist: Netto erwarten 79%, dass die Inflation in den nächsten 12 Monaten niedriger ausfallen werde.

quelle: Bank of America

Höhere US-Leitzinsen

Dennoch dürfte die US-Notenbank noch nicht unmittelbar von ihrem Zinsstraffungskurs absehen: Die FMS-Teilnehmer haben ihre Erwartungen für den Höhepunkt der Fed-Leitzinsen in diesem Zyklus im Monatsvergleich um 50 Basispunkte auf 4,5 bis 5% angehoben.

Die mittlere Prognose der Profis für die Leitzinsen lag für den Oktober bei 4,38 %, gegenüber 3,71% im September und 3,6% im August. Der Höhepunkt soll nun aber im ersten Quartal 2023 und somit ein Quartal früher als bislang erwartet erreicht werden.

Quelle: Bank of America

Zuflüsse in Aktien aus der Eurozone

Interessant sind die Umschichtungen, die die Fondsmanager im vergangenen Monat innerhalb der Anlageklassen, Sektoren und Geografien vorgenommen haben. Trotz der gedämpften Stimmung liessen sich bei Aktien insgesamt (Equities) Zuflüsse beobachten, wobei Gelder primär in die Eurozone, Schwellenländer, Versorger, Energie und Gesundheit flossen. Anleihen standen ebenfalls weit oben in der Gunst der Anleger.

Die grössten Abflüsse verzeichneten die defensiven Aktiensektoren Basiskonsum (Staples) und Telecom sowie der Aktienmarkt in Grossbritannien, wo die neue Regierung unter Liz Truss innerhalb kürzester Zeit das Vertrauen der Finanzmärkte verspielt hat.

Quelle: Bank of America

Auf absoluter Basis betrachtet liegen die grössten Übergewichte der Fondsmanager immer noch auf dem Bargeld, auf den Sektoren Gesundheit, Energie und Basiskonsum (Staples) sowie auf Rohstoffen (Commodities). Die grössten Untergewichte bestehen derweil in Aktien aus dem Vereinigten Königreich und der Eurozone sowie in Bonds und Aktien generell.

Quelle: Bank of America

Rein geografisch sind die Fondsmanager überall untergewichtet, wobei die Zurückhaltung gegenüber japanischen Aktien sowie gegenüber Valoren aus Schwellenländern und aus den USA etwas weniger ausgeprägt ist. Besonders deutlich zum Ausdruck kommt der Pessimismus gegenüber Aktien aus der Eurozone und aus dem Vereinigten Königreich.

Quelle: Bank of America

Punkto Sektoren zeigt sich eine Präferenz für defensive Segmente: Das grösste absolute Übergewicht in den Aktienbranchen erhalten Gesundheit, Energie und Basiskonsum (Staples). Die grössten Untergewichte in den Portfolios der Fondsmanager liegen in den Sektoren zyklische Konsumgüter (Discretionary), Telecom und Industrie.

Quelle: Bank of America

Erhellend ist immer auch ein Blick auf die «most crowded trades» – also die Trades, die besonders hoch in der Anlegergunst stehen. Dies, weil dann oft eine Gegenbewegung folgt. Derzeit erfreut sich der Dollar enormer Popularität. Das war zwar schon im Vormonat und auch im August so, die Position hat sich aber nachmals verstärkt. Auf Platz zwei folgen mit grossem Abstand Wetten gegen europäische Aktien.

Das Bild der Fund Manager Survey deckt sich zu grossen Teilen mit dem The Market Risk Barometer, unserem wöchentlich publizierten Sentiment-Indikator: Trotz einer geringfügigen Aufhellung ist die Stimmung unter den Marktteilnehmern nach wie vor überaus negativ. Aus Contrarian-Sicht stimmt das durchaus optimistisch. Die soeben begonnene Gegenbewegung an den Börsen könnte deshalb noch etwas anhalten.

Wer sich ganz im Sinne von Bob Farrell gegen die Masse positionieren möchte, würde das Pfund gegenüber dem Dollar bevorzugen, Aktien auf- und Cash abbauen, Aktien aus der Eurozone gegenüber US-Aktien übergewichten und zyklische Konsumgüter gegenüber Gesundheitsaktien den Vorzug geben.

