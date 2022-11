Mr Market Geberit-Management hat sich verrechnet Der Sanitärkonzern muss seine Prognosen für das laufende Jahr nach unten anpassen. Der Aktienkurs korrigiert heftig. Hoffnung auf Besserung ist berechtigt. Giorgio Müller ✉ 03.11.2022, 12.56 Uhr

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Wer sich zu stark aus dem Fenster lehnt, fällt ab und zu auf die Nase.

Dem Geberit-Chef Christian Buhl ist das passiert: «Der Margendruck ist nur temporär», erklärte er Mitte August, als er die Resultate des ersten Halbjahrs präsentierte. Damals sank die Ebitda-Marge von Geberit auf 27%, ein für den Sanitärtechnikkonzern aussergewöhnlich geringes Niveau. Auch die Analysten gingen davon aus, dass es dem Unternehmen gelingt, die Marge wieder in den langfristig angepeilten Korridor von 28% bis 30% zu hieven.

Fehlprognose

Doch es kam ganz anders: Im dritten Quartal belief sich die Ebitda-Marge nur auf 26,1%. Für ein Industrieunternehmen ist das zwar noch immer ein ausgezeichneter Wert. Vor allem wenn die stark gestiegenen Kosten für Material und Energie in Rechnung gestellt werden. Doch für Geberit, die sich im vergangenen Jahr noch Margen von deutlich über 30% erfreut hatte, ist ein solcher Wert eine herbe Enttäuschung.

Entsprechend harsch fiel die Reaktion der Investoren aus: Die Geberit-Aktien eröffneten am Donnerstag um 8% unter dem Vortageskurs. Die in den vergangenen Wochen erzielte Erholung war auf einen Schlag wieder weg.

Grossisten zehren von den Vorräten

Die Fehlprognose hat verschiedene Gründe. Den grössten Einfluss hatte das Einkaufsverhalten der Grossisten. Weil Geberit die Preise dieses Jahr öfter und stärker als üblich erhöht hatte, um die stark gestiegenen Material- und Energiekosten zu kompensieren, haben sie Geberit-Produkte auf Vorrat gekauft. Nun zehren sie davon und kaufen weniger. Damit musste gerechnet werden. Auch das Geberit-Management hat das budgetiert. Doch der Lagerabbau fiel um einiges umfangreicher aus, als es Geberit erwartet hatte.

Das hatte den Effekt, dass das Verkaufsvolumen im dritten Quartal um 8% zurückging. Dank rund 10% höheren Preisen resultierte eine Umsatzzunahme in Lokalwährung von immerhin 1,6%. Der Markt ging jedoch von einer Zunahme von gegen 7% aus.

Auch im Schlussquartal werde sich der Lagerabbau fortsetzen, erklärte Konzernchef Buhl an einer Telefonkonferenz. Über konkrete Zahlen zur Lagerhaltung im Grosshandel verfüge er zwar nicht, meinte er. Doch er gehe davon aus, dass sich das Niveau noch nicht normalisiert hat. Da baut sich künftiges Enttäuschungspotenzial auf. Denn wenn sich die konjunkturelle Abschwächung verstärkt und die Nachfrage nach Sanitärprodukten nachlässt, dürften die Grossisten noch länger von ihren Vorräten zehren. 2023 wird also kein leichtes Jahr für Geberit.

Ausgelastete Sanitäre

Einen ebenfalls dämpfenden, wenn auch weniger ausgeprägten Effekt hat die derzeit enorm starke Nachfrage nach Wärmepumpen. Weil die Installateure mit der Montage dieser Heizlösungen kaum mehr nachkommen, haben sie weniger Kapazitäten für andere Arbeiten. Temporär dämpft das die Nachfrage nach Sanitärprodukten. Vor allem in Deutschland, dem für Geberit wichtigsten Markt, spürt das der europäische Marktführer.

Der Margeneinbruch fiel mitunter deshalb so heftig aus, weil das Unternehmen die meisten Kosten nicht absichert. Bei der Energie seien nur etwa 20% abgesichert. In den vergangenen Jahren, als die Rohstoffpreise tief waren, hat sich dieses Risiko ausbezahlt. Mit Blick auf die überdurchschnittlich hohen Margen konnte es sich Geberit auch leisten. Doch in diesem Jahr, in dem die Energiepreise durch die Decke gingen, schlagen die Mehrkosten voll durch. Das Geberit-Management erwägt, seine Absicherungsstrategie zu überdenken; allfällige Änderungen will es jedoch erst nach Beendigung der Energiekrise vornehmen.

Aus dem Zielkorridor gefallen

Der unerwartet starke Margendruck zwingt nun das Management, die Prognosen nach unten anzupassen. Statt mit einem hohen einstelligen Prozentsatz werde der Umsatz 2022 voraussichtlich nur im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, lautet die neue Prognose. Und die Ebitda-Marge werde nur rund 27% statt wie bisher versprochen 28% erreichen. Damit fällt Geberit unter die angepeilten 28% bis 30%. Das tut weh.

Trotz der jüngsten Fehleinschätzung scheint das Geberit-Management unvermindert an seine langfristige Strategie zu glauben. Eine Verlagerung des Produktesortiments in den Energiebereich, um vom derzeitigen Boom zu profitieren, stellte Buhl klar in Abrede. Geberit werde sich weiterhin auf das Wassermanagement von Gebäuden konzentrieren, sagte er.

Mit der heutigen «Gewinnwarnung» hat der gute Ruf des Geberit-Managements einige Kratzer bekommen. Ich bin gespannt, ob es weiterhin den Mut aufbringt, konkrete Prognosen zu wagen. In einem Geschäft, dessen Visibilität laut Buhl nur zwei Wochen beträgt und die Inputkosten weitgehend nicht abgesichert werden, ist ein solches Verhalten per se riskant.

Aus meiner Sicht lohnt es sich aber, Geberit die Treue zu halten. Ich erachte es als beruhigend, dass die Geschäftsleitung angesichts der derzeitigen Probleme nicht in Panik verfällt. Die traditionell sehr gute Rentabilität und hohe operative Flexibilität des Geschäftsmodells sind in konjunkturell mageren Zeiten ein Trumpf. Schon aus früheren Krisen ging Geberit jeweils gestärkt hervor, weil das Unternehmen mehr Reserve als ihre Konkurrenten hatte. Ich wüsste nicht, weshalb dies nicht mehr der Fall sein sollte.

Nicht zuletzt tut das Unternehmen viel, um seine Aktionäre bei Laune zu halten. In den ersten neun Monaten flossen ihnen 881 Mio. Fr. in Form von Dividenden (430 Mio. Fr.) und Aktienrückkäufen zu. Allein seit Anfang Jahr wurden 6% der ausstehenden Geberit-Aktien vom Markt zurückgekauft. Das kommt der Bewertung zugute. Mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 20 (2022) bzw. 19 (2023) befindet sie sich wieder auf dem vor der Pandemie erreichten Niveau. In den vergangenen fünf Jahren lag das KGV im Schnitt über 27, im Pandemiehoch waren die Investoren sogar bereit, ein KGV von mehr als 38 zu zahlen.

Gratis ist die Aktionärspflege aber nicht zu haben: Weil der freie Cashflow in der Berichtsperiode um rund ein Drittel tiefer ausfiel, stieg die Nettoverschuldung auf 831 (i. V. 370) Mio. Fr. Die Verschuldungsquote (Ebitda im Verhältnis zur Nettoverschuldung) erhöhte sich dadurch von 0,4 auf 1,1. Die Eigenkapitalquote schmolz von 52,7% auf 39%. Noch ist die Bilanz grundsolide. Doch eine weitere Verschlechterung liegt nicht mehr drin.

Genau in solch herausfordernden Zeiten wie jetzt kann das Unternehmen beweisen, wie gut es ist und weshalb es eine überdurchschnittliche Bewertung verdient hat. Denn trotz dem happigen Kursrückgang seit Anfang Jahr (–40%) sind die Valoren nie billig gewesen. Wenn sich die Lagerhaltung bei den Grossisten eingependelt hat und die Volumen wieder steigen, werden sich auch die Margen erholen. Ich sehe nicht, weshalb Geberit nicht weiterhin über eine hohe Preissetzungsmacht verfügen soll.

