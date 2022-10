Mr Market Holcim ist nur noch ein halber Zementkonzern Der Umbau vom Zement- zum Baustoffkonzern verläuft bei Holcim nicht nur rascher, sondern auch rentabler als erwartet. Die Aktionäre kommen in den Genuss grosszügiger Aktienrückkäufe. Giorgio Müller ✉ 28.10.2022, 12.36 Uhr

Ich will mir gar nicht ausmalen, wie der Markt regiert, wenn Holcim nur die Erwartungen erfüllt oder sogar darunter liegen würde. Zum dritten Quartal hatte der Zementkonzern nur gute Nachrichten – und in der ersten Reaktion fiel am Freitag der Aktienkurs 📈 genau so viel wie der Gesamtmarkt. Ein in allen Belangen grandioses Quartal, doch die Wirkung war anfangs gleich null. Erst der Aufwärtstrend im Tagesverlauf weckt (wieder einmal) Hoffnung.

Der einzige Trost ist, dass dies bei Holcim keine Ausnahme ist. Die strategischen Entscheide und Geschäftsergebnisse können noch so gut sein, der Aktienkurs macht kaum einen Wank. Ausser beim temporären Einbruch im Frühling 2020 wegen der Pandemie mäandert der Aktienkurs von Holcim seit vier Jahren um die 45 Fr. Allein in der derzeitigen Baisse kann man damit zufrieden sein. Mit einem Kursverlust von 7% seit Anfang Jahr schneiden die Holcim-Valoren weniger schlecht ab als der Gesamtmarkt (SMI –17%).

Besser als erwartete Ergebnisse

Wenn schon die Börse die Arbeit des Holcim-Managements unter Konzernchef Jan Jenisch nicht belohnt, so zeigen wenigstens die operativen Resultate, dass das Unternehmen auf dem richtigen Kurs ist. Die Transformation vom führenden Zementhersteller zu einem diversifizierten Baustoffzulieferer verläuft nicht nur zügig, sondern hat auch schon positive Wirkung auf die Rentabilität.

Mittlerweile dürfte man Holcim eigentlich nicht mehr als Zementkonzern bezeichnen. Aus dem traditionellen, wegen der damit zusammenhängenden hohen CO 2 -Emissionen verpönten Zementgeschäft stammen nun erstmals weniger als die Hälfte der Konzerneinnahmen. Die drei anderen Sparten (Zuschlagstoffe, Transportbeton und der akquisitorisch forcierte Bereich Solutions & Products) haben ab jetzt mehr Gewicht.

Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, denn tendenziell entledigt sich das Unternehmen seiner Zementaktivitäten, vor allem in den Schwellenländern, und investiert die Mittel in reiferen Märkten für den Aufbau der anderen drei Segmente. In den beiden grossen Märkten Brasilien und Indien hat Holcim das Zementgeschäft verkauft (Barerlös 7,3 Mrd. $) und gleichzeitig die anderen Bereiche mit 16 Akquisitionen seit Anfang Jahr verstärkt.

Zement bringt Geld

Trotz allem darf nicht ausser acht gelassen werden, dass Holcim in den ersten neun Monaten dieses Jahres nach wie vor 69% des Betriebsgewinns mit Zement verdient hat. Und dies obwohl der Betriebsgewinn im Zementbereich gegenüber dem Vorjahr um 7,4% geringer ausfiel. Dadurch fiel die Ebit-Marge auf 19,9% (i. V. 22,8), was aber immer noch mehr als die der anderen drei Bereiche war. Die Transformation allein macht Holcim nicht rentabler.

Der Umbau hat auch geografisch weitreichende Folgen. Während der Umsatzanteil aus der Region Asien-Pazifik seit 2019 von 25% auf 9% gefallen ist, stieg der Anteil Nordamerikas von 24% auf 40%. Entsprechend positiv schlägt sich der derzeit gut laufende Markt in Nordamerika im Ergebnis von Holcim nieder. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz im dritten Quartal um gut 10% auf über 8 Mrd. Fr., der wiederkehrende Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich leicht auf 1,55 Mrd. Fr. Beides waren Rekordwerte, die rund 4% über den Erwartungen der Analysten lagen.

Auch das laufende Quartal und der Start ins 2023 steht laut dem Holcim-Chef unter einem guten Stern. Vor allem in Nord- und Südamerika sei die Nachfrage unverändert stark, im Schlussquartal könne dort so viel wie in der ersten Jahreshälfte eingenommen werden, erklärte er. In Europa sieht Jenisch keine weitere Abschwächung.

Das überaus gute dritte Quartal erlaubt es dem Holcim-Management, die Prognosen für das laufenden Geschäftsjahr nach oben anzupassen. Nun läge ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von mindestens 12% (bisher mindestens 10%) drin. Das Segment Solutions & Products soll auf 5,5 Mrd. Fr. (bisher 5 Mrd. Fr.) kommen. Auch für den wiederkehrenden Betriebsgewinn (+5%) wird die Latte etwas höher gelegt.

Solide Bilanz wie noch nie

Durch die Verkäufe in Brasilien und Indien ist die Bilanz des Unternehmen so robust wie noch nie. Eine so geringe Verschuldungsquote (Nettoschulden/Ebitda) von 1,0 hatte Holcim noch nie. Das erlaubt es dem Unternehmen, eigene Aktien im Umfang von bis zu 2 Mrd. Fr. (entspricht rund 6,5% der ausstehenden Aktien) am Markt zurückzukaufen, aber trotzdem genügend Mittel zu haben, um weitere Akquisitionen zu tätigen. Mit einem für 2022 in Aussicht gestellten freien Cashflow von erneut mehr als 3 Mrd. Fr. – schon in 2020 und 2021 waren es jeweils rund 3,2 Mrd. Fr. gewesen – ist genügend finanzieller Spielraum vorhanden.

Auch von juristischer Seite her läuft es zugunsten von Holcim. Die mit den US-Behörden ausgehandelte Vergleichszahlung von 780 Mio. $ im Zusammenhang mit der Finanzierung einer Terrororganisation in Syrien durch Fusionspartner Lafarge wird im November bezahlt, ist aber buchhalterisch bereits berücksichtigt. In Frankreich ist der Fall noch hängig, dürfte aber bedeutend weniger kosten. Laut Jenisch sei eine Kaution von 30 Mio. € geleistet worden, was ungefähr dem erwarteten Strafmass entsprechen würde. Einen «Aufpasser», wie es bei den Grossbanken üblich ist, wenn sie sich mit der US-Justiz einigen, wurde Holcim nicht aufgebrummt.

Analysten sind pessimistisch

Die besseren Ergebnisse von Holcim dürften wohl deshalb nicht zu permanent steigenden Notierungen führen, weil die Analysten für die nächsten Jahre eher mit schwächeren Zahlen rechnen. Vor allem für nächstes Jahr geht der Konsens davon aus, dass sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn das diesjährige Niveau nicht erreichen werden. Entsprechend bescheiden bleibt die Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt für 2022 und 2023 bescheidene 10.

Daran wird sich vorerst aber wenig ändern. In Erwartung schwächerer Ergebnisse wegen der Rezession werden an der Börse alle Valoren der Zementhersteller mit einem Abschlag gehandelt. Erst wenn sich Holcim der Etikette «Zement» entledigen kann und von den Investoren als Bauzulieferer betrachtet wird, sind zwei- bis dreimal höhere KGV möglich. Was möglich ist, zeigt Sika (KGV 27/24). Bis es aber so weit ist, dürfte Holcim noch einige Millionen Tonnen Zement produziert haben.

