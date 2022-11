Mr Market Hugo Boss neu im Fokus der Leerverkäufer – Varta weiter unter Druck Nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland stehen Unternehmen regelmässig im Fokus der Short-Seller. The Market zeigt, wo Leerverkäufer derzeit besonders auf Kursverluste setzen. Henning Hölder ✉ 07.11.2022, 14.41 Uhr

In der vergangenen Woche haben auffällig viele Marktteilnehmer ihre Wetten gegen Hugo Boss ausgebaut. Allein am Mittwoch vermerkte der Bundesanzeiger fünf neue Short-Positionen gegen das deutsche Modeunternehmen, u.a. vom Vermögensverwalter Blackrock und vom Hedgefonds Citadel aus den USA. Die Leerverkäufer haben ihre Wetten platziert, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt hatte.

Short-Seller leihen sich Aktien am Markt aus, verkaufen diese wiederum in der Hoffnung, sich später günstiger wieder mit den Titeln eindecken zu können, um sie dann dem ursprünglichen Eigentümer zurückzugeben. Die Differenz aus dem Verkaufs- und dem Rückkaufpreis ist ihr Gewinn.

The Market beleuchtet regelmässig anhand von Daten von S&P Global Market Intelligence, auf welchen Schweizer Aktien die grössten Short-Positionen gemeldet sind. Im Gegensatz zur Schweiz sind Leerverkaufspositionen in Deutschland offenlegungspflichtig und können im «Bundesanzeiger» eingesehen werden.

Zwar gibt dieses Verzeichnis kein vollständiges Bild wieder, da Short-Positionen erst dann offengelegt werden müssen, wenn sie mindestens 0,5% des Aktienkapitals ausmachen – die tatsächlichen Leerverkaufspositionen dürften also oft grösser sein. Dennoch vermitteln die Daten einen guten Eindruck, gegen welche Titel im deutschen Aktienmarkt derzeit die grössten Wetten laufen und wo Kursrisiken lauern könnten. Insgesamt ist die Zahl der gelisteten Short-Positionen gegenüber dem Vormonat mit 325 in etwa gleichgeblieben.

Hugo Boss

Die grössten Neu-Wetten wurden gegen Hugo Boss abgeschlossen. Laut Daten des Bundesanzeigers sind nun 9% der ausstehenden Aktien ausgeliehen. Damit hat sich die Quote gegenüber dem Vormonat (3,6%) weit mehr als verdoppelt. Grund für das plötzliche Interesse der Leerverkäufer dürften die durchzogenen Zahlen für das dritte Quartal sein, die das Unternehmen vergangene Woche publizierte. Zwar hat Hugo Boss die Prognose erhöht, der Markt liess sich davon allerdings nicht beeindrucken und schickte die Aktie an diesem Tag fast 5% nach unten.

Analysten merkten an, dass die erhöhten Ziele lediglich mit den Markterwartungen übereinstimmten. Zudem zeigten sich Marktteilnehmer über die hohen Lagerbestände besorgt – ein Problem, mit dem viele Textilunternehmen und -händler derzeit kämpfen. Bei Hugo Boss lagen die Vorräte per Ende September mit 910 Mio. € um 41% höher als im Vorjahr.

Aufgrund der Lockdowns in China ging der dortige Umsatz währungsbereinigt um 3% zurück. Damit ist auch Hugo Boss nicht immun gegen den in der Textilbranche verbreiteten Umsatzrückgang in China, den zuletzt vor allem Adidas zu spüren bekam.

Varta

Mit einer Short-Quote von knapp 10% bleibt die Spitzenposition in der Liste der am meisten leerverkauften Aktien in Deutschland Varta vorbehalten. Die Short-Seller haben ihre Leerverkaufspositionen gegenüber dem Vormonat gar um 1,5% ausgebaut, obwohl sich die Aktien seit der Prognosekappung Ende September bereits halbiert hatten. Am Markt herrscht also weiterhin grosse Skepsis gegenüber dem deutschen Batteriehersteller.

Das Unternehmen räumte Ende September ein, die Prognose für dieses Jahr erneut nicht halten zu können. Als Grund gab das Unternehmen höhere Energie- und Rohstoffkosten an, die es nur verzögert an die Kunden weitergeben könne. Bereits im Juli sah sich Varta dazu gezwungen, den Ausblick nach unten anzupassen.

Der Kursabfall wird weiterhin nicht von Schnäppchenjägern als Einstieg genutzt, im Gegenteil. Die Aktie tendiert nach dem Kursrutsch von Ende September seitwärts, jedoch mit Tendenz nach unten. Seit dem Höchst im Sommer 2021 ist sie mittlerweile um mehr als 82% eingebrochen. Mit einem möglichen Einstieg in die Akkufertigung für die Elektroautoindustrie beflügelte der Batteriehersteller, bei dem der Schweizer Industriekonzern Montana Tech Components Grossaktionär ist, lange Zeit die Fantasie von Anlegerinnen und Anlegern. Allerdings ist es diesbezüglich seit einiger Zeit ruhig geblieben.

TUI

Weiterhin auf den oberen Rängen zu finden sind die Aktien von TUI. Wie die gesamte Corona-geplagte Tourismus-Branche macht Krieg, Inflation und eine drohende Rezession auch dem grössten europäischen Tourismuskonzern zu schaffen. Im letzten Monat ist die Wette der Leerverkäufer allerdings nicht aufgegangen. Ausgehend von einem Tiefst von 1.17 € Anfang Oktober hat die Aktie in den letzten vier Wochen gut ein Drittel an Wert gewonnen. Dennoch steht sie gegenüber Anfang Jahr noch über 40% tiefer, gegenüber dem Vor-Corona-Niveau gar über 70%.

Morphosys

Auch gegen Morphosys halten die Leerverkäufe ihre Wetten hoch, gegenüber dem Vormonat ist die Short-Quote gar leicht auf 6,5% gestiegen. Vor rund zwei Wochen sorgte das deutsche Biotechunternehmen mit einer Prognoseanpassung für Enttäuschung am Markt. Grund für den tieferen Ausblick waren herunter geschraubte Umsatzerwartungen für das wichtige Blutkrebsmedikament Monjuvi. Das Unternehmen befürchtet vor allem in den USA einen stärkeren Wettbewerb.

Mit Spannung warten Anlegerinnen und Anleger weiterhin auf Ergebnisse zweier Phase-III-Studien von Roche mit ihrem potenziellen Alzheimer-Wirkstoff Gantenerumab. Dieser stammt ursprünglich aus den Labors der Deutschen, die den Wirkstoff an Roche lizenziert haben. Im Fall einer Zulassung hätte Morphosys Anspruch auf gestaffelte Zahlungen zwischen 5,5 und 7% des Nettoumsatzes. Ergebnisse werden bis Ende November erwartet.

Kion

Neu in den Top Ten der am meisten leerverkauften Aktien ist Kion. Das Unternehmen, das sowohl in der Logistik als auch in der Intralogistik tätig ist, hat zwar bereits im September den Markt mit einer Senkung des Gewinnausblicks geschockt – daraufhin ist die Aktie um rund ein Drittel abgerutscht. Dennoch haben die Short-Seller ihre Positionen grösstenteils erst in der vergangenen Woche aufgebaut.

Trotz des jüngsten Kursrückgangs sehen Analysten wie jene von Bernstein erhebliche Ergebnisrisiken für den Gabelstaplerproduzenten. Die düsteren Konjunkturaussichten liessen Zweifel daran, dass die Aktie auf einem attraktiven Einstiegsniveau gehandelt werde, so Bernstein.

Wie andere Intralogistiker leidet auch Kion unter der schwächelnden Nachfrage im E-Commerce, hinzu kommt das abflauende Geschäft mit Lastwagen für die Industrie. Aufgrund einer hohen Verschuldung muss Kion zudem die Investitionen herunterfahren.

Henning Hölder