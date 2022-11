Mr Market Julius Bär: operativ stark, aber mit einem Wermutstropfen Die Schweizer Privatbank ist in der zweiten Jahreshälfte operativ sehr stark unterwegs. Die Kapitalausstattung sinkt aber wegen Bewertungsverlusten, was die Hoffnung auf ein neues Aktienrückkaufprogramm dämpft. Ruedi Keller ✉ 21.11.2022, 10.56 Uhr

Julius Bär legt heute eine zweigeteilte Zwischenstandsmeldung nach zehn Monaten vor. Punkto Rentabilität hat die Privatbank derzeit einen klar besseren Lauf als allgemein erwartet.

Im Zeitraum von Juli bis Oktober stieg die Bruttomarge so auf nahezu 91 Basispunkte (Bp), was eine deutliche Steigerung gegenüber der ersten Jahreshälfte entspricht, in der 81 Bp resultiert hatten. Nach zehn Monaten liegt die Bruttomarge mit 85 Bp damit nun höher als im vorangegangenen Gesamtjahr, das im Schnitt 82 Bp gebracht hatte.

Getrieben ist der Profitabilitätsschub durch zwei gegenläufige Entwicklungen, die alle Privatbanken dieses Jahr durchlaufen: Auf der einen Seite sind die verwalteten Vermögen im Jahresverlauf und primär bedingt durch die schlechte Börsenentwicklung bei Bär um 11% auf 429 Mrd. Fr. zurückgeglitten.

Auf der anderen Seite haben die stark anziehenden Zinsen, insbesondere im Dollar, in dem viele Kunden von Julius Bär anlegen, den Erfolg der Bank aus dem Zinsgeschäft signifikant erhöht. Der Zuwachs in diesem Ertragsstrom war klar stärker als der Rückgang der volumen- und transaktionsabhängigen Einnahmen, sodass die Profitabilität noch deutlich stärker zulegte als von den Analysten im Schnitt erwartet worden war.

Strategieziele in Griffnähe

Mit den Eckwerten nach zehn Monaten und einer besser als erwartet ausgefallenen bereinigten Kosten-Ertrags-Relation von leicht über 66% sowie einer Vorsteuergewinnmarge von knapp 26% sind die Ziele des dieses Jahr endenden Strategiezyklus (Kostenertragsrelation von <67% und Vorsteuergewinnmarge von 25–28%) in Reichweite – trotz des marktbedingten Rückgangs der Kundenvermögen.

Dazu gesellt sich eine Umkehr beim Neugeld. Während die Kunden in der ersten Jahreshälfte 1,1 Mrd. Fr. an Geld abzogen, kamen seit Ende Juni wieder 4,1 Mrd. Fr. neu dazu. Da das Neugeld der langfristig wirkende Wachstumstreiber der Bank ist, dürfte das heute bei vielen Investoren für Erleichterung gesorgt haben.

Dass der Kurs im morgendlichen Handel zunächst dennoch nicht ganz mit dem tendenziell positiven Markt mithalten konnte, liegt an der Bilanzentwicklung von Bär.

Die operativ starke Ertragskraft reichte nicht, um die Rückstellungen für die nächste Dividende – erwartet werden 2.60 Fr. je Aktie entsprechend einer Rendite von knapp 5% –, das laufende Aktienrückkaufprogramm – knapp 250 Mio. Fr. der bis Februar angestrebten 400 Mio. Fr. wurden im Jahresverlauf bereits umgesetzt – sowie Bewertungsverluste auszugleichen.

Neues Rückkaufprogramm gefährdet

Letzteres resultierte weitgehend aus dem Rückgang der globalen Anleihemärkte, in denen Bär einen Teil ihres Eigenkapitals anlegt. Aufgrund der nun tieferen Marktbewertungen führte das zu einem Rückgang des Eigenkapitals, was sich jedoch wieder umkehren wird, wenn die Anleihen fällig werden.

Trotzdem: Per Ende Oktober sank die CET-1-Quote deshalb von den per Ende 2021 ausgewiesenen 16,4% auf nur noch 13,9%. Das liegt zwar weiterhin deutlich über den regulatorischen Anforderungen von 8,1%. Doch die Quote liegt nun unter den 14%, ab denen Bär überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückführen will.

Nach Ablauf des derzeit noch laufenden Programms über 400 Mio. Fr. hatten die Analysten im Schnitt damit gerechnet, dass ein neuer Rückkauf im Umfang von rund 200 Mio. Fr. folgen könnte. Angesichts der aktuellen Bilanzparameter dürfte diese Hoffnung nun schwinden.

Weiterhin attraktiv bewertet

Ein neues Rückkaufprogramm über 200 Mio. Fr. hätte zu einer Gewinnverdichtung von rund 2% geführt. Dieser stützende Effekt dürfte im Nachgang zur heutigen Zwischenmitteilung aus den Schätzungen entweichen – und damit auch aus dem Kurs. Auf der anderen Seite besteht operativ wieder mehr Grund zu Optimismus als noch zur Jahresmitte.

Nach der Korrektur der Aktie, die seit Jahresbeginn 14% eingebüsst hat, handeln die Titel derzeit klar unter dem fünfjährigen Schnitt und sind damit weiterhin ein Engagement wert – insbesondere angesichts der positiven Aussichten, die die steigenden Zinsen für die Privatbank eröffnen.

