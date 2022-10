Mr Market Landis + Gyr geht an die Substanz Der Hersteller intelligenter Stromzähler wird im laufenden Jahr die Dividende nicht aus dem operativen Geschäft finanzieren können. Die Erholung verzögert sich. Giorgio Müller ✉ 27.10.2022, 12.21 Uhr

Landis + Gyr (L+G) strapaziert meine Nerven. Das als Übergangsjahr taxierte, laufende Geschäftsjahr 2022 (April bis März 2023) wird zu einem Endspurt. Damit die bescheidenen Vorgaben erreicht werden, muss die zweite Hälfte um einiges besser ausfallen.

Immerhin hält das L+G-Management an seinen Prognosen weitgehend fest. Eine weitere Enttäuschung dürfte also ausbleiben. Mit Einrechnung der Akquisitionen soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2002 um 6% bis 10% zunehmen. Im ersten Semester waren es erst 4%, währungsbereinigt immerhin 10,3% gewesen. Organisch betrug die Zunahme jedoch kaum 1%. Auch die Prognose für die bereinigte Ebitda-Marge wurde bestätigt. Sie soll zwischen 5% und 8% zu liegen kommen. Im Vorjahr waren es 10% gewesen.

Dass keine weiteren Anpassungen nach unten nötig waren, schien die Investoren zu beruhigen. Am Donnerstag tendierten die L+G-Aktien 📈deutlich fester.

Geschäfte laufen harzig

Wer indes etwas in die Details geht, erkennt, dass es dem Unternehmen derzeit alles andere als rund läuft. Weil viele wichtige Komponenten der Stromzähler (Halbleiterchips, Transistoren, Kondensatoren, Induktoren) nur schwierig oder gar nicht zu beschaffen sind, stockt die Abarbeitung von Aufträgen. Der rekordhohe Auftragsbestand im Wert von fast 3,5 Mrd. $ (+12% in Lokalwährung) spiegelt den ärgerlichen Lieferstau. Weil im Berichtszeitraum kritische Teile weiterhin fehlten, verschoben sich 80 Mio. $ Umsatz in die nächste Rechnungsperiode. Am stärksten betroffen waren die Märkte Frankreich und Grossbritannien.

Verzögerte Auslieferungen schlagen sich auch im Ergebnis negativ nieder. Auf 29 Mio. $ beziffert L+G den entgangenen Ebitda, wovon die Region Emea (Europa, Nahost, Afrika) mit 17 Mio. $ am stärksten betroffen war. Dort ging der Umsatz um 6% zurück.

Beschaffung verteuert sich

Das Unternehmen reagiert mit einem Ausbau des Lieferantennetzes und dem Aufbau von Lagern auf die Engpässe. Das bindet jedoch Kapital und verteuert die Beschaffung. Die Bruttomarge reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um happige 358 Basispunkte. Zudem resultierte wegen des Lageraufbaus ein negativer freier Cashflow von 38,9 Mio. $. Auch der operative Cashflow rutschte in den negativen Bereich.

Laut Konzernchef Werner Lieberherr sei dies jedoch nur ein temporärer Effekt. Er ist überzeugt, dass sich die Liefersituation in der laufenden Rechnungsperiode deutlich entspannt, vor allem bei den Halbleitern. Neue Kapazitäten seien jedoch erst ab Mitte 2023 verfügbar. «Die Liefersituation ist noch lange nicht ideal», sagte Lieberherr. Offenbar hat auch die Zuversicht des L+G-Chefs Grenzen.

Riesiger Arbeitsvorrat

In Zeiten steigender Inputkosten und nachlassender Konjunktur ist ein hoher Auftragsbestand zwiespältig. Einerseits bietet er ein Polster für eine nachlassende Nachfrage. Gegenüber dem Vorjahr ging der Auftragseingang um 57% auf gut 773 Mio. $ zurück. Das jüngst ungesund hohe Book-to-bill-ratio normalisierte sich auf 1,06.

Andererseits ist es entscheidend, zu welchen Konditionen die Aufträge im Orderbuch stehen. Nur bei etwa 30% gelingt es dem Unternehmen, die nötigen Preiserhöhungen voll auf den Kunden zu überwälzen. Bei den in der Regel mehrjährigen Grossaufträgen ist das jedoch weniger der Fall. Bestenfalls können gewisse Mehrkosten weitergegeben werden. Im vergangenen Jahr musste L+G Mehrkosten von 31 Mio. $ verdauen. Für dieses Geschäftsjahr ist ein rund doppelt so hoher Betrag budgetiert. Im ersten Halbjahr waren es 29 Mio. $.

Laut dem Konzernchef würden die Aufträge im derzeitigen Arbeitsvorrat «klar zweistellige Ebitda-Margen» erlauben. In der Berichtsperiode schrumpfte die Marge von 10,1% auf 6,7%.

Dividendenversprechen

Damit das Unternehmen sein Dividendenversprechen einhalten kann – die Ausschüttung soll weiterhin progressiv gestaltet werden, das heisst eine Erhöhung ist Pflicht – muss das zweite Semester um einiges besser ausfallen. Die wichtigste Bezugsgrösse für die Ausschüttung war bisher der freie Cashflow. An dieser Kennzahl will sich das Management messen lassen. Dieser werde «voraussichtlich am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite von 30 Mio. bis 60 Mio. $ ausfallen», heisst es. Schon im Vorjahr ging er auf 89 Mio. $ zurück (von 97,6 Mio. $ im Jahr 2020).

Das bedeutet, dass die freien Mittel dieses Mal nicht ausreichen werden, um die Dividendenzahlung zu decken. Dafür werden nächstes Jahr wohl gegen 70 Mio. $ erforderlich sein. Schon im vergangenen Jahr reichte es lediglich für eine minime Dividendenerhöhung auf 2.15 (2.10) Fr. pro Aktie.

Weil das Unternehmen jedoch die Ausschüttung jeweils aus der Kapitalreserve finanzieren kann und zudem aus dem Verkauf von Intellihub nach Abzug der Steuern netto 182 Mio. $ in die Kasse flossen, scheint die nächstjährige Dividende gesichert zu sein.

Mir scheint die heutige Kursavance der L+G-Aktien verfrüht zu sein. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 (2022) bzw. 15 (2023) sind die Valoren nicht günstig. Auch die historische Bewertung ist im derzeitigen Umfeld etwas zu üppig. Allein die Dividendenrendite von 3,5% könnte ein Kaufgrund sein. Angesichts der generell steigenden Renditen verblasst jedoch dieses Argument. L+G muss zuerst beweisen, dass es die operativen Herausforderungen gemeistert hat, bevor die Valoren wieder meine Gunst haben. Noch ist es nicht so weit.

