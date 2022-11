Mr Market Leerverkäufer lassen die Finger nicht von Zur Rose The Market zeigt monatlich die Schweizer Unternehmen, die im Fokus der Short-Seller stehen. Die Leerverkäufer wetten darauf, dass die Aktienkurse sinken werden. Ruedi Keller ✉ 29.11.2022, 15.21 Uhr

Seit gut zwei Monaten erholt sich die Schweizer Börse etwas von den diesjährigen Tiefstständen. Der Swiss Performance Index (SPI) hat seit Ende September rund 9% gewonnen.

Unbeeindruckt von dieser Gegenbewegung sind indes die Leerverkäufer. Sie wetten weiterhin mit teilweise grossen Positionen darauf, dass die Kurse ausgewählter Schweizer Unternehmen sinken werden.

Short-Seller leihen sich Aktien, verkaufen sie am Markt und hoffen, sich später günstiger wieder mit den Titeln einzudecken, um sie dann dem eigentlichen Eigentümer zurückzugeben. Die Differenz aus dem Verkaufs- und dem Rückkaufpreis ist ihre Beute.

Im Gegensatz zu anderen Kapitalmärkten werden in der Schweiz die Short-Positionen nicht offiziell erfasst. The Market präsentiert deshalb im Monatsrhythmus Erhebungen von S&P Global Market Intelligence. Der Datenanbieter trägt das Volumen der ausgeliehenen Schweizer Aktien systematisch zusammen.

Den Spitzenplatz in der Liste der am meisten leerverkauften Aktien belegt weiterhin Zur Rose – wie bereits seit Monaten. Per Ende November sind fast 39% aller Aktien der Versandapotheke ausgeliehen, erneut etwas mehr als im Vormonat.

Bei Zur Rose setzen Short-Seller darauf, dass die ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens durch die Verzögerungen in Deutschland bei der Einführung des elektronischen Rezepts für verschreibungspflichtige Medikamente nicht erreicht werden können. Bislang mit Erfolg.

Seit Jahresbeginn haben die Aktien 90% ihres Wertes verloren und auch im November 9% nachgegeben.

Zwischenzeitlich drohte Zur Rose gar das Geld auszugehen, was Kapitalmassnahmen nötig machte und weitere Leerverkäufer angezogen hat. Der Abwärtstrend an der Börse war mit der Anfang September angekündigten Kapitalmassnahme jedoch nicht vorbei. Die Liquiditätssorgen sind zwar etwas entschärft. Der Druck auf den Aktien dürfte aber erst weichen, wenn sich operativ eine Wende zum Besseren abzeichnet.

Nach diversen Hiobsbotschaften sieht es allerdings nicht danach aus, dass die Umsetzung des E-Rezepts in Deutschland bald gelingt.

Zur Rose hat allerdings auch Wandelanleihen ausstehend. Damit gibt es neben der Wette auf einen sinkenden Kurs auch einen technischen Grund, um Leerverkaufspositionen in ihren Aktien einzugehen: Wandelanleihen enthalten neben dem Coupon eine Aktienkomponente. Investoren, die diese angesichts der starken Kursausschläge neutralisieren wollen, verkaufen die Aktie leer – ohne dabei aus Überzeugung auf einen sinkenden Kurs zu setzen.

Dieser Mechanismus gilt auch für Basilea sowie Meyer Burger, deren Aktien standardmässig in den vordersten Reihen der Short-Rangliste zu finden sind. Derzeit belegt das Pharmaunternehmen mit einem Anteil ausgeliehener Aktien von gut 10% den fünften Platz. Meyer Burger folgt mit 9,9% auf Platz sechs.

Auf Platz zwei vorgerückt ist im November Idorsia. Das Pharmaunternehmen verbrennt dieses Jahr voraussichtlich rund 800 Mio. Fr. und soll erst ab 2025 in die schwarzen Zahlen vorstossen. Bei flüssigen Mitteln von per Ende September rund 700 Mio. Fr. ist damit absehbar, dass weiterer Kapitalbedarf besteht.

Bislang schliesst das Unternehmen angesichts des gedrückten Aktienkurses zwar aus, sich frische Mittel über eine Kapitalerhöhung zu organisieren, und prüft stattdessen andere Finanzierungsoptionen.

Die Short-Seller gehen aber offensichtlich nicht davon aus, dass dies in genügendem Umfang gelingen und daher trotzdem eine Kapitalerhöhung notwendig wird. Im Monatsverlauf haben sie ihre Leerverkaufspositionen in Idorsia jedenfalls um weitere 8,6% auf nahezu 20% ausgebaut.

Mitten in der Kapitalerhöhung steckt derzeit die schlingernde Grossbank Credit Suisse. Rechtzeitig auf dieses Ereignis hin haben die Short-Seller im Oktober ihre Leerverkaufspositionen massiv aufgestockt. Auch diesen Montag – am ersten Tag des Bezugsrechtehandels für die Kapitalerhöhung – standen die Positionen noch bei rund 20%. Inzwischen haben sich die Leerverkäufer aber teilweise eingedeckt; die ausgeliehenen CS-Aktien machen noch gut 14% aus.

Bei Credit Suisse ging die Rechnung der Leerverkäufer bislang auf. Seit Jahresbeginn haben die Aktien zwei Drittel ihres Wertes eingebüsst. Sie haben allein im letzten Monat um 27% auf ein Allzeittief von 2.83 Fr. nachgegeben.

Noch schlimmer traf es die Bezugsrechte: Zu Beginn des Handels kostete das Stück noch 17 Rappen, sank aber bereits bis Dienstag um 40% auf noch rund 10 Rappen. Sieben Bezugsrechte berechtigen zum Kauf von zwei neuen CS-Aktien zum Preis von 2.52 Fr. je Titel. Gut möglich, dass sich Leerverkäufer bis zum Ende des Bezugsrechtehandels am 6. Dezember noch günstiger mit Anrechten eindecken können.

Nach dem starken Anstieg der Leerverkaufspositionen in Logitech im letzten Monat haben die Short-Seller im November ihre Wetten um rund 9% auf noch 10% aller ausstehenden Titel eingeschränkt.

Grund für ihre etwas vorsichtigere Haltung dürften die Ende letzten Monat bestätigten Jahresziele des Herstellers von Computer-Peripheriegeräten sein. Das hat wohl einige Leerverkäufer bewogen, ihre Positionen zu schliessen.

Nach erfolgter Kapitalerhöhung haben sich die Leerverkaufspositionen in Meyer Burger im Monatsvergleich rund halbiert. Noch immer allerdings wetten die Short-Seller beim Hersteller von Solarmodulen mit knapp 10% aller Aktien auf einen sinkenden Kurs.

Diese Rechnung ist bislang jedoch nicht aufgegangen. Mit derzeit 48 Rappen je Aktie stehen die Titel seit Jahresbeginn 33% im Plus – auch wenn Zweifel bleiben, wie zukunftsträchtig das Geschäft mit in Europa hergestellten Solarmodulen sein wird.

