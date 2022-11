Mr Market Lem kann sich behaupten Der Hersteller von Elektrokomponenten navigiert trotz Gegenwind erfolgreich. Insbesondere Investitionen in die Energiewende dürften das Unternehmen entgegen der konjunkturellen Entwicklung weiter beflügeln. Gabriella Hunter ✉ 08.11.2022, 12.07 Uhr

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Lem ist im Aufwind. Die Aktien des Herstellers von Elektrokomponenten haben in den letzten vier Wochen deutlich Boden gutgemacht. Sie notieren bereits fast wieder auf dem Niveau von Ende Juli. Damals hatte eine Erholungsrally die Börsen erfasst.

Nun zeigt sich, der Optimismus ist nicht ganz unbegründet: Das Genfer Unternehmen schlägt sich aller Widrigkeiten zum Trotz gut. Im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende September) hat es sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert, im zweiten Quartal resultierte gar ein Rekordergebnis. Der rund 10% niedrigere Auftragseingang deutet lediglich auf eine Normalisierung nach den von Störungen in den Lieferketten geprägten letzten Berichtsperioden.

Lem profitiert von der Energiewende

Zugutekam Lem insbesondere das vorläufige Ende der grossen Lockdowns in China. Zum einen ist die Region um Peking eine sehr wichtige Produktionsstätte, zum anderen haben die Einschränkungen des Handels rund um Schanghai zu einem allgemeinen Komponentenmangel geführt. Gegenwärtig könne das Unternehmen im Land frei von Einschränkungen produzieren und exportieren, unterstrich CEO Frank Rehfeld an der Präsentation der Halbjahreszahlen.

Die Öffnung in China kurbelte zudem die Nachfrage in den Bereichen Auto (+25%) und Energie (+21%) an. Wobei die Genfer vom Trend hin zu nachhaltigeren Mobilitäts- und Energieformen profitieren. Seit einigen Jahren setzen sie auf die wachsende Elektromobilität und liefern zum Beispiel Komponenten zur Strommessung für Ladestationen. Damit ist der Absatz unabhängiger vom Zyklus im herkömmlichen Fahrzeugmarkt, aber auch generell könnten konjunkturelle Schwankungen besser ausgeglichen werden.

Auch der Bereich der Erneuerbaren Energie – Lem verkauft etwa Komponenten für Solarpanels – hätte laut Rehfeld noch stärker zulegen können, sei aber am meisten durch die fehlenden Halbleiter beeinträchtigt gewesen. Unter besseren Lieferkettenbedingungen wäre auch hier ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich möglich gewesen. Gar sinkende Volumen verzeichnete das Unternehmen in der Division Track (–10%). Das Geschäft mit Zügen und Metros wurde unter anderem von der Aufgabe der Aktivitäten in Russland beeinträchtigt.

Obwohl Lem nicht das ganze Potenzial ausschöpfen konnte, stieg der Umsatz – entgegen der Prognose – 7,8% auf 198 Mio. Fr. Wobei zusätzlich zu den angespannten Lieferketten negative Währungseffekte bremsten. Das wirkte sich wegen Umrechnungseffekten unter dem Strich auf den Gewinn aus: Er blieb mit gut 35 Mio. Fr. unverändert im Vergleich zur Vorjahresperiode.

Die Bruttomarge aber legte zu, und auch der Betriebsgewinn konnte dank der Weitergabe der höheren Inputkosten an die Kunden überproportional auf 45,8 Mio. Fr. gesteigert werden. Die Ebit-Marge erreichte 23,1% und lag damit etwas höher als im ersten Halbjahr 2021/22. Das zeigt die hohe Widerstandskraft und die sehr gute Marktposition und spiegelt sich auch im hohen Cashflow. Dieser wiederum ermöglicht sowohl die Reduktion der ohnehin nicht hohen Verschuldung, als auch Investitionen in Forschung und Entwicklung. Ein wichtiger Pfeiler der Wachstumsstrategie Lems.

Besonders erfreulich finde ich aber die neu herausgegebene Prognose für das Ende März endende Geschäftsjahr: Lem rechnet mit einem Umsatz zwischen 390 Mio. und 400 Mio. Fr. Das liegt nicht nur über dem Vorjahr (373 Mio. Fr.), sondern auch klar über den bisherigen Erwartungen der Analysten (378 Mio.) und zeugt von der Zuversicht des Managements mit Blick auf die Qualität und die Quantität der eingegangenen Aufträge. Noch reichten die Bücher laut Rehfeld bis neun Monate in die Zukunft, üblich seien drei Monate. Die Auftragslage werde sich in den kommenden Perioden dahingehend normalisieren, noch kann sie das Unternehmen aber durch schwierige Zeiten helfen.

Die Ebit-Marge soll 2022/23 bei über 20% zu liegen kommen. Das ist aus meiner Sicht nach dem sehr guten Halbjahr Ausdruck der Zurückhaltung, insbesondere wenn die Probleme in den Lieferketten und der Druck infolge steigender Preise tendenziell abnehmen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag die Profitabilität auf Stufe Betriebsgewinn bei 23,7%.

Dies ist umso bemerkenswerter, als dass sich das Management sowohl Engpässe bei elektronischen Komponenten als auch das Risiko einer bevorstehenden Rezession in wichtigen Märkten bewusst zeigt: Weltweit habe sich das konjunkturelle Umfeld eingetrübt, sagt CEO Rehfeld. Er erwarte längerfristig eine höhere Inflation, kein schnelles Ende im Krieg in der Ukraine sowie weitere Pandemiewellen. Nur grossflächige, harte Lockdowns exkludiert das Unternehmen spezifisch vom Ausblick.

Aktien nehmen kurzfristig viel vorweg

Die Aktien setzen am Dienstagvormittag ihren Höhenflug fort. Die Avance der vergangenen Wochen nimmt einen grossen Teil der erwartet soliden operativen Performance der kommenden Monate bereits vorweg. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32 für das laufende und 30 für das kommende Jahr sind die Titel in der historischen Betrachtung fair bewertet. Wobei die Jahre 2020 und 2021 wie bei vielen Unternehmen durch die Pandemie verzerrt sind.

Wichtiger ist aus meiner Sicht ohnehin, dass Lem mit den vorgelegten Zahlen ihre Widerstandsfähigkeit einmal mehr unter Beweis stellt. Das ist ein positives Signal für die lange Frist. Die Ambitionen für die kommenden Jahre will das Unternehmen am heutigen Kapitalmarkttag in Genf konkretisieren. Kurz- bis mittelfristig werden aber Covid-bedingte Einschränkungen und eine weitere Wachstumsabkühlung in China sowie die konjunkturelle Abschwächung in anderen Schlüsselmärkten für eine holprige Kursentwicklung sorgen.

Freundlich grüsst im Namen von Mrs Market

Gabriella Hunter