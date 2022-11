Mr Market Nestlés Teilverkauf der L'Oréal-Beteiligung ist voll aufgegangen Der Nahrungsmittelkonzern hat das Aktienpaket an den Franzosen im richtigen Moment verkauft – und die Mittel in den Aktienrückkauf investiert. Gabriella Hunter ✉ 10.11.2022, 14.36 Uhr

Knapp ein Jahr ist es her, da hat Nestlé einen Teil ihres Aktienpakets an L'Oréal verkauft. Für rund 8,9 Mrd. € wechselten 22,26 Mio. Aktien des französischen Kosmetikkonzerns die Hand. Und bereits heute lässt sich sagen: Aus Sicht der Nestlé-Aktionäre hat sich die Transaktion gelohnt – und zwar gleich doppelt.

Vom Stückpreis von 400 Fr. bei der Ankündigung am 7. Dezember 2021 – nur wenig unter dem Höchst – haben die Titel seither rund 19% an Wert verloren. Unter Berücksichtigung der Abwertung des Euro, sprich in Franken gerechnet, waren es sogar fast 25%.

Beim einmaligen Verkauf soll es laut dem Management aber vorläufig bleiben. Es plant an der verbliebenen Beteiligung von 20,1% an L'Oréal festzuhalten. Es gebe keine Gründe bereits über weitere Schritte zu spekulieren, sagte CEO Mark Schneider Anfang Oktober auch im Interview mit The Market.

In den vergangenen Jahren ist Nestlés Anteil an den Franzosen zwar geschrumpft: 1974 hatte der Nahrungsmittelkonzern von der Familie Bettencourt 30% an L'Oréal übernommen und war damit zweitgrösste Aktionärin geworden. Der Wert hat sich trotzdem vervielfacht: Von damals umgerechnet 260 Mio. auf heute rund 35 Mrd. €. Die Investition hat sich ausbezahlt.

Als «strategisches Asset» betitelte Schneider die Beteiligung denn auch wiederholt. L'Oréal sei sehr gut geführt und habe sich toll entwickelt. Nestlé wolle sich aber im Hinblick auf die Investition alle Optionen zugunsten der eigenen Aktionäre offenhalten. Dieses Jahr dienten sie dazu, die aktionärsfreundliche Kapitalallokation der vergangenen Jahre fortzusetzen. Und so profitieren die Aktionäre nicht nur davon, dass der Buchverlust auf der Beteiligung geringer ausfällt.

Aktienrückkauf von 10 Mrd. Fr. im Jahr 2022

Die umgerechnet rund 9,3 Mrd. Fr., die Nestlé durch den Verkauf eingenommen hatte, sind nicht lange in der Kasse liegen geblieben. Noch gleichentags hatte das Unternehmen angekündigt, per Anfang 2022 ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Mrd. Fr. über drei Jahre aufzulegen. Bis Ende des Jahres soll bereits die Hälfte – rund 10 Mrd. Fr. – davon umgesetzt werden.

Das Vorhaben läuft nach Plan. Bis Ende Juni hat Nestlé eigene Aktien im Wert von 6,9 Mrd. Fr. zurückgekauft. Das habe zu einer Gewinnverdichtung von 1,7% je Aktie geführt, kommunizierte das Unternehmen anlässlich der Präsentation der Zahlen. Im ersten Halbjahr stieg der bereinigte Gewinn je Titel insgesamt 7,3% auf 2.33 Fr. Bis zum Jahresende dürfte der Gewinnbeitrag noch etwas grösser ausfallen. Wobei die Einnahmen aus der Transaktion zusammen mit dem hohen freien Cashflow nicht ganz reichten, um die Ausschüttungspolitik zu finanzieren.

Neben dem Aktienrückkaufprogramm hat Nestlé im April 2022 eine 5 Rappen höhere Dividende von 2.80 Fr. je Aktie ausgeschüttet, was sie insgesamt 7,6 Mrd. Fr. kostete. Entsprechend stieg die Nettoverschuldung in den ersten sechs Monaten dieses Jahres von rund 32 Mrd. auf hohe 48 Mrd. Fr. Für das laufende Jahr dürfte die Dividende erneut angehoben werden. Analysten erwarten im Schnitt 2.96 Fr. je Aktie.

Ich begrüsse die Strategie einer etwas höheren Leverage. Dies, auch wenn sie nicht überall gut ankommt. Gläubiger warnen bereits seit einigen Jahren vor der offensiven Ausschüttungspolitik. Die Nettoverschuldung betrug per Mitte Jahr mehr als zweieinhalbmal das für 2022 von den Analysten geschätzte bereinigte Ebitda, 2016 stand das Verhältnis noch bei 0,8. Und die Schuldenlast dürfte in den kommenden Perioden kaum wesentlich sinken. Dank dem trotz Inflation resilienten Volumenwachstum, der ansprechenden Rentabilität und dem konstant hohen Cashflow kann sich der Konzern das aber leisten.

Keinen besseren Verwendungszweck

Anleger sollten aber nicht vergessen: Das Vorgehen ist auch Ausdruck dessen, dass Nestlé nichts Besseres mit freien Mitteln in zweistelliger Milliardenhöhe anzufangen weiss, als sie auszuschütten. Das Management schätzt offenbar die Rendite Aus Aktienrückkäufen höher ein als die Rendite auf Alternativen wie Investitionen in Wachstumsprojekte, Übernahmen oder Dividenden nach Steuern. Immerhin: Im Vergleich mit der Performance der L'Oréal-Beteiligung dürfte das dieses Jahr aufgegangen sein.

Punkto Übernahmen hat Nestlé bisher vor allem kleinere Ergänzungskäufe getätigt, wie jener der Kaffeemarke Seattle's Best Coffee vor wenigen Wochen. Dies, obschon das Management immer wieder betont, sich nach neuen Zielen umzuschauen. Wie schwierig sich die Suche gestaltet, erklärte CEO Schneider im Gespräch Anfang Oktober.

Die Herausforderung, wachstums- und margenbringende Zukäufe zu einem fairen Preis umzusetzen, ist offensichtlich schwieriger zu meistern, als das Produktportfolio von weniger gut laufenden Bereichen zu bereinigen. Letzteres hat Nestlé in den ersten Jahren unter Schneider sehr erfolgreich umgesetzt. Und die Anpassungen dürften auch in Zukunft Bestandteil der Strategie bleiben, der ständige Wandel ist das Ziel.

Die Aktien sind auch nach einem markanten Kursrückgang von 16% seit Anfang Jahr und trotz der Gewinnverdichtung nicht wirklich günstig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die kommenden zwölf Monate liegt mit 21,5 nur leicht unter dem Schnitt der letzten fünf Jahre von 22,5. Aus Sicht von The Market gehören die Titel aber auch so ins Portfolio.

