Mr Market Operative Probleme bremsen Kardex – Anleger müssen auf die Zähne beissen Der Intralogistik-Dienstleister schickt am Freitag eine Gewinnwarnung heraus. Das ist unschön, sollte für Anlegerinnen und Anleger aber kein Grund sein, Reissaus zu nehmen. Henning Hölder ✉ 18.11.2022, 13.01 Uhr

Das Management von Kardex muss zurückrudern: Aufgrund von operativen Problemen kann das bisherige Margenziel nicht erreicht werden. Neu rechnet man für das laufende Jahr mit einer Ebit-Marge von 9%, wie das Unternehmen am Freitagmorgen mitteilte – trotz eines Auftragseingangs über Vorjahr und eines zweistelligen Umsatzwachstums. Zuvor hatte das Zielband zwischen 10 und 14% gelegen.

Die Börse reagierte kurz nach Handelseröffnung heftig mit zweistelligen Verlusten, im Laufe des Vormittag grenzte sich das Minus jedoch bis auf rund 2% ein.

Profitable Remstar-Sparte mit Problemen

Das Gros der Probleme ist eigentlich bekannt, schlägt aber offenbar stärker ein als erwartet. Vor allem erhebliche Engpässe im Beschaffungsmarkt sowie Personalausfälle (in Deutschland) erschweren die Produktionseffizienz und die Lieferfähigkeit in der wichtigen Division Kardex Remstar. Hinzukommen kommen steigenden Material-, Personal- und Energiekosten.

Kardex Remstar macht 80% des Gesamtumsatzes, aber 90% des Gruppen-Ebits aus und ist daher besonders wichtig. In der Vergangenheit erwirtschaftete die Division regelmässig Ebit-Margen von über 16%. Im Halbjahresbericht deutete das Management bereits an, dass der im Segment anvisierte Margenkorridor von 14-17% für das laufende Jahr wohl nicht erreicht werden könne.

Obwohl das Management in der weitaus grösseren und profitableren Remstar-Sparte kurzfristige Probleme kommen sah, hielt es am Gruppen-Margenziel fest. Im Nachhinein lässt es sich leicht sagen, dass dies zwangsläufig schiefgehen musste.

Kardex für konservative Prognosen bekannt

Doch die Gewinnwarnung ist dennoch überraschend und insofern bemerkenswert, als dass Kardex in den letzten Jahren nie mit Prognosesenkungen auffiel. Im Gegenteil:

Dem Management stand zuletzt vielmehr im Ruf, eher konservativ zu rechnen und vorsichtige Ziele herauszugeben. Dass es sich am heutigen Freitag nun korrigieren musste, dürfte viele in einer ersten Reaktion verschreckt haben, was die stark negative Kursreaktion am Morgen erklärt.

Die neue Ebit-Zielmarke wird Anpassungen bei den Analystenschätzungen zu Folge haben. Der Konsens lag bisher zwischen 10,9 (AWP) und 11,7% (Refinitiv). UBS-Analyst Sebastian Vogel rechnet aufgrund der heutigen Meldung von einem Abwärtsrisiko für den Gewinn pro Aktie für dieses Jahr zwischen 15 und 25%.

Wie sollten Aktionärinnen und Aktionäre nun reagieren?

Vor allem ruhig bleiben. Die Gewinnwarnung ist unschön, dürfte aber kein Beinbruch sein. Der Grossteil der derzeitigen operativen Probleme ist nicht struktureller Natur, sondern vielmehr auf Sonderfaktoren zurückzuführen. Neben den Angebotsengpässen und dem Personalmangel belastet eine verzögerte Weitergabe der höheren Inputkosten das Geschäft.

Gewinnwarnung überwiegend Sonderfaktoren geschuldet

Viele der jetzt stattfindenden Verkäufe beruhen auf Verträgen, die Anfang des Jahres abgeschlossen wurden. Zudem veräussert Kardex die Tochter Robomotive, was zu einem einmaligen Abschreibungsbedarf in tiefer einstelliger Millionenhöhe führt.

Schliesslich kommt das neue Werk in den USA langsamer auf Touren als erhofft – auch hier ist ein Personalmangel verantwortlich. Vontobel-Analyst Markt Diethelm rechnet damit, dass das Werk in diesem Jahr nur 75% des anvisierten Outputs erreichen wird, und statt eines leichten Gewinns einen geringen Verlust einfahren wird.

Dran bleiben

Trotz der derzeitigen Probleme mit der Profitabilität bleibe ich optimistisch für Kardex. Denn die strukturelle Nachfrage nach effizienten Intralogistiklösungen ist ungebrochen, und die Investmentstory damit weiterhin intakt.

Stifel-Analyst Alexander Koller rechnet in den kommenden Jahren mit einem jährlichen Marktwachstum für automatisierte Lager- und Bereitstellungssysteme von über 10%, die Analysten von Berenberg gehen immerhin von einem Wachstum von 8% aus. Mit einem Marktanteil von 35% liegt Kardex dabei mit komfortablem Abstand auf Platz eins im Markt und dürfte überproportional vom Trend profitieren.

Auch die Vorzeichen für eine Verbesserung der Profitabilität bereits im nächsten Jahr stehen gut. Kardex rechnet mit einer Normalisierung der Lieferengpässe bis zum Ende des ersten Quartals 2023. Bis dahin soll sich auch der Betrieb in der US-Fabrik normalisieren. Zudem dürften bald die jüngsten Preisrunden in Kraft treten. Das sollte die Marge bald wieder in die Nähe der alten Niveaus bringen.

Aktionärinnen und Aktionäre müssen heute auf die Zähne beissen, Gewinnwarnungen sind immer eine bittere Pille. Doch wer heute nicht die Nerven verliert, könnte belohnt werden.

Henning Hölder