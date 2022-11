Mr Market Powerplay im Edelmetallsektor Pan American Silver und Agnico Eagle Mines lancieren eine gemeinsame Gegenofferte für Yamana Gold. Der Coup durchkreuzt die Pläne des Rivalen Gold Fields, der unmittelbar davorstand, Yamana zu übernehmen. Was Investoren zum grössten Deal des Jahres in der Branche wissen sollten. Christoph Gisiger ✉ 05.11.2022, 01.58 Uhr

Im Bergbausektor gibt es zu Wochenschluss Bewegung. Durchwachsene Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und ein schwächerer Dollar haben am Freitag für kräftige Avancen im Gold- und Silberpreis gesorgt. Die anhaltende Konsolidierung in der Branche nimmt zudem einen überraschenden Dreh.

Agnico Eagles Mines und Pan American Silver lancieren zusammen ein rund 4,8 Mrd. $ schweres Übernahmeangebot für Yamana Gold. Die Transaktion unter den drei kanadischen Unternehmen impliziert eine 15% Prämie zur Offerte, die der südafrikanische Konkurrent Gold Fields Ende Mai für Yamana unterbreitet hatte. Diese Transaktion stand kurz vor dem Vollzug. Die Aktionäre sollten am 21/22. November darüber abstimmen.

An der Börse löst die Offerte gemischte Reaktionen aus. Die Aktien von Yamana 📈 gingen am Freitagabend an der Börse Toronto 18% fester aus dem Handel. Agnico Eagle 📈 gewann knapp 4%, Pan American 📈 verlor 4%, und die in New York gehandelten ADR-Papiere (American Depositary Receipts) von Gold Fields 📈 machten knapp 17% gut. Der VanEck Gold Miners ETF (GDX) 📈 preschte 10% vor.

Agnico verstärkt das Portfolio in Kanada

Aus strategischer Sicht lässt sich das Kalkül von Agnico Eagle gut nachvollziehen. Der Konzern ist Anfang Februar mit der Übernahme von Kirkland Lake Gold zum weltweit drittgrössten Goldförderer aufgestiegen und ist an den kanadischen Standorten von Yamana interessiert, wo sich Synergien heben lassen.

Dazu zählt in erster Linie Yamanas 50%-Beteiligung an der Mine Canadian Malartic in der kanadischen Provinz Québec. Agnico hält bereits die andere Hälfte. Letztes Jahr hat die Anlage rund 715’000 Unzen Gold produziert.

Zusammen mit dem erstklassigen Standort Detour Lake (Jahresproduktion: 713’000 Unzen) wird Agnico damit künftig die beiden grössten Goldminen in Kanada besitzen. Weiter will sich der Konzern das von Yamana entwickelte Projekt Wasamac sichern, das sich ebenfalls in Québec befindet.

Weniger offensichtlich erscheint die strategische Logik im Fall von Pan American. Das Unternehmen übernimmt alle anderen Anlagen im Portfolio von Yamana. Dazu zählen vorab die Standorte El Peñón in Chile und Cerro Moro in Argentinien, die letztes Jahr 3,6 bzw. 5,6 Mio. Unzen Silber gefördert haben.

Der Yamana-Standort El Peñón in der Atacama-Wüste im Norden von Chile. Quelle: Yamana Gold

Hinzu kommen die Goldmine Jacobina in Brasilien mit einer Produktion von annähernd 190'000 Unzen sowie ein 56%-Anteil am MARA-Projekt in Argentinien. Dieses sieht die Förderung von Kupfer, Gold und Silber vor und wird von Yamana zusammen mit den Bergbauriesen Newmont und Glencore entwickelt.

Für Pan American wäre der Deal ein bedeutender Wachstumsschritt. Der Konzern könnte das jährliche Fördervolumen an Silber um rund 40% auf 28,5 bis 30 Mio. Unzen ausbauen. Zusammen mit seinen Silberminen in Mexiko sowie einer jährlichen Goldproduktion von 1,1 bis 1,2 Mio. Unzen würde er zu einem führenden Edelmetallproduzenten in Lateinamerika avancieren.

Ausserdem verhandelt das Unternehmen in Guatemala über die Wiederinbetriebnahme der Escobal-Mine, die es im Herbst 2018 übernommen hat. Diese könnte die Produktion in relativ kurzer Zeit auf 20 Mio. Unzen Silber hochfahren, wenn die Behörden grünes Licht geben.

Komplizierte Transaktion

Der Verwaltungsrat von Yamana zieht das Angebot von Agnico Eagle und Pan American gegenüber der Offerte von Gold Fields vor. Sie umfasst einen Cash-Anteil von 1 Mrd. $ sowie 153,5 Mio. Pan-American-Aktien und 36,1 Mio. Agnico-Titel. Yamana-Aktionäre erhalten damit zum Schlusskurs vom Donnerstag 5.02 $ pro Titel, was einer Prämie von 23% entspricht.

Beim Abschluss der Transaktion werden die Yamana-Aktionäre rund 42% an Pan American halten sowie 7% an Agnico Eagle. Ausserdem ist vorgesehen, dass sich Agnico mit bis zu 150 Mio. $ an Pan American über Aktienkäufe am Markt beteiligt. Gemäss der Medienmitteilung geht es darum, die Partnerschaft mit Pan American zu «stärken». Auch sei es ein «Beleg» der Zuversicht mit Blick auf die Kombination der Assets von Yamana und Pan American in Lateinamerika.

Die Übernahme soll bis im späten Verlauf des ersten Quartals 2023 vollzogen werden, wobei die Aktionäre von Pan American mit einer einfachen Mehrheit zustimmen müssen. Gold Fields hat die Option, das ursprüngliche Übernahmeangebot zu erhöhen. Allerdings hatte sich im Aktionariat des Konzerns mit Sitz in Johannesburg schon seit Monaten Widerstand gegen die Akquisition geregt.

Aus der ersten Reaktion auf die Ankündigung lässt sich schliessen, dass der Markt die Transaktion im Fall von Agnico goutiert. Der Konzern kann sich durch die Übernahme der kanadischen Standorte von Yamana noch stärker als Goldförderer mit einem erstklassigen Portfolio in politisch sicheren Ländern etablieren. Mit dem Abschluss zum dritten Quartal hat er erneut demonstriert, dass er operativ zu den besten Namen in der Branche zählt.

Wir haben die Aktien von Agnico Eagle Mines Ende April in einer umfassenden Analyse zum Kauf empfohlen. Gegen Ende Oktober haben wir in einer Sektorübersicht erneut dargelegt, warum die Titel beträchtliches Potenzial bergen. Die explosiven Avancen von Edelmetallaktien am Freitag verdeutlichen, dass sie zu den grössten Profiteuren zählen werden, wenn sich die Konjunkturaussichten weiter eintrüben, die US-Notenbank bei der Bekämpfung der Inflation in Bedrängnis gerät und sich der Dollar abschwächt.

Pan American steht in der Beweispflicht

Steigende Edelmetallkurse werden in einem solchen Szenario ebenso für kräftigen Auftrieb in den Aktien von Pan American Silver sorgen. Der Silberpreis dürfte seinem volatilen Naturell entsprechend sogar noch stärker anziehen als der Goldpreis. Unter anderem deshalb sind die Titel im Best Ideas Portfolio von The Market vertreten.

Aus der verhaltenen Kursperfomance in einem überaus freundlichen Markt am Freitag lässt sich allerdings schliessen, dass Investoren von der Transaktion bisher nicht wirklich überzeugt sind. Das Risikoprofil der Titel wird noch ausgeprägter. Honoriert werden momentan vor allem Zuverlässigkeit und effizientes Kostenmanagement. Das legte zum Beispiel auch die harsche Reaktion auf den durchwachsenen Quartalsabschluss von Barrick Gold am Donnerstag nahe.

Mehr Risiko kann aber auch umso mehr Potenzial bedeuten, wenn der Investment Case aufgeht. Das beste Beispiel dafür ist die eindrückliche Rally in den Aktien vom Frühjahr/Sommer 2020, als der Silberpreis auf über 28 $ pro Unze kletterte. Auch wenn die Kursentwicklung dieses Jahr frustriert, verdienen die günstig bewerteten Valoren von Pan American aus unserer Sicht deshalb weiterhin einen Platz in einem gut austarierten Depot.

Das Management um CEO Michael Steinmann ist jetzt in der Beweispflicht, dass es mit der Zusammenlegung der Standorte von Yamana nachhaltig Wert für die Aktionäre schaffen kann - das speziell, nachdem sich Pan American Mitte August mit dem Abschluss zum zweiten Quartal einen Patzer geleistet hatte. Eine Gelegenheit dazu ergibt sich diesen Mittwoch (10. November), wenn der Konzern nach Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal vorlegt.

