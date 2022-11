Mr Market Richemont kann's auch ohne China Der Schmuck- und Uhrenkonzern legt für das erste Halbjahr 2022/23 trotz Stagnation im zweitgrössten Markt beeindruckende Zahlen vor. Der verlustbringende Verkauf von YNAP wird nur kurze Zeit weh tun. Gabriella Hunter ✉ 11.11.2022, 11.17 Uhr

Es hat sich bereits vor einem Monat abgezeichnet, und doch überrascht die überragende Performance von Richemont erneut: Der Luxusgüterkonzern konnte sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende März) nochmals steigern. Die Nachfrage nach Schmuck und Uhren ist ungeachtet von Inflation- und Rezessionsängsten und trotz Stagnation im wichtigen Markt China ungebrochen hoch.

Die Aktien reagieren am Freitagmorgen in einem freundlichen Gesamtmarkt mit einer kräftigen Avance und erreichen damit wieder das Niveau vom April.

Das Umsatzwachstum von 24% in Lokalwährungen auf 7,68 Mrd. € schlägt die Erwartungen der Analysten klar und es macht deutlich: Kundinnen und Kunden halten Richemont auch in schwierigen Zeiten die Treue. Das zweite Quartal fiel gar besser aus als das erste. Insbesondere die Schmucksparte überzeugte einmal mehr.

Pandemie hat Konsumverhalten verändert

Laut dem Management gebe es derzeit keine Anzeichen, dass wegen wirtschaftlicher Sorgen weniger Luxusprodukte nachgefragt würden, trotz zunehmende Rezessionssignale. Im Gegenteil: Seit der Pandemie sei eine allgemeine Veränderung im Verhalten feststellbar. Die Menschen wechselten nicht zu günstigeren Produkten, sondern würden eher im Luxussegment noch mehr zugreifen.

Dies, auch wenn die post-covid Euphorie nicht ewig hält. In jenen Märkten, die früher wieder eröffneten, «normalisiere» sich laut Aussagen an der Präsentation der Halbjahreszahlen das Wachstum. In den USA etwa haben sich die Zuwachsraten zuletzt etwas verlangsamt, und das Vergleichsniveau wird anspruchsvoller. Noch immer aber wächst Richemont über alle Segmente hinweg im zweistelligen Prozentbereich. Die von vielen – auch von mir erwartete – Konsummüdigkeit zeichnet sich nicht ab.

Anders als ich Mitte Oktober vermutete, braucht es für dieses Glanzresultat bisher nicht einmal eine Erholung in der Grossregion China. Die Null-Covid-Politik lastete auch zwischen Juni und September auf der Nachfrage, der Absatz stagnierte. Diese Resilienz des übrigen Geschäfts ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Richemont in China knapp ein Viertel des Umsatzes erzielt und das ganze Luxusgütersegment als stark vom chinesischen Markt abhängig gilt.

YNAP beschert Verlust von 2,87 Mrd. €

Geradezu beeindruckend ist auch die Profitabilität: In einem inflationären Umfeld konnte das Unternehmen die Bruttomarge um 1,4 Prozentpunkte auf fast 69% steigern. Dies auch dank Preiserhöhungen von 4 bis 8%. Die Betriebsgewinnmarge stieg ebenfalls deutlich. Und so bliebe unter dem Strich ein Gewinn von 2,11 Mrd. €.

Bliebe. Denn dem sehr guten Ergebnis diametral gegenüber steht der Milliardenabschreiber auf Yoox Net-a-porter (YNAP). Im Jahr 2018 für teure 2,8 Mrd. € gekauft, beschert die stets enttäuschende Onlinetochter nun einen nicht cash-wirksamen Verlust von 2,87 Mrd. Richemont verkauft im Zuge der vor einem Jahr angekündigten Zusammenarbeit mit Farfetch eine Mehrheitsbeteiligung an das britisch-portugiesische Onlineunternehmen. Damit soll sich die Plattform für neue Anbieter öffnen.

So sehr der Abschreiber schmerzt, die Genfer machen mit dem Deal einen wichtigen Schritt hin zu einem Ende der unrühmlichen Geschichte von YNAP. Das Geschäft kam nie zum Fliegen, in der Vorjahresperiode brockte es Richemont einen Verlust von mehr als 250 Mio. € ein, wie der Konzern nun ausweist. Entsprechend wird die Profitabilität in Zukunft klar profitieren – und der Konzern erhält im Onlinegeschäft eine zweite Chance.

Ich kann mich nur wiederholen: Richemont ist in einer beneidenswerten Verfassung. Und nun zeigt sich auch, dass der Markt überraschend widerstandsfähig ist. Das sind gute Vorzeichen für die kommenden Monate.

Aussichten in China bleiben gedämpft

Etwas gedämpft hat sich das Management heute zu den Aussichten in China geäussert. Solange keine Bewegung in die Coronapolitik komme, bleibe die Sicht sehr schlecht und das Umfeld volatil. Und eine Erholung ist nicht programmiert: Zwar habe eine vorübergehende Lockerung im Sommer zu einem kurzen Anstieg der Verkäufe geführt, doch selbst wenn die Massnahmen gänzlich fielen, ist laut CEO Jérôme Lambert heute unklar, wie sich der Markt erholen wird. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt steht derzeit vor grossen Herausforderungen, die wohl auch vor dem Luxussektor nicht gänzlich halt machen.

An der Börse spielte das heute aber kaum eine Rolle. Nach dem markanten Kurssprung steigt auch die Bewertung: Für das laufende Jahr – bereinigt um die Wertberichtigungen wegen YNAP – liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei gut 22, für 2023 bei 19,6. Das ist weiterhin nicht besonders hoch, sondern liegt im Schnitt der letzten Jahre. Zudem ist es gut möglich, dass die Analysten in den kommenden Tagen ihre Gewinnprognosen noch etwas nach oben schrauben werden.

Dennoch gehe ich auf diesem Niveau vorerst von einer Kurskonsolidierung aus – zumindest solange keine positiven Signale aus China kommen. Dies, zumal die heutige Avance auch von der guten Stimmung infolge der überraschend leicht tieferen Inflation in den USA getragen worden ist. Das Marktumfeld könnte bei gegenteiligen Signalen oder bei wieder stärker aufflammenden Rezessionsängsten auch schnell wieder drehen. Für die lange Frist sind die heute veröffentlichten Zahlen aber ein starkes Zeichen.

Gabriella Hunter