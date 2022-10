Mr Market Roche enttäuscht mit Umsatz – Alzheimer-Hoffnung rückt in Fokus Die Erlöse des Pharmariesen liegen im dritten Quartal klar unter den Erwartungen. Unter Analysten scheint die Hoffnung auf einen Erfolg des Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab zu steigen. Henning Hölder ✉ 18.10.2022, 11.22 Uhr

Für Roche bleibt Wachstum in diesem Jahr ein schwieriges Unterfangen: Mit einem Umsatz von 14,7 Mrd. Fr. im dritten Quartal schrumpften die Erlöse um knapp 8% und damit stärker als von Analysten erwartet. Der Marktkonsens war von einem Rückgang von rund 4% ausgegangen. In den ersten neun Monaten kann der Pharmakonzern dank der etwas stärkeren ersten beiden Quartale noch ein Wachstum von 1% gegenüber dem Vorjahr aufweisen.

Aufgrund von Basiseffekten war ein Umsatzrückgang im dritten Quartal erwartet worden. Vor allem die Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Tests war im Vorjahresquartal ausgesprochen hoch gewesen. Tatsächlich sind die Verkäufe von Actemra und Ronapreve, die zur Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt werden, deutlich zurückgegangen. Auch die Nachfrage nach Covid-19-Tests ist um 40% gegenüber der Vorjahresperiode eingebrochen.

Pharma-Sparte deutlich unter Erwartungen

Zwar überraschte die kleinere Diagnostik-Sparte einmal mehr leicht positiv. Doch für die grosse Enttäuschung sorgte die grössere Pharma-Sparte, wo die Umsätze knapp 6% tiefer ausfielen, als erwartet worden war. Die überraschend mässige Umsatzentwicklung bei den Medikamenten, die fast alle Produkte betrifft, lässt aufhorchen.

Zwar setzten die neueren Medikamente wie Ocrevus (gegen Multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie) und Evrysdi (spinale Muskelatrophie) ihr Wachstum fort; doch vor allem bei Hemlibra lagen die Erlöse unter den Erwartungen. Selbiges gilt für die Krebsimmuntherapie Tecentriq. Hinzu kommt, dass Biosimilars die Umsätze der ehemaligen Verkaufsschlagern Avastin, Herceptin, Rituxan und Lucentis noch stärker belasteten als erwartet.

An der Börse wird das Ergebnis von Roche nicht goutiert. In einem freundlichen Marktumfeld verlieren die Roche-Aktien am Vormittag 1,5%. Seit Anfang Jahr haben die Genussscheine rund 13% verloren und damit mehr als der Konkurrent Novartis (–4%). Die heutigen Einbussen könnten auch damit zusammenhängen, dass einige Marktteilnehmer auf eine Erhöhung der Prognose gesetzt haben, wie UBS-Analyst Michael Leuchten in einem Kommentar schreibt. Auch auf ein Update zum Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab sei teilweise gehofft worden.

Roches Alzheimer-Kandidat rückt in den Fokus

Allgemein fällt mir auf, dass sich in Analystenkreisen der Fokus langsam auf Roches Alzheimer-Kandidaten zu verschieben scheint. In der Vergangenheit haben sich sowohl Roche als auch Analysten stets zurückhaltend über die Aussichten des Wirkstoffs Gantenerumab geäussert. Doch seit dem Erfolg von Biogens Alzheimer-Kandidat Lecanamab Ende September, den der US-Konzern in Zusammenarbeit mit der japanischen Eisai entwickelt, scheint die Phantasie für Roches Gantenerumab gestiegen zu sein.

So schreibt Citi-Analyst Andrew Baum in einem Kommentar, bei Roche seien nun hauptsächlich Tiragolumab – ein neuartiges Krebs-Therapeutikum – und der Alzheimer-Kandidat Gantenerumab die dominanten Treiber der Aktienbewertung. Nach dem Biogen-Erfolg und einem Treffen mit dem Leiter der Neurowissenschaften von Roche habe er seine Einschätzung zu Gantenerumab erhöht. Auch die US-Grossbank JP Morgan unterstreicht, dass Gantenerumab bei Roche einen Spitzenumsatz von 10 Mrd. $ einbringen könne.

Bereits Ende September hatte die Credit Suisse die Aktien von Roche aufgrund der positiven Biogen-Daten in ihre Liste der 30 aussichtsreichsten Schweizer Valoren aufgenommen.

Mit der Hoffnung steigt auch die Fallhöhe

Ich befürchte, damit steigt das Enttäuschungspotenzial und damit die Fallhöhe, sollte es mit dem Alzheimer-Medikament doch nicht klappen. Dass auch Roche mit positiven Ergebnissen überraschen wird, ist zwar möglich, aber keinesfalls sicher. Zwar verfolgen beide Kandidaten mit der Bekämpfung der sogenannten Beta-Amyloid-Ablagerung im Gehirn einen ähnlichen Therapie-Ansatz. Bei ihren Studiendesigns und der Beschaffenheit der Wirkstoffe gebe es aber klare Unterschiede, betont Bernstein-Analyst Wimal Kapadia.

Die Basler führen derzeit zwei Phase-III-Studien mit ihrem Wirkstoff Gantenerum durch. Ergebnisse werden spätestens im November erwartet. Am 29. November startet in San Francisco die Alzheimer-Konferenz CTAD (Clinical Trials on Alzheimer’s Disease Conference), wo Roche die Ergebnisse einem Fachpublikum vorstellen will.

Es ist zu hoffen, dass der Markt sich nicht zu sehr auf einen Erfolg verlässt.

