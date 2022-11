Mr Market SGS löst ein altes Problem, bekommt aber ein neues Der weltgrösste Warenprüfkonzern muss seine Gewinnschätzung für das laufende Jahr überraschend senken. Langfristig orientierte Anleger können trotzdem entspannt bleiben. Henning Hölder ✉ 16.11.2022, 11.49 Uhr

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Zunächst klingt das Trading Update, das SGS kurz vor dem Investorentag am Freitag publiziert hat, gar nicht schlecht. Der weltweite Marktführer von Prüf- und Zertifizierungsleistungen hat den Umsatz in den ersten zehn Monaten weiter gesteigert. Das Geschäft konnte organisch um 6,2% wachsen, was den Erwartungen entsprach. Dank einer verbesserten Dynamik in Asien habe sich das Momentum seit Mitte Jahr beschleunigt, teilte SGS am Morgen mit. Entsprechend erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr ein organisches Wachstum am oberen Ende des mittleren einstelligen Prozentbereichs.

SGS zeigt also weiterhin ein äusserst robustes Wachstum. Neben Lateinamerika hat sich vor allem das Geschäft in China stark entwickelt. Hier erfolgte nach den Covid-bedingten Lockdowns ein regelrechter Rebound im dritten Quartal. Das ist erfreulich, hatten Marktbeobachter in dieser Region doch erhebliche Risiken für Umsatzeinbussen gesehen, auch wir haben an dieser Stelle China als Risiko definiert.

Im ersten Halbjahr hatte SGS ihr Exposure in China noch stark zu schaffen gemacht, wo die Genfer gemäss Schätzungen von Analysten etwa 15 bis 20% des Umsatzes erwirtschaften. Vor allem die strikte Zero-Covid-Politik Pekings, die im Frühjahr in Teilen Chinas monatelange Lockdowns zur Folge hatte, sorgten für starke Margeneinbussen. Die Aktie, die im September aus dem SMI abgestiegen ist, hat im Jahresverlauf um bis zu ein Drittel an Wert eingebüsst.

Europa ist neuer Bremsklotz

Doch jetzt vermiest Europa das Geschäft. SGS teilte mit, dass sich insbesondere die Folgen des Ukrainekrieges auf den Geschäftsmix und die Volumen in bestimmten europäischen Endmärkten negativ ausgewirkt hätten. Das habe vor allem die Margen beeinträchtigt. In einem Conference Call am Morgen betonte SGS, dass diese «Auswirkungen nur vorübergehend» seien, solange sich die globalen Lieferketten reorganisierten. Das Unternehmen zeigt sich weiterhin zuversichtlich, «im nächsten Jahr eine starke operative Leistung» zu liefern.

Gepaart mit höheren Personal- und Energiekosten führen die Unsicherheiten durch den Ukrainekrieg trotzdem zu einer Gewinnwarnung für das Gesamtjahr. Neu rechnet SGS zwar mit einem organischen Umsatzwachstum am oberen Ende der «mittleren einstelligen Zielspanne», aber nur noch mit einem bereinigten Gewinn auf Stufe Ebit auf Vorjahresniveau. Da bisher ein Anstieg des bereinigten operativen Gewinns in Aussicht gestellt wurde, impliziert dies einen Margenrückgang. Analysten von Stifel gehen davon aus, dass der Konsens die Gewinnschätzung für das Jahr nun um rund 7% senken muss.

Aktie bleibt langfristig interessant

Dass der Markt die Nachricht negativ aufnimmt, überrascht daher kaum; die Aktie von SGS verliert am Vormittag rund 4%. Bei Marktteilnehmern dürfte auch für Skepsis gesorgt haben, dass SGS ein neues Restrukturierungsprogramm ins Leben ruft. Ab 2023 sollen pro Jahr 50 Mio. Fr. eingespart werden. Allerdings fallen kurzfristig einmalige Kosten für das Programm von 35 Mio. Fr. an.

Für mich bleibt der langfristige Investment Case von SGS trotz des heutigen Updates weiter intakt. Die Probleme, die das Unternehmen in der heutigen Mitteilung aufzeigt, sorgen für einen Dämpfer, dürften aber kurzfristiger Natur sein. Als weltweiter Marktführer von Prüf- und Zertifizierungsleistungen wird SGS langfristig von der weltweit zunehmenden Regulierung profitieren. Zugute kommt SGS, dass kleinere Player immer mehr Probleme bekommen, mit den stetig steigenden regulatorischen Anforderungen in der Prüf-Industrie mitzuhalten.

Mit ihrem breiten Portfolio entlang der Wertschöpfungskette sind die Genfer bestens positioniert, um nicht nur vom langfristigen Wachstum der Prüf- und Zertifizierungsindustrie zu profitieren, sondern auch schneller zu wachsen als der Markt.

Dass die Börse kurzfristige Risiken höher gewichtet als die langfristigen Chancen, ist normal. Anlegerinnen und Anleger dürften nach dem heutigen Tag noch etwas mehr Geduld brauchen. Langfristig dürfte sie sich jedoch auszahlen. Cool bleiben, heisst die Devise.

Freundlich grüsst im Namen von Mr Market

Henning Hölder