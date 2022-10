Mr Market Sika ist krisenresistent Dem Bauchemiekonzern gelingt es, höhere Inputkosten durch Preiserhöhungen und Effizienzsteigerungen wettzumachen. Das krisenfeste Geschäftsmodell verdient eine überdurchschnittlich hohe Bewertung. Giorgio Müller ✉ 21.10.2022, 17.07 Uhr

Sika beweist ihre Wetterfestigkeit. Trotz Gegenwind durch höhere Kosten für Rohmaterialien verfügt der Bauchemiekonzern über ausreichend Marktmacht, um den Margenschwund durch höhere Preise sowie der Ausnutzung von Synergien und Effizienzsteigerungen kompensieren zu können. Die Betriebsgewinnmarge (Ebit) blieb in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf guten 15,4%. Der Konsens hatte jedoch mit einem leicht höheren Wert von 15,8% gerechnet.

Und wer ein Haar in der Suppe finden will, kann anmerken, dass das Margenniveau nur dank einem ausserordentlichen Verkaufserlös gehalten werden konnte. Wird der Buchgewinn von 168 Mio. Fr. aus der Veräusserung des europäischen Geschäfts mit Industrieabdichtungen, wie auch die Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von MBCC (39 Mio. Fr.) herausgerechnet, belief sich die Ebit-Marge im Berichtszeitraum nur noch auf 13,8%.

Das hatten die Analysten offenbar nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem legten die äusserst zuversichtlichen Äusserungen des Managements am Kapitalmarkttag Anfang Monat das Fundament für Enttäuschungen. Am Freitag waren die Sika-Aktien mit einem Tagesverlust von rund 5% der schwächste Wert im Swiss Market Index (SMI). Vorübergehend notierten sie um 6,5% unter dem Vortagesschlusskurs.

Preissetzungsmacht

Die höheren Kosten für Rohmaterialien haben die Bruttomarge des Unternehmens unter die 50%-Schwelle gedrückt. Für Sika sind 49,3% ein selten tiefer Wert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ging die Bruttomarge um 330 Basispunkte zurück. Das dürfte jedoch nur ein temporärer Effekt sein, der sich in den kommenden Quartalen einpendeln sollte, weil dann der Basiseffekt einsetzt. Die Rohmaterialpreise haben sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und waren zum Teil sogar rückläufig. Schon für das Schlussquartal rechnet der Finanzchef mit einer höheren Bruttomarge als im Vorjahr. Bis das normale Margenniveau von 54 bis 55% erreicht sei, werde es jedoch noch etwas dauern, «sicher nicht schon im Jahr 2023», hiess es.

Aus Anlegersicht ist es wichtiger, was unter dem Strich bleibt. Und das kann sich sehen lassen, denn Sika hat die Preise gegenüber dem Vorjahr um rund 15% erhöht. Das Sika-Management bestätigte am Freitag seine Prognose, dass die Ebit-Marge im Gesamtjahr 2022 über 15% zu liegen kommt (2021: 15,0%). Auch an den Mittelfristzielen hält Sika fest: Ein Umsatzwachstum von 6 bis 8% sowie eine Ebit-Marge von 15 bis 18%. Mit Blick auf die Rentabilität sehen die Sika-Verantwortlichen also weiteres Steigerungspotenzial.

Profiteur der Infrastrukturprojekten

Die geografische Abdeckung und das breite Produktesortiment des Unternehmens scheint ideal positioniert zu sein, um von den riesigen Infrastrukturprojekten zu profitieren, die zahlreiche Staaten angestossen haben. Die ersten Einnahmen aus diesen Projekten fliessen bereits, vor allem in den USA. Rund 200 Mrd. bis 250 Mrd. Fr. würden dieses Jahr in den Ausbau von städtischen Metrolinien sowie den Bau von Brücken, Tunnels und Autobahnen investiert. Hinzu kommen private Infrastrukturprojekte (Rechenzentren, Lagerhäuser, Stadien, Fabriken), die durch die allgemeine Regionalisierung von Lieferketten zusätzlich Auftrieb spüren.

Sika reagiert durch einen Ausbau der Fertigungsstätten und kleineren Akquisitionen auf diesen Trend, der noch einige Jahre anhalten sollte. Im Berichtszeitraum lag der Umsatz in der Region Americas um fast einen Drittel über dem Vorjahr. Organisch, also währungs- und akquisitionsbereinigt war der Umsatz in dieser Region mit 2,4 Mrd. Fr. um einen Viertel höher als im Vorjahr. Gruppenweit wuchs der Umsatz um 15% auf knapp 8 Mrd. Fr.

Rückläufiges Volumen in Europa

Auch in den anderen Weltregionen blieb das Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich. In der grössten Region Emea (Europa, Nahost, Afrika), aus der gut 40% der Einnahmen stammen, war jedoch eine Abschwächung spürbar. Das Volumen fiel geringer aus. Vor allem der über Baumärkte, Fachhändler und Onlineplattformen verkaufte Absatz, der während der Pandemie boomte, war rückläufig. Die Hoffnung ist jedoch berechtigt, dass von den Konjunkturförderprogramme in der EU einiges für Sika abfallen wird. Das rege Geschäft in Nahost und Afrika und Preiserhöhungen gaben Gegensteuer. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz in Lokalwährung in der Emea-Region um 10,5%.

Sogar in China gelang es Sika, das Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich zu halten. Angesichts der Lockdowns in einigen Städten und der schwachen Baukonjunktur ist das keine Selbstverständlichkeit. Das sei vor allem dem Ausbau des Distributionsnetzes zuzuschreiben, erklärte der Konzernchef. Gegenüber dem Vorjahr seien in China die Verkaufspunkte von 140 000 auf 170 000 Standorte ausgebaut worden, was Marktanteilsgewinne erlaubt habe. Das lokale Management habe bis Ende nächsten Jahres gegen 200 000 Standorte budgetiert.

Im kleinsten Segment (Global Business), das weitgehend Produkte im Fahrzeugbau umfasst, ist das Wachstum endlich zurückgekehrt (+22%). Hand in Hand mit wieder steigenden Stückzahlen wird auch Sikas Autogeschäft profitieren. Laut Branchenschätzungen sollte bis 2025 die globale Autoproduktion wieder das vor der Pandemie erzielte Niveau erreichen. Laut Konzernchef Thomas Hasler sei das Ziel, zum vor der Krise 2018 erreichte Margenniveau von 16 bis 17% zurückzukehren. Hingegen werde das länger dauern als in den anderen Geschäftsbereichen, sagte er an der Telefonkonferenz.

Zur hängigen Übernahme des ehemaligen Bauchemiegeschäfts von BASF (MBCC) gab es keine Neuigkeiten. Der Konzernchef unterstrich die strategische Bedeutung der Akquisition. Er sei zuversichtlich, die Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2023 abzuschliessen. Bis dann sollte auch für die Firmenteile (Umfang gegen 850 Mio. Fr.), die den Wettbewerbsbehörden einiger Länder Probleme bereiten, ein neuer Eigentümer gefunden sein. Dadurch wird sich die 2023 auf das 2,5-Fache steigende Verschuldungsquote rascher normalisieren (2021: 1,6).

Stolze Bewertung

Nachdem sich die Börsenkapitalisierung von Sika seit Jahresbeginn fast halbiert hat, scheint der Kurs bei rund 200 Fr. Boden gefunden zu haben. Das heisst aber nicht, dass die Aktien günstig bewertet sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 (2022) beziehungsweise 24 (2023) ist weiterhin stolz.

Über ein Sicherheitspolster verfügt Sika also nicht. Die Reaktion auf das jüngste Quartalsergebnis zeigt, dass selbst geringfügig verfehlte Erwartungen von der Börse umgehend bestraft werden. An den weiterhin hohen Qualitätsmerkmalen eines Sika-Investments tut dies aber keinen Abbruch. Sika-Aktien dürften wohl nie billig zu erwerben sein.

Giorgio Müller