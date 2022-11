Mr Market Straumann mit soliden Zahlen – doch das Wachstum entschleunigt sich weiter Der Hersteller von Dentalimplantaten wartet angesichts des rauen Umfelds mit einem soliden Zahlenkranz auf. Doch obwohl die Basler die Prognose leicht erhöhen, dürften die Zeiten nicht einfacher werden. Henning Hölder ✉ 02.11.2022, 13.38 Uhr

Straumann liefert solide Zahlen, kann das Wachstumstempo allerdings nicht halten. Von Juli bis September setzte der Hersteller von Zahnimplantaten rund 550 Mio. Fr. um – das sind knapp 11% mehr als im Vorjahr. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, betrug das Wachstum etwas mehr als 12%. Damit fiel der Erlös leicht höher aus als von Analysten erwartet (Konsens: 543 Mio. Fr.).

Zwar gilt das dritte Quartal aufgrund der Sommerferien traditionell als schwierig für Straumann. Trotzdem täuscht dies nicht darüber hinweg, dass sich das Wachstum im Vorjahresquartal noch mehr als 30% betragen hat. Solche Wachstumsraten sind vorerst passé: Konnte Straumann im ersten Quartal dieses Jahres organisch um mehr als 27% zulegen, waren es im zweiten Quartal noch 15%, und jetzt also 12%.

Die Entschleunigung des Wachstums setzt sich bei Straumann damit unvermindert fort.

Prognose erhöht

Positiv ist, dass das Unternehmen seinen Ausblick für das laufende Jahr erhöht. Neu strebt Straumann ein organisches Wachstum im mittleren statt wie zuvor im niedrigen Zehnprozentbereich an. Das Ziel einer Core-Ebit-Marge von rund 26% wurde bekräftigt.

Zwar ist die Prognoseerhöhung keine wirkliche Überraschungen, der Analystenkonsens ging vor dem Hintergrund, dass das Management traditionell vorsichtig mit seinen Ausblicken ist, von einem Umsatzwachstum im Gesamtjahr von rund 15% aus. Dennoch schienen die Anleger in einer ersten Reaktion aufzuatmen. Kurz nach Eröffnung stieg die Aktie um bis zu 5%, am Mittag notiert sie im Rahmen des Gesamtmarktes leicht fester.

Für das Aufatmen gesorgt hat wohl, dass sich CEO Guillaume Daniellot zuversichtlich in Bezug auf eine künftige Rezession äussert. Straumann erwirtschaftet den Löwenanteil seines Umsatzes mit Zahnimplantaten. Dieses Geschäft sei deutlich widerstandsfähiger als dasjenige mit transparenten Zahnschienen (Clear Aligner), so der Firmenchef.

Zudem gibt sich der Daniellot optimistisch, dass der grösste Teil des Kostenanstiegs aufgefangen werden könne. Straumann sieht sich mit steigenden Kosten für Personal, Transport und Energie konfrontiert. Kompensiert werden sollen die Mehrkosten mit Preiserhöhungen, Effizienzmassnahmen und Synergien.

Nordamerika und China als Bremsklötze

Doch insgesamt ist das schwächere Konjunktur- und Konsumumfeld nicht spurlos an Straumann vorübergegangen. Vor allem Nordamerika erwies sich mit einem Wachstum von rund 9% erneut als Bremsklotz. Wie die Zahlen von Konkurrent Align Technology bereits vermuten liessen, drückte vor allem das schwache Geschäft mit den Zahnschienen das Wachstum in der Region. Allerdings konnte der niedrigere Absatz von Clear Aligner durch die robuste Nachfrage nach Zahnimplantaten etwas kompensiert werden.

Am schwächsten fiel das Wachstum im Raum Asien-Pazifik aus, vor allem in China. Im Reich der Mitte haben insbesondere zwei Faktoren das Geschäft gebremst. Erstens erschwerten viele pandemiebedingte Lockdowns den Gang zum Zahnarzt weiterhin – oder haben ihn ganz verunmöglicht.

Zweitens haben sich laut Daniellot viele Kunden zurückgehalten, weil sie das kommende Ausschreibungsverfahren der chinesischen Regierung abwarten. Dieses sieht vor, die Gesundheitsversorgung im Land erschwinglicher zu machen. Die neuen Preise werden noch im November festgesetzt und sollen ab 2023 gelten. Der CEO rechnet mit einem Preisrückgang für Implantate von 50 bis 60%.

Europa weiterhin Wachstumsmotor

Mit einem Umsatzplus von gut 15% bleibt hingegen der EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) ein wichtiger Wachstumstreiber. Vor allem in Deutschland und der Türkei erzielten alle Produktkategorien ordentliche Ergebnisse. Auch das Geschäft mit Clear Aligner blieb stabil. Mit einem Umsatzplus von knapp 21% legte Straumann am stärksten in Lateinamerika zu – einem allerdings noch sehr kleinen Markt.

Insgesamt haben die Basler mehr als solide Zahlen abgeliefert, die zeigen, dass die Produkte am Markt gegenüber der Konkurrenz punkten können. Das macht Mut für eine möglicherweise bevorstehende Rezession. Dennoch können sie in meinen Augen nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass es für Straumann trotz überlegener Produkte immer schwieriger werden dürfte, auf dem Wachstumspfad zu bleiben.

Wichtig zu betonen scheint mir, dass die Prognoseerhöhung – die keine wirkliche Überraschung war – ein Wachstum im vierten Quartal zwischen 6 und 7% impliziert. Heisst: Die Entschleunigung des Wachstums wird weiter voranschreiten. Vor dem Hintergrund einer im Raum stehenden Rezession sind das keine guten Vorzeichen für die kurze bis mittlere Frist. Auch angesichts einer noch immer hohen Bewertung halte mich mit einem Kauf weiterhin zurück.

