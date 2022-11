Mr Market Überbordende Begeisterung für Ypsomed Das Medizintechnikunternehmen Ypsomed ist auf Kurs. Die ambitiösen Gewinnziele werden bestätigt. Die Erwartungen an die eigene Insulinpumpe sind gross. Die hohe Bewertung spiegelt ein Best-case-Szenario. Giorgio Müller ✉ 16.11.2022, 13.10 Uhr

Ich bin ein Fan von Ypsomed. Der Burgdorfer Hersteller von Injektionssystemen und Insulinpumpen ist ein vorbildliches, familiengeführtes Medtech-Unternehmen, das dank seiner Innovationskraft viel investiert, mutig in neue Geschäftsfelder expandiert und kontinuierlich Arbeitsplätze schafft. Allein in der Schweiz wurden von April bis September dieses Jahres wurden 45 Stellen geschaffen und 20 Mio. Fr. in neue Kapazitäten investiert.

In der Anwendung digitalisierter Prozesse ist das Unternehmen schneller als die Konkurrenz, was ihm immer wieder einen temporären Vorsprung gegenüber den deutlich grösseren und potenteren Mitbewerbern verschafft. Agil, mutig, risikofreudig – ich bewundere das.

Risikofreudiges Familienunternehmen

Auch in Sachen Investitionstätigkeit ist das Unternehmen ein Leuchtturm. Für ein KMU mit gut 2000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von derzeit etwa 0,5 Mrd. Fr. werden in der laufenden Rechnungsperiode 22/23 (April 2022 bis März 2023) rund 140 Mio. Fr. allein in den Kapazitätsausbau gesteckt, vor allem in der Schweiz, aber auch am deutschen Standort Schwerin.

Das ist aber noch nicht alles. Auch in China gibt Ypsomed Vollgas. Um chinesische Patienten künftig mit chinesischen Injektionspens zu bedienen, nimmt das Unternehmen weitere rund 35 Mio. Fr. in die Hand. Die Produktionsaufnahme der neuen Fabrik in der Nähe von Schanghai ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant. Mehr als fünfzig neue Stellen würden damit geschaffen. Die erste Anlage sei bereits im Bau, erklärte Konzernchef Simon Michel anlässlich der Publikation des Halbjahresresultats. Mit ihr könnten 20 Mio. Pens gefertigt werden, was einem Umsatz von rund 35 Mio. Fr. entspreche. Platz hätte es sogar für drei Anlagen.

Ypsomeds Traditionsgeschäft mit Injektionssystemen für die Verabreichung flüssiger Medikamente (Biopharmaka, Insulin) läuft derzeit also prächtig. Zwischen April und September hat der Umsatz im Bereich Delivery Systems um gut einen Viertel auf knapp 144 Mio. Fr. zugenommen. Das Unternehmen profitiert vom Trend, dass immer mehr Medikamente gespritzt und nicht mehr in Tablettenform geschluckt werden. Entsprechend stark kann es seine Produktionskapazitäten ausbauen. Der Ypsomed-Chef ist überzeugt, das «unglaublich lukrative» Geschäft in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln. 27 der 30 grössten Pharmakonzerne gehörten zu ihren Kunden, sagte Michel.

Wette auf die Insulinpumpe

Die Zukunft von Ypsomed hängt jedoch in erster Linie davon ab, wie erfolgreich seine Insulinpumpe sein wird. Rund 250 Mio. Fr. oder die Hälfte eines Jahresumsatzes wird das Unternehmen schliesslich in die Entwicklung seiner YpsoPump gesteckt haben. Einen solch hohen Einsatz kann sich das Unternehmen wohl nur deshalb leisten, weil die Gründerfamilie mit einer Beteiligung von gut 73% das Sagen hat und auch die nötige Geduld mitbringt.

In den ersten Märkten (Deutschland, Schweiz, Österreich, Grossbritannien) ist die YpsoPump auch schon erhältlich. Im Oktober wurden erstmals mehr als 1000 neue Patienten gewonnen. Im kommenden Jahr sollen monatlich 1500 neue Kunden dazu stossen. Ypsomed hofft vor allem ein Zustrom von ehemaligen Kunden des Pharmakonzerns Roche, der keine neuen Pumpen mehr herstellt. Hauptkonkurrent ist der grosse US-Medtech-Konzern Medtronic.

Noch ist Ypsomeds Pumpengeschäft stark defizitär. Im ersten Semester kostete es auf Stufe Ebit 27,5 Mio. Fr. Zum Vergleich: In diesem Zeitraum belief sich der gesamte Betriebsgewinn des Unternehmens auf 19,4 Mio. Fr. Für die gesamte Rechnungsperiode 2022/23 ist ein negativer Beitrag der Pumpe von 40 Mio. bis 45 Mio. Fr. budgetiert.

Laut Ypsomed wird die Gewinnschwelle bei der YpsoPump ab 50 000 Nutzern überschritten. In eineinhalb bis zwei Jahren soll dies der Fall sein. In diesem jährlich 1,5 Mrd. bis 1,6 Mrd. Fr. grossen Markt, der mit etwa 10% p. a. wächst, muss Ypsomed jedoch mindestens 100 000 Pumpen verkaufen, um die Ebit-Vorgaben zu erreichen.

Das grosse Geld wird Ypsomed mit ihren Plastikschläuchen für die YpsoPump erwirtschaften, die jeweils nach einigen Tagen ersetzt werden müssen. Die grossen Stückzahlen dürften erst 2025 erzielt werden, wenn der amerikanische Partner Eli Lilly die Pumpe in den Markt bringen wird.

Bei einem solch grossen Einsatz lohnt es sich, seine Kräfte zu bündeln. Die leidlich rentable Kette stationärer Geschäfte für die Diabetesbehandlung in Deutschland (DiaExpert) wird verkauft. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das 180 Mitarbeitende zählende Unternehmen 86 Mio. Fr. Umsatz und 4 Mio. Fr. Ebit. Netto dürften dadurch gut 10 Mio. Fr. oder etwas mehr gelöst werden.

Wachsende Zuversicht

Konzernchef Simon Michel, der Sohn des Gründers, hält zwar seine Begeisterung fürs Geschäft selten zurück. Doch so zuversichtlich wie heute habe ich ihn selten gesehen. Trotz Gegenwind seitens der Währung, höherer Energiepreise und dem Wegfall von DiaExpert werde der Betriebsgewinn im laufenden Geschäftsjahr auf 45 Mio. bis 50 Mio. Fr. steigen (i. V. 28,6 Mio. Fr.) und in der darauffolgenden Periode sich gegen 100 Mio. Fr. verdoppeln, stellte er in Aussicht.

Eine solch starke Bestätigung der Prognosen ist angesichts des labilen Umfelds nicht selbstverständlich. Die Investoren zeigten sich denn auch erleichtert und liessen sich von der Begeisterung mitreissen. Der Aktienkurs von Ypsomed legte am Mittwoch zunächst um fast 8%.

Was mich von einem Engagement in Ypsomed zurückhält, ist die extrem hohe Bewertung. Auf Basis der Konsensschätzung für das laufende Geschäftsjahr wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 40 bezahlt. Gegenüber dem Zenit vor einigen Jahren ist das zwar einiges weniger, doch immer noch zu viel für mich.

Die Ypsomed-Valoren sind nur dann vernünftig eingestuft, wenn sich die hohen Gewinnerwartungen an die YpsoPump bewahrheiten werden. Für die Periode 2025/26 haben die Analysten einen fast drei Mal höheren Gewinn budgetiert. Auf dieser Basis errechnet sich ein KGV von knapp 20, was mir für Ypsomed als gerechtfertigt erscheint.

Und nicht ausser Acht gelassen darf auch der enge Markt, der extreme Kursausschläge begünstigt. Weil sich nur gut ein Viertel der Aktien bei Publikumsaktionären befindet, beläuft sich die Marktkapitalisierung im Streubesitz auf lediglich 600 Mio. bis 650 Mio. Fr. Das hat den Charakter eines Small Caps. Wenn es mal schlechte Nachrichten gibt – was bei einer traditionell langen Entwicklungszeit einer Insulinpumpe nie auszuschliessen ist –, oder sich wieder einmal Leerverkäufer auf Ypsomed einschiessen, sind Enttäuschungen programmiert.

