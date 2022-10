Mr Market Wachstumsstory von Straumann erhält weitere Kratzer Align Technology meldet verheerende Zahlen. Weil Straumann im selben Segment wie der US-Konkurrent starkes Wachstum verspricht, geraten auch die Aktien der Basler unter Druck. Die Bewertung ist immer noch zu hoch. Henning Hölder ✉ 27.10.2022, 15.57 Uhr

Kürzlich sagte ein Fondsmanager zu mir: «Wissen Sie, wir alle sind oder waren irgendwann einmal in Straumann investiert».

Der Hersteller von Zahnimplantaten hat unter Investorinnen und Investoren einen exzellenten Ruf – zu Recht. Das Management leistet gute Arbeit. Mit dem Fokus auf künstlichen Zahnersatz hat das Unternehmen vor einigen Jahren goldrichtig auf einen strukturellen Wachstumsmarkt gesetzt. Seit vielen Quartalen übertreffen die Geschäftszahlen regelmässig die Erwartungen der Analysten.

Das Problem: Wenn alle wissen, dass ein Unternehmen gut ist und dessen Aktien im Depot haben wollen, verwundert es kaum, dass es bei der Bewertung zu Exzessen kommt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Straumann ist am Höhepunkt vor gut einem Jahr auf über 70 hochgeschossen.

Zwar ist die Bewertung im Zuge der Talfahrt an der Börse – seit dem Höhepunkt im November 2021 hat sich der Aktienkurs mehr als halbiert – mittlerweile stark zurückgekommen. Dass die Aktien aber noch immer alles andere als günstig, ja nicht einmal moderat bewertet sind, zeigt der Kursrutsch am Donnerstag. An einem Tag, wo alle Augen auf die Credit Suisse gerichtet sind, fällt der Kurs der Straumann-Aktien ohne neue Firmennachrichten um fast 7%.

Was ist passiert?

In den USA hat das Dentalunternehmen Align Technology Mittwochnacht nach US-Börsenschluss Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt, die verheerend ausfielen. Neben einem tieferen Umsatz haben vor allem die Ertragszahlen die Anleger enttäuscht. So lag der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 1.36 $, Analysten waren von 2.16 $ ausgegangen. Nachbörslich verloren die Aktien fast 20%.

Straumann gerät in Mitleidenschaft

Die schlechten Nachrichten aus den USA wird man auch in Basel mit Interesse (oder eher Besorgnis) vernommen haben. Schliesslich ist Align Technology in einem Feld unterwegs, in dem auch Straumann Grosses vor hat und auf dem ein grosser Teil ihrer Wachstumsgeschichte beruht – nämlich transparente Zahnspangen, im englischen «Clear Aligner» genannt. 2019 standen die beiden Unternehmen sogar kurz vor einer Kooperation.

Mit dem Kauf des US-Anbieters ClearCorrect sind die Basler spät in dieses Geschäft eingestiegen. Die Ambitionen sind allerdings gewaltig, es soll einst grösser als das Hauptgeschäft mit Implantaten werden. Stand heute ist das «Aligner»-Segment bereits für 10% des Gesamtumsatzes verantwortlich; damit hat sich sein Anteil seit 2019 mehr als verdreifacht. Der Anteil des Geschäfts mit Premium-Implantaten hat sich von 90% im Jahr 2012 auf 60% reduziert.

Grafik: UBS

Zur Diversifikation hat Straumann zudem das Segment mit günstigeren Zahnimplantaten vor einigen Jahren ausgebaut. Die Basler sind auf gutem Weg, ihr Portfolio breiter aufzustellen. Dabei hilft, dass auch die geografische Diversifikation in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht hat. So hat sich etwa der Beitrag des Geschäfts im Emea-Raum (Europa, Nahost und Afrika) von 60% auf zuletzt 40% verringert.

Quelle: UBS

Das Problem: Trotz dieser Diversifikation ist das Produkteportfolio des Unternehmens noch immer höchst zyklisch. Gemäss einer Analyse von UBS ist das Unternehmen weiterhin ausserordentlich stark abhängig von Makroindikatoren wie dem realen BIP-Wachstum (+70% Korrelation) und der Arbeitslosigkeit (–90% Korrelation). Zudem liege Straumann mit diesen Werten weit höher als der Sektordurchschnitt, urteilen die UBS-Analysten.

Straumann hängt am Tropf der Konjunktur

Die Basler hängen am Tropf der Konjunktur. In der Schweizer Medtech-Branche ist Straumann eines der am stärksten zyklisch ausgerichteten Unternehmen. Mehr als 80% der Einnahmen stammen von Ausgaben, die Kundinnen und Kunden aus der eigenen Tasche bezahlen müssen. Die wenigsten Krankenversicherungen kommen für die Kosten von durchsichtigen Zahnspangen auf. Laut UBS liegt der Branchendurchschnitt beim Anteil solcher Einnahmen bei weniger als einem Drittel.

Man kann sich ausrechnen, was dies bedeutet, wenn die Heizkosten steigen und die Wirtschaft tatsächlich in eine Rezession rutschen sollte. Muss der Gürtel enger geschnallt werden, ist der eine oder andere schiefe Zahn erst einmal nicht mehr so wichtig.

Man könnte nun anmerken, dass all die Risiken angesichts der starken Kurskorrektur mittlerweile im Kurs berücksichtigt sein müssten. Doch die Straumann-Aktien werden mit einem vorausschauenden KGV von 32 noch immer mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor bewertet. Auch das Verhältnis von Unternehmenswert zum Ebitda (EV/Ebitda) ist mit über 20 noch immer hoch. Laut UBS liegt der Bewertungsaufschlag gegenüber dem Sektor bei wuchtigen 40%.

Weiter abwarten

Angesichts der hervorragenden Marktposition der Basler ist ein Aufschlag zwar gerechtfertigt. Doch auf diesem Niveau dürften die Aktien von Straumann weiterhin höchst sensibel auf enttäuschende Branchen-Nachrichten, Anpassungen von Prognosen oder auf ein steigendes Zinsniveau reagieren.

Straumann ist eines dieser Unternehmen, deren Aktien man guten Gewissens langfristig halten kann. Dennoch ist mir ein Einstieg noch immer zu teuer. Entgegen der Aussage des Fondsmanagers bin ich noch nicht in Straumann investiert. Ich warte ab und schaue gespannt auf die nächsten Quartalszahlen, die am 2. November vorgelegt werden.

